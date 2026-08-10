Димитър Марковски за Георги Кузев: Това, че си е писал с момиче, което се представя за 15-годишно, не го вкарва в графа „педофил“

„Безпрецедентни са фактите, които станаха публично известни от обявеното протоколно определение към първоначалната мярка за неотклонение, която беше наложена на младежите от Окръжния съд в Пловдив“. Това коментира пред bTV адвокат Димитър Марковски.
Той защитава семейството на Георги Кузев – 37-годишния мъж, който беше убит в Пловдив.
„Отделно от това, още повече ми се затвърди мнението, че е безпрецедентно от интервюто и думите на Окръжния съдия в Пловдив, който много добре познава тези първоначални доказателства и факти, които са събрани. А самата негова емоционална реакция по време на заседанието говори, че и професионалисти с изключително голям служебен стаж не са виждали подобна безпрецедентна жестокост“, коментира той за жестокото убийство.
Димитър Марковски посочи, че към настоящия момент все още не се е запознал официално с материалите и доказателствата по делото, които са събрани дотук.
„Това най-вероятно ще стане в един по-късен момент, ако, разбира се, наблюдаващият прокурор след моя молба ми позволи предварително да прочета доказателствата по делото, за да мога с каквото мога да бъда полезен в процеса на проверка и събиране на доказателства“, заяви той.
По думите му - с него са се свързали граждани от Пловдив, към които също е имало подобни покани.
„Разбира се, аз не мога да твърдя, че тези покани са отправени от някого от петимата обвиняеми до този момент, но след като събера информация, която ще бъде предоставена от тези граждани, ще настоявам те да бъдат разпитани в хода на разследването дали е имало такива предходни капани за лов на педофили“, коментира адвокатът.
Той посочи, че в никакъв случай не трябва да се нарушава презумпцията за невиновност на едно обвиняемо лице.
„Това е основна максима и правило в съдебните системи. Но настоящият случай виждате, че беше малко по-осветлен и от самия съд, който допусна журналисти на самото съдебно заседание, където са самите непълнолетни. Те бяха снимани. Това, между другото, е добрият подход, защото когато има публичност и когато има осветляване на тези факти, това действа много превантивно и се мисли в посока да се изпълни идеята на генералната превенция - други млади хора в никакъв случай да не си помислят да правят това“, заяви Димитър Марковски.
Аз мисля, че няма да е особено успешно да се опитат да твърдят, че те влизат в ролята на някакви обществени наместници, които обявяват война на педофилията. Защото в тази ситуация първо искам да кажа категорично, че Георги Кузев не е педофил. Той няма профила на такъв човек. Това е момче, което живее в малко населено място. Той е известен. Той никога до този момент не е имал някакви прояви и посегателства към малолетни момичета“, коментира адвокатът.
„Това, че си е писал с момиче, което се представя за 15-годишно, не го вкарва в графа „педофил“. Той няма такива прояви, които са свързани с някакви конкретни действия към малолетни или непълнолетни момичета. Даже имам идея да подам една молба до кмета на Кричим да ни изготвят една личностна характеристична справка. В тези малки населени места, ако имаш някакви противообществени прояви или някакви данни за такива прояви и действия, това нещо трябва да е служебно известно най-малкото на кмета. Да не говорим за служителите в района, районни инспектори и така нататък“, отбеляза още той.
По думите му е важно да се установи дали ако някой е тръгвал да помогне - този побой е нямало да се пренесе върху него. Това е логичният въпрос.
„Важно е да се установи снимащите в какви отношения са с тези, които са нанасяли побоя на Георги, и тогава може да бъде направена такава преценка – дали те няма да застрашат себе си“, посочи Марковски.
Относно използваните от младежите символи, адвокатът заяви: „Престъпление е категорично. Неофашистката идеология е забранена от закона. Представлява престъпление демонстрацията на свастики, на неонацистки символи, на проповядване, на събиране. Даже има данни, че те са се опитвали да рисуват върху тялото му свастики, но то е било окървавено и поради тази причина не са изрисувани фашистките символи. Така че има данни и за такова престъпление“, коментира той.
„Вече въпрос на разследване и на техника е в рамките на това досъдебно производство, следствено дело, което е образувано, да се установи дали не става въпрос за организирана група“, посочи специалистът.
