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Захарова: Palantir е една от най-големите заплахи за съвременния свят

Захарова: Palantir е една от най-големите заплахи за съвременния свят

19 Юли, 2026 11:56 2 867 79

  • palantir-
  • мария захарова-
  • русия-
  • коментар-
  • компания-
  • германия

Военната корпорация се управлява от „открити фашисти“, които се смятат за „нови месии на антихристиянството“

Захарова: Palantir е една от най-големите заплахи за съвременния свят - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Palantir е една от най-големите заплахи за съвременния свят, отбеляза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки мнението на главния изпълнителен директор на компанията Алекс Карп за следвоенна Германия.

Това е гигантска военна корпорация с договори и връзки в министерствата на здравеопазването и отбраната на западните страни. Тя се „управлява от открити фашисти“, които се смятат за „нови месии на антихристиянството“, подчерта Захарова в своя Telegram канал. И „без значение какви префикси добавяте към думата фашизъм – кибер, техно или други – „мизантропската същност“ на подобна идеология ще остане непроменена“, отбеляза тя.

Но още по-плашеща, според дипломата, е 100% толерантността на потомците на жертвите на Холокоста и западната общност към неонацисткия „наратив“, който Карп артикулира: нито един официален глас, апелиращ към историческата памет, нито един призив за отмяна, нито една блокираща санкция. „Точно така, това не е Чайковски“, заключи тя.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БРАВО

    34 29 Отговор
    Соpocнята веднага почва да вика "наздраве"!

    Коментиран от #7, #73

    12:00 19.07.2026

  • 4 Варна 3

    26 47 Отговор
    Захарова лъже

    12:00 19.07.2026

  • 5 Маша

    34 29 Отговор
    Е Велика !!!

    12:01 19.07.2026

  • 6 Спас

    34 38 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца.

    12:01 19.07.2026

  • 7 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    16 16 Отговор

    До коментар #3 от "БРАВО":

    Няма да ревем,я!

    12:03 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Kaлпазанин

    42 19 Отговор
    Палантир ,Блек рок Рокфелер ,и в дъното Ротшилд после защо има войни ?????налагснето на новия световен ред е в ход ,кой е враг и кой приятел веч трудно се различава

    Коментиран от #57

    12:03 19.07.2026

  • 10 На кого му пука

    28 35 Отговор
    от кремълски фейкове.

    12:04 19.07.2026

  • 11 Ддд

    27 37 Отговор
    Пропагандна статия на Рашистан, да настройва шараните в ЕС срещу своите.

    Коментиран от #23

    12:04 19.07.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 21 Отговор
    с Медведя кво става?отдавна не е потапял Англия

    Коментиран от #63

    12:04 19.07.2026

  • 13 Незнайко

    26 25 Отговор
    Не знам, за да оправдае агресията си срещу Украйна Московията дотолкова злоупотреби с антифашистката реторика, че напълно я дискридитира в очите на демократичния свят!

    Коментиран от #64

    12:05 19.07.2026

  • 14 Глупака циганин

    10 25 Отговор
    налази статията с лъжи срещу Русия. Дали е жалък пу мяр?

    Коментиран от #72

    12:05 19.07.2026

  • 15 Ко стаа бе руски боклуци?

    30 25 Отговор
    Нали бяхте много печени?Уж голямата работа бяхте преди 4 ,5 години.Що писка тая?

    Коментиран от #17

    12:06 19.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мара се бара

    23 16 Отговор
    Zавижда рашиското Zомби че не е тяхна тази уса технология както и безброй други ама къде ти ИСТИНСКИ научно технически напредък в ру блата

    12:07 19.07.2026

  • 19 оСмешник 🚀 🤩🤡

    16 9 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    12:08 19.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нека да пиша

    22 16 Отговор
    Тая завижда ,панеже Просия е изостанала технологически от света с 30 години.

