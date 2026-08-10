Новини
Свят »
Турция »
Анкара: Путин може да използва ядрени оръжия, ако се озове в задънена улица
  Тема: Украйна

Анкара: Путин може да използва ядрени оръжия, ако се озове в задънена улица

10 Август, 2026 13:23 1 995 117

  • русия-
  • украйна-
  • турция-
  • владимир путин-
  • нато

Министър Фидан подчерта, че международната общност трябва да се намеси с всички необходими средства и да спре войната, тъй като тя се разширява както географски, така и по отношение на целите и методите си

Анкара: Путин може да използва ядрени оръжия, ако се озове в задънена улица - 1
Фокус Фокус

Русия може да използва ядрени оръжия, ако се озове в задънена улица. Такова мнение изрази турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от Nexta.

Според него, ако войната се разпространи от фронтовата линия в тила на Русия и ситуацията стане екзистенциална за Москва, Кремъл може да прибегне до крайния вариант. "По време на посещението ми в Русия изглеждаше, че този въпрос може да бъде повдигнат, тъй като се говореше, че обществото иска нещо подобно", каза Фидан.

Още новини от Украйна

По думите му темата е била обсъдена вече със западаните партньори, които Фидан поясни, че са наясно с това.

"Това е опасна ситуация. Всичко, което хората казват, че няма да се случи, в крайна сметка се случва", допълни външният министър на Турция.

Министърът подчерта, че международната общност трябва да се намеси с всички необходими средства и да спре войната, тъй като тя се разширява както географски, така и по отношение на целите и методите си.

Припомняме, че стана ясно, че Украйна е закупила 70 балистични ракети M39 ATACMS от Турция, 12 ракетни системи за многократно изстрелване (MLRS) M270, способни да изстрелват ракети GMLRS и ATACMS, и десетки хиляди касетъчни боеприпаси. Доставките се очаква да започнат веднага след изтичането на 15-дневния период за разглеждане от Конгреса. Доставките на оръжията ще се осъществят чрез турски, български и американски компании в областта на отбраната и логистиката, действащи в качеството си на упълномощени износители.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али Ръза

    13 4 Отговор
    Много важно! Ич не ми е лошо.

    13:26 10.08.2026

  • 2 Не може така да се

    21 30 Отговор
    избомби 603 000кв. км. територия, а ЯО имат и други. За какво ти е да използваш ЯО, всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?

    Коментиран от #50, #109

    13:29 10.08.2026

  • 3 Хем продава ракети,хем плаши

    28 8 Отговор
    С ядрен удар. Намериха им на украинците ракетки втора ръка в крайна сметка и паричките щедро раздадени от ЕС бързо намериха своето приложение. За какви пари говорим, не ми се мисли.

    13:29 10.08.2026

  • 4 офффф

    17 5 Отговор
    оф, и пак ние замесени

    Коментиран от #18

    13:29 10.08.2026

  • 5 УдоМача

    25 11 Отговор
    Трябва! Вече е силно наложително защото се видя, че наглите хиени по друг начин не могат да бъдат разпръснати..

    13:30 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ясни са ни

    4 10 Отговор
    тези мишки т.е патки, "тъурки" и тем подобни животинки

    13:32 10.08.2026

  • 8 Фидане

    13 17 Отговор
    Започвате да мислите правилно.

    13:33 10.08.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    16 19 Отговор
    Пак ли руснята размъти водята?

    13:34 10.08.2026

  • 10 първо трябва да се изринат

    19 30 Отговор
    всички екзалтирани копейки от БГ. Да бъдат настанени на първия ред с предпазни очила и да гледат по- лю цията на храброто джудже хаяско като им демонстрира ядрен взрив

    13:34 10.08.2026

  • 11 Само едно

    17 30 Отговор
    Е интересно …
    Колко ядрени централи има в раша и дали ще се спасят от удари с дробове ????
    Стиска ли им на ушанките да изчезнат

    Коментиран от #58

    13:34 10.08.2026

  • 12 БЕЗ ДУМИ

    13 5 Отговор
    Украйна - блато - пари - смърт - болка - лекарство - надежда - мир

    Коментиран от #22, #28

    13:34 10.08.2026

  • 13 Маскалия няма да прости на Европа

    14 27 Отговор
    че Европа живее по добре от Маскалия.

