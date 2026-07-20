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Washington Post:САЩ са на ръба на пълномащабна война с Иран

Washington Post:САЩ са на ръба на пълномащабна война с Иран

20 Юли, 2026 06:39, обновена 20 Юли, 2026 06:44 2 828 47

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  • удари-
  • преговори-
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Глобалното напрежение ескалира с нови военни удари, докато Марко Рубио подготвя критични срещи, а Москва търси контакт с Техеран

Washington Post:САЩ са на ръба на пълномащабна война с Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Светът е изправен пред безпрецедентна геополитическа криза. Влиятелното американско издание The Washington Post алармира, че САЩ са на ръба на пълномащабна война с Иран след колапса на временното примирие и убийството на американски войници в Йордания.

На този драматичен фон дипломатическият фокус се измества към Азия, където се провежда срещата на външните министри от АСЕАН във Филипините. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви готовността си да се срещне с руския външен министър Сергей Лавров в Манила, за да обсъдят глобалната сигурност.

Нощни удари и блокада на Ормузкия проток

Военните действия ескалират бързо. През последните часове САЩ извършиха девета поредна нощ на мащабни въздушни удари срещу Иран, поразявайки над 80 стратегически цели, включително суровинна инфраструктура на остров Харг и пристанищния град Бандар Абас. В отговор Иран предприе атаки с дронове и балистични ракети срещу съюзнически бази в Кувейт, Бахрейн и Йордания.

Поради реалната опасност от затваряне на Ормузкия проток, Рубио обяви, че няколко държави вече са обещали инвестиции в САЩ за защита на този жизненоважен търговски коридор. Паралелно с това, американската дипломация удържа деликатен баланс с Пекин. Рубио потвърди, че посещението на китайския лидер Си Дзинпин в САЩ се подготвя по план за края на септември, независимо от острите публични изявления на президента Доналд Тръмп.

Скок на петрола и икономически последици

Ескалацията предизвика шок на световните пазари. Икономическият анализ показва рязък скок в цените на петрола с над 3% само за броени часове, като международният бенчмарк Brent прехвърли психологическата граница от 90 долара за барел, а американският WTI достигна 84.20 долара. Опасенията от пълна блокада на протока, през който преминава 20% от световното потребление на суров петрол, заплашват да ускорят глобалната инфлация.

Москва засилва връзките си с новия лидер на Иран

В същия момент Кремъл демонстрира засилен интерес към укрепване на съюзите си в Близкия изток. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Владимир Путин е отворен за контакти с новия върховен водач на Иран Моджтаба Хаменей. Според дипломатически източници на ТАСС, първият международен разговор или среща на Хаменей ще бъде именно с руския държавен глава, което допълнително пренарежда силите по оста Вашингтон-Москва-Техеран.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Метнете им само един атом бе!

    12 33 Отговор
    Кво се моткате?

    Коментиран от #45

    06:47 20.07.2026

  • 2 Идва

    17 6 Отговор
    ТСВ !

    06:47 20.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 10 Отговор
    Новият Виетнам.

    Коментиран от #6

    06:48 20.07.2026

  • 4 Българин

    12 53 Отговор
    Тръмп няма какво да се бави, а да ги цака с атома и да се свършва с чалмите!
    Тия игрички на хуманизъм омръзнаха на всички! Хората искат да видят, как силата ни връща нормалността и спокойствието!

    Коментиран от #7, #12, #40

    06:48 20.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    29 10 Отговор
    Под американски ,разбирайте венецуелски тсв е на прага ни заради еврейската и краварската алчност

    06:48 20.07.2026

  • 6 койдазнай

    25 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Предния Виетнам Тръмп го е пропуснал, ама в тоя ще участва!

    06:49 20.07.2026

  • 7 Само питам

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    И после ? Или интелекта ти на мушкато свършва до тук ?

    06:51 20.07.2026

  • 8 Атома фъргай бай Дончо!

    7 26 Отговор
    Атома по бриксаджийте!Атома!

    Коментиран от #10, #13, #46

    06:53 20.07.2026

  • 9 всеки американски президент

    25 3 Отговор
    Води по една такава разочароваща война , която носи просперитет на местното население.
    Виетнам ,Лаос ,Камбоджа, Корея,Афганистан ,Ирак, Сирия, Либия ....

    06:55 20.07.2026

  • 10 както кажеш

    27 6 Отговор

    До коментар #8 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    И после хиляди слънца над индианските територии.

    06:56 20.07.2026

  • 11 Иван

    24 4 Отговор
    Нарко Рубио.......сатанинския евреин.

    Коментиран от #35

    06:58 20.07.2026

  • 12 Ъъъ

    35 10 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    "Тръмп няма какво да се бави, а да ги цака с атома...."

    Много държави имат атом, а някои доста повече от САЩ и на всичко отгоре ги недолюбват.... Така че, моли се да не се стига дотам, а не говори простотии.

    Коментиран от #30

    06:59 20.07.2026

  • 13 Иван

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Аромата.......аромата на Еленски.

    06:59 20.07.2026

  • 14 Тити

    9 25 Отговор
    Иранците са просто едни наблюдатели в този конфликт чат чат изстрелват по някоя ракета но не могат да намалят военното военното превъзходство на американците

    Коментиран от #15, #41, #47

    07:01 20.07.2026

  • 15 Това е безспорен

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    Факт.

    07:05 20.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иван

    0 1 Отговор
    Тел Авив-Мешия-Аллах-Луна.

    07:10 20.07.2026

  • 18 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Реза Пахлави":

    Забрани го и в Туркието и в Сауд Арабел.

    07:12 20.07.2026

  • 19 Каквото почукало

    16 3 Отговор
    Това се и обадило. САЩ си мислят че са недосегаеми но при такъв глобален конфликт все ще се намерят начини и кой да го направи.

    07:12 20.07.2026

  • 20 Артилерист

    20 8 Отговор
    САЩ и запада няма да престанат с провокациите, да не казвам се войната, срещу Русия. В САЩ се говори за връщане на Крим, Севастопол, ДНР, ЛНР и всички територии които Русия към момента е освободила. Това ако не е чиста провокация и предизвикателство за продължаване на войната, не знам какво друго е. Не виждам как може да се случи при положение, че това са конституционни руски области.
    Западната пропаганда дава донякъде отговора, като прокарва идеята, че Русия и да стигне до Лвов и западната граница на Украйна, в тези територии щяло да се формират да се формират постоянни съпротивителни райони с размери 3 на 3 км., примерно. Отделно в черноморските натовски държави Румъния и България се започва ускорена процес за производство на морски дронове. Така се очертава постоянно противопоставяне на запада срещу Русия независимо от загубите които понася...

    Коментиран от #32

    07:14 20.07.2026

  • 21 Механик

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Реза Пахлави":

    Нямаш си представа каква нелепица си написал. Тотална.
    Няма сила на земята която може да ЗАБРАНИ исляма в която и да било ислямска държава.
    Дори в най-миниатурната това е невъзможно. И това е така п о най-очевадни причини, но ако ти сам не ги виждаш, не ми с е занимава да ти ги разяснявам.

    Коментиран от #24, #29, #36

    07:17 20.07.2026

  • 22 Две седмици

    8 19 Отговор
    Точно Две седмици трябваха на САЩ за да прегази модерно въоръжената иракска едномилионна армия и да обеси диктатора Саддам Хюсен. Какво ви кара да мислите, че ще им трябва повече време за да прегазят Иран?

    Коментиран от #26, #34

    07:18 20.07.2026

  • 23 Малко смях в залата

    2 4 Отговор
    Какъв "атом" ще хвърля някой бе?Защо има оцелели хора от Хирошима и Нагасаки,нали уж атомни бомби били и всички умирали?Тези оръжия са оправдание за ненападение между опредерени държави.Японците им наляха много пари след ВСВ и онез лъжат или поне си мълчат за истината по този въпрос.

    Коментиран от #43

    07:18 20.07.2026

  • 24 как кайш брат ми

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    ти знайш.
    Бтв: и българите сме покръстени едно време. Не ли?

    07:19 20.07.2026

  • 25 Ъъъ

    8 6 Отговор
    Това, което се случва в Иран показва, че всяка държава трябва да притежава ядрено оръжие, което да гарантира физическото и оцеляване. Особено държавите, които имат природни ресурси. Друго имат-нямт, атом трябва да имат.... 🤣

    07:19 20.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    15 3 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    Коментиран от #31

    07:27 20.07.2026

  • 29 Брех Брех

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    И Механика бил църен ром ислямист. Хасан или Асан ти е името?

    07:28 20.07.2026

  • 30 Не събуждай звяра

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъ":

    Всички твърдят, че имат атом, но сме виждали, че само САЩ умеят да го ползват.

    Коментиран от #33

    07:29 20.07.2026

  • 31 Реалист

    3 13 Отговор

    До коментар #28 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Защото Иран от години напада чрез терористи Израел и САЩ и техни съюзници.

    Коментиран от #44

    07:30 20.07.2026

  • 32 Бай сбъркания poccoдебил

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    Темата е за Иран, сбъркан болен, руски мозък. Жалката ви пропаганда няма да ви донесе пабеда.

    07:32 20.07.2026

  • 33 Бас държа, че съветският атом

    6 10 Отговор

    До коментар #30 от "Не събуждай звяра":

    е като съветския автомобил - трагедия.

    Ще се взривят братушките сами. Два Орешника от пет паднаха в Русия. Сармата взриви полигона.

    07:34 20.07.2026

  • 34 До двете седмизи

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "Две седмици":

    Това което си написал,показва,че нямаш и най малка идея какво всъщност е Иран.
    Попрочети малко,(ако можеш),ограмоти се и тогава поствай.

    Коментиран от #39

    07:38 20.07.2026

  • 35 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    Не си интересен!

    07:41 20.07.2026

  • 36 Аха

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Нямала сила на земята която да забрани исляма....колко са джамиите в Япония....може ли публично да се молиш...?!

    07:55 20.07.2026

  • 37 Дзак

    2 0 Отговор
    Подкупиха четири танкера да не спазват инструкциите за корабоплаване!

    07:58 20.07.2026

  • 38 Последния индианец

    2 4 Отговор
    Да ги почват с тоягата.Това управление на Иран трябва да се смени и да се освободят от титаните, които се крият зад религията.
    Ако не ги нападнат пълномсщабно няма да е свободен Ормузкия проток е фанатизираните цървули ще го използват за рекет.

    08:13 20.07.2026

  • 39 ц.ц.ц.

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "До двете седмизи":

    Как кайш. Сигурно докторат си писал на тема исляма в Иран, м? Хуморист.

    08:16 20.07.2026

  • 40 Цървул съдран, гьон скъсан,

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    това е верижна реакция след, която следва размяна на ядрени удари между ядрените държави след, което света е под въпрос за съществуване въобще.Хич нямаш това с което се мисли, ама хич.

    08:29 20.07.2026

  • 41 Базата в Йордания в залива

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    Акаба е унищожена барабар със самолетите цистерни там, да не говорим за другите краварски бази напълно унищожени в персийския залив, както и не малка част от инфраструктурата. Рижавия ветропоказател за 2 месеца събра бомби и ракети да пуца 10 дена и после ще завърти латерната преговори, мир, преговори, мир и т.н. Така и евро гьоновете разпран не разбрахте, че краварника те е в състояние да води продължителна война, а само терористични действия.

    08:35 20.07.2026

  • 42 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Търсачът на Нобелова награда за мир ще отвори най-проклетите войни за света. Куриозно. Светът е полудял, командван от все по-ненормални същества. В някои случаи миротворецът разиграва световен покер с мира на планетата, печели от собствениея си мир и войни, като ги редува пред месец.

    08:45 20.07.2026

  • 43 От удара на

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Малко смях в залата":

    1 бомба по Хирошима са загинали моментално над 30 000 човека, в следващите дни числото се качва до 100 000,а да месец 300 000,да не говорим, че и до ден днешен умират от лъчева болест. А, бомбата пусната тогава по днешните стандарти се води малък тактически ядрен взрив. Ако се използват тежките ракети с десетки и стотици мегатона ядрен взрив, не град държави ще изчезват за минути. Например според руските ядрени експерти, 1 ракета Сатана е достатъчна да прати нагличанския остров при Атлантида. Тя носи десетки бойни глави с по няколко мегатона ядрен заряд падащи на различни места. Един такъв ядрен блок е 20 пъти по-мощен от бомбата над Хирошима.

    08:46 20.07.2026

  • 44 Реалист си ама в некой друг

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Реалист":

    живот не и в този. Извън нещата си и хич не ги отбираш. Пълен аналфабет по темата си.

    08:48 20.07.2026

  • 45 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Метнете им само един атом бе!":

    метачо,да метнат ама не са сигурни,че ще гръмне и направо са се сринали говедарите,бомбите са им на 30 г. и са ръждясали

    08:50 20.07.2026

  • 46 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    фъргачо,брикса има неколко пъти повече от тръмпака и туй ще края на говедата

    08:52 20.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.