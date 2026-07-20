Washington Post:САЩ са на ръба на пълномащабна война с Иран

Светът е изправен пред безпрецедентна геополитическа криза. Влиятелното американско издание The Washington Post алармира, че САЩ са на ръба на пълномащабна война с Иран след колапса на временното примирие и убийството на американски войници в Йордания.
На този драматичен фон дипломатическият фокус се измества към Азия, където се провежда срещата на външните министри от АСЕАН във Филипините. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви готовността си да се срещне с руския външен министър Сергей Лавров в Манила, за да обсъдят глобалната сигурност.
Нощни удари и блокада на Ормузкия проток
Военните действия ескалират бързо. През последните часове САЩ извършиха девета поредна нощ на мащабни въздушни удари срещу Иран, поразявайки над 80 стратегически цели, включително суровинна инфраструктура на остров Харг и пристанищния град Бандар Абас. В отговор Иран предприе атаки с дронове и балистични ракети срещу съюзнически бази в Кувейт, Бахрейн и Йордания.
Поради реалната опасност от затваряне на Ормузкия проток, Рубио обяви, че няколко държави вече са обещали инвестиции в САЩ за защита на този жизненоважен търговски коридор. Паралелно с това, американската дипломация удържа деликатен баланс с Пекин. Рубио потвърди, че посещението на китайския лидер Си Дзинпин в САЩ се подготвя по план за края на септември, независимо от острите публични изявления на президента Доналд Тръмп.
Скок на петрола и икономически последици
Ескалацията предизвика шок на световните пазари. Икономическият анализ показва рязък скок в цените на петрола с над 3% само за броени часове, като международният бенчмарк Brent прехвърли психологическата граница от 90 долара за барел, а американският WTI достигна 84.20 долара. Опасенията от пълна блокада на протока, през който преминава 20% от световното потребление на суров петрол, заплашват да ускорят глобалната инфлация.
Москва засилва връзките си с новия лидер на Иран
В същия момент Кремъл демонстрира засилен интерес към укрепване на съюзите си в Близкия изток. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Владимир Путин е отворен за контакти с новия върховен водач на Иран Моджтаба Хаменей. Според дипломатически източници на ТАСС, първият международен разговор или среща на Хаменей ще бъде именно с руския държавен глава, което допълнително пренарежда силите по оста Вашингтон-Москва-Техеран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Метнете им само един атом бе!
Коментиран от #45
06:47 20.07.2026
2 Идва
06:47 20.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
06:48 20.07.2026
4 Българин
Тия игрички на хуманизъм омръзнаха на всички! Хората искат да видят, как силата ни връща нормалността и спокойствието!
Коментиран от #7, #12, #40
06:48 20.07.2026
5 Kaлпазанин
06:48 20.07.2026
6 койдазнай
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Предния Виетнам Тръмп го е пропуснал, ама в тоя ще участва!
06:49 20.07.2026
7 Само питам
До коментар #4 от "Българин":И после ? Или интелекта ти на мушкато свършва до тук ?
06:51 20.07.2026
8 Атома фъргай бай Дончо!
Коментиран от #10, #13, #46
06:53 20.07.2026
9 всеки американски президент
Виетнам ,Лаос ,Камбоджа, Корея,Афганистан ,Ирак, Сирия, Либия ....
06:55 20.07.2026
10 както кажеш
До коментар #8 от "Атома фъргай бай Дончо!":И после хиляди слънца над индианските територии.
06:56 20.07.2026
11 Иван
Коментиран от #35
06:58 20.07.2026
12 Ъъъ
До коментар #4 от "Българин":"Тръмп няма какво да се бави, а да ги цака с атома...."
Много държави имат атом, а някои доста повече от САЩ и на всичко отгоре ги недолюбват.... Така че, моли се да не се стига дотам, а не говори простотии.
Коментиран от #30
06:59 20.07.2026
13 Иван
До коментар #8 от "Атома фъргай бай Дончо!":Аромата.......аромата на Еленски.
06:59 20.07.2026
14 Тити
Коментиран от #15, #41, #47
07:01 20.07.2026
15 Това е безспорен
До коментар #14 от "Тити":Факт.
07:05 20.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Иван
07:10 20.07.2026
18 Иван
До коментар #16 от "Реза Пахлави":Забрани го и в Туркието и в Сауд Арабел.
07:12 20.07.2026
19 Каквото почукало
07:12 20.07.2026
20 Артилерист
Западната пропаганда дава донякъде отговора, като прокарва идеята, че Русия и да стигне до Лвов и западната граница на Украйна, в тези територии щяло да се формират да се формират постоянни съпротивителни райони с размери 3 на 3 км., примерно. Отделно в черноморските натовски държави Румъния и България се започва ускорена процес за производство на морски дронове. Така се очертава постоянно противопоставяне на запада срещу Русия независимо от загубите които понася...
Коментиран от #32
07:14 20.07.2026
21 Механик
До коментар #16 от "Реза Пахлави":Нямаш си представа каква нелепица си написал. Тотална.
Няма сила на земята която може да ЗАБРАНИ исляма в която и да било ислямска държава.
Дори в най-миниатурната това е невъзможно. И това е така п о най-очевадни причини, но ако ти сам не ги виждаш, не ми с е занимава да ти ги разяснявам.
Коментиран от #24, #29, #36
07:17 20.07.2026
22 Две седмици
Коментиран от #26, #34
07:18 20.07.2026
23 Малко смях в залата
Коментиран от #43
07:18 20.07.2026
24 как кайш брат ми
До коментар #21 от "Механик":ти знайш.
Бтв: и българите сме покръстени едно време. Не ли?
07:19 20.07.2026
25 Ъъъ
07:19 20.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ПРИПОМНЕТЕ МИ
Коментиран от #31
07:27 20.07.2026
29 Брех Брех
До коментар #21 от "Механик":И Механика бил църен ром ислямист. Хасан или Асан ти е името?
07:28 20.07.2026
30 Не събуждай звяра
До коментар #12 от "Ъъъ":Всички твърдят, че имат атом, но сме виждали, че само САЩ умеят да го ползват.
Коментиран от #33
07:29 20.07.2026
31 Реалист
До коментар #28 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Защото Иран от години напада чрез терористи Израел и САЩ и техни съюзници.
Коментиран от #44
07:30 20.07.2026
32 Бай сбъркания poccoдебил
До коментар #20 от "Артилерист":Темата е за Иран, сбъркан болен, руски мозък. Жалката ви пропаганда няма да ви донесе пабеда.
07:32 20.07.2026
33 Бас държа, че съветският атом
До коментар #30 от "Не събуждай звяра":е като съветския автомобил - трагедия.
Ще се взривят братушките сами. Два Орешника от пет паднаха в Русия. Сармата взриви полигона.
07:34 20.07.2026
34 До двете седмизи
До коментар #22 от "Две седмици":Това което си написал,показва,че нямаш и най малка идея какво всъщност е Иран.
Попрочети малко,(ако можеш),ограмоти се и тогава поствай.
Коментиран от #39
07:38 20.07.2026
35 Дзак
До коментар #11 от "Иван":Не си интересен!
07:41 20.07.2026
36 Аха
До коментар #21 от "Механик":Нямала сила на земята която да забрани исляма....колко са джамиите в Япония....може ли публично да се молиш...?!
07:55 20.07.2026
37 Дзак
07:58 20.07.2026
38 Последния индианец
Ако не ги нападнат пълномсщабно няма да е свободен Ормузкия проток е фанатизираните цървули ще го използват за рекет.
08:13 20.07.2026
39 ц.ц.ц.
До коментар #34 от "До двете седмизи":Как кайш. Сигурно докторат си писал на тема исляма в Иран, м? Хуморист.
08:16 20.07.2026
40 Цървул съдран, гьон скъсан,
До коментар #4 от "Българин":това е верижна реакция след, която следва размяна на ядрени удари между ядрените държави след, което света е под въпрос за съществуване въобще.Хич нямаш това с което се мисли, ама хич.
08:29 20.07.2026
41 Базата в Йордания в залива
До коментар #14 от "Тити":Акаба е унищожена барабар със самолетите цистерни там, да не говорим за другите краварски бази напълно унищожени в персийския залив, както и не малка част от инфраструктурата. Рижавия ветропоказател за 2 месеца събра бомби и ракети да пуца 10 дена и после ще завърти латерната преговори, мир, преговори, мир и т.н. Така и евро гьоновете разпран не разбрахте, че краварника те е в състояние да води продължителна война, а само терористични действия.
08:35 20.07.2026
42 Гай Турий
08:45 20.07.2026
43 От удара на
До коментар #23 от "Малко смях в залата":1 бомба по Хирошима са загинали моментално над 30 000 човека, в следващите дни числото се качва до 100 000,а да месец 300 000,да не говорим, че и до ден днешен умират от лъчева болест. А, бомбата пусната тогава по днешните стандарти се води малък тактически ядрен взрив. Ако се използват тежките ракети с десетки и стотици мегатона ядрен взрив, не град държави ще изчезват за минути. Например според руските ядрени експерти, 1 ракета Сатана е достатъчна да прати нагличанския остров при Атлантида. Тя носи десетки бойни глави с по няколко мегатона ядрен заряд падащи на различни места. Един такъв ядрен блок е 20 пъти по-мощен от бомбата над Хирошима.
08:46 20.07.2026
44 Реалист си ама в некой друг
До коментар #31 от "Реалист":живот не и в този. Извън нещата си и хич не ги отбираш. Пълен аналфабет по темата си.
08:48 20.07.2026
45 си пън
До коментар #1 от "Метнете им само един атом бе!":метачо,да метнат ама не са сигурни,че ще гръмне и направо са се сринали говедарите,бомбите са им на 30 г. и са ръждясали
08:50 20.07.2026
46 си пън
До коментар #8 от "Атома фъргай бай Дончо!":фъргачо,брикса има неколко пъти повече от тръмпака и туй ще края на говедата
08:52 20.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.