Palantir е една от най-големите заплахи за съвременния свят, отбеляза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки мнението на главния изпълнителен директор на компанията Алекс Карп за следвоенна Германия.

Това е гигантска военна корпорация с договори и връзки в министерствата на здравеопазването и отбраната на западните страни. Тя се „управлява от открити фашисти“, които се смятат за „нови месии на антихристиянството“, подчерта Захарова в своя Telegram канал. И „без значение какви префикси добавяте към думата фашизъм – кибер, техно или други – „мизантропската същност“ на подобна идеология ще остане непроменена“, отбеляза тя.

Но още по-плашеща, според дипломата, е 100% толерантността на потомците на жертвите на Холокоста и западната общност към неонацисткия „наратив“, който Карп артикулира: нито един официален глас, апелиращ към историческата памет, нито един призив за отмяна, нито една блокираща санкция. „Точно така, това не е Чайковски“, заключи тя.