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Зеленски обяви тежки загуби на Русия в Запорожието
  Тема: Украйна

Зеленски обяви тежки загуби на Русия в Запорожието

19 Юли, 2026 06:36, обновена 19 Юли, 2026 06:42 1 917 71

  • зеленски-
  • война-
  • украйна-
  • русия-
  • жертви-
  • сащ-
  • санкции

Тръмп балансира със санкциите, а Киев е подложен на нов балистичен терор

Зеленски обяви тежки загуби на Русия в Запорожието - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски разкри стряскаща статистика за месечните загуби на руската армия в окупираната Запорожка област, предаде БТА.

Според изявлението му в социалната мрежа X, интензивните отбранителни действия и успешните удари с дълъг обсег на украинските сили са повишили драстично цената, която Кремъл плаща за своята агресия. Военни доклади потвърждават, че на определени участъци от южния фронт броят на ликвидираните руски военнослужещи на квадратен километър надхвърля критичните граници, а Москва все по-трудно запълва загубите си от жива сила и техника.

Дипломатическият баланс на Доналд Тръмп

Анализ на престижното американско издание „Ню Йорк Таймс“ разкри изненадващата причина, поради която президентът на САЩ Доналд Тръмп забавя приемането на нови строги санкции срещу Русия Източници от Вашингтон посочват, че Белият дом умишлено търси дипломатическа гъвкавост в блокираните преговори с Москва. Стремежът на администрацията е да запази отворени каналите за комуникация за евентуално прекратяване на огъня, което временно възпира прокарването на т.нар. „адски санкции“ в Сената.

Новата тактика на Кремъл: Защо Киев е атакуван с С-400?

Военни експерти обясниха зачестилите руски удари срещу столицата Киев с пренасочени зенитно-ракетни комплекси С-400. Основните причини за промяната в тактиката са две:

  • Ракетен глад: Недостигът на конвенционални крилати ракети принуждава Русия да модифицира противовъздушни системи за поразяване на наземни цели.
  • Преодоляване на ПВО: Ракетите от комплексите С-400 развиват изключително висока балистична скорост (над два пъти скоростта на звука), което оставя минимално време за реакция на украинската противовъздушна отбрана и задействане на сирените.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истина

    57 6 Отговор
    Блажени се вярващите !

    06:44 19.07.2026

  • 2 Турист

    15 46 Отговор
    Нафтата що не връща остров Крим на Украйна! Видя се че не може да го защити, а само излишно се тормози народа, дeеб и!

    06:49 19.07.2026

  • 3 Сашко

    19 56 Отговор
    Зверско клане на руските свинье!

    Коментиран от #18, #31, #65

    06:49 19.07.2026

  • 4 Не мога да разбера...!

    59 10 Отговор
    Та нали твърдяхте,че руските ракети ,,С-400",не ставали за нищо...!
    Че били само едни безполезни...,,кюнци"...!
    Пък сега...голЕм рев от тях...?!

    06:49 19.07.2026

  • 5 Факт

    45 8 Отговор
    Доста се е налял.Вече му видят бузите.Мяза на хамстер.

    Коментиран от #8, #11, #12, #16

    06:50 19.07.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    13 23 Отговор
    Тъпак...
    Русия загуби 30млн души Втората Световна !!!
    В Украйна загуби едвам 500 000, но праскините ще народят други !!! Русия доказа на всички, че е просперираща страна и Световна сила, която може да защитава своите интереси като никой друг, а аз съм световен лидер от най-висок клас 👆👴

    06:50 19.07.2026

  • 7 Гнусен миризливец

    44 11 Отговор
    Народът ти показва среден пръст, а тоя слузест гол охльо рита пак по Русия.
    Свършен си!
    Украйна възстана и няма спиране

    Коментиран от #9, #10

    06:52 19.07.2026

  • 8 Володимир Зеленски, президент

    13 38 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Бе аз съм се налял, ама много руснак измре, много... 👍

    06:52 19.07.2026

  • 9 ЙБАХ ви

    11 31 Отговор

    До коментар #7 от "Гнусен миризливец":

    В руските мМРЪШИ

    Коментиран от #13, #40, #52

    06:54 19.07.2026

  • 10 Тихо пик04!

    5 19 Отговор

    До коментар #7 от "Гнусен миризливец":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #25

    06:56 19.07.2026

  • 11 Ами колега,

    32 7 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Народът е казал: от кьор суфои се дебелее, не се слабее.
    Та тоя гущер не се спря да обикаля по разни форуми, където нищо не правят освен да ядаи, пият и ей тия три неща! Той и в ханша наедря, ако си забелязал!
    Много скоро, тия запаси ще му потрябват!хахаха

    06:57 19.07.2026

  • 12 Русуфил хардлайнaр

    10 35 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Изключително грешиш обзет от безумен яд! Я сложи Зелето и Пундю един до друг! Ха сега кажи кой има по големи бузки и кой прилича на хамстер! Позна, пундю! И друг път, мисли!