    Коментиран от #36

    13:36 10.08.2026

  • 14 тесто

    14 9 Отговор
    Не "Путин", а "Русия" и не "може", а "ще".

    Коментиран от #99

    13:36 10.08.2026

  • 15 Факт

    30 10 Отговор
    Путин някоко пъти повтаря, че без Русия защо да съществува света!

    13:36 10.08.2026

  • 16 Украйната загина

    27 13 Отговор
    Вече кой кавото ще да казва, 3 милиона укра станаха на тор.

    Коментиран от #108

    13:36 10.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 коментар

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "офффф":

    този който е дал минус, да прочете последното изречение (трети ред от зад напред)

    13:37 10.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Говорить Москва

    21 7 Отговор
    Браво! Почвате да мислите.Дано и на Зеленски, и.Урсула , и Макарон , и Тръмп им се отдаде такава възможност, но вероятно с купчина г о в н а в главата това е трудно

    13:38 10.08.2026

  • 21 Задънена улица

    4 0 Отговор
    какво е?

    13:38 10.08.2026

  • 22 жалки

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "БЕЗ ДУМИ":

    няма как да разбереш какво е написал човека

    13:39 10.08.2026

  • 23 Болшой театр

    18 8 Отговор
    Ердоган му припари на Дъто. Подсетиха го, че колкото руснаци умрат от Ердогановите ракети, 1000 пъти по толкова ще мрат нео-османлиите.

    13:39 10.08.2026

  • 24 Путин

    12 4 Отговор
    даде на Лукашенко ЯО,сега не може да го пипне!

    13:39 10.08.2026

  • 25 Стоянчо Пуканката

    22 8 Отговор
    Отоманската империя си мисли, че е някакъв фактор в геополитиката!? Смях! А и турчилята никога не трябва да забравят, че дължата съществуването на смешната им държавица (в сегашните граници) на чичко Ленин...

    Коментиран от #38, #44

    13:40 10.08.2026

  • 26 Пламен

    10 21 Отговор
    Някъде попаднах на списък със 17 държави , които могат да създадат ядрени бомби за нула време.
    Спомням си ...Украйна, Южна Корея, Чехия, Швеция, ЮАР..Изненадата беше , че дори и румънците го могат.
    Това едва ли е добре за рашките.

    Коментиран от #34, #39, #60, #114

    13:40 10.08.2026

  • 27 Това

    11 23 Отговор
    би бил и краят на Русия.

    13:40 10.08.2026

  • 28 дума по дума

    16 5 Отговор

    До коментар #12 от "БЕЗ ДУМИ":

    Украйна, обезлюдаване, територия, парчета, глад

    13:42 10.08.2026

  • 29 Фидан

    6 5 Отговор
    демек,Федя...

    13:42 10.08.2026

  • 30 Росомаха

    6 16 Отговор
    Нееее! Употребата на ЯО е изключена! РФ трупа ЯО, защото няма друга работа. Има запаси с които може да унищожи цели континенти, но не и Украйна, защото НАТО ще отмъсти за Зеленски. НАТО не се страхува от ядрени оръжия, защото го ръководят смели стари генерали, които и без това са към края на живота си.

    13:43 10.08.2026

  • 31 Стоянчо Пуканката

    18 6 Отговор
    Руснаците "сериозните тояги" си ги пазят за Големия Шейтан. За разни укри, френци, брити, изпаднали алеманци и прочие шведи си има доброволци, пенсионирани военни и пожарникари.

