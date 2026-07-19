Русия свали 161 украински дрона за ден

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви официално, че в периода от 08:00 до 20:00 часа московско време руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) са прихванали и унищожили 161 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип, пише Газета Прес.
Атаката е част от мащабната офанзива с далекобойни оръжия от страна на ВСУ.
География на ударите и засегнати населени места
Според обобщените данни на военното ведомство, въздушните цели са били неутрализирани над следните области и територии:
- Пригранични региони: Белгородска, Брянска и Курска области.
- Централна Русия: Владимирска, Калужска, Тулска и Московска области.
- Южни части и акватории: Краснодарски край, Република Крим и над Черно море.
В Краснодарския край, градовете Анапа и Новоросийск бяха подложени на сериозен риск, като местните власти задействаха сирените за въздушна тревога. Движението по Кримския мост бе временно преустановено за близо 50 минути.
Поражения, щети и жертви сред населението
Въпреки действията на ПВО, отломки и директни попадения нанесоха сериозни материални щети:
- Белгородска област: Най-тежко засегната откъм човешки жертви. Вследствие на атаките през денонощието загинаха двама души. В село Отрадное са изпепелени две къщи, а в село Солохи мирна гражданка пострада тежко в автомобила си след взрив на FPV-дрон.
- Курска и Ростовска области: В Курския край дроновете са нанесли щети по жилищни сгради, магазин и градски автобус. В Ростовска област паднали отломки са подпалили ниви с пшеница в Красносулинския район.
Атаката доведе и до налагането на временни ограничения на полетите в няколко ключови руски летища от съображения за сигурност.
Икономически последици и удар по нефтената инфраструктура
Икономическият ефект от системните атаки на ВСУ срещу руския енергиен сектор се задълбочава. В Черно море, на морския терминал на КТК, днес бяха атакувани два танкера под чужд флаг — „ASIA“ и „NISSOS IOS“, по време на товарене на нефт. Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди успешните удари срещу танкери от руския "сенчест флот" и три нефтени депа в Старополския край.
Анализатори подчертават сериозните финансови изражения на дълбоките украински удари:
- Инфраструктурни загуби: Според съвместни икономически разследвания, щетите по руския енергиен сектор от подобни атаки вече възлизат на над 60 милиарда рубли (около 714 милиона долара), засягайки десетки съоръжения;
- Претоварване на ПВО мрежата: Постоянната необходимост от пренасочване на скъпи ПВО системи към Москва и индустриалните зони оголва приграничните региони и увеличава разходите за отбрана.
Международни реакции и позицията на НАТО
Нарастващата интензивност на въздушната война предизвика широк международен отзвук:
- Апелът на Киев: По време на дипломатически срещи на върха на НАТО, Володимир Зеленски призова съюзниците за спешно ускоряване на доставките на ПВО комплекси като Patriot, подчертавайки, че Украйна сама увеличава производството си на далекобойни дронове за удари в руския тил;
- Позицията на САЩ: Администрацията във Вашингтон даде зелена светлина за допълнителни ракетни прихващачи. Междувременно, руският президент Владимир Путин по-рано призна пробивите в сигурността от дронове и декларира планове за цялостно преструктуриране на противовъздушната отбрана на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #19
20:52 19.07.2026
2 Зелю
20:54 19.07.2026
3 Владимир Путин, президент
Но 7 души гушнаха букета, 61 са приети в Пирогов. Моля, проявете панимание и не се редете за бензин на празните бензиностанции 👈
Коментиран от #10
20:55 19.07.2026
4 Онзи
Коментиран от #9, #14
20:57 19.07.2026
5 Зелю
20:57 19.07.2026
6 Малката Бахама
Коментиран от #11, #15
20:57 19.07.2026
7 4 кораба
20:57 19.07.2026
8 Град Козлодуй
Коментиран от #22
20:58 19.07.2026
9 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #4 от "Онзи":"...Въпроса е ние какво правим.."
Пращаме на Украйна дронове, бомби, муниции, ракети и клатим рускинчетата клети 👆😁
20:59 19.07.2026
10 Соломон
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Прав си . Руското ПВО порази логистичния склад преди украинските дронове. Също както руска зенитна ракета вдигна капака на цистерната в Капотня
Коментиран от #13
20:59 19.07.2026
11 Не бе
До коментар #6 от "Малката Бахама":Беше кафе в Крим м.май 2023 г.
21:00 19.07.2026
12 Гласът на народа
21:01 19.07.2026
13 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Соломон":Спасибо за паниманието 👍
Очаквам същото от всички руснаци останали без дом, покрив, кола, семейство. Руското ПВО не носи подаръци 😁
21:02 19.07.2026
14 Българин
До коментар #4 от "Онзи":Преклонена главица сабя не е сече! Ние винаги сме се подчинявали на по-големиете и силните и сме оцелявали!
Такъв ни е инстинкта!
21:04 19.07.2026
15 Сметах,сметах
До коментар #6 от "Малката Бахама":Вече трябваше да са на Пенсилвания Авеню.
21:10 19.07.2026
16 Българин
21:10 19.07.2026
17 Многоходовото
21:26 19.07.2026
18 Фашисти
Коментиран от #20
21:26 19.07.2026
19 ФАКТ
До коментар #1 от "Соломон":Англичани стрелят с английски ракети по Москва, загиват цивилни - малкият мири 3 ливец Пуслер:
"Всичко е по план."
21:36 19.07.2026
20 Руснак без крак...
До коментар #18 от "Фашисти":Няма по-про3до, жалко племе от руснака !!!
Преди 15 години бяха свалили малайзийски Боинг, свините pycки 👈
21:38 19.07.2026
21 Смешник
21:43 19.07.2026
22 Дик диверсанта
До коментар #8 от "Град Козлодуй":Нали знаеш какво става с тези, които разпространяват фашистка идеология и пропаганда?
21:50 19.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.