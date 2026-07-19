Украински дронове атакуваха руски региони тази нощ

Нова серия от украински атаки с безпилотни апарати бе регистрирана на руска територия в ранните часове на 19 юли.
В интервала между 00:00 и 07:30 часа сутринта българско време украинските сили насочиха своите удари по въздух към ключови енергийни и логистични обекти на Руската федерация. Атаките наложиха задействане на системите за противовъздушна отбрана в няколко южни области.
Пожар в Ставрополския край и блокада на Кримския мост
Основният инцидент от изминалата нощ е регистриран дълбоко в тила на руската логистика:
- Удар по петролна инфраструктура: След 02:00 часа тази сутрин украински дронове камикадзе успешно атакуваха нефтобаза в Ставрополския край, предизвиквайки мащабен пожар. Местните аварийни служби работят по овладяването на огъня.
- Спиране на трафика в Крим: Поради непосредствена заплаха от нови въздушни и морски безпилотни апарати, руските власти изцяло преустановиха движението на автомобили по Кримския мост. Блокадата остана в сила през цялата нощ и ранните сутрешни часове в неделя с цел сигурност.
Щети и жертви в Московска и Тамбовска област от вчера
Основните удари са поразили два мащабни логистични центъра на най-големия руски онлайн търговец Wildberries:
- Град Котовск (Тамбовска област): При директен удар на дрон срещу складова база загинаха седем служители от нощната смяна, а други 25 бяха ранени. Местният губернатор Евгений Первишов потвърди в изявление, че пожарът е локализиран след часове борба с огъня.
- Град Електростал (Московска област): Втори склад на същата компания бе тежко засегнат, което доведе до огромни облаци черен дим над региона. Отломки от свалени апарати са нанесли щети по жилищна сграда и детска градина. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за общо 61 ранени граждани в региона, като един от тях по-късно е починал в болницата.
- Град Ногинск: Горящо нефтено депо, снабдяващо руските въоръжени сили, бе възпламенено вследствие на паднали отломки, налагайки спешна евакуация на намиращ се в близост родилен дом.
Официални позиции от Киев и Москва
Украинският президент Володимир Зеленски обяви в официално изявление, че ударите са част от стратегията за налагане на "дългосрочни санкции" по въздух. Според Киев, поразените логистични хабове са били използвани от руската армия за доставка на компоненти за военни дронове и навигационно оборудване, заобикаляйки международните ембарга.
От своя страна руските власти определят атаките като терористични актове срещу цивилна инфраструктура. Като бърз отговор руската армия предприе масирана ответна вълна с балистични ракети по украинската столица Киев малко след 01:30 часа местно време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тамбовски волк
07:43 19.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #13, #16, #19
07:46 19.07.2026
4 Володимир Зеленски, президент
07:47 19.07.2026
5 Маринов
Коментиран от #22
07:49 19.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Богомил
Коментиран от #11, #17
07:49 19.07.2026
8 Дон Корлеоне
07:49 19.07.2026
9 Киев
Коментиран от #10
07:50 19.07.2026
10 Не отговарям
До коментар #9 от "Киев":Ама ми се чиниш дърт минедчия.
07:53 19.07.2026
11 туй вече
До коментар #7 от "Богомил":го чуваме 1000 и кусур години..и татари и монголи и шведски крал и суль и пульо все искаха да зваладеят остаточна ..а с днешна дата Русия пак разширява границите си..ФАКТ..Чей е Крим..за 1час го върнаха..Боли но ще свикнете.. Не отговаряйте на този коментар..освена ако не сте ИДИОТ..
Коментиран от #14, #21
07:54 19.07.2026
12 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:55 19.07.2026
13 Руснак без крак...
До коментар #3 от "А ИСТИНАТА Е":"...Руската армия обаче напредва по целия фронт..."
Напредва накъде, надолу ?
Каква е идеята на войната в Украйна и колко още народ трябва измре за да се разбере че идея, смисъл няма !!! Тъпо заколение на pycки cвинe, германците са го казали 👆
07:56 19.07.2026
14 Я сие би май ка та
До коментар #11 от "туй вече":Ти ше кажеш кой да отговаря и кой не!
Коментиран от #23
07:58 19.07.2026
15 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
07:58 19.07.2026
16 Гъбарко....
До коментар #3 от "А ИСТИНАТА Е":Руската армия е на по малко от 5 км. от Краматорск в Донбас
07:58 19.07.2026
17 Отец Дионисий
До коментар #7 от "Богомил":"...империя на злото..."
Руснаците никога не са имали империя !!!
Само грохнал с омазани летви KEHEФФФФФ 👈
07:59 19.07.2026
18 СКОРО МАЙЧИНИЯ ЕЗИК
07:59 19.07.2026
19 Отлично
До коментар #3 от "А ИСТИНАТА Е":Така, така вече пета, Пета година напреднали напредва и хоп таман да вземе Константинопол и не щеш ли на пътя се оказа......Константиновка. Или както гласеше един стар виц : " не били компютри а компоти и не били за износ , а за внос" и не било напредък а....... позор....нескончаем ПОЗОР
08:00 19.07.2026
20 ще го видим
До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":а вчера имаше новина..1540 укропейтриоти случайно дадоха фира..за 1 ден..ЗАЩО трябваш да умират..? като ги хващат по улиците и направо в касапницата..половина от тях още в първия час стават курбан..другите от незнаие..или се предават..най умното в тази ситуация..Не отговоряйте на този коментар освен ако сте пълен ИДИОТ..
Коментиран от #25
08:00 19.07.2026
21 Миролюб Войнов, историк
До коментар #11 от "туй вече":"...татари и монголи..."
Татарите и монголите са 90% от етноса в Русия !!!
Какви ги плещиш ? 👈
08:02 19.07.2026
22 стоян
До коментар #5 от "Маринов":До 5 ком - ако рузнаците гръмнат по центъра на Киев украинския отговор ще е по московското сити съставено от стотици остъклени сгради с над двадесет етажа - достатъчно е няколко дрона с 110 кг взрив да гръмнат между тия офис згради -това и путин го знае
08:02 19.07.2026
23 колко
До коментар #14 от "Я сие би май ка та":много идиоти има в тази държава и се натискат да се исветлят..Не отговаряйте на този коментар, освен ако не сте ИДИОТ..
08:04 19.07.2026
24 Ксаниба
08:05 19.07.2026
25 ЦЦЦ
До коментар #20 от "ще го видим":Ццц....грешка си бе момче, не 1540 , а 1 540 000
08:05 19.07.2026
26 Владимир Путин, президент
Тая война е голяма лъжица за тясната свита руска устица 👆😄
08:06 19.07.2026