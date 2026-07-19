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Руските въоръжени сили нанесоха удари по транспортна и логистична инфраструктура, използвана от украинските военни
  Тема: Украйна

Руските въоръжени сили нанесоха удари по транспортна и логистична инфраструктура, използвана от украинските военни

19 Юли, 2026 15:51 976 56

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  • черно море

Два безпилотни катера на украинските въоръжени сили са унищожени в Черно море

Руските въоръжени сили нанесоха удари по транспортна и логистична инфраструктура, използвана от украинските военни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

През деня руските войски нанесоха удари по обекти на горивна и транспортна инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, места за събиране и съхранение на вражески дронове, логистични центрове и пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни дронове, ракетни войски и артилерия от руските въоръжени сили нанесоха удари по места за събиране и съхранение на безпилотни летателни апарати с голям обсег, обекти на горивна, енергийна и транспортна инфраструктура, логистични центрове, използвани от украинските въоръжени сили, както и места за временно разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 149 области“, се казва в изявлението.

Още новини от Украйна

Силите за противовъздушна отбрана свалиха 678 украински безпилотни летателни апарата през последните 24 часа.

През последните 24 часа руските средства на противовъздушната отбрана свалиха две украински ракети с голям обсег „Нептун-МД“, осем управляеми авиобомби, ракета HIMARS и 678 безпилотни летателни апарата, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Средствата на противовъздушната отбрана свалиха две управляеми ракети с голям обсег „Нептун-МД“, осем управляеми авиобомби, американска ракета за залпов огън HIMARS и 678 безпилотни летателни апарата“, се казва в изявлението.

Според Министерството на отбраната от началото на специалната военна операция са унищожени общо 673 самолета, 284 хеликоптера, 184 608 безпилотни летателни апарата, 666 зенитно-ракетни системи, 30 203 танка и други бронирани бойни машини, 1760 бойни машини с реактивни системи за залпов огън, 35 816 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки, както и 66 870 специални военни машини.

Руските войски освободиха Волне в Днепропетровска област, съобщи руското Министерство на отбраната. Бойци от групировката „Изток“ са изпълнили мисията. Те са напреднали дълбоко във вражеската отбрана и са освободили града.

Черноморският флот унищожи два безпилотни катера на украинските въоръжени сили в Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Черноморският флот унищожи два безпилотни катера на украинските въоръжени сили в Черно море“, съобщиха от министерството.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Работайте братья

    24 8 Отговор
    24/7.

    Коментиран от #4, #22

    15:52 19.07.2026

  • 2 Жураналист

    24 10 Отговор
    Басма ще им цепят на бандеровските фашисти. Айдееееее.....

    15:54 19.07.2026

  • 3 1945

    24 7 Отговор
    Краят е близо. Удри.

    15:54 19.07.2026

  • 4 24/7.

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "Работайте братья":

    да джафкат и русофободебилите
    и бълнуващите мишоци за копейки

    15:55 19.07.2026

  • 5 гост

    11 20 Отговор
    Руските войски освободиха Волне.....няма аналог тази мизерна руска нация...

    Коментиран от #16, #37

    15:56 19.07.2026

  • 6 пък поссията

    8 15 Отговор
    пуши и гори

    15:56 19.07.2026

  • 7 Мимч

    15 5 Отговор
    Так точна! Давайте вперёд..

    Коментиран от #27

    15:57 19.07.2026

  • 8 Стоян Георгиев

    17 7 Отговор
    Жените на насилствено мобилизираните от бандеровци хора, масово предават стратегически данни на руснаците.

    15:57 19.07.2026

  • 9 златен кенеф

    9 7 Отговор
    Нали бяха ударени пощенска станция и логистичен център нещо много бързо се коригира, че са ползвани от бандеровците.

    15:57 19.07.2026

  • 10 Соломон

    9 16 Отговор
    Когато в детството ни караха да четем руски приказки,всички искахме да разберем,какво става когато Иванушка глупака стане цар.Е сега вече знаете!

    15:58 19.07.2026

  • 11 С ДВЕ ДУМИ

    12 4 Отговор
    Добра новина, но още ще има какво да си кажете. Тепърва предстои да четем истински новини.

