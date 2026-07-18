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Слуцки: Киев ще плати за всяко загинало семейство и всеки ранен човек

Слуцки: Киев ще плати за всяко загинало семейство и всеки ранен човек

18 Юли, 2026 17:51 1 297 65

  • русия-
  • украйна-
  • леонид слуцки

Режимът в Киев отдавна е престанал да прави разлика между военен обект и „спящ град“

Слуцки: Киев ще плати за всяко загинало семейство и всеки ранен човек - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Планиращите площадки, складовете и снабдителните линии за украинските дронове трябва да бъдат деактивирани. Киев ще трябва да плати за всяко загинало руско семейство и всеки ранен руснак. Това заяви Леонид Слуцки, председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума.

„Планиращите площадки, от които се изстрелват тези дронове, цеховете, където се сглобяват, складовете и снабдителните линии от чужбина – всичко това трябва да бъде деактивирано. Тези, които изпращат дронове в нашите градове, не трябва да имат нито един бутон за натискане. Всяко загинало семейство, всеки ранен човек – това е сметка, която врагът ще трябва да плати изцяло“, написа Слуцки в своя Telegram канал.

Той добави, че режимът в Киев отдавна не прави разлика между военен обект и „спящ град“. „За тях логистичен склад, нефтобаза и родилен дом са цели от един и същи порядък. Това е тероризъм“, подчерта заместникът.

На сутринта на 18 юли беше съобщено, че логистичните обекти на Wildberries в Котовск (Тамбовска област) и Електростал (Московска област) са били атакувани. Имаше жертви и загинали.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Володимир Зеленски, президент

    20 44 Отговор
    Русия също !!! 👆

    Коментиран от #7

    17:52 18.07.2026

  • 2 Бяла Мечка

    13 8 Отговор
    Забрави, милянче да добавиш- на Руснаците

    17:52 18.07.2026

  • 3 Слузки

    17 10 Отговор
    Киев няма пари!

    17:53 18.07.2026

  • 4 Геро

    27 34 Отговор
    Мнението на руски отпадъци е без значение.

    Коментиран от #26

    17:53 18.07.2026

  • 5 ФАКТ

    11 23 Отговор
    Русия геройски воюва срещу запада, НАТО, Украйна и срещу бавн0 ра3 виващия милиционер Путлер, на който Сорос му забрани да ескалира и он се на. ра.

    17:53 18.07.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    9 14 Отговор
    "..Слуцки.."

    Къв е тоя yмpeл поляк в моята руска Дума ?
    Да се провери в Любянка 👈

    Коментиран от #10

    17:54 18.07.2026

  • 7 Много интересно, нали🤣😂🤣😂

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":

    Зеленски обмисля да замени Сирски на фона на нарастващите критики към военното ръководство, съобщава Financial Times.
    Зеленски провежда срещи с висши военни командири, оценявайки ситуацията на фронта и потенциалните кандидати за поста главнокомандващ.
    Както отбелязва Financial Times, окончателно решение все още не е взето. Според източници на вестника обаче, Зеленски е отворен за възможността за уволнение на Сирски, ако бъде намерен „подходящ“ наследник.

    Коментиран от #53

    17:54 18.07.2026

  • 8 666

    9 12 Отговор
    Западът праща дронове с които загиват цивилни руснаци... пт ката Путлер - не ме търсете.

    Коментиран от #18, #27

    17:54 18.07.2026

  • 9 Де да знам бе де а

    17 15 Отговор
    Знам само,че укрите ви трепят генералите насред Москва другарю крепостен.

    Коментиран от #43

    17:55 18.07.2026

  • 10 Путин дудата

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Дуда съм ве

    Коментиран от #14

    17:55 18.07.2026

  • 11 Госあ

    11 8 Отговор
    Трябва да плати ! Когато хиени нападнат лъвица и мъжкият е наблизо, чупи гръбнаците на всички хиени до една !

    Коментиран от #15, #21, #24

    17:55 18.07.2026

  • 12 Няма да е зле

    12 15 Отговор
    Тоа руслямски фашага да спре да лае.

    17:56 18.07.2026

  • 13 Герги

    10 10 Отговор
    На Слуцки,не му ли дойде реда,нещо е нетърпелив.

    17:56 18.07.2026

  • 14 ФАКТ

    11 10 Отговор

    До коментар #10 от "Путин дудата":

    Всички копейки са дуди

    17:57 18.07.2026

  • 15 Руснак без крак...

