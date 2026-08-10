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Москва: Русия ще продължи войната в Украйна, докато не постигне поставените цели
  Тема: Украйна

Москва: Русия ще продължи войната в Украйна, докато не постигне поставените цели

10 Август, 2026 12:59 1 800 67

  • русия-
  • москва-
  • украйна-
  • война

Заместник-външният министър Михаил Галузин заяви, че Москва не затваря вратата за преговори, но обвини Киев, че не желае мир

Москва: Русия ще продължи войната в Украйна, докато не постигне поставените цели - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия ще продължи военните действия в Украйна, докато не бъдат постигнати поставените от Москва цели, заяви руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин в интервю за ТАСС, предава Фокус.

По думите му действията на украинското ръководство не оставят на Москва друг избор, освен да продължи т.нар. от Кремъл „специална военна операция“.

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„Зеленски не се нуждае от мир“, заяви Галузин, като обвини украинския президент и неговото обкръжение, че използват продължаването на конфликта, за да останат на власт и да избегнат отговорност за действията си.

Руският дипломат посочи, че Москва ще продължи да преследва военно решение, свързано с поставените от Кремъл цели за „демилитаризация и денацификация“ на Украйна, както и за премахване на заплахите, които според Русия произтичат от украинска територия.

Въпреки острата реторика Галузин заяви, че Русия „не затваря вратата към преговорния процес“. Според него обаче инициативата за възобновяване на преговорите не е в Москва.

Заместник-министърът на външните работи на Русия отправи критики и към украинските удари по руска енергийна инфраструктура. Той заяви, че Москва очаква „адекватна реакция“ от международната общност, включително от Съединените щати и европейските държави.

Галузин определи като противоречива и политиката на Вашингтон спрямо Украйна. Според него продължаващите доставки на американско оръжие за Киев, както и предоставянето на разузнавателна информация и друга военна подкрепа, не съответстват на публично заявеното желание за намиране на мирно решение.

Изявленията на руския дипломат идват на фона на продължаващите бойни действия и взаимните обвинения между Москва и Киев относно причините за липсата на устойчив напредък към прекратяване на конфликта.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    29 53 Отговор
    Това ще постигне Русия.

    Коментиран от #42

    13:05 10.08.2026

  • 2 няма край

    29 48 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    13:05 10.08.2026

  • 3 Тунджа 200

    14 23 Отговор
    Много ясно.
    Дано скоро приключат мъките.

    13:05 10.08.2026

  • 4 С 2 думи

    28 39 Отговор
    Ега ти и наглите комуняги...

    13:06 10.08.2026

  • 5 Усраула с Лайненс

    35 16 Отговор
    не бързайте толкова
    първо да взема всички пари на ЕСкотовете и тогава

    13:06 10.08.2026

  • 6 Топчията

    32 26 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бансерола !

    Коментиран от #9, #19

    13:07 10.08.2026

  • 7 Забравих

    24 15 Отговор
    какви бяха целите !

    Коментиран от #17

    13:08 10.08.2026

  • 8 А ГДЕ

    27 10 Отговор
    Са Кая Калнта и Линдзито Греъма ?!!!

    Коментиран от #12

    13:09 10.08.2026

  • 9 С памперса

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Топчията":

    ги удряй !

    Коментиран от #15

    13:09 10.08.2026

  • 10 Аааааа нема,нема

    23 23 Отговор
    Още вата има за избиване.Никакви преговори.

    13:09 10.08.2026

  • 11 Соломон

    34 19 Отговор
    Две са големите грешки на Русия в тази НЕ война.Първата голяма грешка е че Русия повярва че Украйна ще ще се предаде без нито един изтрел като през 2014г.И втората грешка че продължава да вярва в това вече пета година

    Коментиран от #16, #46

    13:10 10.08.2026

  • 12 ГДЕ

    9 9 Отговор

    До коментар #8 от "А ГДЕ":

    Чайка?

    13:10 10.08.2026

  • 13 естествено и целия свят това иска

    11 9 Отговор
    и очаква за да има справедливост и мир

    13:10 10.08.2026

  • 14 Путин

    20 16 Отговор
    помни ли целите?

    13:11 10.08.2026

  • 15 А ГДЕ

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "С памперса":

    На Бай Перукан ли ,ами много време отнема докато го доставят 😂🍌😂 !

