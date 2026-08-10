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В Германия отново бяха открити неизвестни дронове
  Тема: Украйна

В Германия отново бяха открити неизвестни дронове

10 Август, 2026 10:53 1 393 21

  • дронове-
  • ракети-
  • германия-
  • нато-
  • русия

Някои европейски официални лица по-рано обвиниха Русия в опити за диверсии с използване на безпилотни летателни апарати, но Москва наричаше тези твърдения абсурдни

В Германия отново бяха открити неизвестни дронове - 1
BBC BBC

Над военна база в западната част на Германия бяха забелязани два безпилотни летателни апарата.

Това се случи няколко дни след като на летището в Лайпциг, в близост до украинските самолети Ан-124 "Руслан", беше открит дрон с експлозиви, припомни Би Би Си.

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Базата се намира в град Мехерних, в провинция Северен Рейн-Вестфалия, недалеч от Бон. Там се съхраняват компоненти за американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Прессекретарят на командването на въоръжените сили на Бундесвера съобщи, че на мястото са били изпратени служители на военната полиция, след което случаят е бил предаден на местната полиция.

Някои европейски официални лица по-рано обвиниха Русия в опити за диверсии с използване на безпилотни летателни апарати, но Москва наричаше тези твърдения абсурдни.

Системите за противовъздушна отбрана, главно "Пейтриът", са от решаващо значение за способността на Украйна да прихваща руски балистични ракети.

Тази седмица украинският президент Володимир Зеленски се обърна към съюзниците с молба за допълнителни доставки на прихващащи ракети.

Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринд заяви в неделя пред вестник "Bild", че Германия е станала една от основните мишени на "дестабилизиращи атаки".

"Не сме в състояние на война, но ежедневно ставаме мишена в хибридна война", каза Александър Добринд.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укротрола има разсейки от рака.

    9 2 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    10:55 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тагаренко

    22 2 Отговор
    Има и други версии изпробвани при взривяването на Северните потоци! Дроновете ги пускат украинското разузнаване за да въвлече Германия и НатЮ във войната срещу Русия! Или да накаже Германия и натЮ, че не отпускат достатъчно пари за аванта от наркоманската върхушка!

    11:00 10.08.2026

  • 4 еврозоняго за теб е

    15 3 Отговор
    Руски са!Понеже РУСИЯ разполага с всичкото натовко оръжие и го прави умишлено.

    11:00 10.08.2026

  • 5 Ха-ха-ха

    22 0 Отговор
    Тука всяко дете вече има дронове и се играят. И това всичкото е тъпа истерия. От Китай за до 1000 евро може да си купиш професионален дрон, за шпиониране, за наблюдение, а може да носи и товар... И в реално време наблюдаваш на телефона, какво "виждат " камерите му на огромно разстояние! Можеш и сам да контролираш полета. Е, какво искат? Във въздуха не можеш да различиш, военен ли е дрона или безобиден.

    Коментиран от #8

    11:04 10.08.2026

  • 6 Някой

    16 1 Отговор
    След като с немски оръжия се стреля в Русия, то е напълно законна цел същите да бъдат унищожени в Германия. Друг е въпросът, че тук показват нещо дребно, ако не са части и не такива за атака срещу едни от най-големите самолети в света Ан/Антонов. Такива може да са за наблюдение, ако са толкова малки.

    11:05 10.08.2026

  • 7 Овчар

    13 0 Отговор
    Ако видите колко пръснати дронове с магнит има залепени и заспали по европейски пътища на енергия в ЕС..ще се откажете от лъжите на НАТО..! Каквото е писано да става ще стане през зимата..!

    Коментиран от #18

    11:06 10.08.2026

  • 8 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха-ха":

    Преди в Лидъл струваха 99.99лв. После ги оскъпиха на 149.99лв. После не съм виждал.

    Коментиран от #16

    11:06 10.08.2026

  • 9 История

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Урсула била изнасилена":

    То е ясно ,кой....КАБАЕВА ..го изнасили..

    11:08 10.08.2026

  • 10 Иранските ракети

    4 0 Отговор
    Летят 2000-3000 км
    От Иран до Безмер са 1700-1800 км

    Коментиран от #19

    11:11 10.08.2026

  • 11 Тинтириминтири

    11 0 Отговор
    Щом са окраински значи са неизвестни

    11:12 10.08.2026

  • 12 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    От Амазон са ,внимавайте само децата да не си изпускат и балоните

    11:12 10.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    И на това му викам аз дезинформация ,трябва да се втъпява на оФцете че Русия е враг

    11:13 10.08.2026

  • 14 Дии

    2 3 Отговор
    Те ватенките така се кълняха 2022 година че само луд човек може да си помисли че ще нападнат Украйна.

    Коментиран от #17

    11:15 10.08.2026

  • 15 Хи хи

    2 0 Отговор
    Абе да питам тагаренковците. тагаренковци, вие къде ша са криете, като дойдат руските дронове, както каза маленкия зеля и нато ??? Изкопахте ли бункерчетата вече ???

    11:19 10.08.2026

  • 16 Е, има и евтини

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Ама аз говоря за сериозна машина, която става и за разузнаване, наблюдение на обекти и дари и за военен дрон. Тези малките за по 50-100 евро не стават да летят на 20 км разстояние и нямат хубави камери, нямат защити от вятър, дъжд... Днес всеки може да се играе с дронове.

    11:21 10.08.2026

  • 17 Последния Софиянец

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дии":

    Сега ватенките се кълнат в кобзоня.

    Коментиран от #21

    11:24 10.08.2026

  • 18 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Защо смяташ, че през зимата?

    11:28 10.08.2026

  • 19 Имат и други,

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Иранските ракети":

    С още по-голям обхват, но са за сериозни цели. Нас, ако ни ударят, ще е с по-слабо въоръжение. Но ще е краят на това правителство. Тези не разбраха, че БЪЛГАРИЯ е на първо място! Никви сащ, никва укра, никъв съюз и никви алианси. НИЕ , само нашия интерес да се гледа. Това е задачата на "избраните", но те злоупотребяват грубо с доверието на народа. Ако Иран ни тресне, ще изхвърчат веднага от властта.

    11:30 10.08.2026

  • 20 Башаров и Петров

    2 0 Отговор
    Пак са ходили на екскурзия

    12:12 10.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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