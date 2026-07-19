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Тръмп сравни Иран с Виетнам. Рияд пред ядрен пакт със САЩ

Тръмп сравни Иран с Виетнам. Рияд пред ядрен пакт със САЩ

19 Юли, 2026 04:39, обновена 19 Юли, 2026 04:46 1 311 7

  • тръмп-
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  • саудитска арабия

Президентът на САЩ отхвърли опасенията за затягане на конфликта в Близкия изток, докато Саудитска Арабия очаква подписване на безпрецедентно споразумение за уран

Тръмп сравни Иран с Виетнам. Рияд пред ядрен пакт със САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп направи спорни коментари относно текущите военни действия на САЩ в Иран. Той категорично отхвърли паралелите с минали исторически провали на Вашингтон.

По време на медийни изявления Тръмп сравни времетраенето и интензитета на операцията с дългогодишните сблъсъци в Афганистан и Виетнам. „Бяхме във Виетнам 19 години. Тук сме от четири месеца“, защити се Тръмп пред журналисти. Той настоя, че тактиката му на масиран натиск и прецизни въздушни удари вече е нанесла тежки щети върху иранската военна инфраструктура. Критиците обаче напомнят, че конфликтът продължава да блокира ключовия Ормузки проток и нажежава световните цени на петрола.

Едновременно с военния натиск над Техеран, администрацията на Тръмп подготвя мащабен дипломатически ход, който предизвика сериозно безпокойство сред експертите по неразпространение на оръжия.

  • Ядрената сделка: Разследване на CNN разкри, че Вашингтон и Рияд са постигнали предварително гражданско ядрено споразумение (т.нар. „Споразумение 123“).
  • Липса на предпазни мерки: Проектът на документа позволява на Саудитска Арабия да обогатява уран на своя територия. Той обаче не задължава кралството да подпише Допълнителния протокол за строг контрол с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
  • Риск от разпространение: Според източници на CNN, цитирани в репортажи на международни платформи като Report.az и APA News, този прецедент буквално може да проправи пътя на Саудитска Арабия към придобиване на собствено ядрено оръжие. Престолонаследникът Мохамед бин Салман в миналото открито заяви, че ако Иран разработи бомба, Рияд ще направи същото.

Поддръжниците на пакта в Белия дом изтъкват, че той ще донесе милиарди на американската ядрена индустрия. Те аргументират решението и с риска Саудитска Арабия да се обърне към Русия или Китай, ако САЩ откажат сътрудничество. Очаква се споразумението да срещне остра съпротива в Конгреса на САЩ.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Относно ционистите

    16 0 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист.

    Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона.

    05:18 19.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Вече има нова поговорка ,жълт клоун с картечница и евреимкоитп ми ли@@@ за@@@@@ .само дето още слънцето не е заплашил че му принадлежи

    05:43 19.07.2026

  • 3 Вътю Т.Панчев

    4 0 Отговор
    Атомна бомба с уран не се прави , досега е направена само една -тая за Хирошима, требе си плутоний ама туй е друга работа.. а иначе нека си дрънкат колкото щат

    06:59 19.07.2026

  • 4 Дзак

    3 0 Отговор
    Нали уж войната беше за неразпространение на ядреното оръжие!

    07:20 19.07.2026

  • 5 Кимчо Водородния

    0 0 Отговор
    Ще си дялкам атома където, когато и както си искам! И на Иран ще дам!

    07:43 19.07.2026

  • 6 Иран им каза:

    1 0 Отговор
    Подписът на тръмп няма никаква стойност.
    Както и всичко казано от него.
    Той еидиот и ще свърши лошо.

    07:57 19.07.2026

  • 7 фен на сидеров

    0 0 Отговор
    и аз бих го сравнил с Корея, Виетнам , Ирак, Афганистан ...... - тоталните провали на ФАЩ !

    08:00 19.07.2026