    13:44 10.08.2026

  • 32 Янко

    21 6 Отговор
    Бай Фидане как ще спрат войната като нато не спира да дава оръжие на бандеровци включително и вие турците

    13:45 10.08.2026

  • 33 гост

    11 3 Отговор
    Трудно за разбиране,защо трябва да се бие барабана...имат... дават... без много шум и това е,сега ще има нагнетяване на напрежение между Анкара и Москва. което на никой не е нужно.

    Коментиран от #45

    13:46 10.08.2026

  • 34 Росомаха

    13 6 Отговор

    До коментар #26 от "Пламен":

    Пламене, не вярвай на такива глупави публикации. Иран със своите стотици милиарди не успя да направи ЯО. Северна Корея направи ЯО след три поколения работа по въпроса. Южна Корея няма ЯО, въпреки своите пари и технологии. Технологията никак не е лесна.

    Коментиран от #48, #56

    13:48 10.08.2026

  • 35 За какво ти е

    7 13 Отговор
    да използваш ЯО, ти си тръгнал(говоря за орките) да грабиш и присъединяваш територии, да биеш, да изнасилваш, да крадеш лично за себе си ценности, валута, бижута. Всичко това изчезва при ядрен удар.

    13:48 10.08.2026

  • 36 Умнокрасив

    15 5 Отговор

    До коментар #13 от "Маскалия няма да прости на Европа":

    Особено турската колония България , със 100% инфлация , откакто прие еврото .

    13:49 10.08.2026

  • 37 Българин

    9 8 Отговор
    Китайците му казаха, че няма да използва ядрено оръжие.

    Коментиран от #42

    13:49 10.08.2026

  • 38 Стенли

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Стоянчо Пуканката":

    Е може и така да е , но все пак турската армия втора по сила в нато , и макар че не разполага с ЯО , не може да се отрече , че е регионална сила

    Коментиран от #57

    13:50 10.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Димата ще мята ли голямата бомба?

    Коментиран от #98

    13:52 10.08.2026

  • 42 Ще каже

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    че не е бил той...

    13:52 10.08.2026

  • 43 Копейка в шок

    7 10 Отговор
    Шокиран съм!!!!Значи и ние родните копейки геройски ще загине от приятелското ЯО на вожда ни Путя великий.Ужас .Искаме среща с Костя и тьотята от пасоля за разяснения.

    Коментиран от #47

    13:52 10.08.2026

  • 44 Точно така е

    13 5 Отговор

    До коментар #25 от "Стоянчо Пуканката":

    Ако Ленин и Сталин не бяха дали оръжие и пари на Ататюрк, Турция изчезване.
    Ако Ердоган е забравил това, Русия за 13 път ще смачка турчолята

    13:53 10.08.2026

  • 45 Елементарно , бе Уотсън !

    11 3 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    То напрежения между Русия и турчолята има още откакто Реджеп, след Майданския преврат започна да снабдява киевския режим с турски дронове . А вчера Анкара съобщи , че ще подпомага украинската хунта с Гаймърси и други оръжия . По-напрегнато от това ли ?

    Коментиран от #51, #54

    13:54 10.08.2026

  • 46 Бай Байрактар

    8 6 Отговор
    Фидна пързаля орките.

    Коментиран от #52

    13:54 10.08.2026

  • 47 Тунгус от Сибир

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Копейка в шок":

    Скоро си при нас и ще ти се радваме

    Коментиран от #53

    13:54 10.08.2026

  • 48 Пламен

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Росомаха":

    ЮАР вече са правили ядрена бомба тайно. Това е съвсем официално. Те дори не са похарчили много пари за производството .
    Справка:
    ,,На 22 септември 1979 г. американският сателит „Вела“ засича двоен светлинен проблясък в района между южната част на Атлантическия и Индийския океан (близо до островите Принц Едуард). Събитието, известно като Инцидентът Вела, се смущаващо често се свързва със секретен съвместен ядрен опит на Южна Африка и Израел,,

    Технологията явно не е много сложна , Росомаха.

    Коментиран от #67

    13:55 10.08.2026

  • 49 Преди това

    5 5 Отговор
    ще се избият за бензин!

