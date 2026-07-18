Слуцки: Киев ще плати за всяко загинало семейство и всеки ранен човек

Планиращите площадки, складовете и снабдителните линии за украинските дронове трябва да бъдат деактивирани. Киев ще трябва да плати за всяко загинало руско семейство и всеки ранен руснак. Това заяви Леонид Слуцки, председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума.
„Планиращите площадки, от които се изстрелват тези дронове, цеховете, където се сглобяват, складовете и снабдителните линии от чужбина – всичко това трябва да бъде деактивирано. Тези, които изпращат дронове в нашите градове, не трябва да имат нито един бутон за натискане. Всяко загинало семейство, всеки ранен човек – това е сметка, която врагът ще трябва да плати изцяло“, написа Слуцки в своя Telegram канал.
Той добави, че режимът в Киев отдавна не прави разлика между военен обект и „спящ град“. „За тях логистичен склад, нефтобаза и родилен дом са цели от един и същи порядък. Това е тероризъм“, подчерта заместникът.
На сутринта на 18 юли беше съобщено, че логистичните обекти на Wildberries в Котовск (Тамбовска област) и Електростал (Московска област) са били атакувани. Имаше жертви и загинали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #7
17:52 18.07.2026
2 Бяла Мечка
17:52 18.07.2026
3 Слузки
17:53 18.07.2026
4 Геро
Коментиран от #26
17:53 18.07.2026
5 ФАКТ
17:53 18.07.2026
6 Владимир Путин, президент
Къв е тоя yмpeл поляк в моята руска Дума ?
Да се провери в Любянка 👈
Коментиран от #10
17:54 18.07.2026
7 Много интересно, нали🤣😂🤣😂
До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":Зеленски обмисля да замени Сирски на фона на нарастващите критики към военното ръководство, съобщава Financial Times.
Зеленски провежда срещи с висши военни командири, оценявайки ситуацията на фронта и потенциалните кандидати за поста главнокомандващ.
Както отбелязва Financial Times, окончателно решение все още не е взето. Според източници на вестника обаче, Зеленски е отворен за възможността за уволнение на Сирски, ако бъде намерен „подходящ“ наследник.
Коментиран от #53
17:54 18.07.2026
8 666
Коментиран от #18, #27
17:54 18.07.2026
9 Де да знам бе де а
Коментиран от #43
17:55 18.07.2026
10 Путин дудата
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":Дуда съм ве
Коментиран от #14
17:55 18.07.2026
11 Госあ
Коментиран от #15, #21, #24
17:55 18.07.2026
12 Няма да е зле
17:56 18.07.2026
13 Герги
17:56 18.07.2026
14 ФАКТ
До коментар #10 от "Путин дудата":Всички копейки са дуди
17:57 18.07.2026
15 Руснак без крак...
До коментар #11 от "Госあ":В Русия нямаме лъвове, лъвици !!!
Само cyчки 👈😁
17:57 18.07.2026
16 Старшина
Коментиран от #19, #32
17:57 18.07.2026
17 Чиба, nocepko !
17:57 18.07.2026
18 Ганчев
До коментар #8 от "666":След 22 година няма цивилни руснаци.Всичко е легитимна цел.Това е за отбелязване.
17:58 18.07.2026
19 Путин
До коментар #16 от "Старшина":Не можем, дуда съм
17:58 18.07.2026
20 Хаха
Коментиран от #31
17:58 18.07.2026
21 гост
До коментар #11 от "Госあ":Нещо си гледал друг канал...хиените обикновено са в глутница,даже и мъжки и лъвици си обират крушите когато дойдат хиените...
Коментиран от #35
17:58 18.07.2026
22 РФ е един огромен КЕН eф !
17:59 18.07.2026
23 анонимен
17:59 18.07.2026
24 Дзак
До коментар #11 от "Госあ":Знаем кой праща "хиените"!
Коментиран от #28
17:59 18.07.2026
25 неутрон
Коментиран от #44
17:59 18.07.2026
26 АБВ
До коментар #4 от "Геро":"Мнението на руски отпадъци е без значение. "
Твоето е с още по-малко значение.
18:00 18.07.2026
27 Путин
До коментар #8 от "666":Я бункера е спокойно, Кабаева е добре в Швейцария. Вати има бол. Милиони
18:00 18.07.2026
28 Анонимен
До коментар #24 от "Дзак":За мене са мющерии!
18:00 18.07.2026
29 МОЛОЧКА
18:00 18.07.2026
30 АБВ
Ще научите някои истини, които никога няма да прочетете тук.
18:00 18.07.2026
31 Путин
До коментар #20 от "Хаха":Не можем, Сорос ни каза да сме многоходови.
18:01 18.07.2026
32 Наздраве
До коментар #16 от "Старшина":старши
18:01 18.07.2026
33 Вашето мнение
18:02 18.07.2026
34 Моите уважение към господин Путин
Тези които искат да се спасят пътуват на изток ако не ги спрат фашистите и успеят да избягат тези които искат да изчезнат както останалите почти 50% украинци да заминават на запад.
Всичко останало тотален погром.
Когато си на тази възраст си много мек но ще дойдат младите.
Коментиран от #47
18:02 18.07.2026
35 Госあ
До коментар #21 от "гост":точно така, лъвиците бягат, докато не дойде мъжкаря и им начупи гръбнаците на всички, до една. Има такива кадри достатъчно.
