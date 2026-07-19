Зеленски обяви тежки загуби на Русия в Запорожието

Украинският президент Володимир Зеленски разкри стряскаща статистика за месечните загуби на руската армия в окупираната Запорожка област, предаде БТА.

Според изявлението му в социалната мрежа X, интензивните отбранителни действия и успешните удари с дълъг обсег на украинските сили са повишили драстично цената, която Кремъл плаща за своята агресия. Военни доклади потвърждават, че на определени участъци от южния фронт броят на ликвидираните руски военнослужещи на квадратен километър надхвърля критичните граници, а Москва все по-трудно запълва загубите си от жива сила и техника.

Дипломатическият баланс на Доналд Тръмп

Анализ на престижното американско издание „Ню Йорк Таймс“ разкри изненадващата причина, поради която президентът на САЩ Доналд Тръмп забавя приемането на нови строги санкции срещу Русия Източници от Вашингтон посочват, че Белият дом умишлено търси дипломатическа гъвкавост в блокираните преговори с Москва. Стремежът на администрацията е да запази отворени каналите за комуникация за евентуално прекратяване на огъня, което временно възпира прокарването на т.нар. „адски санкции“ в Сената.

Новата тактика на Кремъл: Защо Киев е атакуван с С-400?

Военни експерти обясниха зачестилите руски удари срещу столицата Киев с пренасочени зенитно-ракетни комплекси С-400. Основните причини за промяната в тактиката са две:

Ракетен глад: Недостигът на конвенционални крилати ракети принуждава Русия да модифицира противовъздушни системи за поразяване на наземни цели.

Недостигът на конвенционални крилати ракети принуждава Русия да модифицира противовъздушни системи за поразяване на наземни цели. Преодоляване на ПВО: Ракетите от комплексите С-400 развиват изключително висока балистична скорост (над два пъти скоростта на звука), което оставя минимално време за реакция на украинската противовъздушна отбрана и задействане на сирените.