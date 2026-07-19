Тръмп сравни Иран с Виетнам. Рияд пред ядрен пакт със САЩ

Американският президент Доналд Тръмп направи спорни коментари относно текущите военни действия на САЩ в Иран. Той категорично отхвърли паралелите с минали исторически провали на Вашингтон.
По време на медийни изявления Тръмп сравни времетраенето и интензитета на операцията с дългогодишните сблъсъци в Афганистан и Виетнам. „Бяхме във Виетнам 19 години. Тук сме от четири месеца“, защити се Тръмп пред журналисти. Той настоя, че тактиката му на масиран натиск и прецизни въздушни удари вече е нанесла тежки щети върху иранската военна инфраструктура. Критиците обаче напомнят, че конфликтът продължава да блокира ключовия Ормузки проток и нажежава световните цени на петрола.
Едновременно с военния натиск над Техеран, администрацията на Тръмп подготвя мащабен дипломатически ход, който предизвика сериозно безпокойство сред експертите по неразпространение на оръжия.
- Ядрената сделка: Разследване на CNN разкри, че Вашингтон и Рияд са постигнали предварително гражданско ядрено споразумение (т.нар. „Споразумение 123“).
- Липса на предпазни мерки: Проектът на документа позволява на Саудитска Арабия да обогатява уран на своя територия. Той обаче не задължава кралството да подпише Допълнителния протокол за строг контрол с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
- Риск от разпространение: Според източници на CNN, цитирани в репортажи на международни платформи като Report.az и APA News, този прецедент буквално може да проправи пътя на Саудитска Арабия към придобиване на собствено ядрено оръжие. Престолонаследникът Мохамед бин Салман в миналото открито заяви, че ако Иран разработи бомба, Рияд ще направи същото.
Поддръжниците на пакта в Белия дом изтъкват, че той ще донесе милиарди на американската ядрена индустрия. Те аргументират решението и с риска Саудитска Арабия да се обърне към Русия или Китай, ако САЩ откажат сътрудничество. Очаква се споразумението да срещне остра съпротива в Конгреса на САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Относно ционистите
Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона.
05:18 19.07.2026
2 Kaлпазанин
05:43 19.07.2026
3 Вътю Т.Панчев
06:59 19.07.2026
4 Дзак
07:20 19.07.2026
5 Кимчо Водородния
07:43 19.07.2026
6 Иран им каза:
Както и всичко казано от него.
Той еидиот и ще свърши лошо.
07:57 19.07.2026
7 фен на сидеров
08:00 19.07.2026