    11 10 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    В Русия нямаме лъвове, лъвици !!!
    Само cyчки 👈😁

    17:57 18.07.2026

  • 16 Старшина

    15 15 Отговор
    Тепърва започва голямото думканье на УкрайХа. Само гледайте, доскоро имаха шанс ако бяха седнали на масата за преговори. Сега от тях и папер няма да остане. И да ми пишете отговори, резултатът е един и той е пълна и безусловна победа за РФ.

    Коментиран от #19, #32

    17:57 18.07.2026

  • 17 Чиба, nocepko !

    14 10 Отговор
    Тоя какво хленчи като евтина магистрална копейка, останала без бакшиш от турски тираджия ?!

    17:57 18.07.2026

  • 18 Ганчев

    10 10 Отговор

    До коментар #8 от "666":

    След 22 година няма цивилни руснаци.Всичко е легитимна цел.Това е за отбелязване.

    17:58 18.07.2026

  • 19 Путин

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "Старшина":

    Не можем, дуда съм

    17:58 18.07.2026

  • 20 Хаха

    12 12 Отговор
    Фашистката пасмина в Киев, трябва/може да бъде ликвидирана, за една нощ.

    Коментиран от #31

    17:58 18.07.2026

  • 21 гост

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    Нещо си гледал друг канал...хиените обикновено са в глутница,даже и мъжки и лъвици си обират крушите когато дойдат хиените...

    Коментиран от #35

    17:58 18.07.2026

  • 22 РФ е един огромен КЕН eф !

    12 9 Отговор
    Къв е тоя лигав negpaZ ? Прилича на цомчо мекото .

    17:59 18.07.2026

  • 23 анонимен

    11 11 Отговор
    Който го проси и търси, си го намира. Браво украинци, увеличете двойно и тройно ударите, агресорите си го заслужават.

    17:59 18.07.2026

  • 24 Дзак

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    Знаем кой праща "хиените"!

    Коментиран от #28

    17:59 18.07.2026

  • 25 неутрон

    10 6 Отговор
    Заличете от картата и живота цялата нео нацистка е евро атлантическа зг..ан в украйна.Който се смята за руснак да заминава в Русия,който е за другият бряг да остане в пепелта.

    Коментиран от #44

    17:59 18.07.2026

  • 26 АБВ

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "Геро":

    "Мнението на руски отпадъци е без значение. "

    Твоето е с още по-малко значение.

    18:00 18.07.2026

  • 27 Путин

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "666":

    Я бункера е спокойно, Кабаева е добре в Швейцария. Вати има бол. Милиони

    18:00 18.07.2026

  • 28 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дзак":

    За мене са мющерии!

    18:00 18.07.2026

  • 29 МОЛОЧКА

    5 5 Отговор
    172 кораба за 13 дена унищажи Мадяр и продължаваме.

    18:00 18.07.2026

  • 30 АБВ

    5 3 Отговор
    Влезте в сайта на "Гласове" и прочетете интервюто с Пламен Константинов, ако въобще знаете кой е. За сведение - един от най-добрите ни волейболисти и треньори.
    Ще научите някои истини, които никога няма да прочетете тук.

    18:00 18.07.2026

  • 31 Путин

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    Не можем, Сорос ни каза да сме многоходови.

    18:01 18.07.2026

  • 32 Наздраве

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Старшина":

    старши

    18:01 18.07.2026

  • 33 Вашето мнение

    4 4 Отговор
    Всички нежни розови понита в България да се готвят да изплатят това, за което говорят руснаците като чукат камъни по кариерите и отдъхват в Белене.

    18:02 18.07.2026

  • 34 Моите уважение към господин Путин

    6 1 Отговор
    но той е на осемдесет и няколко. Аз съм под 60 и ако зависи от мен отдавна щях с възможностите които притежава руската федерация да ги зануля.
    Тези които искат да се спасят пътуват на изток ако не ги спрат фашистите и успеят да избягат тези които искат да изчезнат както останалите почти 50% украинци да заминават на запад.
    Всичко останало тотален погром.
    Когато си на тази възраст си много мек но ще дойдат младите.

    Коментиран от #47

    18:02 18.07.2026

  • 35 Госあ

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    точно така, лъвиците бягат, докато не дойде мъжкаря и им начупи гръбнаците на всички, до една. Има такива кадри достатъчно.

