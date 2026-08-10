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Молдова осъди навлизането на дрон във въздушното ѝ пространство

Молдова осъди навлизането на дрон във въздушното ѝ пространство

10 Август, 2026 13:23, обновена 10 Август, 2026 13:25 1 007 16

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  • въздушно пространство

Президентът Мая Санду предупреди за нарастващ риск за региона, а премиерът Василе Тофан заяви, че войната в Украйна вече засяга и Молдова

Молдова осъди навлизането на дрон във въздушното ѝ пространство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Молдовският премиер Василе Тофан и президентът Мая Санду коментираха експлозията на дрон край село Крокмаз в района на Стефан-Воде, съобщава Newsmaker, предава Фокус.

Инцидентът е станал на 9 август, когато полицията е получила сигнал за мощна експлозия в района на селото. По-късно местните власти публикуваха снимка на обект, наподобяващ дрон, който се е разбил в покрайнините на Крокмаз.

Премиерът Василе Тофан благодари на полицаите, пожарникарите и службите за спешна помощ за бързата им реакция. По думите му при инцидента няма жертви, а възникналият пожар е бил своевременно потушен.

„Добре е, че дронът удари дърво, а не къща. За съжаление, това, че сме извън военната зона, не ни предпазва“, заяви Тофан.

Той подчерта, че войната в Украйна оказва влияние и върху Молдова и изрази надежда конфликтът да приключи възможно най-скоро.

На 10 август президентът Мая Санду също коментира случая и остро осъди поредното нарушение на молдовското въздушно пространство. Тя определи инцидента като пряка последица от руската агресия срещу Украйна.

„Рискът за човешкия живот в нашия регион е реален и нараства. Това трябва да спре“, заяви Санду.

Молдовският президент посочи, че на фона на войната в непосредствена близост до страната основен приоритет за Кишинев е укрепването на способностите за наблюдение на въздушното пространство и развитие на противовъздушната отбрана.

Санду подчерта и необходимостта от по-тясно сътрудничество с международните партньори. Според нея подкрепата за Украйна е от пряко значение за сигурността на Молдова, тъй като „съпротивата на украинците защитава и Молдова“.

Към момента молдовските власти не са представили подробна информация за произхода на дрона и обстоятелствата около навлизането му във въздушното пространство на страната.

Инцидентът допълнително засилва опасенията в Кишинев за разширяване на рисковете, свързани с войната в Украйна, към съседните държави.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин каза:

    18 0 Отговор
    " Ще вземем и Приднестровието"!

    13:31 10.08.2026

  • 2 Последователно и целенасочено

    31 1 Отговор
    Няма информация, защото е украински, протакат до последно докато хората забравят и е спаднал интереса. И в Молдова ли посланника избяга и ще дойде след дъжд качулка, докато не изкарат за виновен пак Путин.

    13:35 10.08.2026

  • 3 Санду

    25 1 Отговор
    що никога не се омъжвала и няма деца
    ????

    Коментиран от #6, #7, #8

    13:37 10.08.2026

  • 4 Тагаренко

    23 1 Отговор
    Дронът паднал над Молдова може и да е украински, но е пуснат лично от Путин !

    13:38 10.08.2026

  • 5 Хмм

    20 1 Отговор
    само ние и Гърция поискахме обяснения, дори привикахме посланичката, сходен случай, не дават информация какъв е дронът, защо крият

    13:39 10.08.2026

  • 6 Гост

    24 0 Отговор

    До коментар #3 от "Санду":

    Не се е омъжвала и няма деца защото е от левия бряг, истинска еврогАйка !

    13:39 10.08.2026

  • 7 Аааа

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Санду":

    Щото е 👩‍❤️‍👩🌈

    13:39 10.08.2026

  • 8 И затуй

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Санду":

    праща чуждите деца на фронта. Пфуу, птиродактил.

    13:42 10.08.2026

  • 9 Баламата

    12 0 Отговор
    Молдова е следващата жертва

    Коментиран от #10

    13:43 10.08.2026

  • 10 Но кого

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Баламата":

    ще бъде жертва? На Украйна, Русия, Румъния или на някой друг?

    14:02 10.08.2026

  • 11 Маринов

    18 0 Отговор
    Море, ако не бяха манипулирани изборите щеше да видиш президентската институция през крив макарон. И плещи. И никъде не е казано чий е дронът. И въобще отмина хубавото време.

    14:05 10.08.2026

  • 12 Сандо

    13 0 Отговор
    Укрите са ни подкарали по списък.Да се готви Скандинавията,вече те са на ред.

    14:08 10.08.2026

  • 13 Отреазвяващ

    4 0 Отговор
    Попътно през Одеса.

    14:16 10.08.2026

  • 14 Молдова е същата измислена държава като

    9 1 Отговор
    украйна, босна, косово и македония

    14:44 10.08.2026

  • 15 дядото

    3 4 Отговор
    молдова осъжда навлизането на дрон,докато българия не смее.пфу.

    14:58 10.08.2026

  • 16 Тиква

    2 0 Отговор
    Уау, още една урзулица,да го разправя на кая нацистката, лицемери,Евролицемери.

    15:59 10.08.2026