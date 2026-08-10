Москва: Русия ще продължи войната в Украйна, докато не постигне поставените цели

Русия ще продължи военните действия в Украйна, докато не бъдат постигнати поставените от Москва цели, заяви руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин в интервю за ТАСС, предава Фокус.
По думите му действията на украинското ръководство не оставят на Москва друг избор, освен да продължи т.нар. от Кремъл „специална военна операция“.
„Зеленски не се нуждае от мир“, заяви Галузин, като обвини украинския президент и неговото обкръжение, че използват продължаването на конфликта, за да останат на власт и да избегнат отговорност за действията си.
Руският дипломат посочи, че Москва ще продължи да преследва военно решение, свързано с поставените от Кремъл цели за „демилитаризация и денацификация“ на Украйна, както и за премахване на заплахите, които според Русия произтичат от украинска територия.
Въпреки острата реторика Галузин заяви, че Русия „не затваря вратата към преговорния процес“. Според него обаче инициативата за възобновяване на преговорите не е в Москва.
Заместник-министърът на външните работи на Русия отправи критики и към украинските удари по руска енергийна инфраструктура. Той заяви, че Москва очаква „адекватна реакция“ от международната общност, включително от Съединените щати и европейските държави.
Галузин определи като противоречива и политиката на Вашингтон спрямо Украйна. Според него продължаващите доставки на американско оръжие за Киев, както и предоставянето на разузнавателна информация и друга военна подкрепа, не съответстват на публично заявеното желание за намиране на мирно решение.
Изявленията на руския дипломат идват на фона на продължаващите бойни действия и взаимните обвинения между Москва и Киев относно причините за липсата на устойчив напредък към прекратяване на конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
Коментиран от #42
13:05 10.08.2026
2 няма край
13:05 10.08.2026
3 Тунджа 200
Дано скоро приключат мъките.
13:05 10.08.2026
4 С 2 думи
13:06 10.08.2026
5 Усраула с Лайненс
първо да взема всички пари на ЕСкотовете и тогава
13:06 10.08.2026
6 Топчията
Коментиран от #9, #19
13:07 10.08.2026
7 Забравих
Коментиран от #17
13:08 10.08.2026
8 А ГДЕ
Коментиран от #12
13:09 10.08.2026
9 С памперса
До коментар #6 от "Топчията":ги удряй !
Коментиран от #15
13:09 10.08.2026
10 Аааааа нема,нема
13:09 10.08.2026
11 Соломон
Коментиран от #16, #46
13:10 10.08.2026
12 ГДЕ
До коментар #8 от "А ГДЕ":Чайка?
13:10 10.08.2026
13 естествено и целия свят това иска
13:10 10.08.2026
14 Путин
13:11 10.08.2026
15 А ГДЕ
До коментар #9 от "С памперса":На Бай Перукан ли ,ами много време отнема докато го доставят 😂🍌😂 !
13:11 10.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 чичо Кольо
До коментар #7 от "Забравих":Питай копейките.Те занаят повече от руснаците.Миже и баба Нешка да каже кво ѝ е казала Ванга.
Коментиран от #34
13:13 10.08.2026
18 Кривоверен алкаш
Коментиран от #29
13:13 10.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Така Така
13:15 10.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 мдааааа
13:16 10.08.2026
25 Тов. ЧЛЕНИН
13:17 10.08.2026
26 гост
До коментар #23 от "Укротролей, имаш разсейки от рака.":за сега имаш кошмари...и да има нещо ТИ няма да го видиш...
13:17 10.08.2026
27 Пламен
Примери бол- войната с Япония , Полша , Финландия , Германия...
Коментиран от #32, #58, #61
13:17 10.08.2026
28 Целите за август
13:19 10.08.2026
29 Ивайло Мирчев -ПП
До коментар #18 от "Кривоверен алкаш":Дългия напърво време изкарай май.касси от фризера където я държиш вече трета година ,с цел получаване на пенсията и .Осигури на жената нормална траурна процедура и чак тогава давай съвети .Все пак земляци сме и трябва да се подкрепяме .
