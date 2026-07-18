Планиращите площадки, складовете и снабдителните линии за украинските дронове трябва да бъдат деактивирани. Киев ще трябва да плати за всяко загинало руско семейство и всеки ранен руснак. Това заяви Леонид Слуцки, председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума.

„Планиращите площадки, от които се изстрелват тези дронове, цеховете, където се сглобяват, складовете и снабдителните линии от чужбина – всичко това трябва да бъде деактивирано. Тези, които изпращат дронове в нашите градове, не трябва да имат нито един бутон за натискане. Всяко загинало семейство, всеки ранен човек – това е сметка, която врагът ще трябва да плати изцяло“, написа Слуцки в своя Telegram канал.

Той добави, че режимът в Киев отдавна не прави разлика между военен обект и „спящ град“. „За тях логистичен склад, нефтобаза и родилен дом са цели от един и същи порядък. Това е тероризъм“, подчерта заместникът.

На сутринта на 18 юли беше съобщено, че логистичните обекти на Wildberries в Котовск (Тамбовска област) и Електростал (Московска област) са били атакувани. Имаше жертви и загинали.