    Коментиран от #20

    15:58 19.07.2026

  • 12 Мис и рка

    4 2 Отговор
    Копи- пейс цели абзаци!

    Коментиран от #33

    15:58 19.07.2026

  • 13 ТтттТ

    14 7 Отговор
    В Запорожка Област руснаците са направили мазало на фронта-от петък до сега са унищожили почти две украински бригади. Това си е около 6 хил човека..

    Коментиран от #18, #40

    15:58 19.07.2026

  • 14 Братя Рюрик

    9 5 Отговор
    Киевска рус сега русия е изконна украинска територия

    15:58 19.07.2026

  • 15 Удри копейката с манивелата!

    7 7 Отговор
    Докато се изправи.Манивелата.

    15:59 19.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Софийски живот

    4 4 Отговор
    То започнало да става там като след управление на Терзиев.Прилича на еврозона.

    16:00 19.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мис и рка

    5 0 Отговор
    Копи- пейс цели абзаци!

    16:00 19.07.2026

  • 20 Соломон

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "С ДВЕ ДУМИ":

    Истинската новина е че Москва измуква всичкото гориво за да няма криза при тях а останалите кучетата ги яли.В Татарстан вече запечатват кладенци защото нефта няма къде да го слагат

    Коментиран от #32, #54

    16:01 19.07.2026

  • 21 Голям глад и мизерия в русия

    5 4 Отговор
    Администрация Улетовского округа Забайкальского края приняла решение, которое отбрасывает нас в эпоху CCCР,В Улетовском округе Забайкалья вернулись к талонам на бензин: 30 литров раз в 10 дней

    16:01 19.07.2026

  • 22 хихи

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Работайте братья":

    не бързай да се радваш. източник - руското Министерство на отбраната 😂 😂 😂

    16:01 19.07.2026

  • 23 Усрано русначе

    7 5 Отговор
    Руските военни и магаретата им, комай още не са чули за дроновете Хорнет ? Движат се кат стършел, жилят кат смъртта 👆😁

    Коментиран от #28, #41

    16:04 19.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишо

    7 1 Отговор
    По колко пъти ще повтаряте едно и също в статията си??? Некадърни списвачи-преписвачи!!!

    Коментиран от #35

    16:05 19.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хихи

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Мимч":

    къде вперёд - към пропастта 😂 😂 😂

    16:05 19.07.2026

  • 28 Гресиран козяк

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Усрано русначе":

    Наzz.Ралла се е май .кятти ,иди и смени памперса ,че вонята е непоносима 👈!

    16:06 19.07.2026

  • 29 Иван

    5 2 Отговор
    Бен Гвир и Нафтали Бенет спешно по телефона с ционисткият боклук Доналд Тръмп.

    16:06 19.07.2026

  • 30 Радев дали

    4 3 Отговор
    Няма да се сети, че голото рамо е подписало киевската декларация?
    Абе иначе защо точно тая ще я покани Зеленски?
    Нещо много овъртано става.

    16:06 19.07.2026

  • 31 "Сuрвакаn"евroпеец

    5 2 Отговор
    Как бързо се утилиZират Брюkseлските паrици

    16:07 19.07.2026

  • 32 Майор Деянов, на всеки километър

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Сюлеймане ,що е..б..ешш в г3аа ,а се правиш на светец ?

    Коментиран от #38

    16:07 19.07.2026

  • 33 Майор Деянов, на всеки километър

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Мис и рка":

    Идеята е да ни се внуши, че рушняка прави нещо различно от това по цели дни си чеше вуната в окопа 👆😄

    Коментиран от #45

    16:08 19.07.2026

  • 34 Хубави новини за България

    5 6 Отговор
    Краят на фашизма и урсуланите е близо! Фронтът се движи бързо към полската граница.

    Коментиран от #43, #44, #46

    16:08 19.07.2026

  • 35 Защото мисли

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мишо":

    Че сме от нейния мисичарник!

    16:08 19.07.2026

  • 36 Братушките се самоизбиват

    3 3 Отговор
    Житель Смидовичского района ,еврейская автономная облсть,получи 2,5 години в колонии,за драсканици в интернет. честито

    16:09 19.07.2026

  • 37 Късият И Дебелият

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Дългия ,лично ти мой ми смучеш ....Я !

