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Москва за кабинета "Радев": Реториката в София стана по-сдържана и рационална
  Тема: Украйна

Москва за кабинета "Радев": Реториката в София стана по-сдържана и рационална

10 Август, 2026 12:53 1 950 80

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • кремъл-
  • румен радев

Твърде рано е да се говори за възобновява на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество

Москва за кабинета "Радев": Реториката в София стана по-сдържана и рационална - 1
Фокус Фокус

След като новото правителство, ръководено от бившия президент Румен Радев, дойде на власт в България, реториката на София по темата за Русия и войната в Украйна стана по-сдържана, придоби рационални елементи. Това заяви Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство в ТАСС.

"По отношение на превъзходството на българските национални интереси има съвсем разумни призиви Европейският съюз да преразгледа настоящия си курс в тази област, препратки към рисковия характер на опитите за военна победа над Русия и необходимостта от търсене на дипломатически решения", каза Пилипсон.

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По негови думи е твърде рано да се говори за възобновява на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество. "В обозримо бъдеще това ще бъде възпрепятствано от високото ниво на политическа зависимост на София от Брюксел", допълни той.

Директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство коментира и отношението на българското правителство към "ескалиращите инициативи" или на т.нар. Коалиция на желаещите, която "справедливо се нарича група подбудители на войната", подчерта той.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орбан

    37 43 Отговор
    Хвали ли те Москва пътник си.

    Коментиран от #31, #40

    12:55 10.08.2026

  • 2 Няма такъв народ

    41 41 Отговор
    Фатмака пак ни бута под рашиския ботуш

    Коментиран от #24

    12:56 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Комунизмът се завърна

    27 29 Отговор
    Член първи е в сила!
    С европейски пари път към Русия!

    Коментиран от #29, #57

    12:57 10.08.2026

  • 5 Глас от Кремъл

    33 11 Отговор
    Нашето момче се спавя добре!

    Коментиран от #38

    12:58 10.08.2026

  • 6 Биби

    15 15 Отговор
    Путилифона бат Пиндю се пофали скимтейки каде мо много гуд каде дрогара Решетников е успел да пробута наведен пилот за онбашия на Фатмакиа! Внетен ли е?

    12:58 10.08.2026

  • 7 Раковски

    29 29 Отговор
    Което е добро за Русия,не е добро за България.
    Оставка!

    12:59 10.08.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    26 17 Отговор
    Русио, бии ма, обичам та!
    Ти не ма щеш, ама аз та ща!

    Коментиран от #39

    13:00 10.08.2026

  • 9 Значи

    18 17 Отговор
    България върви на зануляване... так смрадливите блатници ще оперират тук...

    Коментиран от #72

    13:01 10.08.2026

  • 10 Той

    18 16 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Радеф ще е сред първите....предателите са така, бягат като стане напечено. Пък и добре ще е захлебил от милата ни Родина.

    Коментиран от #42

    13:02 10.08.2026

  • 11 Фори

    18 17 Отговор
    Радев се опитва да осребри власта си .Може и да не взима от бизнеса в България (както Баце), но със сигурност ще си издейства няколко десетки милиона лично от Путин.Няма цял живот да е премиер!Трябва да се погрижи за старините.

    13:04 10.08.2026

  • 12 Добра тактика

    20 3 Отговор
    Ако веме мястото на Орбан ще изсара 10г. на власт.Ние сме по русофили от руснаците.

    13:04 10.08.2026

  • 13 А БЕ ВЕ ПИСАЧИ НАЛИ

    15 5 Отговор
    Вчера писахте същото. Нема ли със друго да дразните народа.

    13:06 10.08.2026

  • 14 Тотема Альоша Галоша на руският окупатор

    19 17 Отговор
    стърчи над най старият град в Европа- Пловдив!

    Коментиран от #77

    13:06 10.08.2026

  • 15 РАДЕВ Е ВЕЛИК

    14 20 Отговор
    И ще си остане такъв.

    Коментиран от #44

    13:07 10.08.2026

  • 16 Точка

    11 6 Отговор
    И какво не разбра Москва?
    Румен Радев е натовски генерал.

    13:08 10.08.2026

  • 17 Това е България

    19 6 Отговор
    България е силно комунизирана!
    Ако се съберат гласовете на Радев,копейките ,Бсп,Меч ,величие ,Итн а и Дпс става става?
    Над двеста червени депутата...Ами това е България!?

    Коментиран от #75

    13:08 10.08.2026

  • 18 Решетников

    14 14 Отговор
    Ние си сложихме наше момче русофилче-русоробче.Пак трябва да върнем девиза Курица не птица, болгар не за граница ха ха.