    13:11 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 чичо Кольо

    19 23 Отговор

    До коментар #7 от "Забравих":

    Питай копейките.Те занаят повече от руснаците.Миже и баба Нешка да каже кво ѝ е казала Ванга.

    Коментиран от #34

    13:13 10.08.2026

  • 18 Кривоверен алкаш

    22 23 Отговор
    Ей,каква нагла нация...Украйна не желае мир...не...Украйна не желае капитулация...Кремъл не иска мир,или иска но по неговите правила...Че за какво загинаха хиляди украинци,в един момент да се договори капитулация...няма смисъл.,руските барани не ги броя те са слама за огън...и Кремъл ги хвърля с лопати там...

    Коментиран от #29

    13:13 10.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така Така

    5 8 Отговор
    Не им остава друг избор. Успех!

    13:15 10.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 мдааааа

    12 11 Отговор
    Дано до 3000-ната година ги постигнат ...

    13:16 10.08.2026

  • 25 Тов. ЧЛЕНИН

    17 12 Отговор
    Таваришчи , кога ше има бензин ?

    13:17 10.08.2026

  • 26 гост

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Укротролей, имаш разсейки от рака.":

    за сега имаш кошмари...и да има нещо ТИ няма да го видиш...

    13:17 10.08.2026

  • 27 Пламен

    9 19 Отговор
    Рашките за нищо не стават без съюзници от страна на САЩ и Англия.
    Примери бол- войната с Япония , Полша , Финландия , Германия...

    Коментиран от #32, #58, #61

    13:17 10.08.2026

  • 28 Целите за август

    8 8 Отговор
    Перевзьомане на двух пасьолак!

    13:19 10.08.2026

  • 29 Ивайло Мирчев -ПП

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "Кривоверен алкаш":

    Дългия напърво време изкарай май.касси от фризера където я държиш вече трета година ,с цел получаване на пенсията и .Осигури на жената нормална траурна процедура и чак тогава давай съвети .Все пак земляци сме и трябва да се подкрепяме .

    Коментиран от #54

    13:20 10.08.2026

  • 30 Гледахте ли

    5 3 Отговор
    Путин как рита с левачката,като Меси?

    Коментиран от #33

    13:21 10.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 да питам

    8 8 Отговор

    До коментар #30 от "Гледахте ли":

    С токчетата ли ?

    13:22 10.08.2026

  • 34 Кака Радка

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "чичо Кольо":

    Чиче дикато ръсеше мъдрости и точеше стария гущер с големите дисаги ,обилно си поля пантофите и после да не се чудиш откъде все пахнет на конюшня .

    13:24 10.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нашенец

    12 13 Отговор
    Оле оле оле колко мъка има по този свят Боже!
    Тези в Кремъл винаги са били наглеци и безбожници!!!

    Коментиран от #45

    13:25 10.08.2026

  • 37 Бандата на малолетните

    5 3 Отговор
    Бой до спукване, бой до мръкване. Това е начинът да оправиш нещо, дето не ще само да се оправи. Ти го оправяш! Писанията ми са риторични, без определени действащи лица. Който може да мисли- ще ме разбере, който не може-да следва по каналния ред- пътя на Питекантропа.

    13:28 10.08.2026

  • 38 Димо

    9 10 Отговор
    Кремълските главорези ще страдат много! Вече страдат де!

    Коментиран от #40

    13:29 10.08.2026

  • 39 Кривоверен алкаш

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Пламен":

    Пламка огняр си бил и параджия на параход ,явно знаеш как се освобождава излишно налягане ,а и дет се вика съседи сме ,ти от Варненските села ,аз от Добрич ,трябва да се уважаваме .Искаш ли да го уважиш за 20€врака набързо ?

    Коментиран от #49

    13:29 10.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 велко

    6 10 Отговор
    Удри якоо по украйнските бандити ограбили държавата си като тук тия нашите за 35 години!

    13:33 10.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Няма край

    5 6 Отговор
    Рускшят който ти разпра гръкляна

    13:38 10.08.2026

  • 45 Ако не бяха те

    7 8 Отговор

    До коментар #36 от "Нашенец":

    Сега щяха да те трескат анадолците като маче у дирек

    Коментиран от #47

    13:40 10.08.2026

  • 46 Мъка ми е

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Сюлейманчо добре че нямаш възможност да осъзнаеш колко си ограничен!