    06:57 19.07.2026

  • 13 Марш от там

    32 6 Отговор

    До коментар #9 от "ЙБАХ ви":

    От където си излязал, вмирисан на пот и урина, фашистка фаш кия.

    06:59 19.07.2026

  • 14 3.14К

    37 6 Отговор
    Поредна безумна публикация от най-високото ниво на редакцията. Някой разбрали колко са критичните загуби на убитите на квадратен километър? При последната размяна на тела съотношението беше 501 украинци, срещу 31 руснаци!

    07:00 19.07.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    31 6 Отговор
    КИЕВ ТАЗИ НОЩ ЯКО СА ГО РАЗПОРИЛИ
    .......
    НЕЩО ГОРИ И ПЛАМЪЦИТЕ СА 20 ЕТАЖА
    .... И ТАКА НА НЯКОЛКО МЕСТА
    .......
    РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ !

    Коментиран от #17

    07:01 19.07.2026

  • 16 И копчето...

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    ...на якичката,на надебелелият му врат скоро ще хвръкне...!
    Горкото,вече едва удържа...

    Коментиран от #23

    07:03 19.07.2026

  • 17 Йосиф Кобзон

    5 14 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Работят.Доставката на чували върви по план график.

    Коментиран от #32, #56

    07:03 19.07.2026

  • 18 Сашшле

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сашко":

    Многу ситъпдатееба

    Коментиран от #27

    07:05 19.07.2026

  • 19 зеленчук

    19 3 Отговор
    така и така си почнал , разкажи и за укр. загуби , да направим сравнение !

    07:06 19.07.2026

  • 20 Т.КОЛЕВ

    4 10 Отговор
    ЦЕЛИТА ЗА БЪРЗ ЕФЕКТ ЯДРЕНИТЕ БОМБИ РАКЕТИ УРАН В РУСИЯ ИЛИ ПРОГОНВАНЕ НА ОКУПАТОРА ОТ УКРАЙНА С МЕЖДУНАРОДНА НАМЕСА ВОЙСКА НА ТЕРЕН ИЛИ ПОРЕДНАТА 105 СРЕЩ А ПРЕГОВОРИ ДИПЛОМАЦИЯ ТАЯ ВОЙНА ТАКА ОЩЕ ДЪЛГО ЩЕ ПРОДАЛЖИ.
    СЯКАШ Е ДИВИЯ ЗАПАД

    07:06 19.07.2026

  • 21 Чини ми се

    12 4 Отговор
    зелю ше го яде немит

    07:07 19.07.2026

  • 22 Сега ще ни натрапват

    19 5 Отговор
    Измислен героизъм на наркомана до втръсване, за да прикрият, че Украйна се тресе.
    Запада замълча.
    САЩ си затвориха очите.
    А наш Радев с онова микроб че , подписват декларации, които обаче не били подписани.
    С юмруци да се кръстиш!

    07:10 19.07.2026

  • 23 Турист

    4 9 Отговор

    До коментар #16 от "И копчето...":

    Я дай едно фото бе, да та видим какъв си левент бе, cульо! Зелето е в добра форма и не можеш да се сравняваш с него!

    Коментиран от #29

    07:11 19.07.2026

  • 24 Ицо

    5 10 Отговор
    Има ли недоклецъни копейки от нощеска тук?

    07:11 19.07.2026

  • 25 Дони

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тихо пик04!":

    НЕ СИ ИГРАЙ С БАНАНА ----ЗА ХРАНА Е ШУШАНОООО

    07:11 19.07.2026

  • 26 8888

    12 3 Отговор
    затова зеления моли Европа да му връща хората за фронта...

    07:12 19.07.2026

  • 27 Майор Деянов, на всеки километър

    5 17 Отговор

    До коментар #18 от "Сашшле":

    Сашко може де е тъп, но казва Истината.
    Руснака не може да воюва, може само да мре като пpace !!! ПЕТ години ясно го показват 👈

    07:14 19.07.2026

  • 28 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    12 3 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    07:16 19.07.2026

  • 29 ПРАВ СИ...!

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Турист":

    Не мога да се сравнявам с такова жуже...!
    До кръста ми е...!

    07:17 19.07.2026

  • 30 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    13 3 Отговор
    Е в тотален колапс. Руската армия бомби малко по сериозно пристанища, пътища и складове и режима на Зеленски започна разпад.

    Коментиран от #46

    07:19 19.07.2026

  • 31 Сашо, май ще

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сашко":

    Си носиш главата под мишница!