    13:55 10.08.2026

  • 50 Соломон

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Не може така да се":

    Да не говорим че няма как да прогнозираш какви ще са последствията за самия теб от използването на ЯО или за други държави които имат ЯО.Отделно освен че САЩ Англия,Русия а по късно и Китай,освен гаранти за териториалната цялост на Украйна гарантират че никоя от тях няма да използва ЯО по територията на Украйна

    Коментиран от #69

    13:55 10.08.2026

  • 51 Атакамс

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Кат хвръкне Кримския мост.Примерно.

    Коментиран от #55, #75

    13:55 10.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 гост

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    И въпреки това имаха не лоши отношения но сега тотално ще се сго...т

    13:57 10.08.2026

  • 55 Ще хвръкне

    9 2 Отговор

    До коментар #51 от "Атакамс":

    На най с държите турски изветрели ракети.
    Ще помиришат гаджалите разцъфнали орехи

    13:57 10.08.2026

  • 56 А ти смяташ ли,

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Росомаха":

    че Япония, Германия, Италия, Бразилия, Австралия, Канада и др.не могат. Отдавна германците точно са казали, че могат за седмици буквално да направят и ВСВ е била твърде отдавна? Просто тия държави спазват Договора за неразпространяване и непроизвеждане на ЯО. Когато оръжията говорят законите мълчат е казал Цицерон.

    Коментиран от #66

    13:57 10.08.2026

  • 57 Стоянчо Пуканката

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Стенли":

    "Регионална сила" на шахматната геополитическа дъска е просто пешка, тоест, "не струва и пукнат грош". Други са "Големите момчета", отоманците не са от тях. Просто от време на време позират и "чупят стойки" за вътрешна употреба и да гъделичкат самочувствието на мустакатите си поданици.

    13:59 10.08.2026

  • 58 Соломон

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Само едно":

    Не е нужно дори да удрят ЯЦ.Украйна има много гоямо количество отработено ядрено гориво.Достатъчно е да го качи на дроновете си вместо взривно вещество .И да ги изпрати по територията на Русия където да бъдат свалени.Без да преследват конкретна цел.Последствията за Русия ще бъдат огромни

    Коментиран от #63

    13:59 10.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Кривоверен алкаш

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пламен":

    Мизерников,пише с моят ник,понеже му се е изправила гънката и не може да измисли друг...папагал пиниз..

    Коментиран от #65, #84

    14:00 10.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Нахъсан

    8 1 Отговор
    Да каже някой, има ли по-лицемерен политик от Ердоганя. До съвсем наскоро бълваше какви ли не скверни думи към саудитския "император" за бруталното убийство на собствения му журналист Хашоги от банда саудитци направо в посолството им. Макар журналистът сега да е в насипно състояние в един по-добър свят, шефът на нео-османлийците сега е първа дружка със саудитския цар и дори си направиха пакт за вечна дружба и отбрана,,,

    Коментиран от #112

    14:01 10.08.2026

  • 63 Димитър Георгиев- ДиДи

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Соломон":

    Сюлеймане ,лично ти можеш към русия един товар с кози барабонки да изпратиш с дрон и да ги изнудваш .

    Коментиран от #68

    14:01 10.08.2026

  • 64 Бай Пешо моториста

    6 2 Отговор
    Анкара, защо продавате ракети на Украйна? Нали искате войната да се прекрати по мирен, дипломатичен път. С ракети как да стане това?????????

    Коментиран от #70

    14:03 10.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #56 от "А ти смяташ ли,":

    Целта на самото ЯО се сплашване и сдържане за тези които решат да те нападната.Русия никой не я е нападал и има избор.А Украйна не.Отделно веднъж използвано вече на никой няма да му пука.А този който го е използвал пръв ще има привилегията да умре последен.При това ще се гръмне сам за да не се мъчи

    Коментиран от #83

    14:03 10.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Украинците казаха

    6 5 Отговор

    До коментар #50 от "Соломон":

    какво ще направят ако срещу тях се използва ЯО. В РФ има 11 АЕЦ с над 30 действащи реактора. Тридесет "Чернобила" на територията на РФ с обикновени дронове от тия дето хвърлят по НПЗ. Цял СССР едвам се справи в аварията на един реактор, че намазахме и ние. Путин не го мисля, той ще се крие в бункера и ще повтаря - все по плану.

