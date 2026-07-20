Washington Post:САЩ са на ръба на пълномащабна война с Иран

Светът е изправен пред безпрецедентна геополитическа криза. Влиятелното американско издание The Washington Post алармира, че САЩ са на ръба на пълномащабна война с Иран след колапса на временното примирие и убийството на американски войници в Йордания.

На този драматичен фон дипломатическият фокус се измества към Азия, където се провежда срещата на външните министри от АСЕАН във Филипините. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви готовността си да се срещне с руския външен министър Сергей Лавров в Манила, за да обсъдят глобалната сигурност.

Нощни удари и блокада на Ормузкия проток

Военните действия ескалират бързо. През последните часове САЩ извършиха девета поредна нощ на мащабни въздушни удари срещу Иран, поразявайки над 80 стратегически цели, включително суровинна инфраструктура на остров Харг и пристанищния град Бандар Абас. В отговор Иран предприе атаки с дронове и балистични ракети срещу съюзнически бази в Кувейт, Бахрейн и Йордания.

Поради реалната опасност от затваряне на Ормузкия проток, Рубио обяви, че няколко държави вече са обещали инвестиции в САЩ за защита на този жизненоважен търговски коридор. Паралелно с това, американската дипломация удържа деликатен баланс с Пекин. Рубио потвърди, че посещението на китайския лидер Си Дзинпин в САЩ се подготвя по план за края на септември, независимо от острите публични изявления на президента Доналд Тръмп.

Скок на петрола и икономически последици

Ескалацията предизвика шок на световните пазари. Икономическият анализ показва рязък скок в цените на петрола с над 3% само за броени часове, като международният бенчмарк Brent прехвърли психологическата граница от 90 долара за барел, а американският WTI достигна 84.20 долара. Опасенията от пълна блокада на протока, през който преминава 20% от световното потребление на суров петрол, заплашват да ускорят глобалната инфлация.

Москва засилва връзките си с новия лидер на Иран

В същия момент Кремъл демонстрира засилен интерес към укрепване на съюзите си в Близкия изток. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Владимир Путин е отворен за контакти с новия върховен водач на Иран Моджтаба Хаменей. Според дипломатически източници на ТАСС, първият международен разговор или среща на Хаменей ще бъде именно с руския държавен глава, което допълнително пренарежда силите по оста Вашингтон-Москва-Техеран.