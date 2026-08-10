Молдова осъди навлизането на дрон във въздушното ѝ пространство

Молдовският премиер Василе Тофан и президентът Мая Санду коментираха експлозията на дрон край село Крокмаз в района на Стефан-Воде, съобщава Newsmaker, предава Фокус.
Инцидентът е станал на 9 август, когато полицията е получила сигнал за мощна експлозия в района на селото. По-късно местните власти публикуваха снимка на обект, наподобяващ дрон, който се е разбил в покрайнините на Крокмаз.
Премиерът Василе Тофан благодари на полицаите, пожарникарите и службите за спешна помощ за бързата им реакция. По думите му при инцидента няма жертви, а възникналият пожар е бил своевременно потушен.
„Добре е, че дронът удари дърво, а не къща. За съжаление, това, че сме извън военната зона, не ни предпазва“, заяви Тофан.
Той подчерта, че войната в Украйна оказва влияние и върху Молдова и изрази надежда конфликтът да приключи възможно най-скоро.
На 10 август президентът Мая Санду също коментира случая и остро осъди поредното нарушение на молдовското въздушно пространство. Тя определи инцидента като пряка последица от руската агресия срещу Украйна.
„Рискът за човешкия живот в нашия регион е реален и нараства. Това трябва да спре“, заяви Санду.
Молдовският президент посочи, че на фона на войната в непосредствена близост до страната основен приоритет за Кишинев е укрепването на способностите за наблюдение на въздушното пространство и развитие на противовъздушната отбрана.
Санду подчерта и необходимостта от по-тясно сътрудничество с международните партньори. Според нея подкрепата за Украйна е от пряко значение за сигурността на Молдова, тъй като „съпротивата на украинците защитава и Молдова“.
Към момента молдовските власти не са представили подробна информация за произхода на дрона и обстоятелствата около навлизането му във въздушното пространство на страната.
Инцидентът допълнително засилва опасенията в Кишинев за разширяване на рисковете, свързани с войната в Украйна, към съседните държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин каза:
13:31 10.08.2026
2 Последователно и целенасочено
13:35 10.08.2026
3 Санду
????
Коментиран от #6, #7, #8
13:37 10.08.2026
4 Тагаренко
13:38 10.08.2026
5 Хмм
13:39 10.08.2026
6 Гост
До коментар #3 от "Санду":Не се е омъжвала и няма деца защото е от левия бряг, истинска еврогАйка !
13:39 10.08.2026
7 Аааа
До коментар #3 от "Санду":Щото е 👩❤️👩🌈
13:39 10.08.2026
8 И затуй
До коментар #3 от "Санду":праща чуждите деца на фронта. Пфуу, птиродактил.
13:42 10.08.2026
9 Баламата
Коментиран от #10
13:43 10.08.2026
10 Но кого
До коментар #9 от "Баламата":ще бъде жертва? На Украйна, Русия, Румъния или на някой друг?
14:02 10.08.2026
11 Маринов
14:05 10.08.2026
12 Сандо
14:08 10.08.2026
13 Отреазвяващ
14:16 10.08.2026
14 Молдова е същата измислена държава като
14:44 10.08.2026
15 дядото
14:58 10.08.2026
16 Тиква
15:59 10.08.2026