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Четирима мъже и три жени са жертвите на украинската атака в Котовск
  Тема: Украйна

Четирима мъже и три жени са жертвите на украинската атака в Котовск

18 Юли, 2026 19:17, обновена 18 Юли, 2026 19:30 587 25

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  • региони

Масирани удари с БПЛА предизвикаха пожари и разрушения в няколко руски региона

Четирима мъже и три жени са жертвите на украинската атака в Котовск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна нощна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА), проведена от украинските въоръжени сили, нанесе тежки удари по гражданска и логистична инфраструктура в няколко руски области.

Най-трагичният инцидент е регистриран в град Котовск, Тамбовска област, където бе поразен голям разпределителен център на популярния маркетплейс Wildberries, предаде БТА.

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Министърът на здравеопазването на Тамбовска област Марина Македонска официално потвърди самоличността и броя на загиналите в логистичния хъб, пише life.ru. Жертвите са седем служители от нощната смяна – четирима мъже и три жени. По думите на губернатора Евгений Первишов, апаратите са били заредени с допълнителни поразяващи елементи (метални топчета), целящи максимален брой жертви. Още 25 души са ранени в обекта, като част от тях са в реанимация в тежко състояние.

Мащабът на щетите в други руски региони

Атаката от нощта срещу 18 юли е сред най-мащабните и е засегнала множество дестинации, според данни на руското Министерство на отбраната за прихванати 379 дрона, цитирани от forbes.ru.

  • Московска област (Електростал и Ногинск): В град Електростал бе атакуван друг огромен логистичен комплекс на Wildberries. Там избухна голям пожар, чийто дим се виждаше от 50 км разстояние. Ранени са 37 души, като един от тях по-късно почина в болницата. В близкия град Ногинск дрон взриви петролно депо. Поради непосредствена заплаха бе спешно евакуиран местният родилен дом № 6 с 22 родилки и 7 новородени.
  • Владимирска област: Губернаторът Александър Авдеев съобщи за пряко попадение на безпилотен апарат в многоетажна жилищна сграда в град Владимир, което наложи спешна евакуация на жителите, но се размина без пострадали.
  • Воронежка област: Падащи обломки от свален дрон напълно разрушиха частна къща, информира ръководителят на региона Александър Гусев.

Официални военни изявления и позиции

Руското Министерство на отбраната определи действията на Киев като "опит за извършване на терористичен акт срещу граждански обекти на територията на Руската федерация". Следствието в Русия вече образува наказателни дела за тероризъм.

От друга страна, украинският президент Володимир Зеленски коментира нападенията, като ги определи като „ответни далнобойни санкции“ за руските удари по украинската енергийна и цивилна инфраструктура. Представители на украинското разузнаване твърдят, че логистичните хъбове са легитимна цел, тъй като са били използвани за скрито военно осигуряване, съхранение на двойни технологии и подсанкционни електронни компоненти за нуждите на руската армия.

Икономически последици за маркетплейса и търговците

Ръководителят на обединената компания Wildberries & Russ, Татьяна Ким, изрази съболезнования и обяви, че дружеството ще изплати сериозни компенсации – по 2 милиона рубли на семействата на загиналите и по 1 милион рубли на тежко ранените.

Ударите обаче нанасят тежък икономически удар по хиляди независими търговци в платформата:

  • Унищожена стока: Всички артикули в засегнатите обекти в Котовск и Електростал са напълно изтеглени от продажба. Платформата обеща компенсации за загубения инвентар, но преизчисляването ще отнеме седмици.
  • Огромни финансови загуби: Предварителните икономически анализи сочат, че преките и косвените щети за бизнеса, логистичните вериги и застрахователите ще надхвърлят 50 милиарда рубли.
  • Колапс в логистиката: Потребителите в Централна Русия вече се сблъскват с масови закъснения на поръчките и затваряне на пунктове за получаване поради пренасочването на потоците към други складове.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 9 Отговор
    Тая нощ в Кийв пак ще валят дъжд и орехи.
    😎🚀🚀🚀😎

    Коментиран от #7, #24

    19:31 18.07.2026

  • 2 Кви жени ,кви деца

    8 16 Отговор
    Убити са десетки оператори на дронове...миналата нощ Укрите ги смляха кат макарони

    19:31 18.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 14 Отговор
    Преди 5 години Кийв за 3 днях 🤡😺🙈 след 5 години раша гарить🙉🙊🙀 оператори на дронове рашисти хвърчат из комнату гарящи😭😱😣👿💀

    19:33 18.07.2026

  • 4 Сатана Z

    11 11 Отговор
    Днес прочетох ,че над 1548 Укъри са били избити на фронта за 24 часа.А утре ще са повече.

