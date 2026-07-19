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Дипломатическото пътуване на американския посланик в Италия на яхта предизвика протести на Ботуша

Дипломатическото пътуване на американския посланик в Италия на яхта предизвика протести на Ботуша

19 Юли, 2026 13:15 560 6

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  • обиколка

Милиардерът Тилман Фертита предприе двумесечна обиколка на десет крайбрежни италиански града на своята 117-метрова яхта

Дипломатическото пътуване на американския посланик в Италия на яхта предизвика протести на Ботуша - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Дипломатическа обиколка на средиземноморските градове на Апенинските планини от американския посланик в Рим, милиардер Тилман Фертита, на собствената му яхта предизвика протести в Италия, където той беше обвинен, че е използвал бюджета на европейската страна за почивката си, съобщи Financial Times (FT).

Фертита е предприел двумесечна обиколка на десет крайбрежни италиански града, включително Палермо, Венеция, Генуа и Триест, на своята суперяхта Boardwalk на стойност 450 млн. USD. Пътуването е насрочено да съвпадне с 250-годишнината от независимостта на САЩ и има за цел да демонстрира тесните връзки между Вашингтон и Рим. По време на спирките си Фертита, чието нетно състояние се оценява от Forbes на 11 млрд. USD, приема местни политици, бизнесмени и членове на въоръжените сили на борда на своята 117-метрова яхта.

Както вече беше съобщено от посолството на САЩ в Италия, милиардерът, който притежава веригата ресторанти Landry's, баскетболния отбор Houston Rockets и верига хотели, ще плати цялото пътуване от собствения си джоб.

Financial Times обаче отбелязва, че постоянната охрана на дипломата, включително специална мисия за морско наблюдение с участието на лодки и хеликоптери от италианската брегова охрана, финансовата полиция и пристанищните власти, се осигурява от италианските власти, което предизвика възмущение сред местните политици.

Например, Луана Занела, член на парламента от Зелено-левия алианс, определи пътуването на Фертита, което започна миналия месец, като нищо повече от „дипломатическа ваканция“ за сметка на финансово затруднената италианска държава. „Подобна демонстрация на лукс е неподходяща“, подчерта тя.

Изданието цитира изследователката и активистка Стела Фей, която помага за организирането на протести във Венеция, където яхтата на американския посланик милиардер е трябвало да акостира на 17 юли. „Това е много странен начин за провеждане на дипломация“, каза тя.

Валентино Валентини, заместник-министър по италианските предприятия и продукти, обясни, че в съответствие с Виенската конвенция Рим е задължен да гарантира сигурността и свободата на движение на всички чуждестранни посланици в Италия, включително, ако е необходимо, „като им осигури специална защита“. Яхтата, Boardwalk, заяви той, е обект на защита, защото служи като временна резиденция на Фертита, транспортно средство и място за официални срещи по време на престоя му в Италия. Според заместник-министъра Фертита има право на „изключителна защита“. Рим не е разкрил цената на операцията по сигурността.


Италия
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  • 1 срам сме

    5 0 Отговор
    А тук шиши вози целият ВСС на самолета без никакви проблеми !

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  • 2 Палермо

    2 0 Отговор
    Дали ще прескочи и до Сицилия?

    13:25 19.07.2026

  • 3 Овчар

    2 0 Отговор
    Пожелавам му да иде при Линдзи..!

    13:37 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 За притеснение си е

    2 0 Отговор
    Интересите на милиардерите винаги са нездрави.

    13:41 19.07.2026

  • 6 Историк

    1 0 Отговор
    Пропуснали сте да публикувате лозунгите на италианците " Тръмп вън от Италия и Европа и "Да направим Европа велика без Тръмп". Освен това италианците не разрешиха на този тръмпарски олигарх и придружаващите го да слязат във Венеция. Браво на италианците! Така се действа срещу световните мошеници, за да се спаси света от тях.

    13:45 19.07.2026

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