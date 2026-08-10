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Косово свали украинското знаме в Прищина след визитата на Зеленски в Сърбия

Косово свали украинското знаме в Прищина след визитата на Зеленски в Сърбия

10 Август, 2026 11:48 1 157 8

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Решението на Киев да не променя позицията си за статута на Косово предизвика остра реакция от властите в Прищина

Косово свали украинското знаме в Прищина след визитата на Зеленски в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Сърбия предизвика остра реакция в Косово. В знак на протест украинското знаме, поставено в центъра на Прищина след началото на руската инвазия като символ на солидарност с Украйна, беше демонстративно свалено, предава Фокус.

За решението съобщи кметът на Прищина Перпарим Рама, който публикува и видеозапис от премахването на знамето.

„Когато Косово е неуважавано, столицата Прищина винаги реагира по един и същи начин“, заяви Рама. Той подчерта, че Косово продължава да изразява солидарност с народите, които са изправени пред война, насилие и преследване, но настоя държавността на Косово да бъде уважавана.

По думите му отношенията с други държави не могат да бъдат изграждани върху „очерняне на косовската държавност и жертвите на местния народ“.

Причина за острата реакция стана първото официално посещение на Зеленски в Сърбия и разговорите му със сръбския президент Александър Вучич.

По време на визитата Зеленски заяви, че Украйна не е променила позицията си относно статута на Косово и продължава да не признава независимостта му. Той подчерта, че Киев се придържа към международното право и принципа на териториалната цялост на Сърбия.

Украинският президент същевременно благодари на Белград за позицията му в подкрепа на териториалната цялост на Украйна, включително по отношение на Крим, който Русия анексира през 2014 г.

Изказванията на Зеленски предизвикаха недоволство и сред косовските власти. Временно изпълняващият длъжността министър на външните работи на Косово Глаук Конюфца изрази съжаление от позицията на Киев в публикация в социалната мрежа X.

Конюфца припомни, че Косово подкрепя Украйна от началото на руската агресия. Прищина е наложила санкции срещу Русия и Беларус, присъединила се е към общата външна политика на Европейския съюз и е предоставила хуманитарна помощ и убежище на украински журналисти.

Случаят показва сложното преплитане на позициите на Украйна, Сърбия и Косово. Докато Киев търси подкрепа за принципа на териториалната цялост на Украйна, той едновременно с това запазва позицията си, че Косово е част от Сърбия - позиция, която съвпада с тази на Белград.


Косово
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  • 1 Краварска медия

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    А тук кога??

    11:50 10.08.2026

  • 2 Някой

    22 3 Отговор
    Една държава известна с насилие и преследване се сърди на друга държава известна със същото... а утре пак ще се чифтосват.

    11:51 10.08.2026

  • 3 ти да видиш

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    Те и всички в Албания, ще го любят сега зеленияпор!

    11:51 10.08.2026

  • 4 Овчар

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    11:51 10.08.2026

  • 5 Българин 🇧🇬

    28 1 Отговор
    Оказа се , че българските евроатлантици , които признаха Косово са с по-нисък морал и по-наведени от украинска натовска марионетка , която НЕ признава "Косово" . Не се учудвам . После що съседите на балканите ни презирали .

    11:51 10.08.2026

  • 6 Що ми дрече

    3 4 Отговор
    Политика.Всек си има тактика и се съобразява с неща който само политиците си знаят.

    12:38 10.08.2026

  • 7 А коя е

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    14:06 10.08.2026

  • 8 Алито от София

    4 0 Отговор
    Зеленият наркоман яко го е закършил,щом стигна до калмука Ручич да проси плескавици за украйна,но те не пускат аванта като мръсната нациска чифутка урсула

    14:37 10.08.2026