    Коментиран от #36

    07:20 19.07.2026

  • 32 И ти

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Йосиф Кобзон":

    И семейството ти в чували и да заминавате

    07:20 19.07.2026

  • 33 ДО ПОСЛЕДНИЯ ОКРАИНЕЦ

    9 2 Отговор
    После окраина бързо губи стратегическото си значение.

    07:21 19.07.2026

  • 34 Всъщност

    3 8 Отговор
    РУСОФИЛСКАТА Измет става само за ТОР.

    Коментиран от #41

    07:21 19.07.2026

  • 35 Мишел

    14 4 Отговор
    В Харковска област руснаците направиха втори голям пробив в украинските линии , като за 2 дни напреднаха 100 км .. Ликвидирани са украинските части в чувала при Юрченково, Волчански район, Харковска област. Украйна няма достатъчно войници, за да поддържа линията на фронта.

    07:22 19.07.2026

  • 36 Руснак без крак...

    2 9 Отговор

    До коментар #31 от "Сашо, май ще":

    Много руснак си носеха главите под мишка в Афганистан и Чечня. Време е и украинците почнат ги режат 👴👈😁

    Коментиран от #60

    07:23 19.07.2026

  • 37 Журналята

    11 2 Отговор
    Нищо не казва, дали при тази ситуация в страната Зеленски е направл обръщание към народа?
    И изобщо къде се намира в момента с оная неговата убавица.

    07:23 19.07.2026

  • 38 Пандо бaрабата

    4 10 Отговор
    Я внимание за момент! До всички ранобудни русофили! Много поздрави на мaйкити ви от сичкити бaраби на сточна гара!

    Коментиран от #42, #45

    07:23 19.07.2026

  • 39 БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА

    9 3 Отговор
    Нацизма в окраина защото е антируска идеология. Точно заради това окраина ще бъде заличена, а ако в европа се появи друга нацистката държава то и тя ще бъде унищожена.

    07:24 19.07.2026

  • 40 Да ти го

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "ЙБАХ ви":

    У кривата зурла

    07:24 19.07.2026

  • 41 ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Всъщност":

    СЪГЛАСЕН СЪМ!

    07:24 19.07.2026

  • 42 Малката Бахама

    5 5 Отговор

    До коментар #38 от "Пандо бaрабата":

    Спасибо.
    Няма нищо по-убаво да жулнеш млада русофилка рано сутрин 😍

    Коментиран от #50, #63

    07:25 19.07.2026

  • 43 БАНДЕРИТЕ

    9 1 Отговор
    Пак не са спали цяла вечер от бомбардировките и само са цапали форума.

    07:26 19.07.2026

  • 44 Софиянец

    10 1 Отговор
    Клоунските глупости нямат край 😂 този и за Константиновка обясняваше същото ама града сега е Руски 🇧🇬❤️🇷🇺

    07:26 19.07.2026

  • 45 Бараба от провинцията

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пандо бaрабата":

    И юайка ти женка ти са тука и ти пращат много поздрави

    07:27 19.07.2026

  • 46 Гресирана ватенка

    2 7 Отговор

    До коментар #30 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ":

    "...руската армия бомби..."

    Бомби на макккя ти вуната вкиснала ....😆😆😆

    Коментиран от #49

    07:27 19.07.2026

  • 47 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    Цяла нощ е имало секс по киiф 🤭 укро боклуците пак са спали в канализацията хихихи

    07:28 19.07.2026

  • 48 ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ

    8 1 Отговор
    Поредната британска война за Крим с подкрепата на Франция и Германия и поредния провал.

    Коментиран от #51

    07:28 19.07.2026

  • 49 НЕ СЕ ГРЕСИРАЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Гресирана ватенка":

    Пръдльо.

    07:29 19.07.2026

  • 50 Закъснял си

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Малката Бахама":

    Наш как убаво жулкам майкя ти

    Коментиран от #55

    07:29 19.07.2026

  • 51 Уинстън Чърчил, британски премиер

    2 5 Отговор

    До коментар #48 от "ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ":

    500 000 вата и 1млн крака не може да се каже че е провал !!! Гоним 30млн бройка 👆

    Коментиран от #57

    07:30 19.07.2026

  • 52 НИя та йИбА

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "ЙБАХ ви":

    Мръ. Ш
    Л
    Я к

    07:30 19.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 АНГЛОСАКСИТЕ НЯМА С КАКВО

    8 1 Отговор
    Да пренасят зърното и редкоземите. Методично на Зеленски не му остават пристанища, бензиностанции и локомотиви.

