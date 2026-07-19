Украински дронове атакуваха руски региони тази нощ

Нова серия от украински атаки с безпилотни апарати бе регистрирана на руска територия в ранните часове на 19 юли.

В интервала между 00:00 и 07:30 часа сутринта българско време украинските сили насочиха своите удари по въздух към ключови енергийни и логистични обекти на Руската федерация. Атаките наложиха задействане на системите за противовъздушна отбрана в няколко южни области.

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Пожар в Ставрополския край и блокада на Кримския мост

Основният инцидент от изминалата нощ е регистриран дълбоко в тила на руската логистика:

Удар по петролна инфраструктура: След 02:00 часа тази сутрин украински дронове камикадзе успешно атакуваха нефтобаза в Ставрополския край , предизвиквайки мащабен пожар. Местните аварийни служби работят по овладяването на огъня.

След 02:00 часа тази сутрин украински дронове камикадзе успешно атакуваха , предизвиквайки мащабен пожар. Местните аварийни служби работят по овладяването на огъня. Спиране на трафика в Крим: Поради непосредствена заплаха от нови въздушни и морски безпилотни апарати, руските власти изцяло преустановиха движението на автомобили по Кримския мост. Блокадата остана в сила през цялата нощ и ранните сутрешни часове в неделя с цел сигурност.

Щети и жертви в Московска и Тамбовска област от вчера

Основните удари са поразили два мащабни логистични центъра на най-големия руски онлайн търговец Wildberries:

Град Котовск (Тамбовска област): При директен удар на дрон срещу складова база загинаха седем служители от нощната смяна, а други 25 бяха ранени. Местният губернатор Евгений Первишов потвърди в изявление, че пожарът е локализиран след часове борба с огъня.

При директен удар на дрон срещу складова база загинаха седем служители от нощната смяна, а други 25 бяха ранени. Местният губернатор Евгений Первишов потвърди в изявление, че пожарът е локализиран след часове борба с огъня. Град Електростал (Московска област): Втори склад на същата компания бе тежко засегнат, което доведе до огромни облаци черен дим над региона. Отломки от свалени апарати са нанесли щети по жилищна сграда и детска градина. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за общо 61 ранени граждани в региона, като един от тях по-късно е починал в болницата.

Втори склад на същата компания бе тежко засегнат, което доведе до огромни облаци черен дим над региона. Отломки от свалени апарати са нанесли щети по жилищна сграда и детска градина. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за общо 61 ранени граждани в региона, като един от тях по-късно е починал в болницата. Град Ногинск: Горящо нефтено депо, снабдяващо руските въоръжени сили, бе възпламенено вследствие на паднали отломки, налагайки спешна евакуация на намиращ се в близост родилен дом.

Официални позиции от Киев и Москва

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в официално изявление, че ударите са част от стратегията за налагане на "дългосрочни санкции" по въздух. Според Киев, поразените логистични хабове са били използвани от руската армия за доставка на компоненти за военни дронове и навигационно оборудване, заобикаляйки международните ембарга.

От своя страна руските власти определят атаките като терористични актове срещу цивилна инфраструктура. Като бърз отговор руската армия предприе масирана ответна вълна с балистични ракети по украинската столица Киев малко след 01:30 часа местно време.