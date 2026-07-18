Четирима мъже и три жени са жертвите на украинската атака в Котовск

Мащабна нощна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА), проведена от украинските въоръжени сили, нанесе тежки удари по гражданска и логистична инфраструктура в няколко руски области.
Най-трагичният инцидент е регистриран в град Котовск, Тамбовска област, където бе поразен голям разпределителен център на популярния маркетплейс Wildberries, предаде БТА.
Министърът на здравеопазването на Тамбовска област Марина Македонска официално потвърди самоличността и броя на загиналите в логистичния хъб, пише life.ru. Жертвите са седем служители от нощната смяна – четирима мъже и три жени. По думите на губернатора Евгений Первишов, апаратите са били заредени с допълнителни поразяващи елементи (метални топчета), целящи максимален брой жертви. Още 25 души са ранени в обекта, като част от тях са в реанимация в тежко състояние.
Мащабът на щетите в други руски региони
Атаката от нощта срещу 18 юли е сред най-мащабните и е засегнала множество дестинации, според данни на руското Министерство на отбраната за прихванати 379 дрона, цитирани от forbes.ru.
- Московска област (Електростал и Ногинск): В град Електростал бе атакуван друг огромен логистичен комплекс на Wildberries. Там избухна голям пожар, чийто дим се виждаше от 50 км разстояние. Ранени са 37 души, като един от тях по-късно почина в болницата. В близкия град Ногинск дрон взриви петролно депо. Поради непосредствена заплаха бе спешно евакуиран местният родилен дом № 6 с 22 родилки и 7 новородени.
- Владимирска област: Губернаторът Александър Авдеев съобщи за пряко попадение на безпилотен апарат в многоетажна жилищна сграда в град Владимир, което наложи спешна евакуация на жителите, но се размина без пострадали.
- Воронежка област: Падащи обломки от свален дрон напълно разрушиха частна къща, информира ръководителят на региона Александър Гусев.
Официални военни изявления и позиции
Руското Министерство на отбраната определи действията на Киев като "опит за извършване на терористичен акт срещу граждански обекти на територията на Руската федерация". Следствието в Русия вече образува наказателни дела за тероризъм.
От друга страна, украинският президент Володимир Зеленски коментира нападенията, като ги определи като „ответни далнобойни санкции“ за руските удари по украинската енергийна и цивилна инфраструктура. Представители на украинското разузнаване твърдят, че логистичните хъбове са легитимна цел, тъй като са били използвани за скрито военно осигуряване, съхранение на двойни технологии и подсанкционни електронни компоненти за нуждите на руската армия.
Икономически последици за маркетплейса и търговците
Ръководителят на обединената компания Wildberries & Russ, Татьяна Ким, изрази съболезнования и обяви, че дружеството ще изплати сериозни компенсации – по 2 милиона рубли на семействата на загиналите и по 1 милион рубли на тежко ранените.
Ударите обаче нанасят тежък икономически удар по хиляди независими търговци в платформата:
- Унищожена стока: Всички артикули в засегнатите обекти в Котовск и Електростал са напълно изтеглени от продажба. Платформата обеща компенсации за загубения инвентар, но преизчисляването ще отнеме седмици.
- Огромни финансови загуби: Предварителните икономически анализи сочат, че преките и косвените щети за бизнеса, логистичните вериги и застрахователите ще надхвърлят 50 милиарда рубли.
- Колапс в логистиката: Потребителите в Централна Русия вече се сблъскват с масови закъснения на поръчките и затваряне на пунктове за получаване поради пренасочването на потоците към други складове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
😎🚀🚀🚀😎
Коментиран от #7, #24
19:31 18.07.2026
2 Кви жени ,кви деца
19:31 18.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
19:33 18.07.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #11
19:33 18.07.2026
5 Ганя Путинофила
Затова не барайте путен!
Той най добре знае, как да утилизира маскалите!
Коментиран от #15
19:34 18.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20
19:34 18.07.2026
7 Ами
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":То от няколко дни надКиев и Одеса летят лопати. Смляха на англетста оръжията и боеприпасите по складовете.Но тук ги е срам да го напишат. Хахаха. Сакън да не очернят имиджа на Буферайна:))
19:36 18.07.2026
8 Да бе Путин мирно седал
19:37 18.07.2026
9 Самогон
19:38 18.07.2026
10 стоян
Коментиран от #12, #16
19:40 18.07.2026
11 Помпиду
До коментар #4 от "Сатана Z":Като ти кажат, че са укъри - вярваш, а като кажат че са руснаци - не вярваш.
Ами руснаци са! Всеки ден атаки по украинските позиции - не става без жертви. С хиляди!
19:40 18.07.2026
12 Хикса
До коментар #10 от "стоян":А стоки? Криели са въоръжение. Така горат само боеприпаси.
19:41 18.07.2026
13 Елия
19:41 18.07.2026
14 Тов. ЧЛЕНИН
19:41 18.07.2026
15 Доктор
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Волгата, Ганеф - общо взето злоупотребители на алкохол.
19:42 18.07.2026
16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
17 Нали...
19:46 18.07.2026
18 На Берлин ли маама ви блатна де а?
Кво стана с Киев за два дня бе?
19:47 18.07.2026
19 Отреазвяващ
19:50 18.07.2026
20 едно от мен..
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":пиенето не е за всеки..
Коментиран от #23
19:50 18.07.2026
21 Владимир Путин, президент
Бaлcъм ги 👈😄
19:52 18.07.2026
22 Бившият световен шампион Каспаров
Русия, за разлика от нея, умишлено убива цивилни. Няма просто липса на еквивалентност между Русия и Украйна; няма място за каквото и да е сравнение. Тези страни съществуват в съвсем различни измерения днес. Русия е фашистка диктатура, земя на средновековно варварство, която не признава нито закона, нито морала. Украйна е страна, която сред чудовищна война и под постоянни бомбардировки все още се стреми да спазва правилата.
Гари Каспаров
19:54 18.07.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "едно от мен..":повярвай ми друже-наистина нося на пиене
19:54 18.07.2026
24 Гресирана Мотика
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Но това в никъв случай не бива ти пречи да си мажеш мотиката с гресссс и тургаш в гъzzzyндера руски ....
19:55 18.07.2026
25 Украине победи факт
20:00 18.07.2026