Американският президент Доналд Тръмп направи спорни коментари относно текущите военни действия на САЩ в Иран. Той категорично отхвърли паралелите с минали исторически провали на Вашингтон.

По време на медийни изявления Тръмп сравни времетраенето и интензитета на операцията с дългогодишните сблъсъци в Афганистан и Виетнам. „Бяхме във Виетнам 19 години. Тук сме от четири месеца“, защити се Тръмп пред журналисти. Той настоя, че тактиката му на масиран натиск и прецизни въздушни удари вече е нанесла тежки щети върху иранската военна инфраструктура. Критиците обаче напомнят, че конфликтът продължава да блокира ключовия Ормузки проток и нажежава световните цени на петрола.

Едновременно с военния натиск над Техеран, администрацията на Тръмп подготвя мащабен дипломатически ход, който предизвика сериозно безпокойство сред експертите по неразпространение на оръжия.

Ядрената сделка: Разследване на CNN разкри, че Вашингтон и Рияд са постигнали предварително гражданско ядрено споразумение (т.нар. „Споразумение 123“).

Разследване на CNN разкри, че Вашингтон и Рияд са постигнали предварително гражданско ядрено споразумение (т.нар. „Споразумение 123“). Липса на предпазни мерки: Проектът на документа позволява на Саудитска Арабия да обогатява уран на своя територия. Той обаче не задължава кралството да подпише Допълнителния протокол за строг контрол с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Проектът на документа позволява на Саудитска Арабия да обогатява уран на своя територия. Той обаче не задължава кралството да подпише Допълнителния протокол за строг контрол с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Риск от разпространение: Според източници на CNN, цитирани в репортажи на международни платформи като Report.az и APA News, този прецедент буквално може да проправи пътя на Саудитска Арабия към придобиване на собствено ядрено оръжие. Престолонаследникът Мохамед бин Салман в миналото открито заяви, че ако Иран разработи бомба, Рияд ще направи същото.

Поддръжниците на пакта в Белия дом изтъкват, че той ще донесе милиарди на американската ядрена индустрия. Те аргументират решението и с риска Саудитска Арабия да се обърне към Русия или Китай, ако САЩ откажат сътрудничество. Очаква се споразумението да срещне остра съпротива в Конгреса на САЩ.