Анкара: Путин може да използва ядрени оръжия, ако се озове в задънена улица

Русия може да използва ядрени оръжия, ако се озове в задънена улица. Такова мнение изрази турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от Nexta.

Според него, ако войната се разпространи от фронтовата линия в тила на Русия и ситуацията стане екзистенциална за Москва, Кремъл може да прибегне до крайния вариант. "По време на посещението ми в Русия изглеждаше, че този въпрос може да бъде повдигнат, тъй като се говореше, че обществото иска нещо подобно", каза Фидан.

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По думите му темата е била обсъдена вече със западаните партньори, които Фидан поясни, че са наясно с това.

"Това е опасна ситуация. Всичко, което хората казват, че няма да се случи, в крайна сметка се случва", допълни външният министър на Турция.

Министърът подчерта, че международната общност трябва да се намеси с всички необходими средства и да спре войната, тъй като тя се разширява както географски, така и по отношение на целите и методите си.

Припомняме, че стана ясно, че Украйна е закупила 70 балистични ракети M39 ATACMS от Турция, 12 ракетни системи за многократно изстрелване (MLRS) M270, способни да изстрелват ракети GMLRS и ATACMS, и десетки хиляди касетъчни боеприпаси. Доставките се очаква да започнат веднага след изтичането на 15-дневния период за разглеждане от Конгреса. Доставките на оръжията ще се осъществят чрез турски, български и американски компании в областта на отбраната и логистиката, действащи в качеството си на упълномощени износители.