    Коментиран от #25

    13:08 10.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Теслатъ

    14 9 Отговор
    И каква би трябвало да бъде "реториката" на Радев според Брюксел и Жълтите софийски Павета???

    13:14 10.08.2026

  • 21 Ами да

    8 8 Отговор
    Нали е Вождът е човек на Кремъл ?

    13:15 10.08.2026

  • 22 Взрив

    9 6 Отговор
    във ВЗ !Нормално се подава оставка!

    Коментиран от #26

    13:15 10.08.2026

  • 23 Укротролей, имаш разсейки от рака.

    7 6 Отговор
    Укротролей, имаш разсейки от рака.

    13:15 10.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да бе да

    13 9 Отговор

    До коментар #18 от "Решетников":

    Мен никой не ме накара да гласувам за Радев а сам го реших.за сега мога само да критикувам нежеланието или страха даизпосакрати администрацията и да наложи спирачка на разходите...но за Украйна трябва дори повече да ги реже

    Коментиран от #32

    13:16 10.08.2026

  • 26 Теслатъ

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "Взрив":

    """"""Взрив във ВЗ !Нормално се подава оставка! във ВЗ !Нормално се подава оставка! """""" ----- Ами подай си я, бе, никой не те спира!!!! -)))))

    13:18 10.08.2026

  • 27 Зъл пес

    14 14 Отговор
    Наглеците ни сложиха в списъка с неприятелските държави,а сега хвалят още по-наглия фатмак.Има нещо гнило.

    Коментиран от #78

    13:19 10.08.2026

  • 28 Пламен

    12 12 Отговор
    Така е .
    Фигуранта е идеален предател.

    13:20 10.08.2026

  • 29 Смехоран

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Комунизмът се завърна":

    ЕС незабавно да спира парите на руския агинт.

    13:21 10.08.2026

  • 30 КПСС

    8 8 Отговор
    Всички русоробчета е хубаво да се замислят какво ще се случи , ако следващия украински дрон не е от шпертплатовите и удари директно "Руски поток" с който продължава да се финансира Мордор за войната срещу Украйна. Справка посещението на Зеленски в Сърбия и изявлението му за Косово...

    Коментиран от #33

    13:23 10.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Никой

    14 9 Отговор

    До коментар #25 от "Да бе да":

    Не отрича, че в България е пълно с копейки и комунисти /то си е едно и също/.Затова сме на това дередже.
    Полша ги премахна и икономиката им и стандарта задмина много страни от ЕС .
    30г.ни управлява комунистическата номенклатура.

    Коментиран от #35

    13:26 10.08.2026

  • 33 Ха ХаХа

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "КПСС":

    Ще удари централата на ПП,ДПС,ДБ и ГЕРБ.

    Коментиран от #46

    13:26 10.08.2026

  • 34 шкп

    6 5 Отговор
    До ха ха ха
    Ясно е че си хахав, но ако бяхме минали през румънския вариант такива хаховци ще живееха в Русия , а не в Европа.

    13:30 10.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 европеец

    7 2 Отговор
    УКРАЙНА

    Моля за вниманието на крадците на украинската история!

    Общ преглед, създаден от AI

    Киевска Рус не е нито днешна Русия, нито днешна Украйна, а средновековна държава, която е общ исторически и културен прародител на украинците, руснаците и белорусите. Столица: Киев (която днес се намира в Украйна). Период: Съществува от IX до XIII век, преди да бъде разрушена от монголското нашествие. Създадена е от източнославянски племена и скандинавски воини (викинги/варяги). Киев е бил главен политически, икономически и културен център на Украйна през по-голямата част от времето и. Географското ядро на Киевска Рус обхваща земи, които днес са в състава на Украйна. От северните и североизточните покрайнини на тази държава (земите около Новгород и по-късно Москва) започва развитието на руската държавност.Руската средновековна и имперска история извежда своите корени именно от династиите и институциите на Рюриковичите в Киевска Рус. Тъй като съвременните нации все още не са съществували през Средновековието, Киевска Рус принадлежи на историята и на двете държави (както и на Беларус)!

    Коментиран от #59

    13:34 10.08.2026

  • 38 Аха

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Глас от Кремъл":

    затова строи амерски бази една след друга :)))

    13:35 10.08.2026

  • 39 Мазохизма е руско ....

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    "изобретение" !!!!

    13:35 10.08.2026

  • 40 Така е

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Орбан":

    Ако руснак те нарече брат, значи те е взел на мушка. Бягай накъдето ти видят очите!

    13:35 10.08.2026

  • 41 За 3 месеца

    6 5 Отговор
    30 години назад!

    13:35 10.08.2026

  • 42 Аааа, не само

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Той":

    и от боташ бая залеби!

