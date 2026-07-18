Четирима мъже и три жени са жертвите на украинската атака в Котовск

Мащабна нощна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА), проведена от украинските въоръжени сили, нанесе тежки удари по гражданска и логистична инфраструктура в няколко руски области.

Най-трагичният инцидент е регистриран в град Котовск, Тамбовска област, където бе поразен голям разпределителен център на популярния маркетплейс Wildberries, предаде БТА.

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Министърът на здравеопазването на Тамбовска област Марина Македонска официално потвърди самоличността и броя на загиналите в логистичния хъб, пише life.ru. Жертвите са седем служители от нощната смяна – четирима мъже и три жени. По думите на губернатора Евгений Первишов, апаратите са били заредени с допълнителни поразяващи елементи (метални топчета), целящи максимален брой жертви. Още 25 души са ранени в обекта, като част от тях са в реанимация в тежко състояние.

Мащабът на щетите в други руски региони

Атаката от нощта срещу 18 юли е сред най-мащабните и е засегнала множество дестинации, според данни на руското Министерство на отбраната за прихванати 379 дрона, цитирани от forbes.ru.

Московска област (Електростал и Ногинск): В град Електростал бе атакуван друг огромен логистичен комплекс на Wildberries. Там избухна голям пожар, чийто дим се виждаше от 50 км разстояние. Ранени са 37 души, като един от тях по-късно почина в болницата. В близкия град Ногинск дрон взриви петролно депо. Поради непосредствена заплаха бе спешно евакуиран местният родилен дом № 6 с 22 родилки и 7 новородени.

В град Електростал бе атакуван друг огромен логистичен комплекс на Wildberries. Там избухна голям пожар, чийто дим се виждаше от 50 км разстояние. Ранени са 37 души, като един от тях по-късно почина в болницата. В близкия град Ногинск дрон взриви петролно депо. Поради непосредствена заплаха бе спешно евакуиран местният родилен дом № 6 с 22 родилки и 7 новородени. Владимирска област: Губернаторът Александър Авдеев съобщи за пряко попадение на безпилотен апарат в многоетажна жилищна сграда в град Владимир, което наложи спешна евакуация на жителите, но се размина без пострадали.

Губернаторът Александър Авдеев съобщи за пряко попадение на безпилотен апарат в многоетажна жилищна сграда в град Владимир, което наложи спешна евакуация на жителите, но се размина без пострадали. Воронежка област: Падащи обломки от свален дрон напълно разрушиха частна къща, информира ръководителят на региона Александър Гусев.

Официални военни изявления и позиции

Руското Министерство на отбраната определи действията на Киев като "опит за извършване на терористичен акт срещу граждански обекти на територията на Руската федерация". Следствието в Русия вече образува наказателни дела за тероризъм.

От друга страна, украинският президент Володимир Зеленски коментира нападенията, като ги определи като „ответни далнобойни санкции“ за руските удари по украинската енергийна и цивилна инфраструктура. Представители на украинското разузнаване твърдят, че логистичните хъбове са легитимна цел, тъй като са били използвани за скрито военно осигуряване, съхранение на двойни технологии и подсанкционни електронни компоненти за нуждите на руската армия.

Икономически последици за маркетплейса и търговците

Ръководителят на обединената компания Wildberries & Russ, Татьяна Ким, изрази съболезнования и обяви, че дружеството ще изплати сериозни компенсации – по 2 милиона рубли на семействата на загиналите и по 1 милион рубли на тежко ранените.

Ударите обаче нанасят тежък икономически удар по хиляди независими търговци в платформата:

Унищожена стока: Всички артикули в засегнатите обекти в Котовск и Електростал са напълно изтеглени от продажба. Платформата обеща компенсации за загубения инвентар, но преизчисляването ще отнеме седмици.

Всички артикули в засегнатите обекти в Котовск и Електростал са напълно изтеглени от продажба. Платформата обеща компенсации за загубения инвентар, но преизчисляването ще отнеме седмици. Огромни финансови загуби: Предварителните икономически анализи сочат, че преките и косвените щети за бизнеса, логистичните вериги и застрахователите ще надхвърлят 50 милиарда рубли.

Предварителните икономически анализи сочат, че преките и косвените щети за бизнеса, логистичните вериги и застрахователите ще надхвърлят 50 милиарда рубли. Колапс в логистиката: Потребителите в Централна Русия вече се сблъскват с масови закъснения на поръчките и затваряне на пунктове за получаване поради пренасочването на потоците към други складове.