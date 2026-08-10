Молдова осъди навлизането на дрон във въздушното ѝ пространство

Молдовският премиер Василе Тофан и президентът Мая Санду коментираха експлозията на дрон край село Крокмаз в района на Стефан-Воде, съобщава Newsmaker, предава Фокус.

Инцидентът е станал на 9 август, когато полицията е получила сигнал за мощна експлозия в района на селото. По-късно местните власти публикуваха снимка на обект, наподобяващ дрон, който се е разбил в покрайнините на Крокмаз.

Премиерът Василе Тофан благодари на полицаите, пожарникарите и службите за спешна помощ за бързата им реакция. По думите му при инцидента няма жертви, а възникналият пожар е бил своевременно потушен.

„Добре е, че дронът удари дърво, а не къща. За съжаление, това, че сме извън военната зона, не ни предпазва“, заяви Тофан.

Той подчерта, че войната в Украйна оказва влияние и върху Молдова и изрази надежда конфликтът да приключи възможно най-скоро.

На 10 август президентът Мая Санду също коментира случая и остро осъди поредното нарушение на молдовското въздушно пространство. Тя определи инцидента като пряка последица от руската агресия срещу Украйна.

„Рискът за човешкия живот в нашия регион е реален и нараства. Това трябва да спре“, заяви Санду.

Молдовският президент посочи, че на фона на войната в непосредствена близост до страната основен приоритет за Кишинев е укрепването на способностите за наблюдение на въздушното пространство и развитие на противовъздушната отбрана.

Санду подчерта и необходимостта от по-тясно сътрудничество с международните партньори. Според нея подкрепата за Украйна е от пряко значение за сигурността на Молдова, тъй като „съпротивата на украинците защитава и Молдова“.

Към момента молдовските власти не са представили подробна информация за произхода на дрона и обстоятелствата около навлизането му във въздушното пространство на страната.

Инцидентът допълнително засилва опасенията в Кишинев за разширяване на рисковете, свързани с войната в Украйна, към съседните държави.