Москва за кабинета "Радев": Реториката в София стана по-сдържана и рационална

След като новото правителство, ръководено от бившия президент Румен Радев, дойде на власт в България, реториката на София по темата за Русия и войната в Украйна стана по-сдържана, придоби рационални елементи. Това заяви Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство в ТАСС.
"По отношение на превъзходството на българските национални интереси има съвсем разумни призиви Европейският съюз да преразгледа настоящия си курс в тази област, препратки към рисковия характер на опитите за военна победа над Русия и необходимостта от търсене на дипломатически решения", каза Пилипсон.
По негови думи е твърде рано да се говори за възобновява на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество. "В обозримо бъдеще това ще бъде възпрепятствано от високото ниво на политическа зависимост на София от Брюксел", допълни той.
Директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство коментира и отношението на българското правителство към "ескалиращите инициативи" или на т.нар. Коалиция на желаещите, която "справедливо се нарича група подбудители на войната", подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Орбан
Коментиран от #31, #40
12:55 10.08.2026
2 Няма такъв народ
Коментиран от #24
12:56 10.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Комунизмът се завърна
С европейски пари път към Русия!
Коментиран от #29, #57
12:57 10.08.2026
5 Глас от Кремъл
Коментиран от #38
12:58 10.08.2026
6 Биби
12:58 10.08.2026
7 Раковски
Оставка!
12:59 10.08.2026
8 Ганя Путинофила
Ти не ма щеш, ама аз та ща!
Коментиран от #39
13:00 10.08.2026
9 Значи
Коментиран от #72
13:01 10.08.2026
10 Той
До коментар #3 от "Готов за бой":Радеф ще е сред първите....предателите са така, бягат като стане напечено. Пък и добре ще е захлебил от милата ни Родина.
Коментиран от #42
13:02 10.08.2026
11 Фори
13:04 10.08.2026
12 Добра тактика
13:04 10.08.2026
13 А БЕ ВЕ ПИСАЧИ НАЛИ
13:06 10.08.2026
14 Тотема Альоша Галоша на руският окупатор
Коментиран от #77
13:06 10.08.2026
15 РАДЕВ Е ВЕЛИК
Коментиран от #44
13:07 10.08.2026
16 Точка
Румен Радев е натовски генерал.
13:08 10.08.2026
17 Това е България
Ако се съберат гласовете на Радев,копейките ,Бсп,Меч ,величие ,Итн а и Дпс става става?
Над двеста червени депутата...Ами това е България!?
Коментиран от #75
13:08 10.08.2026
18 Решетников
Коментиран от #25
13:08 10.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Теслатъ
13:14 10.08.2026
21 Ами да
13:15 10.08.2026
22 Взрив
Коментиран от #26
13:15 10.08.2026
23 Укротролей, имаш разсейки от рака.
13:15 10.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да бе да
До коментар #18 от "Решетников":Мен никой не ме накара да гласувам за Радев а сам го реших.за сега мога само да критикувам нежеланието или страха даизпосакрати администрацията и да наложи спирачка на разходите...но за Украйна трябва дори повече да ги реже
Коментиран от #32
13:16 10.08.2026
26 Теслатъ
До коментар #22 от "Взрив":""""""Взрив във ВЗ !Нормално се подава оставка! във ВЗ !Нормално се подава оставка! """""" ----- Ами подай си я, бе, никой не те спира!!!! -)))))
13:18 10.08.2026
27 Зъл пес
Коментиран от #78
13:19 10.08.2026
28 Пламен
Фигуранта е идеален предател.
13:20 10.08.2026
29 Смехоран
До коментар #4 от "Комунизмът се завърна":ЕС незабавно да спира парите на руския агинт.
13:21 10.08.2026
30 КПСС
Коментиран от #33
13:23 10.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Никой
До коментар #25 от "Да бе да":Не отрича, че в България е пълно с копейки и комунисти /то си е едно и също/.Затова сме на това дередже.
Полша ги премахна и икономиката им и стандарта задмина много страни от ЕС .
30г.ни управлява комунистическата номенклатура.
Коментиран от #35
13:26 10.08.2026
33 Ха ХаХа
До коментар #30 от "КПСС":Ще удари централата на ПП,ДПС,ДБ и ГЕРБ.
Коментиран от #46
13:26 10.08.2026
34 шкп
Ясно е че си хахав, но ако бяхме минали през румънския вариант такива хаховци ще живееха в Русия , а не в Европа.
13:30 10.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 европеец
Моля за вниманието на крадците на украинската история!
Общ преглед, създаден от AI
Киевска Рус не е нито днешна Русия, нито днешна Украйна, а средновековна държава, която е общ исторически и културен прародител на украинците, руснаците и белорусите. Столица: Киев (която днес се намира в Украйна). Период: Съществува от IX до XIII век, преди да бъде разрушена от монголското нашествие. Създадена е от източнославянски племена и скандинавски воини (викинги/варяги). Киев е бил главен политически, икономически и културен център на Украйна през по-голямата част от времето и. Географското ядро на Киевска Рус обхваща земи, които днес са в състава на Украйна. От северните и североизточните покрайнини на тази държава (земите около Новгород и по-късно Москва) започва развитието на руската държавност.Руската средновековна и имперска история извежда своите корени именно от династиите и институциите на Рюриковичите в Киевска Рус. Тъй като съвременните нации все още не са съществували през Средновековието, Киевска Рус принадлежи на историята и на двете държави (както и на Беларус)!
Коментиран от #59
13:34 10.08.2026
38 Аха
До коментар #5 от "Глас от Кремъл":затова строи амерски бази една след друга :)))
13:35 10.08.2026
39 Мазохизма е руско ....
