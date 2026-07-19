Новини
Свят »
Русия »
Русия свали 161 украински дрона за ден
  Тема: Украйна

Русия свали 161 украински дрона за ден

19 Юли, 2026 20:43, обновена 19 Юли, 2026 20:50 997 23

  • русия-
  • украйна-
  • удари-
  • дронове-
  • пво-
  • щети-
  • жертви

Русия свали 161 украински дрона за денМасирана вълна от БПЛА атакува 9 руски региона: Хроника на щетите и жертвите до 20:00 часа

Русия свали 161 украински дрона за ден - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви официално, че в периода от 08:00 до 20:00 часа московско време руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) са прихванали и унищожили 161 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип, пише Газета Прес.

Атаката е част от мащабната офанзива с далекобойни оръжия от страна на ВСУ.

Още новини от Украйна

География на ударите и засегнати населени места

Според обобщените данни на военното ведомство, въздушните цели са били неутрализирани над следните области и територии:

  • Пригранични региони: Белгородска, Брянска и Курска области.
  • Централна Русия: Владимирска, Калужска, Тулска и Московска области.
  • Южни части и акватории: Краснодарски край, Република Крим и над Черно море.

В Краснодарския край, градовете Анапа и Новоросийск бяха подложени на сериозен риск, като местните власти задействаха сирените за въздушна тревога. Движението по Кримския мост бе временно преустановено за близо 50 минути.

Поражения, щети и жертви сред населението

Въпреки действията на ПВО, отломки и директни попадения нанесоха сериозни материални щети:

  • Белгородска област: Най-тежко засегната откъм човешки жертви. Вследствие на атаките през денонощието загинаха двама души. В село Отрадное са изпепелени две къщи, а в село Солохи мирна гражданка пострада тежко в автомобила си след взрив на FPV-дрон.
  • Курска и Ростовска области: В Курския край дроновете са нанесли щети по жилищни сгради, магазин и градски автобус. В Ростовска област паднали отломки са подпалили ниви с пшеница в Красносулинския район.

Атаката доведе и до налагането на временни ограничения на полетите в няколко ключови руски летища от съображения за сигурност.

Икономически последици и удар по нефтената инфраструктура

Икономическият ефект от системните атаки на ВСУ срещу руския енергиен сектор се задълбочава. В Черно море, на морския терминал на КТК, днес бяха атакувани два танкера под чужд флаг — „ASIA“ и „NISSOS IOS“, по време на товарене на нефт. Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди успешните удари срещу танкери от руския "сенчест флот" и три нефтени депа в Старополския край.

Анализатори подчертават сериозните финансови изражения на дълбоките украински удари:

  • Инфраструктурни загуби: Според съвместни икономически разследвания, щетите по руския енергиен сектор от подобни атаки вече възлизат на над 60 милиарда рубли (около 714 милиона долара), засягайки десетки съоръжения;
  • Претоварване на ПВО мрежата: Постоянната необходимост от пренасочване на скъпи ПВО системи към Москва и индустриалните зони оголва приграничните региони и увеличава разходите за отбрана.

Международни реакции и позицията на НАТО

Нарастващата интензивност на въздушната война предизвика широк международен отзвук:

  • Апелът на Киев: По време на дипломатически срещи на върха на НАТО, Володимир Зеленски призова съюзниците за спешно ускоряване на доставките на ПВО комплекси като Patriot, подчертавайки, че Украйна сама увеличава производството си на далекобойни дронове за удари в руския тил;
  • Позицията на САЩ: Администрацията във Вашингтон даде зелена светлина за допълнителни ракетни прихващачи. Междувременно, руският президент Владимир Путин по-рано призна пробивите в сигурността от дронове и декларира планове за цялостно преструктуриране на противовъздушната отбрана на страната.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    7 7 Отговор
    По важно е със какво ги е свалила. И къде са паднали обломките. Защото до сега всичко ударено е от паднали обломки

    Коментиран от #19

    20:52 19.07.2026

  • 2 Зелю

    6 3 Отговор
    Е те толкова си бяха...