Коментиран от #54
13:20 10.08.2026
30 Гледахте ли
Коментиран от #33
13:21 10.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 да питам
До коментар #30 от "Гледахте ли":С токчетата ли ?
13:22 10.08.2026
34 Кака Радка
До коментар #17 от "чичо Кольо":Чиче дикато ръсеше мъдрости и точеше стария гущер с големите дисаги ,обилно си поля пантофите и после да не се чудиш откъде все пахнет на конюшня .
13:24 10.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Нашенец
Тези в Кремъл винаги са били наглеци и безбожници!!!
Коментиран от #45
13:25 10.08.2026
37 Бандата на малолетните
13:28 10.08.2026
38 Димо
Коментиран от #40
13:29 10.08.2026
39 Кривоверен алкаш
До коментар #35 от "Пламен":Пламка огняр си бил и параджия на параход ,явно знаеш как се освобождава излишно налягане ,а и дет се вика съседи сме ,ти от Варненските села ,аз от Добрич ,трябва да се уважаваме .Искаш ли да го уважиш за 20€врака набързо ?
Коментиран от #49
13:29 10.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 велко
13:33 10.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Няма край
13:38 10.08.2026
45 Ако не бяха те
До коментар #36 от "Нашенец":Сега щяха да те трескат анадолците като маче у дирек
Коментиран от #47
13:40 10.08.2026
46 Мъка ми е
До коментар #11 от "Соломон":Сюлейманчо добре че нямаш възможност да осъзнаеш колко си ограничен!
Коментиран от #52
13:41 10.08.2026
47 гост
До коментар #45 от "Ако не бяха те":теб като те трескаха руснаците, какво...око ли ти изкараха..
13:48 10.08.2026
48 Фидан
13:48 10.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 няма край
13:50 10.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Кривоверен алкаш
До коментар #29 от "Ивайло Мирчев -ПП":ТРОЛейбус...хиляда ника смени...и пак нищо не става от теб...освен простотии ,друго не излиза от тази обла глава...
13:53 10.08.2026
55 Българин
13:54 10.08.2026
56 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
14:01 10.08.2026
57 Русия
14:02 10.08.2026
58 Хахаха
До коментар #27 от "Пламен":То защото 404 сами без помош...стават на паздер
14:08 10.08.2026
59 ПУТИН ДЕНАЦИФИЦИРА РАШИТЕ
111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
В РУСКАТА КОЧИНА....
НА
1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ
САМО
111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
САМО ЗА 6 МЕСЕЦА
250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ
ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ
РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .
УРААААА УРААААА УРААААА
ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
ВЪРВИ ПО ПЛАН.
Коментиран от #62
14:11 10.08.2026
60 Русия днес е агресивнаФАШИСТКА държава
Коментиран от #63
14:14 10.08.2026
61 Славянин
До коментар #27 от "Пламен":Абе то се вижда какво става от хипер-хай-технологичните ви разпрани джендерски з.дници - ядохте бой и в Корея, и във Виетнам, и в Афганистан, и в Иран, сега и в укроркия го ядете! 14 години обединеният ви "божествен" атлантизъм не може да се справи с една "бензиностанция с ракети с чипове от перални и хладилници", от това по-голям резил може ли да има!?
14:20 10.08.2026
62 Славянин
До коментар #59 от "ПУТИН ДЕНАЦИФИЦИРА РАШИТЕ":А укрорките в укроркия колко бяха през 2022-ра и колко са сега, разпрано джендерско д.пе!? Май наполовина!?
14:22 10.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Алито от София
14:31 10.08.2026
65 СВО Провал
14:57 10.08.2026
66 Путлеровата
15:00 10.08.2026
67 Величко
15:35 10.08.2026