    16:10 19.07.2026

  • 38 Соломон

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Али Реза пак се маскирал на майор Деянов.Лапайrqzanata k@рабина

    Коментиран от #50

    16:10 19.07.2026

  • 39 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Няма край блатния терор, а ня фронта ватата пълни чувалите!

    16:10 19.07.2026

  • 40 В Запорожие атаките бяха преди

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "ТтттТ":

    няколко дни. Птиците на Мадяр пак им направиха няколко смъртоносни удара . Много убити руснаци, също е убит и поставения от Русия главен инженер на ЗАЕЦ.

    16:10 19.07.2026

  • 41 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Усрано русначе":

    Брашнени магистрали кат колумбийците, свастики кат Урсул, пречупени кръстове в кръста кат педьо Шмерц, моше кат Моше.

    16:10 19.07.2026

  • 42 Дик диверсанта

    3 0 Отговор
    Само дето не са написали имената на корабите с които са унищожили безпилотните катери.
    Ама нейсе, ще ги разберем от другаде.

    Коментиран от #47

    16:11 19.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гресиран козяк

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Палеца смени ,но греста си остава съсщата кафявошоколадова на цвят и с аромат на г...3 👈!

    Коментиран от #51

    16:11 19.07.2026

  • 46 Дик диверсанта

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хубави новини за България":

    Това е само във вашите форуми и групи - тези за по-граничено годните, известни и като рос дебили или копейки.

    16:13 19.07.2026

  • 47 Майор Деянов, на всеки километър

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Дик диверсанта":

    Лично на теб мога безплатно ти спретна една диверсия в анна.алла 👈.

    16:13 19.07.2026

  • 48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 1 Отговор
    От Кииф за два дня до къде се докара полуметровото от бункера❗

    16:14 19.07.2026

  • 49 Победихме другари

    2 1 Отговор
    Ииииий,те вече спечелиха войната руснаците!
    То нищо не остана от Украйна. .
    Абе що горят рафинерии в Русия?

    16:14 19.07.2026

  • 50 Майор Деянов, на всеки километър

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Соломон":

    Мой ми лап. паш У Ягата интензивно , Сюлеймане ,докато ти пусне доза сметанка 👈 .

    Коментиран от #53

    16:15 19.07.2026

  • 51 МОТИКАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Гресиран козяк":

    Тоя кафев палец не само го сънуваш, ами ближеш и тургяш отзад по три раза в день 👆😁

    16:16 19.07.2026

  • 52 Майор Деянов, на всеки километър

    2 0 Отговор
    Ще пускат ли солярка в калния нуж ник, каза ли дринканата тьота!

    16:17 19.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Майор Деянов, на всеки километър

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Ако отидеш в Татарстан ,лично на теб в га,zyндера могат надарени момци да тиго сложат 👈.

    16:18 19.07.2026

  • 55 Маринов

    0 0 Отговор
    Антония Симеонова, откъде изникна? Като цветето феникс между бодли като Атанасова. Статия с информация, която не е скрита за читателите на Факти. Интересно!
    Борбата е трудна. Една грешка, с подписване на едно споразумение - Беловежкото, доведе до появата на гладни вълци и много апетити на територията на бившия СССР. И сега с много труд, средства и жертви се търси реванш и компенсация.
    Моето мнение: Одеса ще бъде Руска и център на Новорусия. Такива са предсказанията, въпреки апетитите на Англия, Турция, САЩ. Киев никой не ги пита, а и не трябва. Те си взеха всичко, което можаха. Ще има трудни месеци за зоната на Одеска и Николаевска области. Без значение какво се пише в прозападните сайтове.

    16:19 19.07.2026

  • 56 Орешник

    0 0 Отговор
    Ехаа много дебел взе да става май! Нищо още може ,до макарите! Кефихте се ама сега БОЛИИИИИ! Тепърва ще го папката урко красавци! Чичо ви Вова не ви е купил лубрикант! Айде и да си знаете довечера пак от същото! И места в метрото да си запазите ей!

    16:19 19.07.2026

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