Коментиран от #42
18:02 18.07.2026
36 Руснаков
18:02 18.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Владимир Путин, президент
Гледам ги тия на снимката кво са се изтупали, вчесали. Пък после се прибират в порутените хрущовки с въшките и кофите с вода в кeнeфите !!! Это Рассия, пълната показуха навън и мизерия вътре 👈
18:02 18.07.2026
39 Кирил
18:02 18.07.2026
40 койдазнай
18:03 18.07.2026
41 АМИ БЪДЕТЕ ТВЪРДИ
Коментиран от #49
18:03 18.07.2026
42 гост
До коментар #35 от "Госあ":има когато са 3...4 хиени,когато цялата глутница е там...виж тази серия, какво става с лъвовете...
18:04 18.07.2026
43 История
До коментар #9 от "Де да знам бе де а":Ще стигнат и до обитателите на бункера макар и скрит дълбоко в земните недра .
18:04 18.07.2026
44 Путин
До коментар #25 от "неутрон":Не можем, Сорос ни каза, че ако използваме ЯО, западът ще заличи Русия. Каза кое е легитмна цел и кое не.
18:05 18.07.2026
45 мдааааа
18:05 18.07.2026
46 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Той винаги мрази, презира и обвинява.
Никога не споделя ЗАЩО харесва русия / руският император / войната.
Ползва всички блага на Запада, всичко в дома му е произведено на Запад, лекарства, компютри, автомобили и каквото друго се сетите, но обвинява същия този Запад в лицемерие.
Не пътува до Москва и Петербург за да разгледа богатите им галерии. Децата му не учат в руски университети и когато му трябва медицинска помощ пътува до Турция, Израел, Германия или Австрия.
Обвинява САЩ в агресия срещу други държави ( което е вярно ) но няма нито един пост в този смисъл от онова време, а чак сега. Иска с това да оправдае войната в Украйна. Ето – щом Американците могат, значи и на руснаците им е позволено.
Мисли едномерно – след като Американците са лоши, значи руснаците са добри.
Обявява се против доставянето на оръжие на Украйна с аргумента, че то само подклажда войната. Ами дайте да НЕ лекуваме болните от рак, за да НЕ удължаваме агонията им?
Обвинява ви в неща, в които самият той е виновен или са му присъщи.
Не прави разлика между Руска култура и управляваща диктатура.
Коментиран от #58
18:06 18.07.2026
47 Владимир Путин, президент
До коментар #34 от "Моите уважение към господин Путин":"..с възможностите които притежава руската федерация.."
Възможносгите на РФ са нулеви !!!
Както и шансовете да се не разпадне до конца года. Казвам го като последния руски президент 👆😁
Коментиран от #60
18:07 18.07.2026
48 Блатото такова унижение не са и сънували
Кво стана с Киев за три дня бре??
18:08 18.07.2026
49 МОТИКАТА
До коментар #41 от "АМИ БЪДЕТЕ ТВЪРДИ":"..НУЖЕН Е ЖЕЛЕЗЕН ЮМРУК.."
Не !!!
Нужна е пpocто една гресссирана мотика в гъzzzyндера ти руски и всичко приключва 😄
18:09 18.07.2026
50 Слузки
18:10 18.07.2026
51 гост
18:11 18.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Робот
До коментар #7 от "Много интересно, нали🤣😂🤣😂":Не е интересно времето на празните приказки отминава..! Всяко начало си има край . Най вероятно в някоя натовска държава ще гръмне уж руска бомба с много жертви - задължително..! НАТО ще реагира и руснаците ще запалят половин Европа ..Те знаят това и го очакват..!
Коментиран от #57
18:11 18.07.2026
54 Вие ше платите
18:13 18.07.2026
55 оня с коня
тагарев и киро съсКРИВАТАуста ТАКА КАЗАХА!
да даряваме пари !?! сега на режима ли ги даряваме ?
генератори пращахме им без пари те ги продадоха
бтр-и подарявахме
някой от наще дето подаряваха сега ще лежи ли във затвора?
18:13 18.07.2026
56 Баба Гошка
18:15 18.07.2026
57 Изкуственият интелект
До коментар #53 от "Робот":е около 10 пъти по-интелигентен от теб, за да напише това. Така че си упражнявай едногънковия мозък в празни излияния с питеко-подобните на табла пред блока.
18:16 18.07.2026
58 Анонимен
До коментар #46 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Човек обобщава субективните си симпатии!
18:18 18.07.2026
59 оня с коня
18:18 18.07.2026
60 Млъкни бе розавинка
До коментар #47 от "Владимир Путин, президент":в някаква мъгла от кокаина създадена.
Погледни Какво става в Украйна.
Печеш ли курабийките за следващия майдан който е антимайдан. Много сте смешни.
И Тръмп ви каза че нямате шанс но вие все още се правите на успешни.
Коментиран от #62
18:19 18.07.2026
61 Тиква
18:21 18.07.2026
62 Александър Сирски, генерал
До коментар #60 от "Млъкни бе розавинка":"...погледни какно става в Украйна..."
Гледам !!!
Умират руснаци с хиляди👆
18:22 18.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ЪХЪ
18:23 18.07.2026
65 Удри евраста с лопатЕто
18:23 18.07.2026