    Коментиран от #11

    19:33 18.07.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    8 8 Отговор
    Пешо Волгата каза, че Маскалия не може да бъде победена с дронове!
    Затова не барайте путен!
    Той най добре знае, как да утилизира маскалите!

    Коментиран от #15

    19:34 18.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 6 Отговор
    абе пия от бая дни..има ли някой по-трезвен да ми каже РФ взеха ли Константиновка (ама наистина) и има ли подпис за коалицията(външната министърка ми изглежда добродушна такава една,,,)ама не са се координирали с пилота , явно

    Коментиран от #20

    19:34 18.07.2026

  • 7 Ами

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    То от няколко дни надКиев и Одеса летят лопати. Смляха на англетста оръжията и боеприпасите по складовете.Но тук ги е срам да го напишат. Хахаха. Сакън да не очернят имиджа на Буферайна:))

    19:36 18.07.2026

  • 8 Да бе Путин мирно седал

    7 6 Отговор
    Би руснакът все още живял

    19:37 18.07.2026

  • 9 Самогон

    8 4 Отговор
    Путин изби народа си. 2 милиона в гроба за 3 региона, които си бяха руски.

    19:38 18.07.2026

  • 10 стоян

    6 2 Отговор
    Другаре четохте ли че запалените склада на валдарис в масквабад били с площ от 240 000 квадратни метра пълни със различни стоки за доставки и втория склад с 150 000 кв метра - цената им била над 250 милиона долара- ето това е наказателен удар от украинците

    Коментиран от #12, #16

    19:40 18.07.2026

  • 11 Помпиду

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Като ти кажат, че са укъри - вярваш, а като кажат че са руснаци - не вярваш.

    Ами руснаци са! Всеки ден атаки по украинските позиции - не става без жертви. С хиляди!

    19:40 18.07.2026

  • 12 Хикса

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "стоян":

    А стоки? Криели са въоръжение. Така горат само боеприпаси.

    19:41 18.07.2026

  • 13 Елия

    1 5 Отговор
    Бой с ядрено оръжие по укротерористите в Киев. Най добре първо по Брюксел, Лондон, Париж, Берлин и по ред по столиците на коалиция на желаещите.

    19:41 18.07.2026

  • 14 Тов. ЧЛЕНИН

    5 0 Отговор
    Таваришчи , имам чувството що патриарха кирчо ше скочи от 12-ия етаж ..

    19:41 18.07.2026

  • 15 Доктор

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Волгата, Ганеф - общо взето злоупотребители на алкохол.

    19:42 18.07.2026

  • 16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 17 Нали...

    5 1 Отговор
    Искате война.Няма да я гледате само по телевизията,а от прозореца.На война като на война.

    19:46 18.07.2026

  • 18 На Берлин ли маама ви блатна де а?

    5 1 Отговор
    Ще нападате другите,а ви ще си живуркате сякаш нищо не се случва!?Джуджи е напълнил куфарчето с предупредителни линии.
    Кво стана с Киев за два дня бе?

    19:47 18.07.2026

  • 19 Отреазвяващ

    1 1 Отговор
    Суровикин идва.

    19:50 18.07.2026

  • 20 едно от мен..

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пиенето не е за всеки..

    Коментиран от #23

    19:50 18.07.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Ще го кажа като руски президент !!!
    Бaлcъм ги 👈😄

    19:52 18.07.2026

  • 22 Бившият световен шампион Каспаров

    4 0 Отговор
    Украйна не нанася умишлени удари по руска гражданска инфраструктура. Не съм запознат с нито един случай, в който Украйна умишлено да е атакувала граждански обекти. Ако реши, Украйна би могла да зарови Москва в трупове; тя притежава огромен капацитет да убива руснаци – особено като се има предвид, че руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху защитата на диктатора.

    Русия, за разлика от нея, умишлено убива цивилни. Няма просто липса на еквивалентност между Русия и Украйна; няма място за каквото и да е сравнение. Тези страни съществуват в съвсем различни измерения днес. Русия е фашистка диктатура, земя на средновековно варварство, която не признава нито закона, нито морала. Украйна е страна, която сред чудовищна война и под постоянни бомбардировки все още се стреми да спазва правилата.
    Гари Каспаров

    19:54 18.07.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "едно от мен..":

    повярвай ми друже-наистина нося на пиене

    19:54 18.07.2026

  • 24 Гресирана Мотика

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Но това в никъв случай не бива ти пречи да си мажеш мотиката с гресссс и тургаш в гъzzzyндера руски ....

    19:55 18.07.2026

  • 25 Украине победи факт

    0 0 Отговор
    Станали са на Чекмодал вазал скоро и по кубчетата на църния плащад слава Азоф Слава Героиам

    20:00 18.07.2026

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