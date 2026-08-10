Анкара: Путин може да използва ядрени оръжия, ако се озове в задънена улица

Русия може да използва ядрени оръжия, ако се озове в задънена улица. Такова мнение изрази турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от Nexta.
Според него, ако войната се разпространи от фронтовата линия в тила на Русия и ситуацията стане екзистенциална за Москва, Кремъл може да прибегне до крайния вариант. "По време на посещението ми в Русия изглеждаше, че този въпрос може да бъде повдигнат, тъй като се говореше, че обществото иска нещо подобно", каза Фидан.
По думите му темата е била обсъдена вече със западаните партньори, които Фидан поясни, че са наясно с това.
"Това е опасна ситуация. Всичко, което хората казват, че няма да се случи, в крайна сметка се случва", допълни външният министър на Турция.
Министърът подчерта, че международната общност трябва да се намеси с всички необходими средства и да спре войната, тъй като тя се разширява както географски, така и по отношение на целите и методите си.
Припомняме, че стана ясно, че Украйна е закупила 70 балистични ракети M39 ATACMS от Турция, 12 ракетни системи за многократно изстрелване (MLRS) M270, способни да изстрелват ракети GMLRS и ATACMS, и десетки хиляди касетъчни боеприпаси. Доставките се очаква да започнат веднага след изтичането на 15-дневния период за разглеждане от Конгреса. Доставките на оръжията ще се осъществят чрез турски, български и американски компании в областта на отбраната и логистиката, действащи в качеството си на упълномощени износители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Али Ръза
13:26 10.08.2026
2 Не може така да се
Коментиран от #50, #109
13:29 10.08.2026
3 Хем продава ракети,хем плаши
13:29 10.08.2026
4 офффф
Коментиран от #18
13:29 10.08.2026
5 УдоМача
13:30 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ясни са ни
13:32 10.08.2026
8 Фидане
13:33 10.08.2026
9 Ганя Путинофила
13:34 10.08.2026
10 първо трябва да се изринат
13:34 10.08.2026
11 Само едно
Колко ядрени централи има в раша и дали ще се спасят от удари с дробове ????
Стиска ли им на ушанките да изчезнат
Коментиран от #58
13:34 10.08.2026
12 БЕЗ ДУМИ
Коментиран от #22, #28
13:34 10.08.2026
13 Маскалия няма да прости на Европа
Коментиран от #36
13:36 10.08.2026
14 тесто
Коментиран от #99
13:36 10.08.2026
15 Факт
13:36 10.08.2026
16 Украйната загина
Коментиран от #108
13:36 10.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 коментар
До коментар #4 от "офффф":този който е дал минус, да прочете последното изречение (трети ред от зад напред)
13:37 10.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Говорить Москва
13:38 10.08.2026
21 Задънена улица
13:38 10.08.2026
22 жалки
До коментар #12 от "БЕЗ ДУМИ":няма как да разбереш какво е написал човека
13:39 10.08.2026
23 Болшой театр
13:39 10.08.2026
24 Путин
13:39 10.08.2026
25 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #38, #44
13:40 10.08.2026
26 Пламен
Спомням си ...Украйна, Южна Корея, Чехия, Швеция, ЮАР..Изненадата беше , че дори и румънците го могат.
Това едва ли е добре за рашките.
Коментиран от #34, #39, #60, #114
13:40 10.08.2026
27 Това
13:40 10.08.2026
28 дума по дума
До коментар #12 от "БЕЗ ДУМИ":Украйна, обезлюдаване, територия, парчета, глад
13:42 10.08.2026
29 Фидан
13:42 10.08.2026
30 Росомаха
13:43 10.08.2026
31 Стоянчо Пуканката
13:44 10.08.2026
32 Янко
13:45 10.08.2026
33 гост
Коментиран от #45
13:46 10.08.2026
34 Росомаха
До коментар #26 от "Пламен":Пламене, не вярвай на такива глупави публикации. Иран със своите стотици милиарди не успя да направи ЯО. Северна Корея направи ЯО след три поколения работа по въпроса. Южна Корея няма ЯО, въпреки своите пари и технологии. Технологията никак не е лесна.
Коментиран от #48, #56
13:48 10.08.2026
35 За какво ти е
13:48 10.08.2026
36 Умнокрасив
До коментар #13 от "Маскалия няма да прости на Европа":Особено турската колония България , със 100% инфлация , откакто прие еврото .
13:49 10.08.2026
37 Българин
Коментиран от #42
13:49 10.08.2026
38 Стенли
До коментар #25 от "Стоянчо Пуканката":Е може и така да е , но все пак турската армия втора по сила в нато , и макар че не разполага с ЯО , не може да се отрече , че е регионална сила
Коментиран от #57
13:50 10.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Атина Палада
Коментиран от #98
13:52 10.08.2026
42 Ще каже
До коментар #37 от "Българин":че не е бил той...
13:52 10.08.2026
43 Копейка в шок
Коментиран от #47
13:52 10.08.2026
44 Точно така е
До коментар #25 от "Стоянчо Пуканката":Ако Ленин и Сталин не бяха дали оръжие и пари на Ататюрк, Турция изчезване.
Ако Ердоган е забравил това, Русия за 13 път ще смачка турчолята
13:53 10.08.2026
45 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #33 от "гост":То напрежения между Русия и турчолята има още откакто Реджеп, след Майданския преврат започна да снабдява киевския режим с турски дронове . А вчера Анкара съобщи , че ще подпомага украинската хунта с Гаймърси и други оръжия . По-напрегнато от това ли ?
Коментиран от #51, #54
13:54 10.08.2026
46 Бай Байрактар
Коментиран от #52
13:54 10.08.2026
47 Тунгус от Сибир
До коментар #43 от "Копейка в шок":Скоро си при нас и ще ти се радваме
Коментиран от #53
13:54 10.08.2026
48 Пламен
До коментар #34 от "Росомаха":ЮАР вече са правили ядрена бомба тайно. Това е съвсем официално. Те дори не са похарчили много пари за производството .
Справка:
,,На 22 септември 1979 г. американският сателит „Вела“ засича двоен светлинен проблясък в района между южната част на Атлантическия и Индийския океан (близо до островите Принц Едуард). Събитието, известно като Инцидентът Вела, се смущаващо често се свързва със секретен съвместен ядрен опит на Южна Африка и Израел,,
Технологията явно не е много сложна , Росомаха.
Коментиран от #67
13:55 10.08.2026
49 Преди това
13:55 10.08.2026
50 Соломон
До коментар #2 от "Не може така да се":Да не говорим че няма как да прогнозираш какви ще са последствията за самия теб от използването на ЯО или за други държави които имат ЯО.Отделно освен че САЩ Англия,Русия а по късно и Китай,освен гаранти за териториалната цялост на Украйна гарантират че никоя от тях няма да използва ЯО по територията на Украйна
Коментиран от #69
13:55 10.08.2026
51 Атакамс
До коментар #45 от "Елементарно , бе Уотсън !":Кат хвръкне Кримския мост.Примерно.
Коментиран от #55, #75
13:55 10.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 гост
До коментар #45 от "Елементарно , бе Уотсън !":И въпреки това имаха не лоши отношения но сега тотално ще се сго...т
13:57 10.08.2026
55 Ще хвръкне
До коментар #51 от "Атакамс":На най с държите турски изветрели ракети.
Ще помиришат гаджалите разцъфнали орехи
13:57 10.08.2026
56 А ти смяташ ли,
До коментар #34 от "Росомаха":че Япония, Германия, Италия, Бразилия, Австралия, Канада и др.не могат. Отдавна германците точно са казали, че могат за седмици буквално да направят и ВСВ е била твърде отдавна? Просто тия държави спазват Договора за неразпространяване и непроизвеждане на ЯО. Когато оръжията говорят законите мълчат е казал Цицерон.
Коментиран от #66
13:57 10.08.2026
57 Стоянчо Пуканката
До коментар #38 от "Стенли":"Регионална сила" на шахматната геополитическа дъска е просто пешка, тоест, "не струва и пукнат грош". Други са "Големите момчета", отоманците не са от тях. Просто от време на време позират и "чупят стойки" за вътрешна употреба и да гъделичкат самочувствието на мустакатите си поданици.
13:59 10.08.2026
58 Соломон
До коментар #11 от "Само едно":Не е нужно дори да удрят ЯЦ.Украйна има много гоямо количество отработено ядрено гориво.Достатъчно е да го качи на дроновете си вместо взривно вещество .И да ги изпрати по територията на Русия където да бъдат свалени.Без да преследват конкретна цел.Последствията за Русия ще бъдат огромни
Коментиран от #63
13:59 10.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Кривоверен алкаш
До коментар #26 от "Пламен":Мизерников,пише с моят ник,понеже му се е изправила гънката и не може да измисли друг...папагал пиниз..