    13:36 10.08.2026

  • 43 Фицо

    5 1 Отговор
    Много се засрамих!

    13:37 10.08.2026

  • 44 Колко да е велик ....

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "РАДЕВ Е ВЕЛИК":

    един Премиер , предал родината си на Путин???
    Рано или късно , истината ше се покаже , точно когато не трябва!!!

    13:38 10.08.2026

  • 45 Москва

    4 7 Отговор
    Ооооооо, хороший мальчик! Покорный!

    13:39 10.08.2026

  • 46 Копейка в шок

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ХаХа":

    Най ме е страх да не загина от приятелски огън от Матушката, Иран и С.корея.

    Коментиран от #49

    13:39 10.08.2026

  • 47 Елементарно , бе Уотсън !

    7 2 Отговор
    Браво на Радев ! Относно складовете на Гебрев - трябва солена глоба за допуснатия взрив ! А искаше да строи завод за барут , че да вдигне във въздуха Трявна и областта .

    13:41 10.08.2026

  • 48 Потрес

    3 6 Отговор
    Чорапа изминник да почерпи!

    13:41 10.08.2026

  • 49 Само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Копейка в шок":

    Що бе , Гебрев ? Някой от тях нападал ли е България , че да даваме оръжия на враговете им ?!

    13:42 10.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Българин

    8 5 Отговор
    Руснаците най-унизително се държат с лакеите си. Така че е въпрос на време, да видим как Радев пълзи на колена пред руската посланичка, а тя го бие по главата с ръкавиците си.

    13:47 10.08.2026

  • 52 Бгг

    4 1 Отговор
    Не разбрали мисирки, това вече не е извънредна новина. Ама кой, кой да ви каже???

    13:50 10.08.2026

  • 53 Инж1

    6 3 Отговор
    "....сдържана и рационална"???? По-скоро угодническа и безгръбначна(към Москва - агресора, окупатора, нацистката хунта)!!!!

    Коментиран от #62

    13:58 10.08.2026

  • 54 в240

    2 1 Отговор
    Ехаааа... от почти седмица тази тема я повтаряте и потретяте...що ли?! :) А дано!!

    14:01 10.08.2026

  • 55 патриот

    5 4 Отговор
    При деГрадев държавицата ни ще деградира и ще се останови в Азия, някде около Бангладеж и Пакистан!

    Коментиран от #61

    14:01 10.08.2026

  • 56 БРАВО РАДЕВ

    4 2 Отговор
    ТО СЕ ВИДЯ ПРОСКУБАНИТЕ БРЮКСЕЛСКИ ЗЕЛКИ /пардон/ ЯСТРЕБИ ДО КЪДЕ ДОКАРАХА ЕВРОПА С ТЕХНИТЕ жеЛАЕЩИ , ЯВНО ТРЯБВА И ......МИСЛЕЩИ.....!

    14:03 10.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Вова

    0 0 Отговор
    Брюки на землье !

    14:04 10.08.2026

  • 59 МАРКО

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "европеец":

    ВЗИМАШ ОПРЕДЕЛЕНИ ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА И ГИ СЪБИРАШ ДА ПРАВИШ СВОЯ ВЕРСИЯ НА ИСТОРИЯТА.

    Коментиран от #67

    14:05 10.08.2026

  • 60 Чепо

    0 0 Отговор
    тия си подават наште плондири както си искат едните ги навеждат другите ги отпращат и после обратно,кой го отнася накрая познайте от веднъж!

    14:08 10.08.2026

  • 61 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "патриот":

    От 28 място в света при комунизма вие крадливите демократи забихте за 36 г. България на 134 място

    Коментиран от #65

    14:09 10.08.2026

  • 62 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Инж1":

    Скапан фашист ,ти ли си анализатор?

    14:11 10.08.2026

  • 63 С половинчатата похвала на братушките

    4 3 Отговор
    Митрофанските тролове могат да изиграят един казачок.

    14:11 10.08.2026

  • 64 То беше ясно, че Радев е копейка

    5 2 Отговор
    И без да го казват от русия то си личи от далече !

    14:13 10.08.2026

  • 65 патриот

    6 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ха ХаХа":

    Хахо, България при комунизма фалира 3 (три) пъти, а ти слушай Тодор Живков! Не забравяй и правителствата на Виденов и Луканов, а сега вземаме тройни заплати (ако не си голям айляк)!

    Коментиран от #70

    14:16 10.08.2026

  • 66 Русия не излезе от крепостничеството

    3 2 Отговор
    Отменят го, демокрация не идва. Революциите - терор, после пак, пролетарии и трудово селячество като роби, елитът като аристокрацията. После мутрешки преход, след него олигарси и путинска диктатура. Правото е на силния, на слабия се гледа с презрение, същото и с държавите. На Запад поне се преструват от възпитание.