    20:54 19.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    7 8 Отговор
    Руското ПВО е най-доброто в Русия !!!
    Но 7 души гушнаха букета, 61 са приети в Пирогов. Моля, проявете панимание и не се редете за бензин на празните бензиностанции 👈

    Коментиран от #10

    20:55 19.07.2026

  • 4 Онзи

    10 6 Отговор
    Русия е голяма и силна и ше се адаптира и с прихващането на дробове. Въпроса е ние какво правим

    Коментиран от #9, #14

    20:57 19.07.2026

  • 5 Зелю

    7 5 Отговор
    Двуличните англичани подготвят Буданов за мой заместник. Дори го вкарват в нов облик, по цял ден се снима и показва с луксозни мъжки костюми. Демек, новите които ще ни сменят, ще са по човечни.

    20:57 19.07.2026

  • 6 Малката Бахама

    7 7 Отговор
    Кво беше......Киив за Два дня 😆

    Коментиран от #11, #15

    20:57 19.07.2026

  • 7 4 кораба

    8 3 Отговор
    на път и стоварящи за крайна бяха ударени

    20:57 19.07.2026

  • 8 Град Козлодуй

    11 6 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #22

    20:58 19.07.2026

  • 9 Майор Деянов, на всеки километър

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "Онзи":

    "...Въпроса е ние какво правим.."

    Пращаме на Украйна дронове, бомби, муниции, ракети и клатим рускинчетата клети 👆😁

    20:59 19.07.2026

  • 10 Соломон

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Прав си . Руското ПВО порази логистичния склад преди украинските дронове. Също както руска зенитна ракета вдигна капака на цистерната в Капотня

    Коментиран от #13

    20:59 19.07.2026

  • 11 Не бе

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Малката Бахама":

    Беше кафе в Крим м.май 2023 г.

    21:00 19.07.2026

  • 12 Гласът на народа

    6 4 Отговор
    161 от 360 е под 50%, нещастници, лъжливи жестоки и кръвожадни.

    21:01 19.07.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Спасибо за паниманието 👍
    Очаквам същото от всички руснаци останали без дом, покрив, кола, семейство. Руското ПВО не носи подаръци 😁

    21:02 19.07.2026

  • 14 Българин

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Онзи":

    Преклонена главица сабя не е сече! Ние винаги сме се подчинявали на по-големиете и силните и сме оцелявали!
    Такъв ни е инстинкта!

    21:04 19.07.2026

  • 15 Сметах,сметах

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Малката Бахама":

    Вече трябваше да са на Пенсилвания Авеню.

    21:10 19.07.2026

  • 16 Българин

    10 2 Отговор
    Преди 20 минути Великобритания и Франция се присъединиха към САЩ във войната му срещу Иран отстъпвайки на натиска упражнен от президент Тръмп! Новинарските агенции допълват, че британски бойни кораби още сутринта са напуснали базата си в Ливърпул!

    21:10 19.07.2026

  • 17 Многоходовото

    4 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:26 19.07.2026

  • 18 Фашисти

    3 6 Отговор
    ‼️Петима души загинаха при удар на кораб край бреговете на Одеса, съдбата на още петима е все още неизвестна, ВМС.Руски идиоти изстреля три крилати ракети Х-59/Х-69 по цивилен сух товарен кораб под флага на Гвинея-Бисау, собственост на Турция. Корабът е превозвал зърно.

    Коментиран от #20

    21:26 19.07.2026

  • 19 ФАКТ

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Англичани стрелят с английски ракети по Москва, загиват цивилни - малкият мири 3 ливец Пуслер:

    "Всичко е по план."

    21:36 19.07.2026

  • 20 Руснак без крак...

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Фашисти":

    Няма по-про3до, жалко племе от руснака !!!
    Преди 15 години бяха свалили малайзийски Боинг, свините pycки 👈

    21:38 19.07.2026

  • 21 Смешник

    4 1 Отговор
    Русия сваля по 161 дрона на дена а Украйна поради липса на Пво нито един Киев и черноморските пристанища са заприличали на швейцарско сирене Руснаците си бомбят където и както си искат

    21:43 19.07.2026

  • 22 Дик диверсанта

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй":

    Нали знаеш какво става с тези, които разпространяват фашистка идеология и пропаганда?

    21:50 19.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания