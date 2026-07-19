Зеленски обяви тежки загуби на Русия в Запорожието

Украинският президент Володимир Зеленски разкри стряскаща статистика за месечните загуби на руската армия в окупираната Запорожка област, предаде БТА.
Според изявлението му в социалната мрежа X, интензивните отбранителни действия и успешните удари с дълъг обсег на украинските сили са повишили драстично цената, която Кремъл плаща за своята агресия. Военни доклади потвърждават, че на определени участъци от южния фронт броят на ликвидираните руски военнослужещи на квадратен километър надхвърля критичните граници, а Москва все по-трудно запълва загубите си от жива сила и техника.
Дипломатическият баланс на Доналд Тръмп
Анализ на престижното американско издание „Ню Йорк Таймс“ разкри изненадващата причина, поради която президентът на САЩ Доналд Тръмп забавя приемането на нови строги санкции срещу Русия Източници от Вашингтон посочват, че Белият дом умишлено търси дипломатическа гъвкавост в блокираните преговори с Москва. Стремежът на администрацията е да запази отворени каналите за комуникация за евентуално прекратяване на огъня, което временно възпира прокарването на т.нар. „адски санкции“ в Сената.
Новата тактика на Кремъл: Защо Киев е атакуван с С-400?
Военни експерти обясниха зачестилите руски удари срещу столицата Киев с пренасочени зенитно-ракетни комплекси С-400. Основните причини за промяната в тактиката са две:
- Ракетен глад: Недостигът на конвенционални крилати ракети принуждава Русия да модифицира противовъздушни системи за поразяване на наземни цели.
- Преодоляване на ПВО: Ракетите от комплексите С-400 развиват изключително висока балистична скорост (над два пъти скоростта на звука), което оставя минимално време за реакция на украинската противовъздушна отбрана и задействане на сирените.
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1 Истина
06:44 19.07.2026
2 Турист
06:49 19.07.2026
3 Сашко
Коментиран от #18, #31, #65
06:49 19.07.2026
4 Не мога да разбера...!
Че били само едни безполезни...,,кюнци"...!
Пък сега...голЕм рев от тях...?!
06:49 19.07.2026
5 Факт
Коментиран от #8, #11, #12, #16
06:50 19.07.2026
6 Владимир Путин, президент
Русия загуби 30млн души Втората Световна !!!
В Украйна загуби едвам 500 000, но праскините ще народят други !!! Русия доказа на всички, че е просперираща страна и Световна сила, която може да защитава своите интереси като никой друг, а аз съм световен лидер от най-висок клас 👆👴
06:50 19.07.2026
7 Гнусен миризливец
Свършен си!
Украйна възстана и няма спиране
Коментиран от #9, #10
06:52 19.07.2026
8 Володимир Зеленски, президент
До коментар #5 от "Факт":Бе аз съм се налял, ама много руснак измре, много... 👍
06:52 19.07.2026
9 ЙБАХ ви
До коментар #7 от "Гнусен миризливец":В руските мМРЪШИ
Коментиран от #13, #40, #52
06:54 19.07.2026
10 Тихо пик04!
До коментар #7 от "Гнусен миризливец":Не си компетентен.
Коментиран от #25
06:56 19.07.2026
11 Ами колега,
До коментар #5 от "Факт":Народът е казал: от кьор суфои се дебелее, не се слабее.
Та тоя гущер не се спря да обикаля по разни форуми, където нищо не правят освен да ядаи, пият и ей тия три неща! Той и в ханша наедря, ако си забелязал!
Много скоро, тия запаси ще му потрябват!хахаха
06:57 19.07.2026
12 Русуфил хардлайнaр
До коментар #5 от "Факт":Изключително грешиш обзет от безумен яд! Я сложи Зелето и Пундю един до друг! Ха сега кажи кой има по големи бузки и кой прилича на хамстер! Позна, пундю! И друг път, мисли!
06:57 19.07.2026
13 Марш от там
До коментар #9 от "ЙБАХ ви":От където си излязал, вмирисан на пот и урина, фашистка фаш кия.
06:59 19.07.2026
14 3.14К
07:00 19.07.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
НЕЩО ГОРИ И ПЛАМЪЦИТЕ СА 20 ЕТАЖА
.... И ТАКА НА НЯКОЛКО МЕСТА
.......
РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ !
Коментиран от #17
07:01 19.07.2026
16 И копчето...
До коментар #5 от "Факт":...на якичката,на надебелелият му врат скоро ще хвръкне...!
Горкото,вече едва удържа...
Коментиран от #23
07:03 19.07.2026
17 Йосиф Кобзон
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Работят.Доставката на чували върви по план график.
Коментиран от #32, #56
07:03 19.07.2026
18 Сашшле
До коментар #3 от "Сашко":Многу ситъпдатееба
Коментиран от #27
07:05 19.07.2026
19 зеленчук
07:06 19.07.2026
20 Т.КОЛЕВ
СЯКАШ Е ДИВИЯ ЗАПАД
07:06 19.07.2026
21 Чини ми се
07:07 19.07.2026
22 Сега ще ни натрапват
Запада замълча.
САЩ си затвориха очите.
А наш Радев с онова микроб че , подписват декларации, които обаче не били подписани.
С юмруци да се кръстиш!
07:10 19.07.2026
23 Турист
До коментар #16 от "И копчето...":Я дай едно фото бе, да та видим какъв си левент бе, cульо! Зелето е в добра форма и не можеш да се сравняваш с него!
Коментиран от #29
07:11 19.07.2026
24 Ицо
07:11 19.07.2026
25 Дони
До коментар #10 от "Тихо пик04!":НЕ СИ ИГРАЙ С БАНАНА ----ЗА ХРАНА Е ШУШАНОООО
07:11 19.07.2026
26 8888
07:12 19.07.2026
27 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #18 от "Сашшле":Сашко може де е тъп, но казва Истината.
Руснака не може да воюва, може само да мре като пpace !!! ПЕТ години ясно го показват 👈
07:14 19.07.2026
28 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:16 19.07.2026
29 ПРАВ СИ...!
До коментар #23 от "Турист":Не мога да се сравнявам с такова жуже...!
До кръста ми е...!
07:17 19.07.2026
30 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
Коментиран от #46
07:19 19.07.2026
31 Сашо, май ще
До коментар #3 от "Сашко":Си носиш главата под мишница!
Коментиран от #36
07:20 19.07.2026
32 И ти
До коментар #17 от "Йосиф Кобзон":И семейството ти в чували и да заминавате
07:20 19.07.2026
33 ДО ПОСЛЕДНИЯ ОКРАИНЕЦ
07:21 19.07.2026
34 Всъщност
Коментиран от #41
07:21 19.07.2026
35 Мишел
07:22 19.07.2026
36 Руснак без крак...
До коментар #31 от "Сашо, май ще":Много руснак си носеха главите под мишка в Афганистан и Чечня. Време е и украинците почнат ги режат 👴👈😁
Коментиран от #60
07:23 19.07.2026
37 Журналята
И изобщо къде се намира в момента с оная неговата убавица.
07:23 19.07.2026
38 Пандо бaрабата
Коментиран от #42, #45
07:23 19.07.2026
39 БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА
07:24 19.07.2026
40 Да ти го
До коментар #9 от "ЙБАХ ви":У кривата зурла
07:24 19.07.2026
41 ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ
До коментар #34 от "Всъщност":СЪГЛАСЕН СЪМ!
07:24 19.07.2026
42 Малката Бахама
До коментар #38 от "Пандо бaрабата":Спасибо.
Няма нищо по-убаво да жулнеш млада русофилка рано сутрин 😍
Коментиран от #50, #63
07:25 19.07.2026
43 БАНДЕРИТЕ
07:26 19.07.2026
44 Софиянец
07:26 19.07.2026
45 Бараба от провинцията
До коментар #38 от "Пандо бaрабата":И юайка ти женка ти са тука и ти пращат много поздрави
07:27 19.07.2026
46 Гресирана ватенка
До коментар #30 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ":"...руската армия бомби..."
Бомби на макккя ти вуната вкиснала ....😆😆😆
Коментиран от #49
07:27 19.07.2026
47 стоян георгиев
07:28 19.07.2026
48 ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ
Коментиран от #51
07:28 19.07.2026
49 НЕ СЕ ГРЕСИРАЙ
До коментар #46 от "Гресирана ватенка":Пръдльо.
07:29 19.07.2026
50 Закъснял си
До коментар #42 от "Малката Бахама":Наш как убаво жулкам майкя ти
Коментиран от #55
07:29 19.07.2026
51 Уинстън Чърчил, британски премиер
До коментар #48 от "ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ":500 000 вата и 1млн крака не може да се каже че е провал !!! Гоним 30млн бройка 👆
Коментиран от #57
07:30 19.07.2026
52 НИя та йИбА
До коментар #9 от "ЙБАХ ви":Мръ. Ш
Л
Я к
07:30 19.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 АНГЛОСАКСИТЕ НЯМА С КАКВО
07:32 19.07.2026
55 Малката Бахама
До коментар #50 от "Закъснял си":Ма тя мама е праскиня бе, как да и простиш ? 😁
07:32 19.07.2026
56 ТЦКурник
До коментар #17 от "Йосиф Кобзон":Бусефикацивта и тя по план !
Министъра и той си отиде !
И ти ще си идеш .
07:33 19.07.2026
57 ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ
До коментар #51 от "Уинстън Чърчил, британски премиер":Но Крим си е все руски.
Коментиран от #59
07:34 19.07.2026
58 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:36 19.07.2026
59 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #57 от "ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ":"...Крим е руски..."
Задължително !!!
Щом някъде падат бомби, няма бензин, ток, вода винаги е руско 👈😄
07:37 19.07.2026
60 Украинец без мозък
До коментар #36 от "Руснак без крак...":Ходи в Кабул и кажи нещо лошо за руснаците .
Няма ти режат тиквата , тя проста , за какво им е ?
Но виж ,,Шишарките ,, ти отиват зян
Заедно с ,, корнишончето,,
07:38 19.07.2026
61 Мишел
07:40 19.07.2026
62 Моето мнение
Коментиран от #66
07:40 19.07.2026
63 И с коя ръка
До коментар #42 от "Малката Бахама":Го Жулна ?
Кривата или правата ?
Или ти си само с половинка
07:41 19.07.2026
64 ДАЖЕ МИРЧЕВ НИСКОТО ЧЕЛО
07:43 19.07.2026
65 Мишел
До коментар #3 от "Сашко":Поредната размяна на тела е традиционното над 500 украински срещу 16 руски. Но ти си приказвай, с нищо не пречиш да е така.
07:48 19.07.2026
66 Твойто
До коментар #62 от "Моето мнение":Продажни мнение г-н Инzжев го знаем, ай не се напъвай толкоз рано сабайлъм ,че да не стане някой фал по пладне.
07:49 19.07.2026
67 анонимен
07:51 19.07.2026
68 Щирлиц в действие
и Резидента извади България от програмите за превъоръжаване на Европа?!
Понеже триянският кон на Тръмп и на Путин срещу Европа трябва да е слаб и зависим!
Как се нарича това?
07:57 19.07.2026
69 На всеки загинал украинец
07:58 19.07.2026
70 Артилерист
Голямото "НО" е, че Русия разбира, че войната няма да свърши, ако не се наруши удобството на запада. И това най-вероятно ще се случи с удари по командните и логистични центрове в Полша, Румъния, Прибалтика. Като начало...
08:02 19.07.2026
71 ВЕСЕЛЯК
Хорошо ли слипинг в киефс метро? Еврибари ли се уейкъп или има и малко дедмиит от вазе?
Къмон сингинг уит мене!
Правете лайк ме:
БАНГАРАНГААААА. БАНГАРАНГААА.
08:06 19.07.2026