    14:06 10.08.2026

  • 70 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #64 от "Бай Пешо моториста":

    Мирния път се налага със оръжие.За справка Русия.Тя действа така.Напада някого и казва ако не ми дадеш това аз ще убивам

    14:07 10.08.2026

  • 71 Копи-пейст

    8 6 Отговор
    Русия винаги е плашила с ядрените си оръжия, нещо което никоя друга ядрена държава не прави, с изключение на КНДР. Както всичко произведено в русия е копие на западни образци, така е и с ядрените военни технологии, откраднати от щатите.

    14:08 10.08.2026

  • 72 Димитър Георгиев- ДиДи

    5 0 Отговор

    До коментар #68 от "Соломон":

    Сюлеймане ,хвани кадъната да ти надува умирисаната зурна 😂😂😂,Анадънму ?

    Коментиран от #77

    14:09 10.08.2026

  • 73 Да действат

    2 0 Отговор
    че да се свършва по-бързо

    14:09 10.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Елементарно , бе Уотсън !

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Атакамс":

    Турция да ще си загуби туристите и ще се лиши от милиарди приходи ? Айде по-сериозно !

    14:10 10.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Укротролей, имаш разсейки от рака!":

    Папагал,смени плочата...

    Коментиран от #85

    14:15 10.08.2026

  • 79 Маринов

    6 4 Отговор
    Да, отива се към тактическите ядрени бомби. Турчинът е много прав. И аз съм писал това и са ме трили. Просто Русия няма как да загуби войната и ще я спечели с всички средства - до сега д конвенционални, с ако е необходимо - с другите. То се писа, че Киев работи за създаване на мръсна бомба, а при налични носители и малко помощ, може да създаде и чиста ядрена глава. Тогава? Москва ще ги чака? Те това като че ли иска и НАТО. Става натегнато.

    14:15 10.08.2026

  • 80 Ще използва

    1 3 Отговор
    памперси за възрастни.

    14:15 10.08.2026

  • 81 Набезня

    0 1 Отговор
    Нелзя !

    14:16 10.08.2026

  • 82 Димитър Георгиев- ДиДи

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Соломон":

    Сюлеймане ,не ходи на едно козарче от Делиормана да е толкова самонадеян 😂😂😂 ....

    14:16 10.08.2026

  • 83 Кой е заплашил Русия,

    7 3 Отговор

    До коментар #66 от "Соломон":

    че ще я напада? Украйна, НАТО? Дори когато две ядрени държави нападнаха Иран никоя от тях не заплаши, че ще употреби ЯО. Друг пример: Двете най-големи, съседни и ядрени държави имат големи гранични спорове за Тибет, Кашмир и какво правят? Бият се с тояги и камъни по границите и имат доста убити от двете страни. За да не ескалират обстановката дори не използват леки оръжия - ето това е разумно решение. Само оня пиян Медводков заплашва с ЯО когато е трезвен - добре, че напоследък много рядко му се случва.

    Коментиран от #106

    14:18 10.08.2026

  • 84 Пламен

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Кривоверен алкаш":

    Виждам го .
    Мизерната цифрова Евро-копейка дори и интрига не може да създаде, защото е прозт.

    Коментиран от #86

    14:18 10.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Коментар

    6 3 Отговор
    Изтичат последните дни на диктатора и калната му империя . В Раша има 11 АЕЦа които не могат да бъдат защитени .

    Коментиран от #96

    14:20 10.08.2026

  • 88 Мишел

    1 1 Отговор
    Турция смята да стане ядрена сила и си търси оправдание

    14:21 10.08.2026

  • 89 С годините Путин

    3 1 Отговор
    изглупява, възвеличава се и вече се възприема като цар от митологията. Екипи от учени проучват как да удължат живота и управлението му поне до 150 годишна възраст, а защо не и вечно.