    14:18 10.08.2026

  • 67 европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "МАРКО":

    Не четеш ли? "Общ преглед, създаден от AI"

    14:19 10.08.2026

  • 68 Братушка е обиден израз

    2 2 Отговор
    Но ние не сме разбрали

    Коментиран от #69, #71

    14:20 10.08.2026

  • 69 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Братушка е обиден израз":

    А вие туркопомаците ще праскате кючеци и ще хвърляте гюбеци

    14:21 10.08.2026

  • 70 За инф.

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "патриот":

    И пазаруваи три пъти по МАЛКО

    14:22 10.08.2026

  • 71 Ще разбереш

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Братушка е обиден израз":

    В Сибир

    14:22 10.08.2026

  • 72 Загубиха те отдавна

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Значи":

    Иди се моли в посолството да намалят с 1% разходите за петте американски бази които издъжаме

    14:27 10.08.2026

  • 73 Пламен

    5 2 Отговор
    Сега разбрахте ли защо шефа на рузкото разунаване посрещна Черепа след бягството му в Дубай?
    Явно тогава беше пласиран Фигуранта.
    Болхария е мека цел и Мунчо Задунайски беше инсталиран на нова служба.

    Коментиран от #74

    14:27 10.08.2026

  • 74 Простак

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Пламен":

    119%

    14:28 10.08.2026

  • 75 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Това е България":

    Пък то какво било, ВНУЦИТЕ на баш комунягите от Партийно Бюро и техните "верни кучета" си направиха партии - ПП и ДБ и сега отново, като техните дядовци предават/продават родината и воюват срещу Бога и Православната ни Църква. Пфу!

    14:52 10.08.2026

  • 76 !!!?

    4 0 Отговор
    Импотентна политика, а не сдържана...!!!?

    14:52 10.08.2026

  • 77 Абее

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тотема Альоша Галоша на руският окупатор":

    селен...дур
    Остави пловдивските работи на пловдивчани

    14:54 10.08.2026

  • 78 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Зъл пес":

    Може би си мислиш, че около тебе всички помнят по три минути а момко? Наложихме им санкции (самоубийствени и катастрофални за нас), с наши оръжия се избиват руснаци, затворихме си границите за тях, каквато и гадост и да изхрачат от Брюксел, ние я повтаряме, спряхме идиотски договорен, супер изгоден за нас строеж на АЕЦ Белене и платихме огромни неустойки, спряхме договорения газопровод "Южен Поток" с който щяхме да държим кранчето за газ на половин Европа и щяхме да взимаме огромни пари за транзит, да не говорим за обезпечеността с ефтина газ за икономиката и народа, подарихме, повтарям подарихме (!) на украинците въоръжението си и ти викаш - как смеят да ни наричат неприятелска държава? Можем само да се благодарим, че не сме получили заслуженото (например това което щяха да направят САЩ ако им бяхме стррили същото).

    15:06 10.08.2026

  • 79 позор!

    1 0 Отговор
    Досега от Кремъл хвалеха само лудия Ким Чен Ир от Северна Корея, където властва свиреп военен комунизъм, нещастните корейци ядат трева и две шепи ориз на седмица, но лудото чудовище Ким Чен Ун се въоръжава като за последно! Страната е осеяна с лагери на смъртта, както беше при нас и когато ни управляваше престъпната и кървава БКП, дето е родила и откърмила Фатмака от село Славяново! Та, нашият Зелен Чорап, този омразен вече на цял народ лаекй на чудовището в Кревмъл, и приравнен на лудия Ким Чен Ун! Нещо да кажете, българи?! Не ви ли побиват тръпки, българи?! Малко ли ли ни бяха 45 годиин?!

    15:08 10.08.2026

  • 80 позор!

    1 0 Отговор
    Досега от Кремъл хвалеха само лудия Ким Чен Ир от Северна Корея, където властва свиреп военен комунизъм, нещастните корейци ядат трева и две шепи ориз на седмица, но лудото чудовище Ким Чен Ун се въоръжава като за последно! Страната е осеяна с лагери на смъртта, както беше при нас и когато ни управляваше престъпната и кървава БКП, дето е родила и откърмила Фатмака от село Славяново! Та, нашият Зелен Чорап, този омразен вече на цял народ лаекй на чудовището в Кревмъл, и приравнен на лудия Ким Чен Ун! Нещо да кажете, българи?! Не ви ли побиват тръпки, българи?! Малко ли ли ни бяха 45 годиин?!

    15:12 10.08.2026

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