    Коментиран от #26, #33

    12:09 19.07.2026

  • 23 Ддд

    21 11 Отговор

    До коментар #11 от "Ддд":

    Виждам че шарани ИМА, не е като да няма. Ама не отивате в Рашистан, да станете войници, за 30 минути на фронта, докато ви открия украински дрон.

    12:09 19.07.2026

  • 24 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    21 14 Отговор
    Пар цал.

    12:10 19.07.2026

  • 25 Феникс

    16 22 Отговор
    Не случайно се казва палантир, тази компанийка е изградена от ционисти и сатанински кръгове около тях!

    Коментиран от #29, #32

    12:10 19.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Луди жаби

    28 10 Отговор
    На тия само фашисти и врагове им се превиждат

    Коментиран от #30

    12:10 19.07.2026

  • 28 Вещо лице

    25 14 Отговор
    Заплаха е, защото Септичната яма (Русия) не разполага и няма абсолютно никакви способности да разработи такава свръх технология. Орките могат само да пращат мужиците на месни щурмове.

    12:11 19.07.2026

  • 29 Ционист

    19 9 Отговор

    До коментар #25 от "Феникс":

    Защото рашките нямат ум..

    12:11 19.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Иван

    23 12 Отговор
    Най голямата заплаха за човечеството сте вие руските фашисти начело с оня дребния никой дето живее в бункера умрял от стах

    12:12 19.07.2026

  • 32 Змей

    9 6 Отговор

    До коментар #25 от "Феникс":

    Кисело е май гроздето, а? 😂

    12:12 19.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 НЯМА КРАЙ РУСКАТА

    18 7 Отговор
    ОЛИГОФРЕНЩИНА!

    12:12 19.07.2026

  • 35 русофил

    19 8 Отговор
    Единствената фашистка страна в Европа, повече от 100г. е Русия. Хайл Путин.

    Коментиран от #45

    12:13 19.07.2026

  • 36 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    9 3 Отговор
    МИМс Чустваме се пренебрегнати...защо толкова се стараем като само кравите обират овациите...

    12:13 19.07.2026

  • 37 Голям майтап са това руските опорки

    20 11 Отговор
    Човек, като чете какво е казала Захарова, ще си помисли, че Путин не избива християни в Украйна, вече четвърта година... как изобщо имат очи да говорят тези кремълски опорки, че и за фашизъм моля ти се, та нали Путин е новият Хитлер, само че руснак... абсолютно същият фашистки боклук е... и имат руската наглост, крадеца да вика дръжте крадеца???? това само руснаците го могат или просто тези лъжи са предназначени за дълбоката руска провинция, където още не са и чували, за неща като интернет и глобална информационна мрежа и че могат да разполагат със цялата информация на света, само че им е забранено да я четат, а камоли и да споделят мнение, различаващо се от това на Кремъл... за такива които се опитват да мислят си има затвори в Русия.

    Коментиран от #41, #43

    12:13 19.07.2026

  • 38 Всички хуманисти

    3 5 Отговор
    Всички хуманисти пък в задния двор всекидневен геноцид. Дали Израел с Газа, Русия с Украйна, Турция с кюрдите и тн…

    12:14 19.07.2026

  • 39 Размишления

    4 14 Отговор
    Русия и да го съобщи това ние не можем да направим нищо те(Русия) могат да презимят Палантир имат нужните военно технически средства.

    Коментиран от #47

    12:14 19.07.2026

  • 40 Без име

    4 9 Отговор
    Един дежурен нацвъкал трийсетина коментара, но също има право да слага неограничен брой плюсове и минуси.