„Съдът не може да го прескочи и да определи по-високи наказания от горната граница за тези престъпления. Независимо, че те са няколко. Независимо, защото законодателят е казал, че принципно, ако има множество престъпления, може наказанието да бъде увеличено с една втора, но така предвиденото увеличение не може да надвишава горната граница. Така че, колкото и да се събират данни за престъпления, горната граница е горна граница“, заяви Марковски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стига обсъждахте човека
Коментиран от #2
22:04 10.08.2026
2 в коя графа
До коментар #1 от "стига обсъждахте човека":е да убиеш човешко същество понеже ти липсва половината мозък или даже по скоро целия?
22:07 10.08.2026
3 Пиерлуиджи Колина
22:08 10.08.2026
4 Антон
Няма да му давам определения, за извършителите е ясно.
Обаче не ми пойура ума, той какво е правил с тях у зи не се е опитал да избяга. Все пак са го карали да им целува ибувките, а той се молел за милост. Водили рвзговори дали си турси жена и че шв се наложи да си търси зъбите. Този човек защо не е бягал, правил опити да се спаси и прочие. Ума ми не миже да го побере.
Коментиран от #5, #6
22:12 10.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
До коментар #4 от "Антон":Има чат между него и момичето , виж го ...виж какво и е писал и какви неща и е предлагал да правят ....тя подчертава , че е на 15 години но той настоява за секс , за брак и за деца !?!
Коментиран от #9, #11
22:19 10.08.2026
7 Адвокате,
Коментиран от #19, #22, #33
22:19 10.08.2026
8 Дзак
22:20 10.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
До коментар #9 от "дори и да е вярно":Поне си каза какви са твоите хора!
Коментиран от #13
22:24 10.08.2026
11 тия смелчаци килъри
До коментар #6 от "Сила":защо не отидат да утрепят някой от богаташите и чорбаджиите миришещи на чесън от километри които опъват майките и бащите им?
Коментиран от #18
22:25 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 написаното се отнася
До коментар #10 от "Анонимен":за УБИЙЦИТЕ
22:26 10.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Браво
22:28 10.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Васил
Коментиран от #20
22:29 10.08.2026
18 Сила
До коментар #11 от "тия смелчаци килъри":Това е кофти , винаги го отнасят някакви несретници ....
Споменах за един мастит беловлас достолепен депутат дядка от БСП , доказан любител на 14 годишни момиченца .....!!!
За жалост той е недосегаем и за съда и за такива бабаитчета....
Такъв е живота .....
22:30 10.08.2026
19 Дано
До коментар #7 от "Адвокате,":И с тебе се случи същото
Коментиран от #27
22:30 10.08.2026
20 да покажат
До коментар #17 от "Васил":УРОДИТЕ!!!!!
22:30 10.08.2026
21 що е то педофил?
Дори да е всякакъв престъпник, не е работа на когото и да било да се саморазправя физически, освен за самозащита.
Младежите са се самоназначили за първобитни робинхудци, с алиби уж зажитавайки потенциални потърпевши.
22:31 10.08.2026
22 Вашето мнение
До коментар #7 от "Адвокате,":Невинни? Ти нормален ли си? Момчето е било с умстввени дефицити, както и ти. Сега тия келеши ще станат истински булки на изпечени престъпници и ще разберат от първа ръка, каквво е гавра.
Коментиран от #29
22:33 10.08.2026
23 АГАТ а Кристи
Но...будната гражданска "съвест"...
22:36 10.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ?????
А 37 годишен да си пише с неговата 15 годишна дъщеря па тогава да ми разправя че тва е любов или са си разменяли готварски рецепти.
С тва естествено не оправдавам извергите и извършеното от тях, но работата е малко търкулнало се гърнето и си намерило похлупак.
Коментиран от #32
22:38 10.08.2026
26 Подведен
22:38 10.08.2026
27 Ъъъъ не!
До коментар #19 от "Дано":Не съм заплашен, не съм педофил!😂
22:39 10.08.2026
28 Минувач
До коментар #12 от "Сила":По закон не е педофилия. Тя се отнася за малолетни лица, т.е. под 14 години.
Убийцата се е представяла за 15 годишна, което веднага изключва педофилията и, ако тези убийци са имали малко мозък, то поне е трябвало да знаят това, ако ще ловят педофили.
Да споменавам ли тогава, че половината население в средните векове значи би трябвало да са педофили или пък сега циганите и индийците педофили ли са всички?