    Коментиран от #42

    18:02 18.07.2026

  • 36 Руснаков

    7 9 Отговор
    Колко е нагъл,като всеки руснак,те избиха сума ти цивилен народ...убиват и крадат в чужда държава и сега пак заплашва ...Този трябва да стане Икар в много близко време.

    18:02 18.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Владимир Путин, президент

    5 8 Отговор
    Бax мaмa мy...
    Гледам ги тия на снимката кво са се изтупали, вчесали. Пък после се прибират в порутените хрущовки с въшките и кофите с вода в кeнeфите !!! Это Рассия, пълната показуха навън и мизерия вътре 👈

    18:02 18.07.2026

  • 39 Кирил

    5 5 Отговор
    . колкото...пета година Киев за три дни

    18:02 18.07.2026

  • 40 койдазнай

    5 7 Отговор
    Тия нападнаха Украйна, а вият, че ги били били! Ами да би мирно стояло, не би чуди видяло, е казал българския народ!

    18:03 18.07.2026

  • 41 АМИ БЪДЕТЕ ТВЪРДИ

    6 5 Отговор
    И БЕЗКОМПРОМИСНИ. ВИЕ ДАВАТА НА ВРАГА НАДЕЖДА ,ЧЕ МУ Е ПОЗВОЛЕНО ВСИЧКО. НИЖЕН Е ЖЕЛЕЗЕН ЮМРУК С КОЙТО ДА РЕЗПЕКТИРАШ И УПЛАШИШ ВРАГА. С ТОВА ГАЛЬОВНО ОТНОШЕНИЕ НЕ БИВА ДА ИМАТЕ ГОЛЕМИ ОЧАКВАНИЯ.ВРАГЪТ ГО ПРИЕМА ЗА СЛАБОСТ И ВИ СЕ КАЧВА НА ГЛАВИТЕ ,А СЪЩО И НАНАСЯ МНОГО СЕРИОЗНИ ЩЕТИ. НА ВОЙНА КАТО НА ВОЙНА.СТИГА ЛИГОТИИ.

    Коментиран от #49

    18:03 18.07.2026

  • 42 гост

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Госあ":

    има когато са 3...4 хиени,когато цялата глутница е там...виж тази серия, какво става с лъвовете...

    18:04 18.07.2026

  • 43 История

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Де да знам бе де а":

    Ще стигнат и до обитателите на бункера макар и скрит дълбоко в земните недра .

    18:04 18.07.2026

  • 44 Путин

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "неутрон":

    Не можем, Сорос ни каза, че ако използваме ЯО, западът ще заличи Русия. Каза кое е легитмна цел и кое не.

    18:05 18.07.2026

  • 45 мдааааа

    6 5 Отговор
    Да бяхте помислили преди "СВО" то , бе ... Кой с@ре , той пере ..

    18:05 18.07.2026

  • 46 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    7 8 Отговор
    ПРОФИЛ НА РАШИСТА
     Той винаги мрази, презира и обвинява.
     Никога не споделя ЗАЩО харесва русия / руският император / войната.
     Ползва всички блага на Запада, всичко в дома му е произведено на Запад, лекарства, компютри, автомобили и каквото друго се сетите, но обвинява същия този Запад в лицемерие.
     Не пътува до Москва и Петербург за да разгледа богатите им галерии. Децата му не учат в руски университети и когато му трябва медицинска помощ пътува до Турция, Израел, Германия или Австрия.
     Обвинява САЩ в агресия срещу други държави ( което е вярно ) но няма нито един пост в този смисъл от онова време, а чак сега. Иска с това да оправдае войната в Украйна. Ето – щом Американците могат, значи и на руснаците им е позволено.
     Мисли едномерно – след като Американците са лоши, значи руснаците са добри.
     Обявява се против доставянето на оръжие на Украйна с аргумента, че то само подклажда войната. Ами дайте да НЕ лекуваме болните от рак, за да НЕ удължаваме агонията им?
     Обвинява ви в неща, в които самият той е виновен или са му присъщи.
     Не прави разлика между Руска култура и управляваща диктатура.

    Коментиран от #58

    18:06 18.07.2026

  • 47 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор

    До коментар #34 от "Моите уважение към господин Путин":

    "..с възможностите които притежава руската федерация.."