    07:32 19.07.2026

  • 55 Малката Бахама

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Закъснял си":

    Ма тя мама е праскиня бе, как да и простиш ? 😁

    07:32 19.07.2026

  • 56 ТЦКурник

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Йосиф Кобзон":

    Бусефикацивта и тя по план !
    Министъра и той си отиде !
    И ти ще си идеш .

    07:33 19.07.2026

  • 57 ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Уинстън Чърчил, британски премиер":

    Но Крим си е все руски.

    Коментиран от #59

    07:34 19.07.2026

  • 58 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 1 Отговор
    Затова вярват и се радват на подобни изказвания на Зеленски.

    07:36 19.07.2026

  • 59 Майор Деянов, на всеки километър

    1 5 Отговор

    До коментар #57 от "ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ":

    "...Крим е руски..."

    Задължително !!!
    Щом някъде падат бомби, няма бензин, ток, вода винаги е руско 👈😄

    07:37 19.07.2026

  • 60 Украинец без мозък

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Руснак без крак...":

    Ходи в Кабул и кажи нещо лошо за руснаците .
    Няма ти режат тиквата , тя проста , за какво им е ?
    Но виж ,,Шишарките ,, ти отиват зян
    Заедно с ,, корнишончето,,

    07:38 19.07.2026

  • 61 Мишел

    4 0 Отговор
    В Украйна има остър недостиг на ракети за ПВО. Русия е увеличила многократно ударите с балистични, хиперзвукови и ракети Оникс, който безпрепятствено стигат целите си.

    07:40 19.07.2026

  • 62 Моето мнение

    0 7 Отговор
    Ликвидирай руZнак-рашист ,спаси човешки живот.

    Коментиран от #66

    07:40 19.07.2026

  • 63 И с коя ръка

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Малката Бахама":

    Го Жулна ?
    Кривата или правата ?
    Или ти си само с половинка

    07:41 19.07.2026

  • 64 ДАЖЕ МИРЧЕВ НИСКОТО ЧЕЛО

    4 0 Отговор
    Не вярва на лъжите на Зеленски.

    07:43 19.07.2026

  • 65 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сашко":

    Поредната размяна на тела е традиционното над 500 украински срещу 16 руски. Но ти си приказвай, с нищо не пречиш да е така.

    07:48 19.07.2026

  • 66 Твойто

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "Моето мнение":

    Продажни мнение г-н Инzжев го знаем, ай не се напъвай толкоз рано сабайлъм ,че да не стане някой фал по пладне.

    07:49 19.07.2026

  • 67 анонимен

    3 1 Отговор
    А нещо за украинските загуби? За една баба питам.

    07:51 19.07.2026

  • 68 Щирлиц в действие

    1 1 Отговор
    Две войни в близост до нас

    и Резидента извади България от програмите за превъоръжаване на Европа?!

    Понеже триянският кон на Тръмп и на Путин срещу Европа трябва да е слаб и зависим!

    Как се нарича това?

    07:57 19.07.2026

  • 69 На всеки загинал украинец

    1 1 Отговор
    се падат 7- 10 загинали руснака.

    07:58 19.07.2026

  • 70 Артилерист

    1 0 Отговор
    Ако напиша, че комичния артист Зеленски става банално неадекватен с "успехите" си срещу Русия, веднага някои русофоби ще ме обвинят, че повтарям едно и също от 5 години, но това, че клоуна стои постоянно със съчиненията си не само не прави впечатление, но и го хвалят дори. Това обаче е съвсем естествено за западната пропаганда и има дълбоки исторически корени. Впредвид на това, че глобалният капитализъм периодично изпада в кризи (дълговете и разширяването на пазарите се изчерпват), той търси отдушник във войни. Така става с шведите, поляците, германците на Хитлер и др. Последната подлост на запада е сключеното в началото на 90-те години, забележете, "Споразумение за споделяне на продуктите" с Русия. Но под "продукти" се разбират руските природни богатства. И при Горбачов и Елцин започва безсрамно ограбване. Но с идването на Путин далаверата се прекратява. И за решаване на кризата-която е катализирана с атаката по газовите потоци-остава само войната. На запада му е удобно да стои отстрани и да налива пари и оръжия, за да се избиват русите, но...
    Голямото "НО" е, че Русия разбира, че войната няма да свърши, ако не се наруши удобството на запада. И това най-вероятно ще се случи с удари по командните и логистични центрове в Полша, Румъния, Прибалтика. Като начало...

    08:02 19.07.2026

  • 71 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор
    Добро морнинг, киефс мадафакас енд коксукърс.
    Хорошо ли слипинг в киефс метро? Еврибари ли се уейкъп или има и малко дедмиит от вазе?
    Къмон сингинг уит мене!
    Правете лайк ме:
    БАНГАРАНГААААА. БАНГАРАНГААА.

    08:06 19.07.2026

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