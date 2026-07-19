Руските въоръжени сили нанесоха удари по транспортна и логистична инфраструктура, използвана от украинските военни

През деня руските войски нанесоха удари по обекти на горивна и транспортна инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, места за събиране и съхранение на вражески дронове, логистични центрове и пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници. Това съобщи руското Министерство на отбраната.
„Оперативно-тактическа авиация, ударни дронове, ракетни войски и артилерия от руските въоръжени сили нанесоха удари по места за събиране и съхранение на безпилотни летателни апарати с голям обсег, обекти на горивна, енергийна и транспортна инфраструктура, логистични центрове, използвани от украинските въоръжени сили, както и места за временно разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 149 области“, се казва в изявлението.
Силите за противовъздушна отбрана свалиха 678 украински безпилотни летателни апарата през последните 24 часа.
През последните 24 часа руските средства на противовъздушната отбрана свалиха две украински ракети с голям обсег „Нептун-МД“, осем управляеми авиобомби, ракета HIMARS и 678 безпилотни летателни апарата, съобщи руското Министерство на отбраната.
„Средствата на противовъздушната отбрана свалиха две управляеми ракети с голям обсег „Нептун-МД“, осем управляеми авиобомби, американска ракета за залпов огън HIMARS и 678 безпилотни летателни апарата“, се казва в изявлението.
Според Министерството на отбраната от началото на специалната военна операция са унищожени общо 673 самолета, 284 хеликоптера, 184 608 безпилотни летателни апарата, 666 зенитно-ракетни системи, 30 203 танка и други бронирани бойни машини, 1760 бойни машини с реактивни системи за залпов огън, 35 816 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки, както и 66 870 специални военни машини.
Руските войски освободиха Волне в Днепропетровска област, съобщи руското Министерство на отбраната. Бойци от групировката „Изток“ са изпълнили мисията. Те са напреднали дълбоко във вражеската отбрана и са освободили града.
Черноморският флот унищожи два безпилотни катера на украинските въоръжени сили в Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.
„Черноморският флот унищожи два безпилотни катера на украинските въоръжени сили в Черно море“, съобщиха от министерството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Работайте братья
Коментиран от #4, #22
15:52 19.07.2026
2 Жураналист
15:54 19.07.2026
3 1945
15:54 19.07.2026
4 24/7.
До коментар #1 от "Работайте братья":да джафкат и русофободебилите
и бълнуващите мишоци за копейки
15:55 19.07.2026
5 гост
Коментиран от #16, #37
15:56 19.07.2026
6 пък поссията
15:56 19.07.2026
7 Мимч
Коментиран от #27
15:57 19.07.2026
8 Стоян Георгиев
15:57 19.07.2026
9 златен кенеф
15:57 19.07.2026
10 Соломон
15:58 19.07.2026
11 С ДВЕ ДУМИ
Коментиран от #20
15:58 19.07.2026
12 Мис и рка
Коментиран от #33
15:58 19.07.2026
13 ТтттТ
Коментиран от #18, #40
15:58 19.07.2026
14 Братя Рюрик
15:58 19.07.2026
15 Удри копейката с манивелата!
15:59 19.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Софийски живот
16:00 19.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мис и рка
16:00 19.07.2026
20 Соломон
До коментар #11 от "С ДВЕ ДУМИ":Истинската новина е че Москва измуква всичкото гориво за да няма криза при тях а останалите кучетата ги яли.В Татарстан вече запечатват кладенци защото нефта няма къде да го слагат
Коментиран от #32, #54
16:01 19.07.2026
21 Голям глад и мизерия в русия
16:01 19.07.2026
22 хихи
До коментар #1 от "Работайте братья":не бързай да се радваш. източник - руското Министерство на отбраната 😂 😂 😂
16:01 19.07.2026
23 Усрано русначе
Коментиран от #28, #41
16:04 19.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мишо
Коментиран от #35
16:05 19.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хихи
До коментар #7 от "Мимч":къде вперёд - към пропастта 😂 😂 😂
16:05 19.07.2026
28 Гресиран козяк
До коментар #23 от "Усрано русначе":Наzz.Ралла се е май .кятти ,иди и смени памперса ,че вонята е непоносима 👈!
