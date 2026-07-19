През деня руските войски нанесоха удари по обекти на горивна и транспортна инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, места за събиране и съхранение на вражески дронове, логистични центрове и пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни дронове, ракетни войски и артилерия от руските въоръжени сили нанесоха удари по места за събиране и съхранение на безпилотни летателни апарати с голям обсег, обекти на горивна, енергийна и транспортна инфраструктура, логистични центрове, използвани от украинските въоръжени сили, както и места за временно разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 149 области“, се казва в изявлението.

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Силите за противовъздушна отбрана свалиха 678 украински безпилотни летателни апарата през последните 24 часа.

През последните 24 часа руските средства на противовъздушната отбрана свалиха две украински ракети с голям обсег „Нептун-МД“, осем управляеми авиобомби, ракета HIMARS и 678 безпилотни летателни апарата, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Средствата на противовъздушната отбрана свалиха две управляеми ракети с голям обсег „Нептун-МД“, осем управляеми авиобомби, американска ракета за залпов огън HIMARS и 678 безпилотни летателни апарата“, се казва в изявлението.

Според Министерството на отбраната от началото на специалната военна операция са унищожени общо 673 самолета, 284 хеликоптера, 184 608 безпилотни летателни апарата, 666 зенитно-ракетни системи, 30 203 танка и други бронирани бойни машини, 1760 бойни машини с реактивни системи за залпов огън, 35 816 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки, както и 66 870 специални военни машини.

Руските войски освободиха Волне в Днепропетровска област, съобщи руското Министерство на отбраната. Бойци от групировката „Изток“ са изпълнили мисията. Те са напреднали дълбоко във вражеската отбрана и са освободили града.

Черноморският флот унищожи два безпилотни катера на украинските въоръжени сили в Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Черноморският флот унищожи два безпилотни катера на украинските въоръжени сили в Черно море“, съобщиха от министерството.