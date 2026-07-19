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Украински дронове атакуваха руски региони тази нощ
  Тема: Украйна

Украински дронове атакуваха руски региони тази нощ

19 Юли, 2026 07:34, обновена 19 Юли, 2026 07:40 664 26

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Гори нефтобаза в Ставрополския край, спряха движението по Кримския мост в ранните часове на деня

Украински дронове атакуваха руски региони тази нощ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова серия от украински атаки с безпилотни апарати бе регистрирана на руска територия в ранните часове на 19 юли.

В интервала между 00:00 и 07:30 часа сутринта българско време украинските сили насочиха своите удари по въздух към ключови енергийни и логистични обекти на Руската федерация. Атаките наложиха задействане на системите за противовъздушна отбрана в няколко южни области.

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Пожар в Ставрополския край и блокада на Кримския мост

Основният инцидент от изминалата нощ е регистриран дълбоко в тила на руската логистика:

  • Удар по петролна инфраструктура: След 02:00 часа тази сутрин украински дронове камикадзе успешно атакуваха нефтобаза в Ставрополския край, предизвиквайки мащабен пожар. Местните аварийни служби работят по овладяването на огъня.
  • Спиране на трафика в Крим: Поради непосредствена заплаха от нови въздушни и морски безпилотни апарати, руските власти изцяло преустановиха движението на автомобили по Кримския мост. Блокадата остана в сила през цялата нощ и ранните сутрешни часове в неделя с цел сигурност.

Щети и жертви в Московска и Тамбовска област от вчера

Основните удари са поразили два мащабни логистични центъра на най-големия руски онлайн търговец Wildberries:

  • Град Котовск (Тамбовска област): При директен удар на дрон срещу складова база загинаха седем служители от нощната смяна, а други 25 бяха ранени. Местният губернатор Евгений Первишов потвърди в изявление, че пожарът е локализиран след часове борба с огъня.
  • Град Електростал (Московска област): Втори склад на същата компания бе тежко засегнат, което доведе до огромни облаци черен дим над региона. Отломки от свалени апарати са нанесли щети по жилищна сграда и детска градина. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за общо 61 ранени граждани в региона, като един от тях по-късно е починал в болницата.
  • Град Ногинск: Горящо нефтено депо, снабдяващо руските въоръжени сили, бе възпламенено вследствие на паднали отломки, налагайки спешна евакуация на намиращ се в близост родилен дом.

Официални позиции от Киев и Москва

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в официално изявление, че ударите са част от стратегията за налагане на "дългосрочни санкции" по въздух. Според Киев, поразените логистични хабове са били използвани от руската армия за доставка на компоненти за военни дронове и навигационно оборудване, заобикаляйки международните ембарга.

От своя страна руските власти определят атаките като терористични актове срещу цивилна инфраструктура. Като бърз отговор руската армия предприе масирана ответна вълна с балистични ракети по украинската столица Киев малко след 01:30 часа местно време.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тамбовски волк

    10 7 Отговор
    Укрите ни попиляха .

    07:43 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А ИСТИНАТА Е

    9 5 Отговор
    Британската пропаганда е опитва да представи окраинските атаки по цивилни цели като военни успехи. Руската армия обаче напредва по целия фронт.

    Коментиран от #13, #16, #19

    07:46 19.07.2026

  • 4 Володимир Зеленски, президент

    7 3 Отговор
    Макккя им руска.....👈😄

    07:47 19.07.2026

  • 5 Маринов

    2 3 Отговор
    Много го смачка последното изречение. Какво става в Киев? Секретно ли е, че се пази в тайна? Аз ще ви кажа: докато Путин е най отгоре в Русия, в Киев държавните сгради ще са цели, Банкова няма да я пипнат, ресторанти, казина, барове, бардаци ще работят и ще са пълни както винаги.

    Коментиран от #22

    07:49 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Богомил

    7 3 Отговор
    М да.... блажени сме тия които доживяхме и с очите си видяхме началото на края на остатъчната империя на злото

    Коментиран от #11, #17

    07:49 19.07.2026

  • 8 Дон Корлеоне

    4 2 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:49 19.07.2026

  • 9 Киев

    6 4 Отговор
    скоро ще се чува само руска реч..100%..А другите в Полша, ама и там не искат бандери..тогава остава Канада, там е леговище на нацисти..но и там ще ги намерят..Не отговаряйте на този коментар, освен ако не ви сърби..но за това има крем Здраве...подкрепяме само бълкарското производство..

