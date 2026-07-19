Захарова: Palantir е една от най-големите заплахи за съвременния свят

Palantir е една от най-големите заплахи за съвременния свят, отбеляза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки мнението на главния изпълнителен директор на компанията Алекс Карп за следвоенна Германия.
Това е гигантска военна корпорация с договори и връзки в министерствата на здравеопазването и отбраната на западните страни. Тя се „управлява от открити фашисти“, които се смятат за „нови месии на антихристиянството“, подчерта Захарова в своя Telegram канал. И „без значение какви префикси добавяте към думата фашизъм – кибер, техно или други – „мизантропската същност“ на подобна идеология ще остане непроменена“, отбеляза тя.
Но още по-плашеща, според дипломата, е 100% толерантността на потомците на жертвите на Холокоста и западната общност към неонацисткия „наратив“, който Карп артикулира: нито един официален глас, апелиращ към историческата памет, нито един призив за отмяна, нито една блокираща санкция. „Точно така, това не е Чайковски“, заключи тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 БРАВО
Коментиран от #7, #73
12:00 19.07.2026
4 Варна 3
12:00 19.07.2026
5 Маша
12:01 19.07.2026
6 Спас
12:01 19.07.2026
7 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
До коментар #3 от "БРАВО":Няма да ревем,я!
12:03 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Kaлпазанин
Коментиран от #57
12:03 19.07.2026
10 На кого му пука
12:04 19.07.2026
11 Ддд
Коментиран от #23
12:04 19.07.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #63
12:04 19.07.2026
13 Незнайко
Коментиран от #64
12:05 19.07.2026
14 Глупака циганин
Коментиран от #72
12:05 19.07.2026
15 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #17
12:06 19.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мара се бара
12:07 19.07.2026
19 оСмешник 🚀 🤩🤡
До коментар #16 от "Атина Палада":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГади
12:08 19.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нека да пиша
Коментиран от #26, #33
12:09 19.07.2026
23 Ддд
До коментар #11 от "Ддд":Виждам че шарани ИМА, не е като да няма. Ама не отивате в Рашистан, да станете войници, за 30 минути на фронта, докато ви открия украински дрон.
12:09 19.07.2026
24 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски
12:10 19.07.2026
25 Феникс
Коментиран от #29, #32
12:10 19.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Луди жаби
Коментиран от #30
12:10 19.07.2026
28 Вещо лице
12:11 19.07.2026
29 Ционист
До коментар #25 от "Феникс":Защото рашките нямат ум..
12:11 19.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Иван
12:12 19.07.2026
32 Змей
До коментар #25 от "Феникс":Кисело е май гроздето, а? 😂
12:12 19.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 НЯМА КРАЙ РУСКАТА
12:12 19.07.2026
35 русофил
Коментиран от #45
12:13 19.07.2026
36 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ
12:13 19.07.2026
37 Голям майтап са това руските опорки
Коментиран от #41, #43
12:13 19.07.2026
38 Всички хуманисти
12:14 19.07.2026
39 Размишления
Коментиран от #47
12:14 19.07.2026
40 Без име
12:14 19.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Гаджева
Коментиран от #68
12:15 19.07.2026
43 Не е майтап
До коментар #37 от "Голям майтап са това руските опорки":А трагедия да се гледа пропадналият и залят от фашизъм запад как уцел;ва първият глупак за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия. Това е трагедия, човек да е хем тъп, хем преподаден муш-мул
Коментиран от #61, #67, #69
12:16 19.07.2026
44 Факти
- ислямът
- глобалното затопляне
- рашизмът
12:16 19.07.2026
45 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #35 от "русофил":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно
Коментиран от #46
12:17 19.07.2026
46 Това, че глупака троли
До коментар #45 от "Путлеристан 🤮🤮":в полза на фашизма в Украйна и унищожението на Европа, е върха на тъпотата.
Коментиран от #48
12:18 19.07.2026
47 Ддд
До коментар #39 от "Размишления":Както превзеха Украйна за 4 дена ли????
Самочувствие без покритие има в Руската диктатура. Освен с плашене с атомни бомби, Рашистан с друго не може да уплаши другите държави.
Сега чета че, правили агитации в африканските републики където имат влияние, за войници, че украинците много бързо ги убиват, и им трябва още месо на Путин и приятелите му, да го хвърлят в месомелачката.
Коментиран от #49
12:19 19.07.2026
48 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #46 от "Това, че глупака троли":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще капитулира
Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #50
12:19 19.07.2026
49 А що трябва
До коментар #47 от "Ддд":да превземат Украйна? За да върви пропагандата за глупаци ли? Забавна е, но за глупака вредна. 😄
Коментиран от #51, #60
12:20 19.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Удри копейката с лопатЕто!