16:06 19.07.2026
29 Иван
16:06 19.07.2026
30 Радев дали
Абе иначе защо точно тая ще я покани Зеленски?
Нещо много овъртано става.
16:06 19.07.2026
31 "Сuрвакаn"евroпеец
16:07 19.07.2026
32 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #20 от "Соломон":Сюлеймане ,що е..б..ешш в г3аа ,а се правиш на светец ?
Коментиран от #38
16:07 19.07.2026
33 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #12 от "Мис и рка":Идеята е да ни се внуши, че рушняка прави нещо различно от това по цели дни си чеше вуната в окопа 👆😄
Коментиран от #45
16:08 19.07.2026
34 Хубави новини за България
Коментиран от #43, #44, #46
16:08 19.07.2026
35 Защото мисли
До коментар #25 от "Мишо":Че сме от нейния мисичарник!
16:08 19.07.2026
36 Братушките се самоизбиват
16:09 19.07.2026
37 Късият И Дебелият
До коментар #5 от "гост":Дългия ,лично ти мой ми смучеш ....Я !
16:10 19.07.2026
38 Соломон
До коментар #32 от "Майор Деянов, на всеки километър":Али Реза пак се маскирал на майор Деянов.Лапайrqzanata k@рабина
Коментиран от #50
16:10 19.07.2026
39 Последния Софиянец
16:10 19.07.2026
40 В Запорожие атаките бяха преди
До коментар #13 от "ТтттТ":няколко дни. Птиците на Мадяр пак им направиха няколко смъртоносни удара . Много убити руснаци, също е убит и поставения от Русия главен инженер на ЗАЕЦ.
16:10 19.07.2026
41 Иван
До коментар #23 от "Усрано русначе":Брашнени магистрали кат колумбийците, свастики кат Урсул, пречупени кръстове в кръста кат педьо Шмерц, моше кат Моше.
16:10 19.07.2026
42 Дик диверсанта
Ама нейсе, ще ги разберем от другаде.
Коментиран от #47
16:11 19.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Гресиран козяк
До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":Палеца смени ,но греста си остава съсщата кафявошоколадова на цвят и с аромат на г...3 👈!
Коментиран от #51
16:11 19.07.2026
46 Дик диверсанта
До коментар #34 от "Хубави новини за България":Това е само във вашите форуми и групи - тези за по-граничено годните, известни и като рос дебили или копейки.
16:13 19.07.2026
47 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #42 от "Дик диверсанта":Лично на теб мога безплатно ти спретна една диверсия в анна.алла 👈.
16:13 19.07.2026
48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
16:14 19.07.2026
49 Победихме другари
То нищо не остана от Украйна. .
Абе що горят рафинерии в Русия?
16:14 19.07.2026
50 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #38 от "Соломон":Мой ми лап. паш У Ягата интензивно , Сюлеймане ,докато ти пусне доза сметанка 👈 .
Коментиран от #53
16:15 19.07.2026
51 МОТИКАТА
До коментар #45 от "Гресиран козяк":Тоя кафев палец не само го сънуваш, ами ближеш и тургяш отзад по три раза в день 👆😁
16:16 19.07.2026
52 Майор Деянов, на всеки километър
16:17 19.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #20 от "Соломон":Ако отидеш в Татарстан ,лично на теб в га,zyндера могат надарени момци да тиго сложат 👈.
16:18 19.07.2026
55 Маринов
Борбата е трудна. Една грешка, с подписване на едно споразумение - Беловежкото, доведе до появата на гладни вълци и много апетити на територията на бившия СССР. И сега с много труд, средства и жертви се търси реванш и компенсация.
Моето мнение: Одеса ще бъде Руска и център на Новорусия. Такива са предсказанията, въпреки апетитите на Англия, Турция, САЩ. Киев никой не ги пита, а и не трябва. Те си взеха всичко, което можаха. Ще има трудни месеци за зоната на Одеска и Николаевска области. Без значение какво се пише в прозападните сайтове.
16:19 19.07.2026
56 Орешник
16:19 19.07.2026