    Коментиран от #10

    07:50 19.07.2026

  • 10 Не отговарям

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Киев":

    Ама ми се чиниш дърт минедчия.

    07:53 19.07.2026

  • 11 туй вече

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Богомил":

    го чуваме 1000 и кусур години..и татари и монголи и шведски крал и суль и пульо все искаха да зваладеят остаточна ..а с днешна дата Русия пак разширява границите си..ФАКТ..Чей е Крим..за 1час го върнаха..Боли но ще свикнете.. Не отговаряйте на този коментар..освена ако не сте ИДИОТ..

    Коментиран от #14, #21

    07:54 19.07.2026

  • 12 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 2 Отговор
    Само те се нуждаят от подобна пропаганда.

    07:55 19.07.2026

  • 13 Руснак без крак...

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "А ИСТИНАТА Е":

    "...Руската армия обаче напредва по целия фронт..."

    Напредва накъде, надолу ?
    Каква е идеята на войната в Украйна и колко още народ трябва измре за да се разбере че идея, смисъл няма !!! Тъпо заколение на pycки cвинe, германците са го казали 👆

    07:56 19.07.2026

  • 14 Я сие би май ка та

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "туй вече":

    Ти ше кажеш кой да отговаря и кой не!

    Коментиран от #23

    07:58 19.07.2026

  • 15 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    4 2 Отговор
    Анализ на германския седмичник разкрива остър недостиг на желаещи за германската бригада в Литва и проблеми с финансирането на контингента на НАТО

    07:58 19.07.2026

  • 16 Гъбарко....

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "А ИСТИНАТА Е":

    Руската армия е на по малко от 5 км. от Краматорск в Донбас

    07:58 19.07.2026

  • 17 Отец Дионисий

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Богомил":

    "...империя на злото..."

    Руснаците никога не са имали империя !!!
    Само грохнал с омазани летви KEHEФФФФФ 👈

    07:59 19.07.2026

  • 18 СКОРО МАЙЧИНИЯ ЕЗИК

    1 3 Отговор
    Ще се върне отново в цяла окраина.

    07:59 19.07.2026

  • 19 Отлично

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "А ИСТИНАТА Е":

    Така, така вече пета, Пета година напреднали напредва и хоп таман да вземе Константинопол и не щеш ли на пътя се оказа......Константиновка. Или както гласеше един стар виц : " не били компютри а компоти и не били за износ , а за внос" и не било напредък а....... позор....нескончаем ПОЗОР

    08:00 19.07.2026

  • 20 ще го видим

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    а вчера имаше новина..1540 укропейтриоти случайно дадоха фира..за 1 ден..ЗАЩО трябваш да умират..? като ги хващат по улиците и направо в касапницата..половина от тях още в първия час стават курбан..другите от незнаие..или се предават..най умното в тази ситуация..Не отговоряйте на този коментар освен ако сте пълен ИДИОТ..

    Коментиран от #25

    08:00 19.07.2026

  • 21 Миролюб Войнов, историк

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "туй вече":

    "...татари и монголи..."

    Татарите и монголите са 90% от етноса в Русия !!!
    Какви ги плещиш ? 👈

    08:02 19.07.2026

  • 22 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Маринов":

    До 5 ком - ако рузнаците гръмнат по центъра на Киев украинския отговор ще е по московското сити съставено от стотици остъклени сгради с над двадесет етажа - достатъчно е няколко дрона с 110 кг взрив да гръмнат между тия офис згради -това и путин го знае

    08:02 19.07.2026

  • 23 колко

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Я сие би май ка та":

    много идиоти има в тази държава и се натискат да се исветлят..Не отговаряйте на този коментар, освен ако не сте ИДИОТ..

    08:04 19.07.2026

  • 24 Ксаниба

    1 0 Отговор
    Дайте яо на ВСУ и да се приключва с абасрацията

    08:05 19.07.2026

  • 25 ЦЦЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ще го видим":

    Ццц....грешка си бе момче, не 1540 , а 1 540 000

    08:05 19.07.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор
    Като последния руски президент ви казувам :
    Тая война е голяма лъжица за тясната свита руска устица 👆😄

    08:06 19.07.2026

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