    12:14 19.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гаджева

    11 3 Отговор
    Русофилът Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #68

    12:15 19.07.2026

  • 43 Не е майтап

    10 12 Отговор

    До коментар #37 от "Голям майтап са това руските опорки":

    А трагедия да се гледа пропадналият и залят от фашизъм запад как уцел;ва първият глупак за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия. Това е трагедия, човек да е хем тъп, хем преподаден муш-мул

    Коментиран от #61, #67, #69

    12:16 19.07.2026

  • 44 Факти

    16 6 Отговор
    Най-големите заплахи за човечеството, в този ред:
    - ислямът
    - глобалното затопляне
    - рашизмът

    12:16 19.07.2026

  • 45 Путлеристан 🤮🤮

    16 6 Отговор

    До коментар #35 от "русофил":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #46

    12:17 19.07.2026

  • 46 Това, че глупака троли

    7 15 Отговор

    До коментар #45 от "Путлеристан 🤮🤮":

    в полза на фашизма в Украйна и унищожението на Европа, е върха на тъпотата.

    Коментиран от #48

    12:18 19.07.2026

  • 47 Ддд

    12 7 Отговор

    До коментар #39 от "Размишления":

    Както превзеха Украйна за 4 дена ли????
    Самочувствие без покритие има в Руската диктатура. Освен с плашене с атомни бомби, Рашистан с друго не може да уплаши другите държави.
    Сега чета че, правили агитации в африканските републики където имат влияние, за войници, че украинците много бързо ги убиват, и им трябва още месо на Путин и приятелите му, да го хвърлят в месомелачката.

    Коментиран от #49

    12:19 19.07.2026

  • 48 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    12 7 Отговор

    До коментар #46 от "Това, че глупака троли":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще капитулира

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #50

    12:19 19.07.2026

  • 49 А що трябва

    8 9 Отговор

    До коментар #47 от "Ддд":

    да превземат Украйна? За да върви пропагандата за глупаци ли? Забавна е, но за глупака вредна. 😄

    Коментиран от #51, #60

    12:20 19.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Удри копейката с лопатЕто!

    12 6 Отговор
    До нассиране!

    12:24 19.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Много кофти

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    Той Путин не знаел защо бил нападнал Украйна, те господарите му така му заповядали... това ли се опитваш да кажеш?

    12:31 19.07.2026

  • 58 Запада действително може да бъде

    10 4 Отговор
    смъртоносен за Русия. Но виновна си е самата Русия. Ако си стоеше мирно и кротко в границите и с по-малко пропаганда, нямаше сега да трепери от страх какво ще й се случи.

    12:41 19.07.2026

  • 59 Хаха

    13 3 Отговор
    Пияната кранта отново е във вихъра си.

    12:41 19.07.2026

  • 60 варна

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "А що трябва":

    задължително, ако не иска да изгуби войната.

    12:42 19.07.2026

  • 61 Голям майтап сте това, руските орки

    13 4 Отговор

    До коментар #43 от "Не е майтап":

    Милото оркче се хвърли на амбразурата, само че знаеш ли... ами ние ви виждаме, не можете да се скриете никъде, разполагаме и със високоскоростен интернет, имаме всичката информация на света и мога да ти кажа че тази сутрин дори не си закусвал, чакаш на опашка за бензин от цяла вечност, защо ви трябваше на нападате Украйна и да избивате украинци, живейте си живота и бъдете щастливи, защо непрекъснато желаете зло някому, а че го и правите реално, винаги трябва да е по-зле от вас за да си кажете...ами че ние орките не сме чак толкова зле, виж украинците как никак не са добре, като ги избихме и им сринахме градовете... нали така нещастни руснаци сте това орките, нямате грам мозък в изветрелите ви кратуни.

    12:47 19.07.2026

  • 62 Ехеее

    11 2 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    12:50 19.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Така е,

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "Незнайко":

    а и по принцип при Русия се получи обратен ефект на кремълската пропаганда - вместо да повлияе на общественото мнение, стана така, че или никой не им обръща внимание или пък им се смее и подиграва.Толкова много се изложи ръководството на Кремъл, такъв позор и унижение никога е нямало в цялата история на Русия.

    12:57 19.07.2026

  • 65 Майор Деянов, на всеки километър

    11 4 Отговор
    По-зверски, брутален фашизъм от руския няма !!! Хитлер го изпита на собствен гръб 👆

    12:57 19.07.2026

  • 66 Поп Гун.дяев

    8 2 Отговор
    Няма по- големи от кремъ.лските фаши.сти начело с Късото Човече.

    12:59 19.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    8 2 Отговор

    До коментар #42 от "Гаджева":

    И ние не сме ходили 😘

    13:02 19.07.2026

  • 69 Голям майтап сте това, руските опорки

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Не е майтап":

    Аз живея в този "пропаднал запад", ами да ти кажа никак не е пропаднал този запад... водя спокоен и щастлив живот със семейството си... не мисля за пари, колко ми е сметката за ток, вода, телефон и от този сорт... а вие как живеете в тази пропаднала кочина русия, където все империализмът е виновен за да бъдете щастливи... вярвате ли го че все някой враг отвън е виновен за насpаните ви гащи, ами помислете малко.

    Коментиран от #75

    13:03 19.07.2026

  • 70 мармот

    8 2 Отговор
    руски комунисти говорят за християнство голям майтап

    13:06 19.07.2026

  • 71 123

    8 3 Отговор
    Всеки,който Захарова нарича фашист,е мой човек!!!

    Коментиран от #74

    13:10 19.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Палантир

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "БРАВО":

    е изцяло против Сорос. Нещо не си в течение. Те и основателят им Алекс Карп са десни и поддръжници на Тръмп.

    13:19 19.07.2026

  • 74 Захарова

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "123":

    нарича фашист и нацист абсолютно всеки. Няма ден да не обявят някоя страна в смъртен грях -- Армения, Грузия, балтийските републики, Азербайджан, Казахстан, Молдова. За Украйна и запада да не говорим. Само против Китай не смеят да гъкнат въпреки че онези ги унижават вече десетилетия наред. Путин се разходи последно до Китай пак да се помоли за Силата на Сибир 2 и пак го върнаха с празни ръце.

    13:21 19.07.2026

  • 75 Най-смешното

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Голям майтап сте това, руските опорки":

    е че всички бедни страни, включително комунистическите и бившите такива като Русия, Венецуела, Куба, Северна Корея, хем са бедни хем обвиняват Запада че ги крадял и експлоатирал и така ги държал в нищета. Все едно клошарят пред блока да обвинява мен че го крада и заради това аз живея богато а той бедно. Интересно какво има той да му открадна че да живея богато за негова сметка? Бълхявалото одеало? Очевидно тази пропаганда е а вътрешма употреба, да обясни на бедния телезрител че не неговите елити а загниващият Запад го краде.

    Коментиран от #79

    13:26 19.07.2026

  • 76 отекчен

    0 0 Отговор
    някой от умните списвачи тук задавал ли си е въпроса с какво запада застрашава Русия с ихора с наркоманите психично болните алкохолиците и тн тенологиѝ за който нямат ресурси нито горива за производството им но да помислим че дори тази зима ЕС ще мръзне защото хранилищага за газ са празни

    13:28 19.07.2026

  • 77 Без фашисти

    2 0 Отговор
    комунизъмът щеше да завладее света!

    13:28 19.07.2026

  • 78 Анонимен алкохолик

    2 0 Отговор
    Има право колежката!

    13:32 19.07.2026

  • 79 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Най-смешното":

    Обикновените хора са бедни в държави супер наляти с ресурси като Русия, Иран, Венецуела, Конго и Нигерия, заради чудовищната корупция. Просто парите от ресурсите не достигат до народа. Руснаците трябва да са сред най-богатите хора на планета, а вместо това са бедняци. В момента горивата и храните минаха цените от Западна Европа, а заплатите им 5 пъти по-ниски. За какво говорим изобщо.
    „Когато се освободи България, за мен не остава вече работа помежду ви. Тогава аз ще отида в Русия и ще съставлявам комитети, защото там макар и да няма чалми, народът е притиснат от нас повече.“ - Левски

    13:42 19.07.2026

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