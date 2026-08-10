Русия ще продължи военните действия в Украйна, докато не бъдат постигнати поставените от Москва цели, заяви руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин в интервю за ТАСС, предава Фокус.

По думите му действията на украинското ръководство не оставят на Москва друг избор, освен да продължи т.нар. от Кремъл „специална военна операция“.

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„Зеленски не се нуждае от мир“, заяви Галузин, като обвини украинския президент и неговото обкръжение, че използват продължаването на конфликта, за да останат на власт и да избегнат отговорност за действията си.

Руският дипломат посочи, че Москва ще продължи да преследва военно решение, свързано с поставените от Кремъл цели за „демилитаризация и денацификация“ на Украйна, както и за премахване на заплахите, които според Русия произтичат от украинска територия.

Въпреки острата реторика Галузин заяви, че Русия „не затваря вратата към преговорния процес“. Според него обаче инициативата за възобновяване на преговорите не е в Москва.

Заместник-министърът на външните работи на Русия отправи критики и към украинските удари по руска енергийна инфраструктура. Той заяви, че Москва очаква „адекватна реакция“ от международната общност, включително от Съединените щати и европейските държави.

Галузин определи като противоречива и политиката на Вашингтон спрямо Украйна. Според него продължаващите доставки на американско оръжие за Киев, както и предоставянето на разузнавателна информация и друга военна подкрепа, не съответстват на публично заявеното желание за намиране на мирно решение.

Изявленията на руския дипломат идват на фона на продължаващите бойни действия и взаимните обвинения между Москва и Киев относно причините за липсата на устойчив напредък към прекратяване на конфликта.