    14:24 10.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Констатация

    3 1 Отговор
    Ако бъде пряко нападнат от НАТО - Да, в противен случай - Никога!!! Че, за кво ги трупал тези Милиарди и Имоти на Запад, ъм тъй де, 3 щерки (еднатъ "извънреднъ", живее у Париж), два невръстни сина от една спористкъ, внучетъ... -)))) Пък за обкръжението му от "друзя" да не говорим и те не падат по-долу от Шфа си!!! -))))

    14:28 10.08.2026

  • 93 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Медведя пак ли се е накъркал с боряшшик......

    14:28 10.08.2026

  • 94 Мишел

    4 0 Отговор
    САЩ ползваха монопола си върху ЯО, за да покажат силата си.
    Днес всяка държава с ЯО ще го ползва, ако се озове в задънена улица. Но няма да го ползва, за да покаже силата си, защото не знае откъде ще дойде отговор.

    14:29 10.08.2026

  • 95 Ердоган

    3 0 Отговор
    Путин сам сказал: Когато мишката(Русия) е притисната в ъгъла започва да хапе. С други думи, когота не може да победиш Кличко и те нокаутира, следващия път го погваш с винкела

    14:29 10.08.2026

  • 96 Пламен

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Коментар":

    Кална е намай.кятти нинджата щото от 30г. насам вода не я е докосвала .

    14:29 10.08.2026

  • 97 Академик Сахаров навремето предлага

    1 3 Отговор
    Да качат Цар Бомба на търговски кораб, той да акостира в Ню Йорк и там да го взривят. Целият Ню Йорк унищожен. Това в мирно време, естествено. Предлага го на Генералния щаб, генералите са отвратени от идеята на учения. После Сахаров става дисидент и сам разказва това.

    14:31 10.08.2026

  • 98 Ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Ще я мята я, ама нека първо да изтрезнее и да му даде зор, че нужниците в пРоссия та са на вън....

    14:33 10.08.2026

  • 99 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "тесто":

    Това ще последното престъпление на кремълските нацисти, след което те ще бъдат унищожени.

    14:34 10.08.2026

  • 100 Русия

    2 1 Отговор
    Е няма да се излага де, като не мога.. ще натисна бутона за по-лесно :)))

    14:38 10.08.2026

  • 101 Пламен

    2 1 Отговор
    Абе защо щерката на Путя се омъжи за южно-кореец ? СРАМОТА !
    Толкова нямаше ли един снажен ,идеологически подкован, северно-кореец ?!

    Коментиран от #103

    14:38 10.08.2026

  • 102 Трябва да внимавате много

    1 0 Отговор
    Проливите да не станат непроходими

    Коментиран от #111

    14:40 10.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Българя

    0 1 Отговор
    Ще бомбя с ядрено и ще съсипя и вашия живот, не ми дреме

    14:41 10.08.2026

  • 105 Дернев

    1 0 Отговор
    Може и трябва, ако се наложи. Но в Щатите от Куба. В Европа ще е безсмислено и пак ще се стигне до Щатите и 3СВ. От Куба трябва да се решат проблемите довели до войната в Европа. Те са в Щатите, не в Европа.

    14:43 10.08.2026

  • 106 Да бе ,да ! 😜

    1 4 Отговор

    До коментар #83 от "Кой е заплашил Русия,":

    Той Киев не е заплашвал Русия . Просто започна да избива рускоезичните на територията си .

    Коментиран от #115

    14:44 10.08.2026

  • 107 Пламен

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Кривоверен алкаш":

    Моята ,,ромка" е руса и синеока , с две висши образования . Дори мога да си позволявам да не работя , защото нейните пари и имоти са ни достатъчни.