12:24 19.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
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57 Много кофти
До коментар #9 от "Kaлпазанин":Той Путин не знаел защо бил нападнал Украйна, те господарите му така му заповядали... това ли се опитваш да кажеш?
12:31 19.07.2026
58 Запада действително може да бъде
12:41 19.07.2026
59 Хаха
12:41 19.07.2026
60 варна
До коментар #49 от "А що трябва":задължително, ако не иска да изгуби войната.
12:42 19.07.2026
61 Голям майтап сте това, руските орки
До коментар #43 от "Не е майтап":Милото оркче се хвърли на амбразурата, само че знаеш ли... ами ние ви виждаме, не можете да се скриете никъде, разполагаме и със високоскоростен интернет, имаме всичката информация на света и мога да ти кажа че тази сутрин дори не си закусвал, чакаш на опашка за бензин от цяла вечност, защо ви трябваше на нападате Украйна и да избивате украинци, живейте си живота и бъдете щастливи, защо непрекъснато желаете зло някому, а че го и правите реално, винаги трябва да е по-зле от вас за да си кажете...ами че ние орките не сме чак толкова зле, виж украинците как никак не са добре, като ги избихме и им сринахме градовете... нали така нещастни руснаци сте това орките, нямате грам мозък в изветрелите ви кратуни.
12:47 19.07.2026
62 Ехеее
12:50 19.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Така е,
До коментар #13 от "Незнайко":а и по принцип при Русия се получи обратен ефект на кремълската пропаганда - вместо да повлияе на общественото мнение, стана така, че или никой не им обръща внимание или пък им се смее и подиграва.Толкова много се изложи ръководството на Кремъл, такъв позор и унижение никога е нямало в цялата история на Русия.
12:57 19.07.2026
65 Майор Деянов, на всеки километър
12:57 19.07.2026
66 Поп Гун.дяев
12:59 19.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #42 от "Гаджева":И ние не сме ходили 😘
13:02 19.07.2026
69 Голям майтап сте това, руските опорки
До коментар #43 от "Не е майтап":Аз живея в този "пропаднал запад", ами да ти кажа никак не е пропаднал този запад... водя спокоен и щастлив живот със семейството си... не мисля за пари, колко ми е сметката за ток, вода, телефон и от този сорт... а вие как живеете в тази пропаднала кочина русия, където все империализмът е виновен за да бъдете щастливи... вярвате ли го че все някой враг отвън е виновен за насpаните ви гащи, ами помислете малко.
Коментиран от #75
13:03 19.07.2026
70 мармот
13:06 19.07.2026
71 123
Коментиран от #74
13:10 19.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Палантир
До коментар #3 от "БРАВО":е изцяло против Сорос. Нещо не си в течение. Те и основателят им Алекс Карп са десни и поддръжници на Тръмп.
13:19 19.07.2026
74 Захарова
До коментар #71 от "123":нарича фашист и нацист абсолютно всеки. Няма ден да не обявят някоя страна в смъртен грях -- Армения, Грузия, балтийските републики, Азербайджан, Казахстан, Молдова. За Украйна и запада да не говорим. Само против Китай не смеят да гъкнат въпреки че онези ги унижават вече десетилетия наред. Путин се разходи последно до Китай пак да се помоли за Силата на Сибир 2 и пак го върнаха с празни ръце.
13:21 19.07.2026
75 Най-смешното
До коментар #69 от "Голям майтап сте това, руските опорки":е че всички бедни страни, включително комунистическите и бившите такива като Русия, Венецуела, Куба, Северна Корея, хем са бедни хем обвиняват Запада че ги крадял и експлоатирал и така ги държал в нищета. Все едно клошарят пред блока да обвинява мен че го крада и заради това аз живея богато а той бедно. Интересно какво има той да му открадна че да живея богато за негова сметка? Бълхявалото одеало? Очевидно тази пропаганда е а вътрешма употреба, да обясни на бедния телезрител че не неговите елити а загниващият Запад го краде.
Коментиран от #79
13:26 19.07.2026
76 отекчен
13:28 19.07.2026
77 Без фашисти
13:28 19.07.2026
78 Анонимен алкохолик
13:32 19.07.2026
79 Факти
До коментар #75 от "Най-смешното":Обикновените хора са бедни в държави супер наляти с ресурси като Русия, Иран, Венецуела, Конго и Нигерия, заради чудовищната корупция. Просто парите от ресурсите не достигат до народа. Руснаците трябва да са сред най-богатите хора на планета, а вместо това са бедняци. В момента горивата и храните минаха цените от Западна Европа, а заплатите им 5 пъти по-ниски. За какво говорим изобщо.
„Когато се освободи България, за мен не остава вече работа помежду ви. Тогава аз ще отида в Русия и ще съставлявам комитети, защото там макар и да няма чалми, народът е притиснат от нас повече.“ - Левски
13:42 19.07.2026