Друга тема е и пълното съгласие на уж 15-годишното момиче за тези взаимоотношения, т.е. няма блудство, изнасилване или някаква принуда.
22:42 10.08.2026
29 Тц, не !
До коментар #22 от "Вашето мнение":Те са герои, а в панделката никак не обичат педофилите! И изобщо кампанията на ппдб/ЛГБТ, няма да им вдигне рейтинга!
22:43 10.08.2026
30 Мър666и
22:43 10.08.2026
31 Спасение
22:46 10.08.2026
32 Дедо
До коментар #25 от "?????":Разликата в годините не е от значение. Щом отношенията са нормални. Еманюел и Бриджит Макрон имат 24 години разлика, не виждам нещо ненормално в това, а той се е влюбил в нея когато е бил на 16.
Коментиран от #36, #37, #38, #39, #40
22:49 10.08.2026
33 ТИ ИДИ...
До коментар #7 от "Адвокате,":...ОТ ЛИ СИ БЕ????
ТЕЗИ НЕ СА ДЕЦА.
ТОВА СА ИЗРОДИ УБИЙЦИ И ЗАСЛУЖАВАТ СМЪРТНА ПРИСЪДА.
22:50 10.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пдф
22:54 10.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ?????
До коментар #32 от "Дедо":Уф.
Хубав пример за геронтофилия.
Вие не можете ли да поддържате нормални отношения със своите съученички/съученици, състудентки/състуденти и т.н.(ясно е кво имам предвид) та все търсите да оправдаете някакви отношения между различни поколения.
Съжалявам ви ако си мислите че отношения между 37 годишен мъж и 15 годишна, както и отношенията между Макрон и леля му Бриджит са нормални.
Явно нещо ви хлопа някъде.
Коментиран от #50
23:08 10.08.2026
41 Гошо тъпото
23:17 10.08.2026
42 хаха
Естествено че е педофил бе омятан ориенталски байганьовец.
Коментиран от #45
23:33 10.08.2026
43 Майстора
Коментиран от #44
23:34 10.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Така е, но
До коментар #42 от "хаха":Тук има две коренно различни неща, които трябва да се разделят. От една страна, убитият мъж има сериозна морална вина – той е вярвал, че момичето е на 15 години и въпреки това е отишъл на срещата. В Англия законът за такова намерение (опит за груминг) предвижда до 10 години затвор и вписване в доживотен регистър на сексуалните престъпници. На Острова законът смазва подобно поведение.От друга страна обаче, тази вина с нищо не оправдава петимата тийнейджъри. Те са организирали капан за самосъд, измъчвали са човека над един час, снимали са го за забавление и са го обрали за 30 евро, за да си купят дюнери. Ако бяха извършили това в Англия, законът нямаше да ги съжали, че са непълнолетни – там за подобно умишлено убийство и грабеж се дава задължителен доживотен затвор. Самосъдът не е справедливост, а брутално криминално престъпление и извършителите му трябва да получат най-строгите възможни наказания.
Коментиран от #46, #47
23:58 10.08.2026
46 да бъдат
До коментар #45 от "Така е, но":хвърлени за храна на прасетата!
00:13 11.08.2026
47 Чакай да те питам
До коментар #45 от "Така е, но":Като си такъв познавач на Англия, какво правят там с пакистанските банди, които от десетилетия, както се оказа, изнасилват, забременяват, наркотизират и поробват невръстни бели момичета от Острова? Така че, хич не ми ги давай за пример там. На премиера им там, бившия, двама украински пе.ераси - проститутки, му запалиха къщата, и, нищо, нито за него, нито за тях, сал идна т и ш и н а. Там такива като нас отдавна да са с присъди за неуместни , забележете, коментари-
00:28 11.08.2026
48 Лек паралел
00:33 11.08.2026
49 Горски
00:38 11.08.2026
50 ?????
До коментар #40 от "?????":Съдейки по оценките явно ви е по-добре 15 годишните мацки да живеят с 37 годишни хубави хора.
както и 49 годишния Емануел да спи с 73 годишната Бриджит(само да попитам - те са били във фертилна възраст като са се залюбили. Що нямат деца?).
Или тва е друго? А?
00:38 11.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Кой е виновен??
01:21 11.08.2026
54 Кой е виновен?? 2
01:30 11.08.2026