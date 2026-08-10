Въоръжен мъж стреля в правителствена сграда край Банкок, двама са ранени

Въоръжен мъж беше задържан, след като произведе изстрели в правителствена сграда в покрайнините на тайландската столица Банкок, съобщиха властите, цитирани от „Ройтерс“, предава БТА.

Заподозреният е бивш депутат, който е стрелял по висш правителствен служител в провинция Нонтабури и неговия шофьор. При нападението двамата са били ранени и откарани в болница, съобщи началникът на местната полиция генерал-майор Деджрапи Конгди.

„Двама души бяха ранени, след което бяха настанени в болница за лечение“, заяви той пред „Ройтерс“.

Инцидентът се случва само дни след тежка стрелба в същата провинция, при която 14-годишно момче уби осем души, включително шестима в училище „Дебсирин Нонтабури“, а след това се самоуби. При нападението бяха ранени още 20 души.

Трагедията беше най-масовата стрелба в Тайланд от четири години насам и предизвика нови призиви за затягане на контрола върху огнестрелните оръжия.

Учениците в училище „Дебсирин Нонтабури“ се върнаха в класните стаи, но при засилени мерки за сигурност. На входовете бяха поставени металдетектори и бяха въведени допълнителни проверки.

„Никога не сме си представяли, че в едно училище, което трябва да бъде едно от най-безопасните места, може да се случи нещо подобно“, заяви директорът на учебното заведение Уитан Промсинтусак.

Министър-председателят на Тайланд Анутин Чарнвиракул отново подчерта намерението на правителството да затегне контрола върху огнестрелните оръжия след смъртоносната атака.

Министерството на образованието обяви, че през следващите три месеца ще бъдат разработени нови протоколи за безопасност в училищата. Те ще включват проверки на психичното здраве, учения за реакция при извънредни ситуации, мерки срещу тормоза и подобряване на системите за откриване на оръжия и други забранени предмети.

Правителството планира и по-строги мерки срещу хората, които носят оръжие на обществени места. Премиерът нареди на полицията да създаде пропускателни пунктове като част от кампанията за ограничаване на незаконното притежание, носене и употреба на огнестрелни оръжия.

Новото нападение поставя допълнителен натиск върху властите в момент, когато страната все още се възстановява от шока след смъртоносната стрелба в училището.