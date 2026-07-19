Русия свали 161 украински дрона за ден

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви официално, че в периода от 08:00 до 20:00 часа московско време руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) са прихванали и унищожили 161 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип, пише Газета Прес.

Атаката е част от мащабната офанзива с далекобойни оръжия от страна на ВСУ.

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География на ударите и засегнати населени места

Според обобщените данни на военното ведомство, въздушните цели са били неутрализирани над следните области и територии:

Пригранични региони: Белгородска, Брянска и Курска области.

Белгородска, Брянска и Курска области. Централна Русия: Владимирска, Калужска, Тулска и Московска области.

Владимирска, Калужска, Тулска и Московска области. Южни части и акватории: Краснодарски край, Република Крим и над Черно море.

В Краснодарския край, градовете Анапа и Новоросийск бяха подложени на сериозен риск, като местните власти задействаха сирените за въздушна тревога. Движението по Кримския мост бе временно преустановено за близо 50 минути.

Поражения, щети и жертви сред населението

Въпреки действията на ПВО, отломки и директни попадения нанесоха сериозни материални щети:

Белгородска област: Най-тежко засегната откъм човешки жертви. Вследствие на атаките през денонощието загинаха двама души . В село Отрадное са изпепелени две къщи, а в село Солохи мирна гражданка пострада тежко в автомобила си след взрив на FPV-дрон.

Най-тежко засегната откъм човешки жертви. Вследствие на атаките през денонощието . В село Отрадное са изпепелени две къщи, а в село Солохи мирна гражданка пострада тежко в автомобила си след взрив на FPV-дрон. Курска и Ростовска области: В Курския край дроновете са нанесли щети по жилищни сгради, магазин и градски автобус. В Ростовска област паднали отломки са подпалили ниви с пшеница в Красносулинския район.

Атаката доведе и до налагането на временни ограничения на полетите в няколко ключови руски летища от съображения за сигурност.

Икономически последици и удар по нефтената инфраструктура

Икономическият ефект от системните атаки на ВСУ срещу руския енергиен сектор се задълбочава. В Черно море, на морския терминал на КТК, днес бяха атакувани два танкера под чужд флаг — „ASIA“ и „NISSOS IOS“, по време на товарене на нефт. Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди успешните удари срещу танкери от руския "сенчест флот" и три нефтени депа в Старополския край.

Анализатори подчертават сериозните финансови изражения на дълбоките украински удари:

Инфраструктурни загуби: Според съвместни икономически разследвания, щетите по руския енергиен сектор от подобни атаки вече възлизат на над 60 милиарда рубли (около 714 милиона долара) , засягайки десетки съоръжения;

Според съвместни икономически разследвания, щетите по руския енергиен сектор от подобни атаки вече възлизат на , засягайки десетки съоръжения; Претоварване на ПВО мрежата: Постоянната необходимост от пренасочване на скъпи ПВО системи към Москва и индустриалните зони оголва приграничните региони и увеличава разходите за отбрана.

Международни реакции и позицията на НАТО

Нарастващата интензивност на въздушната война предизвика широк международен отзвук:

Апелът на Киев: По време на дипломатически срещи на върха на НАТО, Володимир Зеленски призова съюзниците за спешно ускоряване на доставките на ПВО комплекси като Patriot, подчертавайки, че Украйна сама увеличава производството си на далекобойни дронове за удари в руския тил;

По време на дипломатически срещи на върха на НАТО, Володимир Зеленски призова съюзниците за спешно ускоряване на доставките на ПВО комплекси като Patriot, подчертавайки, че Украйна сама увеличава производството си на далекобойни дронове за удари в руския тил; Позицията на САЩ: Администрацията във Вашингтон даде зелена светлина за допълнителни ракетни прихващачи. Междувременно, руският президент Владимир Путин по-рано призна пробивите в сигурността от дронове и декларира планове за цялостно преструктуриране на противовъздушната отбрана на страната.