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":"изобретение" !!!!
13:35 10.08.2026
40 Така е
До коментар #1 от "Орбан":Ако руснак те нарече брат, значи те е взел на мушка. Бягай накъдето ти видят очите!
13:35 10.08.2026
41 За 3 месеца
13:35 10.08.2026
42 Аааа, не само
До коментар #10 от "Той":и от боташ бая залеби!
13:36 10.08.2026
43 Фицо
13:37 10.08.2026
44 Колко да е велик ....
До коментар #15 от "РАДЕВ Е ВЕЛИК":един Премиер , предал родината си на Путин???
Рано или късно , истината ше се покаже , точно когато не трябва!!!
13:38 10.08.2026
45 Москва
13:39 10.08.2026
46 Копейка в шок
До коментар #33 от "Ха ХаХа":Най ме е страх да не загина от приятелски огън от Матушката, Иран и С.корея.
Коментиран от #49
13:39 10.08.2026
47 Елементарно , бе Уотсън !
13:41 10.08.2026
48 Потрес
13:41 10.08.2026
49 Само питам
До коментар #46 от "Копейка в шок":Що бе , Гебрев ? Някой от тях нападал ли е България , че да даваме оръжия на враговете им ?!
13:42 10.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Българин
13:47 10.08.2026
52 Бгг
13:50 10.08.2026
53 Инж1
Коментиран от #62
13:58 10.08.2026
54 в240
14:01 10.08.2026
55 патриот
Коментиран от #61
14:01 10.08.2026
56 БРАВО РАДЕВ
14:03 10.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Вова
14:04 10.08.2026
59 МАРКО
До коментар #37 от "европеец":ВЗИМАШ ОПРЕДЕЛЕНИ ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА И ГИ СЪБИРАШ ДА ПРАВИШ СВОЯ ВЕРСИЯ НА ИСТОРИЯТА.
Коментиран от #67
14:05 10.08.2026
60 Чепо
14:08 10.08.2026
61 Ха ХаХа
До коментар #55 от "патриот":От 28 място в света при комунизма вие крадливите демократи забихте за 36 г. България на 134 място
Коментиран от #65
14:09 10.08.2026
62 Ха ХаХа
До коментар #53 от "Инж1":Скапан фашист ,ти ли си анализатор?
14:11 10.08.2026
63 С половинчатата похвала на братушките
14:11 10.08.2026
64 То беше ясно, че Радев е копейка
14:13 10.08.2026
65 патриот
До коментар #61 от "Ха ХаХа":Хахо, България при комунизма фалира 3 (три) пъти, а ти слушай Тодор Живков! Не забравяй и правителствата на Виденов и Луканов, а сега вземаме тройни заплати (ако не си голям айляк)!
Коментиран от #70
14:16 10.08.2026
66 Русия не излезе от крепостничеството
14:18 10.08.2026
67 европеец
До коментар #59 от "МАРКО":Не четеш ли? "Общ преглед, създаден от AI"
14:19 10.08.2026
68 Братушка е обиден израз
Коментиран от #69, #71
14:20 10.08.2026
69 Ха ХаХа
До коментар #68 от "Братушка е обиден израз":А вие туркопомаците ще праскате кючеци и ще хвърляте гюбеци
14:21 10.08.2026
70 За инф.
До коментар #65 от "патриот":И пазаруваи три пъти по МАЛКО
14:22 10.08.2026
71 Ще разбереш
До коментар #68 от "Братушка е обиден израз":В Сибир
14:22 10.08.2026
72 Загубиха те отдавна
До коментар #9 от "Значи":Иди се моли в посолството да намалят с 1% разходите за петте американски бази които издъжаме
14:27 10.08.2026
73 Пламен
Явно тогава беше пласиран Фигуранта.
Болхария е мека цел и Мунчо Задунайски беше инсталиран на нова служба.
Коментиран от #74
14:27 10.08.2026
74 Простак
До коментар #73 от "Пламен":119%
14:28 10.08.2026
75 Дядо ви
До коментар #17 от "Това е България":Пък то какво било, ВНУЦИТЕ на баш комунягите от Партийно Бюро и техните "верни кучета" си направиха партии - ПП и ДБ и сега отново, като техните дядовци предават/продават родината и воюват срещу Бога и Православната ни Църква. Пфу!
14:52 10.08.2026
76 !!!?
14:52 10.08.2026
77 Абее
До коментар #14 от "Тотема Альоша Галоша на руският окупатор":селен...дур
Остави пловдивските работи на пловдивчани
14:54 10.08.2026
78 Дядо ви
До коментар #27 от "Зъл пес":Може би си мислиш, че около тебе всички помнят по три минути а момко? Наложихме им санкции (самоубийствени и катастрофални за нас), с наши оръжия се избиват руснаци, затворихме си границите за тях, каквато и гадост и да изхрачат от Брюксел, ние я повтаряме, спряхме идиотски договорен, супер изгоден за нас строеж на АЕЦ Белене и платихме огромни неустойки, спряхме договорения газопровод "Южен Поток" с който щяхме да държим кранчето за газ на половин Европа и щяхме да взимаме огромни пари за транзит, да не говорим за обезпечеността с ефтина газ за икономиката и народа, подарихме, повтарям подарихме (!) на украинците въоръжението си и ти викаш - как смеят да ни наричат неприятелска държава? Можем само да се благодарим, че не сме получили заслуженото (например това което щяха да направят САЩ ако им бяхме стррили същото).
15:06 10.08.2026
79 позор!
15:08 10.08.2026
80 позор!
15:12 10.08.2026