    Възможносгите на РФ са нулеви !!!
    Както и шансовете да се не разпадне до конца года. Казвам го като последния руски президент 👆😁

    Коментиран от #60

    18:07 18.07.2026

  • 48 Блатото такова унижение не са и сънували

    6 6 Отговор
    Фекално-блатната Москва за поредна нощ е атакувана от украинците.
    Кво стана с Киев за три дня бре??

    18:08 18.07.2026

  • 49 МОТИКАТА

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "АМИ БЪДЕТЕ ТВЪРДИ":

    "..НУЖЕН Е ЖЕЛЕЗЕН ЮМРУК.."

    Не !!!
    Нужна е пpocто една гресссирана мотика в гъzzzyндера ти руски и всичко приключва 😄

    18:09 18.07.2026

  • 50 Слузки

    3 3 Отговор
    Ако нямат рубли,може и с бензин!

    18:10 18.07.2026

  • 51 гост

    4 3 Отговор
    На такива,. украинските специални служби трябва да им дадат присъда на момента...при първа възможност...

    18:11 18.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Робот

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Много интересно, нали🤣😂🤣😂":

    Не е интересно времето на празните приказки отминава..! Всяко начало си има край . Най вероятно в някоя натовска държава ще гръмне уж руска бомба с много жертви - задължително..! НАТО ще реагира и руснаците ще запалят половин Европа ..Те знаят това и го очакват..!

    Коментиран от #57

    18:11 18.07.2026

  • 54 Вие ше платите

    1 2 Отговор
    стократно повече гадни колета, на тоя свят или на другия. Няма такава безпардонно нагла държава като Русия. Счита, че въпреки, че е един мракобеснически олигархичен, комунуиден режим, другите са й длъжни. Не! Никой не ви е длъжен с нищо. Напротив. Време е държавите, които движат прогреса да усвоят благата, които монголоидните племена са завзели и с поведението си показвате, че с нищо не ги заслужавате.

    18:13 18.07.2026

  • 55 оня с коня

    0 2 Отговор
    как ще е режим сега? на нас ни е казано да подкрепяме и даряваме пари

    тагарев и киро съсКРИВАТАуста ТАКА КАЗАХА!

    да даряваме пари !?! сега на режима ли ги даряваме ?

    генератори пращахме им без пари те ги продадоха

    бтр-и подарявахме

    някой от наще дето подаряваха сега ще лежи ли във затвора?

    18:13 18.07.2026

  • 56 Баба Гошка

    0 2 Отговор
    Кога ги почвате като гаЗза. Галите ги с перце пета година. Правете я тази буферна зона най- накрая и да ги няма. Нито кораб оставят в моретата и пристанищата нито нищо. Укртъппунгерите са зловредници на космическо ниво. Итмъстителлни, злобни, долни , деффектни у главния. Оставите ли ги, все по-зли ше стават

    18:15 18.07.2026

  • 57 Изкуственият интелект

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Робот":

    е около 10 пъти по-интелигентен от теб, за да напише това. Така че си упражнявай едногънковия мозък в празни излияния с питеко-подобните на табла пред блока.

    18:16 18.07.2026

  • 58 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Човек обобщава субективните си симпатии!

    18:18 18.07.2026

  • 59 оня с коня

    1 2 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    18:18 18.07.2026

  • 60 Млъкни бе розавинка

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Владимир Путин, президент":

    в някаква мъгла от кокаина създадена.
    Погледни Какво става в Украйна.
    Печеш ли курабийките за следващия майдан който е антимайдан. Много сте смешни.
    И Тръмп ви каза че нямате шанс но вие все още се правите на успешни.

    Коментиран от #62

    18:19 18.07.2026

  • 61 Тиква

    1 2 Отговор
    Уау,щом окрабандера казал, значи изпълнил,за 82 години не съм видял нормален осраинец, само хиени и окрапроститутки.

    18:21 18.07.2026

  • 62 Александър Сирски, генерал

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Млъкни бе розавинка":

    "...погледни какно става в Украйна..."

    Гледам !!!
    Умират руснаци с хиляди👆

    18:22 18.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ЪХЪ

    0 0 Отговор
    Американците ви спасиха от Хитлер,после ви нахраниха.Размина ви се с Чечня, Грузия и Крим.С Украйна си счупихте зъбите.Прошка от украинците няма да има.Като пилци ви трепят и ще ви трепят.

    18:23 18.07.2026

  • 65 Удри евраста с лопатЕто

    0 0 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса днес, сринатиса барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци и военно летище с три военни самолета дадоха фира днес.

    18:23 18.07.2026

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