В Германия отново бяха открити неизвестни дронове

Над военна база в западната част на Германия бяха забелязани два безпилотни летателни апарата.

Това се случи няколко дни след като на летището в Лайпциг, в близост до украинските самолети Ан-124 "Руслан", беше открит дрон с експлозиви, припомни Би Би Си.

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Базата се намира в град Мехерних, в провинция Северен Рейн-Вестфалия, недалеч от Бон. Там се съхраняват компоненти за американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Прессекретарят на командването на въоръжените сили на Бундесвера съобщи, че на мястото са били изпратени служители на военната полиция, след което случаят е бил предаден на местната полиция.

Някои европейски официални лица по-рано обвиниха Русия в опити за диверсии с използване на безпилотни летателни апарати, но Москва наричаше тези твърдения абсурдни.

Системите за противовъздушна отбрана, главно "Пейтриът", са от решаващо значение за способността на Украйна да прихваща руски балистични ракети.

Тази седмица украинският президент Володимир Зеленски се обърна към съюзниците с молба за допълнителни доставки на прихващащи ракети.

Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринд заяви в неделя пред вестник "Bild", че Германия е станала една от основните мишени на "дестабилизиращи атаки".

"Не сме в състояние на война, но ежедневно ставаме мишена в хибридна война", каза Александър Добринд.