Коментиран от #65, #84
14:00 10.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Нахъсан
Коментиран от #112
14:01 10.08.2026
63 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #58 от "Соломон":Сюлеймане ,лично ти можеш към русия един товар с кози барабонки да изпратиш с дрон и да ги изнудваш .
Коментиран от #68
14:01 10.08.2026
64 Бай Пешо моториста
Коментиран от #70
14:03 10.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Соломон
До коментар #56 от "А ти смяташ ли,":Целта на самото ЯО се сплашване и сдържане за тези които решат да те нападната.Русия никой не я е нападал и има избор.А Украйна не.Отделно веднъж използвано вече на никой няма да му пука.А този който го е използвал пръв ще има привилегията да умре последен.При това ще се гръмне сам за да не се мъчи
Коментиран от #83
14:03 10.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Украинците казаха
До коментар #50 от "Соломон":какво ще направят ако срещу тях се използва ЯО. В РФ има 11 АЕЦ с над 30 действащи реактора. Тридесет "Чернобила" на територията на РФ с обикновени дронове от тия дето хвърлят по НПЗ. Цял СССР едвам се справи в аварията на един реактор, че намазахме и ние. Путин не го мисля, той ще се крие в бункера и ще повтаря - все по плану.
14:06 10.08.2026
70 Соломон
До коментар #64 от "Бай Пешо моториста":Мирния път се налага със оръжие.За справка Русия.Тя действа така.Напада някого и казва ако не ми дадеш това аз ще убивам
14:07 10.08.2026
71 Копи-пейст
14:08 10.08.2026
72 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #68 от "Соломон":Сюлеймане ,хвани кадъната да ти надува умирисаната зурна 😂😂😂,Анадънму ?
Коментиран от #77
14:09 10.08.2026
73 Да действат
14:09 10.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #51 от "Атакамс":Турция да ще си загуби туристите и ще се лиши от милиарди приходи ? Айде по-сериозно !
14:10 10.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 гост
До коментар #17 от "Укротролей, имаш разсейки от рака!":Папагал,смени плочата...
Коментиран от #85
14:15 10.08.2026
79 Маринов
14:15 10.08.2026
80 Ще използва
14:15 10.08.2026
81 Набезня
14:16 10.08.2026
82 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #77 от "Соломон":Сюлеймане ,не ходи на едно козарче от Делиормана да е толкова самонадеян 😂😂😂 ....
14:16 10.08.2026
83 Кой е заплашил Русия,
До коментар #66 от "Соломон":че ще я напада? Украйна, НАТО? Дори когато две ядрени държави нападнаха Иран никоя от тях не заплаши, че ще употреби ЯО. Друг пример: Двете най-големи, съседни и ядрени държави имат големи гранични спорове за Тибет, Кашмир и какво правят? Бият се с тояги и камъни по границите и имат доста убити от двете страни. За да не ескалират обстановката дори не използват леки оръжия - ето това е разумно решение. Само оня пиян Медводков заплашва с ЯО когато е трезвен - добре, че напоследък много рядко му се случва.
Коментиран от #106
14:18 10.08.2026
84 Пламен
До коментар #60 от "Кривоверен алкаш":Виждам го .
Мизерната цифрова Евро-копейка дори и интрига не може да създаде, защото е прозт.
Коментиран от #86
14:18 10.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Коментар
Коментиран от #96
14:20 10.08.2026
88 Мишел
14:21 10.08.2026
89 С годините Путин
14:24 10.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Констатация
14:28 10.08.2026
93 Ха ха ха
14:28 10.08.2026
94 Мишел
Днес всяка държава с ЯО ще го ползва, ако се озове в задънена улица. Но няма да го ползва, за да покаже силата си, защото не знае откъде ще дойде отговор.
14:29 10.08.2026
95 Ердоган
14:29 10.08.2026
96 Пламен
До коментар #87 от "Коментар":Кална е намай.кятти нинджата щото от 30г. насам вода не я е докосвала .
14:29 10.08.2026
97 Академик Сахаров навремето предлага
14:31 10.08.2026
98 Ха ха ха
До коментар #41 от "Атина Палада":Ще я мята я, ама нека първо да изтрезнее и да му даде зор, че нужниците в пРоссия та са на вън....
14:33 10.08.2026
99 Българин
До коментар #14 от "тесто":Това ще последното престъпление на кремълските нацисти, след което те ще бъдат унищожени.