    Я ми разкажи за за твойта мърла, сКопейче . :)

    14:46 10.08.2026

  • 108 Здрасти

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Украйната загина":

    Загина намайкатичаАвето

    14:48 10.08.2026

  • 109 Историята се повтаря

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не може така да се":

    ЕС ще е най потърпевш поради гъстотата на населението. Това се знае отдавна. Стигат им цели в Англия и Франция и Германия и после нищо. Руснаците отдавна са доказали, че не им пука за населението "Бабьi нарожают" Пуля дура щьik моподец" това са им девизите от Петър Велики насам. По големият проблем е Украйна ако има ядрено оръжие. Тези със сигурност ще го използват видно от всичките им действия. Не е добре да се случва ама Някой европейски острови може да се върна в 1066 г.

    Коментиран от #110

    14:48 10.08.2026

  • 110 В РФ има 11 АЕЦ

    0 2 Отговор

    До коментар #109 от "Историята се повтаря":

    с над 30 действащи реактора и още 10 спрени. Украинците са казали, че ако РФ използва ЯО те ще бомбандират с дронове всички действащи и спрени ядрени реактори предизвиквайки над 40 "Чернобила". Досега тренираха с НПЗ,"дивите ягоди" и натрупаха опит с дроновете. Скоро Украйна ще има и балистични ракети за целта които трудно ще бъдат спрени.

    15:00 10.08.2026

  • 111 Бъде пролив

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Трябва да внимавате много":

    През САЩ "Сталин".

    15:00 10.08.2026

  • 112 Българските турци

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Нахъсан":

    Преди да х ра чиш по някого и по нещо информирай се елементарно поне от уикипедия !

    15:05 10.08.2026

  • 113 Истината

    0 0 Отговор
    За това да не му позволяваме да се загуби и озове в задънена улица! Нека заедно го водим към бунището на историята....

    15:07 10.08.2026

  • 114 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пламен":

    Русия е ядрената суперсила. Тя държи световния монопол с над 60%по обогатен оръжеен уран и няма конкуренция в тази област.
    Всички руски ЯО са със срок на годност стотици години - имат ядрени запалки от високо обогатен уран . Затова всички ЯО, произведени в СССР и в Русия, 63000 броя са годни за употреба, но повечето са в склад. ЯО на Русия са изцяло модернизирани, което означава двойно по голяма мощност при еднакво тегло
    Всички ЯО на НатО са с плутониеви запалки, които са със срок на гаранция и се подменят на 15-20г.. САЩ са произвели 32000 броя ЯО, от които са годни 8000. НатО няма модернизирано ЯО.

    Коментиран от #117

    15:28 10.08.2026

  • 115 Избивал рускоезични на територията си?

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Да бе ,да ! 😜":

    Донбас, където организирани от Русия бойни части предвождани от руснаци като Гиви, Моторола, Стрелков (Гиркин) отцепиха областта от Украйна? А после изпратиха и редовни руски части, на “почивка”. Те свалиха и Боинга.

    15:31 10.08.2026

  • 116 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    А ЗА КОКВО МУ Е ИНАЧЕ. 80 ГОДИНИ БЕЗ ВОЙНА, ЗАПАДА БАСНЕЕ ВЕЧЕ,НЕ ИЗДЪРЖА. НАС ПЪРВИ ЩЕ НИ ХВЪРЛЯТ В БАНЯТА

    15:51 10.08.2026

  • 117 Разочаровал съм се

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Мишел":

    навремето от всичко руско което съм имал - кола, телевизори, хладилници, фотоапарати, радиа, самобръсначка(електрическа), пералня. Всички съм ги поправял многократно и са пълна скръб. Видяхме им безаналоговите оръжия на руснаците - Армати, Сармати, СУ-57 и разбрахме, че където са победили е било заради огромния брой жертви, там живота на войника не се цени. Единствено не сме видяли ядрените им оръжия и ако те са като всичко останало няма страшно. Всъщност РФ няма ЯО, останало е съветското правено преди 40 и повече години което е изисквало постоянни и скъпи технически грижи, нетипично е за руснаците.

    16:11 10.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания