Косово свали украинското знаме в Прищина след визитата на Зеленски в Сърбия

Посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Сърбия предизвика остра реакция в Косово. В знак на протест украинското знаме, поставено в центъра на Прищина след началото на руската инвазия като символ на солидарност с Украйна, беше демонстративно свалено, предава Фокус.
За решението съобщи кметът на Прищина Перпарим Рама, който публикува и видеозапис от премахването на знамето.
„Когато Косово е неуважавано, столицата Прищина винаги реагира по един и същи начин“, заяви Рама. Той подчерта, че Косово продължава да изразява солидарност с народите, които са изправени пред война, насилие и преследване, но настоя държавността на Косово да бъде уважавана.
По думите му отношенията с други държави не могат да бъдат изграждани върху „очерняне на косовската държавност и жертвите на местния народ“.
Причина за острата реакция стана първото официално посещение на Зеленски в Сърбия и разговорите му със сръбския президент Александър Вучич.
По време на визитата Зеленски заяви, че Украйна не е променила позицията си относно статута на Косово и продължава да не признава независимостта му. Той подчерта, че Киев се придържа към международното право и принципа на териториалната цялост на Сърбия.
Украинският президент същевременно благодари на Белград за позицията му в подкрепа на териториалната цялост на Украйна, включително по отношение на Крим, който Русия анексира през 2014 г.
Изказванията на Зеленски предизвикаха недоволство и сред косовските власти. Временно изпълняващият длъжността министър на външните работи на Косово Глаук Конюфца изрази съжаление от позицията на Киев в публикация в социалната мрежа X.
Конюфца припомни, че Косово подкрепя Украйна от началото на руската агресия. Прищина е наложила санкции срещу Русия и Беларус, присъединила се е към общата външна политика на Европейския съюз и е предоставила хуманитарна помощ и убежище на украински журналисти.
Случаят показва сложното преплитане на позициите на Украйна, Сърбия и Косово. Докато Киев търси подкрепа за принципа на териториалната цялост на Украйна, той едновременно с това запазва позицията си, че Косово е част от Сърбия - позиция, която съвпада с тази на Белград.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краварска медия
11:50 10.08.2026
2 Някой
11:51 10.08.2026
3 ти да видиш
11:51 10.08.2026
4 Овчар
11:51 10.08.2026
5 Българин 🇧🇬
11:51 10.08.2026
6 Що ми дрече
12:38 10.08.2026
7 А коя е
14:06 10.08.2026
8 Алито от София
14:37 10.08.2026