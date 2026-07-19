Дипломатическото пътуване на американския посланик в Италия на яхта предизвика протести на Ботуша

Дипломатическа обиколка на средиземноморските градове на Апенинските планини от американския посланик в Рим, милиардер Тилман Фертита, на собствената му яхта предизвика протести в Италия, където той беше обвинен, че е използвал бюджета на европейската страна за почивката си, съобщи Financial Times (FT).

Фертита е предприел двумесечна обиколка на десет крайбрежни италиански града, включително Палермо, Венеция, Генуа и Триест, на своята суперяхта Boardwalk на стойност 450 млн. USD. Пътуването е насрочено да съвпадне с 250-годишнината от независимостта на САЩ и има за цел да демонстрира тесните връзки между Вашингтон и Рим. По време на спирките си Фертита, чието нетно състояние се оценява от Forbes на 11 млрд. USD, приема местни политици, бизнесмени и членове на въоръжените сили на борда на своята 117-метрова яхта.

Както вече беше съобщено от посолството на САЩ в Италия, милиардерът, който притежава веригата ресторанти Landry's, баскетболния отбор Houston Rockets и верига хотели, ще плати цялото пътуване от собствения си джоб.

Financial Times обаче отбелязва, че постоянната охрана на дипломата, включително специална мисия за морско наблюдение с участието на лодки и хеликоптери от италианската брегова охрана, финансовата полиция и пристанищните власти, се осигурява от италианските власти, което предизвика възмущение сред местните политици.

Например, Луана Занела, член на парламента от Зелено-левия алианс, определи пътуването на Фертита, което започна миналия месец, като нищо повече от „дипломатическа ваканция“ за сметка на финансово затруднената италианска държава. „Подобна демонстрация на лукс е неподходяща“, подчерта тя.

Изданието цитира изследователката и активистка Стела Фей, която помага за организирането на протести във Венеция, където яхтата на американския посланик милиардер е трябвало да акостира на 17 юли. „Това е много странен начин за провеждане на дипломация“, каза тя.

Валентино Валентини, заместник-министър по италианските предприятия и продукти, обясни, че в съответствие с Виенската конвенция Рим е задължен да гарантира сигурността и свободата на движение на всички чуждестранни посланици в Италия, включително, ако е необходимо, „като им осигури специална защита“. Яхтата, Boardwalk, заяви той, е обект на защита, защото служи като временна резиденция на Фертита, транспортно средство и място за официални срещи по време на престоя му в Италия. Според заместник-министъра Фертита има право на „изключителна защита“. Рим не е разкрил цената на операцията по сигурността.