След като новото правителство, ръководено от бившия президент Румен Радев, дойде на власт в България, реториката на София по темата за Русия и войната в Украйна стана по-сдържана, придоби рационални елементи. Това заяви Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство в ТАСС.

"По отношение на превъзходството на българските национални интереси има съвсем разумни призиви Европейският съюз да преразгледа настоящия си курс в тази област, препратки към рисковия характер на опитите за военна победа над Русия и необходимостта от търсене на дипломатически решения", каза Пилипсон.

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По негови думи е твърде рано да се говори за възобновява на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество. "В обозримо бъдеще това ще бъде възпрепятствано от високото ниво на политическа зависимост на София от Брюксел", допълни той.

Директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство коментира и отношението на българското правителство към "ескалиращите инициативи" или на т.нар. Коалиция на желаещите, която "справедливо се нарича група подбудители на войната", подчерта той.