14:34 10.08.2026
100 Русия
14:38 10.08.2026
101 Пламен
Толкова нямаше ли един снажен ,идеологически подкован, северно-кореец ?!
Коментиран от #103
14:38 10.08.2026
102 Трябва да внимавате много
Коментиран от #111
14:40 10.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Българя
14:41 10.08.2026
105 Дернев
14:43 10.08.2026
106 Да бе ,да ! 😜
До коментар #83 от "Кой е заплашил Русия,":Той Киев не е заплашвал Русия . Просто започна да избива рускоезичните на територията си .
Коментиран от #115
14:44 10.08.2026
107 Пламен
До коментар #103 от "Кривоверен алкаш":Моята ,,ромка" е руса и синеока , с две висши образования . Дори мога да си позволявам да не работя , защото нейните пари и имоти са ни достатъчни.
Я ми разкажи за за твойта мърла, сКопейче . :)
14:46 10.08.2026
108 Здрасти
До коментар #16 от "Украйната загина":Загина намайкатичаАвето
14:48 10.08.2026
109 Историята се повтаря
До коментар #2 от "Не може така да се":ЕС ще е най потърпевш поради гъстотата на населението. Това се знае отдавна. Стигат им цели в Англия и Франция и Германия и после нищо. Руснаците отдавна са доказали, че не им пука за населението "Бабьi нарожают" Пуля дура щьik моподец" това са им девизите от Петър Велики насам. По големият проблем е Украйна ако има ядрено оръжие. Тези със сигурност ще го използват видно от всичките им действия. Не е добре да се случва ама Някой европейски острови може да се върна в 1066 г.
Коментиран от #110
14:48 10.08.2026
110 В РФ има 11 АЕЦ
До коментар #109 от "Историята се повтаря":с над 30 действащи реактора и още 10 спрени. Украинците са казали, че ако РФ използва ЯО те ще бомбандират с дронове всички действащи и спрени ядрени реактори предизвиквайки над 40 "Чернобила". Досега тренираха с НПЗ,"дивите ягоди" и натрупаха опит с дроновете. Скоро Украйна ще има и балистични ракети за целта които трудно ще бъдат спрени.
15:00 10.08.2026
111 Бъде пролив
До коментар #102 от "Трябва да внимавате много":През САЩ "Сталин".
15:00 10.08.2026
112 Българските турци
До коментар #62 от "Нахъсан":Преди да х ра чиш по някого и по нещо информирай се елементарно поне от уикипедия !
15:05 10.08.2026
113 Истината
15:07 10.08.2026
114 Мишел
До коментар #26 от "Пламен":Русия е ядрената суперсила. Тя държи световния монопол с над 60%по обогатен оръжеен уран и няма конкуренция в тази област.
Всички руски ЯО са със срок на годност стотици години - имат ядрени запалки от високо обогатен уран . Затова всички ЯО, произведени в СССР и в Русия, 63000 броя са годни за употреба, но повечето са в склад. ЯО на Русия са изцяло модернизирани, което означава двойно по голяма мощност при еднакво тегло
Всички ЯО на НатО са с плутониеви запалки, които са със срок на гаранция и се подменят на 15-20г.. САЩ са произвели 32000 броя ЯО, от които са годни 8000. НатО няма модернизирано ЯО.
Коментиран от #117
15:28 10.08.2026
115 Избивал рускоезични на територията си?
До коментар #106 от "Да бе ,да ! 😜":Донбас, където организирани от Русия бойни части предвождани от руснаци като Гиви, Моторола, Стрелков (Гиркин) отцепиха областта от Украйна? А после изпратиха и редовни руски части, на “почивка”. Те свалиха и Боинга.
15:31 10.08.2026
116 Ха ха ха
15:51 10.08.2026
117 Разочаровал съм се
До коментар #114 от "Мишел":навремето от всичко руско което съм имал - кола, телевизори, хладилници, фотоапарати, радиа, самобръсначка(електрическа), пералня. Всички съм ги поправял многократно и са пълна скръб. Видяхме им безаналоговите оръжия на руснаците - Армати, Сармати, СУ-57 и разбрахме, че където са победили е било заради огромния брой жертви, там живота на войника не се цени. Единствено не сме видяли ядрените им оръжия и ако те са като всичко останало няма страшно. Всъщност РФ няма ЯО, останало е съветското правено преди 40 и повече години което е изисквало постоянни и скъпи технически грижи, нетипично е за руснаците.
16:11 10.08.2026