    Коментиран от #52

    13:41 10.08.2026

  • 47 гост

    5 5 Отговор

    До коментар #45 от "Ако не бяха те":

    теб като те трескаха руснаците, какво...око ли ти изкараха..

    13:48 10.08.2026

  • 48 Фидан

    5 2 Отговор
    Стигнаха до задънена улица!

    13:48 10.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 няма край

    9 6 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    13:50 10.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Кривоверен алкаш

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ивайло Мирчев -ПП":

    ТРОЛейбус...хиляда ника смени...и пак нищо не става от теб...освен простотии ,друго не излиза от тази обла глава...

    13:53 10.08.2026

  • 55 Българин

    7 7 Отговор
    Ние сме българи и ще подкрепяме Путин, докато постигне целите си и Русия се разпадне!

    13:54 10.08.2026

  • 56 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    6 5 Отговор
    Над 1 млн. загинали руZки праZета не стигат още трябват, така са му заръчали глобалистите.

    14:01 10.08.2026

  • 57 Русия

    7 5 Отговор
    Поставените цели са изчезването от картата на света на територия 404 ! Победа будет за нами !

    14:02 10.08.2026

  • 58 Хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Пламен":

    То защото 404 сами без помош...стават на паздер

    14:08 10.08.2026

  • 59 ПУТИН ДЕНАЦИФИЦИРА РАШИТЕ

    6 5 Отговор
    На 1 ЯНУАРИ Е ИМАЛО

    111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ

    В РУСКАТА КОЧИНА....

    НА

    1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ

    САМО

    111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ


    САМО ЗА 6 МЕСЕЦА

    250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ

    ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ

    РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .

    УРААААА УРААААА УРААААА

    ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
    НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
    ВЪРВИ ПО ПЛАН.

    Коментиран от #62

    14:11 10.08.2026

  • 60 Русия днес е агресивнаФАШИСТКА държава

    6 6 Отговор
    Тя Русия и в агресивната си и завователна руско-турска война от1877-78г си бе поставила за цел да нападне и завладее Босфора, Истанбул и Проливите и да продължи войната докато не постигне поставените цели, но не за първи път загуби войната и бе принудена да отстъпи и да подпише унизителния за нея Санстефански мирен договор, без да е постигнала целите си.....

    Коментиран от #63

    14:14 10.08.2026

  • 61 Славянин

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Пламен":

    Абе то се вижда какво става от хипер-хай-технологичните ви разпрани джендерски з.дници - ядохте бой и в Корея, и във Виетнам, и в Афганистан, и в Иран, сега и в укроркия го ядете! 14 години обединеният ви "божествен" атлантизъм не може да се справи с една "бензиностанция с ракети с чипове от перални и хладилници", от това по-голям резил може ли да има!?

    14:20 10.08.2026

  • 62 Славянин

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "ПУТИН ДЕНАЦИФИЦИРА РАШИТЕ":

    А укрорките в укроркия колко бяха през 2022-ра и колко са сега, разпрано джендерско д.пе!? Май наполовина!?

    14:22 10.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Алито от София

    2 3 Отговор
    И не само зеленият наркоман не иска премирие,ами и Урсула и компания,докато точат милярди евра от Европа и си трупат в сметките с цената на невинни жертви от двете страни на войната,мир няма да има,кога украйна удари рафинериите на Русия,артиста много се радва,но след последвания удар от страна на Русия му се стъжни и почна да говори за преговори с Путин,но само да говори,и то у Европа къде никой не му вярва

    14:31 10.08.2026

  • 65 СВО Провал

    2 2 Отговор
    Кви цели? НАТО се разшири.Украйна се превъоръжи.. Останаха завладените с изненада области..Дроновете замразиха фронта! ПАТ!

    14:57 10.08.2026

  • 66 Путлеровата

    1 3 Отговор
    банда непрекъснато доказва руската тъпотия и наглост. За мен няма нужда, познавам ги добер. Заслужават само силни ритници навсякъде.

    15:00 10.08.2026

  • 67 Величко

    1 1 Отговор
    Дааа ... , целта е и Лвов ! Огън ! И да се смачка мизерната зелена листна въшка !

    15:35 10.08.2026

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