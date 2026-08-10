Аркади Шарков: Големите заплати на директорите на болниците по-скоро са удобна боксова круша

План-сметката на държавата е приета и вече се изпълнява. Математически погледнато, повече средства са заделени за здравеопазване, но повече пари от своите джобове вадят и пациентите.

"Т.нар. предложение за оптимизация на административния процес - системата на регионалните здравни инспекции, Центърът за асистирана репродукция, е по-скоро недостатъчно добре обмислен ход, който ще бъде предложен на МС. Още няма прозрачност по тази тема. Има намерение идеите да се превъплътят в действие и съответно тези институции да придобият нов характер", коментира здравният икономист от "Екип" Аркади Шарков в предаването "Денят ON AIR".

От една страна присвояването им от Министерството на здравеопазването и превръщането им в различни дирекции и отдели, от друга страна - липсва ясният аргумент, и икономически, и логически, до какво би довело това, уточни той.

"Министерството на здравеопазването е стопанин на тези специализирани вторични разпоредители от една страна, от друга, това са неговите очи", изтъкна Шарков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му, за да разберем по-сериозната и по-задълбочената идея - би следвало да бъде изнесена публично темата и с всички заинтересовани страни.

"Някои могат да бъдат възприети, но до голяма степен е по-скоро негативна реакцията. Нужно е подобряване на административния капацитет, но не по този начин, не без обществен разговор по темата и не без съответните аргументи", смята здравният икономист. "В зависимост от подхода, всяко правителство преценява как да подходи. Системата търпи надграждане. Ако няма да се върви към повишение на здравната вноска, то тогава да се върви към добре забравената, но логична идея, втори стълб в системата на здравеопазването", анализира още Шарков. Според него течове винаги е имало.

"Дори да се направят най-добрите постъпления в посока на прозрачност и детайлност на разходите - течове винаги има", на мнение е гостът. Държавата, в лицето на НЗОК, има политика да заплаща частично или напълно лекарствените продукти, които закупуваме по Каса, подчерта Шарков.

"Заболяванията, от които народът страда най-много - са най-малко реимбурсирани тези лекарства от страна на НЗОК, което води до няколко риска - риск от отпадане от терапия или купувате лекарството и се отказвате от други стоки. Големите заплати на директорите на болниците по-скоро са удобна боксова круша", коментира Шарков.