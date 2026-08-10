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Димитър Марковски за Георги Кузев: Това, че си е писал с момиче, което се представя за 15-годишно, не го вкарва в графа „педофил“

Димитър Марковски за Георги Кузев: Това, че си е писал с момиче, което се представя за 15-годишно, не го вкарва в графа „педофил“

10 Август, 2026 22:01 1 582 54

  • димитър марковски-
  • убийство-
  • георги кузев-
  • пловдив

Разбира се, аз не мога да твърдя, че тези покани са отправени от някого от петимата обвиняеми до този момент, но след като събера информация, която ще бъде предоставена от тези граждани, ще настоявам те да бъдат разпитани в хода на разследването дали е имало такива предходни капани за лов на педофили

Димитър Марковски за Георги Кузев: Това, че си е писал с момиче, което се представя за 15-годишно, не го вкарва в графа „педофил“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Безпрецедентни са фактите, които станаха публично известни от обявеното протоколно определение към първоначалната мярка за неотклонение, която беше наложена на младежите от Окръжния съд в Пловдив“. Това коментира пред bTV адвокат Димитър Марковски.

Той защитава семейството на Георги Кузев – 37-годишния мъж, който беше убит в Пловдив.

„Отделно от това, още повече ми се затвърди мнението, че е безпрецедентно от интервюто и думите на Окръжния съдия в Пловдив, който много добре познава тези първоначални доказателства и факти, които са събрани. А самата негова емоционална реакция по време на заседанието говори, че и професионалисти с изключително голям служебен стаж не са виждали подобна безпрецедентна жестокост“, коментира той за жестокото убийство.

Димитър Марковски посочи, че към настоящия момент все още не се е запознал официално с материалите и доказателствата по делото, които са събрани дотук.

„Това най-вероятно ще стане в един по-късен момент, ако, разбира се, наблюдаващият прокурор след моя молба ми позволи предварително да прочета доказателствата по делото, за да мога с каквото мога да бъда полезен в процеса на проверка и събиране на доказателства“, заяви той.

По думите му - с него са се свързали граждани от Пловдив, към които също е имало подобни покани.

„Разбира се, аз не мога да твърдя, че тези покани са отправени от някого от петимата обвиняеми до този момент, но след като събера информация, която ще бъде предоставена от тези граждани, ще настоявам те да бъдат разпитани в хода на разследването дали е имало такива предходни капани за лов на педофили“, коментира адвокатът.

Той посочи, че в никакъв случай не трябва да се нарушава презумпцията за невиновност на едно обвиняемо лице.

„Това е основна максима и правило в съдебните системи. Но настоящият случай виждате, че беше малко по-осветлен и от самия съд, който допусна журналисти на самото съдебно заседание, където са самите непълнолетни. Те бяха снимани. Това, между другото, е добрият подход, защото когато има публичност и когато има осветляване на тези факти, това действа много превантивно и се мисли в посока да се изпълни идеята на генералната превенция - други млади хора в никакъв случай да не си помислят да правят това“, заяви Димитър Марковски.

Аз мисля, че няма да е особено успешно да се опитат да твърдят, че те влизат в ролята на някакви обществени наместници, които обявяват война на педофилията. Защото в тази ситуация първо искам да кажа категорично, че Георги Кузев не е педофил. Той няма профила на такъв човек. Това е момче, което живее в малко населено място. Той е известен. Той никога до този момент не е имал някакви прояви и посегателства към малолетни момичета“, коментира адвокатът.

„Това, че си е писал с момиче, което се представя за 15-годишно, не го вкарва в графа „педофил“. