В Германия отново бяха открити неизвестни дронове

Над военна база в западната част на Германия бяха забелязани два безпилотни летателни апарата.
Това се случи няколко дни след като на летището в Лайпциг, в близост до украинските самолети Ан-124 "Руслан", беше открит дрон с експлозиви, припомни Би Би Си.
Базата се намира в град Мехерних, в провинция Северен Рейн-Вестфалия, недалеч от Бон. Там се съхраняват компоненти за американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът".
Прессекретарят на командването на въоръжените сили на Бундесвера съобщи, че на мястото са били изпратени служители на военната полиция, след което случаят е бил предаден на местната полиция.
Някои европейски официални лица по-рано обвиниха Русия в опити за диверсии с използване на безпилотни летателни апарати, но Москва наричаше тези твърдения абсурдни.
Системите за противовъздушна отбрана, главно "Пейтриът", са от решаващо значение за способността на Украйна да прихваща руски балистични ракети.
Тази седмица украинският президент Володимир Зеленски се обърна към съюзниците с молба за допълнителни доставки на прихващащи ракети.
Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринд заяви в неделя пред вестник "Bild", че Германия е станала една от основните мишени на "дестабилизиращи атаки".
"Не сме в състояние на война, но ежедневно ставаме мишена в хибридна война", каза Александър Добринд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укротрола има разсейки от рака.
10:55 10.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тагаренко
11:00 10.08.2026
4 еврозоняго за теб е
11:00 10.08.2026
5 Ха-ха-ха
Коментиран от #8
11:04 10.08.2026
6 Някой
11:05 10.08.2026
7 Овчар
Коментиран от #18
11:06 10.08.2026
8 Някой
До коментар #5 от "Ха-ха-ха":Преди в Лидъл струваха 99.99лв. После ги оскъпиха на 149.99лв. После не съм виждал.
Коментиран от #16
11:06 10.08.2026
9 История
До коментар #2 от "Урсула била изнасилена":То е ясно ,кой....КАБАЕВА ..го изнасили..
11:08 10.08.2026
10 Иранските ракети
От Иран до Безмер са 1700-1800 км
Коментиран от #19
11:11 10.08.2026
11 Тинтириминтири
11:12 10.08.2026
12 Kaлпазанин
11:12 10.08.2026
13 Kaлпазанин
11:13 10.08.2026
14 Дии
Коментиран от #17
11:15 10.08.2026
15 Хи хи
11:19 10.08.2026
16 Е, има и евтини
До коментар #8 от "Някой":Ама аз говоря за сериозна машина, която става и за разузнаване, наблюдение на обекти и дари и за военен дрон. Тези малките за по 50-100 евро не стават да летят на 20 км разстояние и нямат хубави камери, нямат защити от вятър, дъжд... Днес всеки може да се играе с дронове.
11:21 10.08.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Дии":Сега ватенките се кълнат в кобзоня.
Коментиран от #21
11:24 10.08.2026
18 Анонимен
До коментар #7 от "Овчар":Защо смяташ, че през зимата?
11:28 10.08.2026
19 Имат и други,
До коментар #10 от "Иранските ракети":С още по-голям обхват, но са за сериозни цели. Нас, ако ни ударят, ще е с по-слабо въоръжение. Но ще е краят на това правителство. Тези не разбраха, че БЪЛГАРИЯ е на първо място! Никви сащ, никва укра, никъв съюз и никви алианси. НИЕ , само нашия интерес да се гледа. Това е задачата на "избраните", но те злоупотребяват грубо с доверието на народа. Ако Иран ни тресне, ще изхвърчат веднага от властта.
11:30 10.08.2026
20 Башаров и Петров
12:12 10.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.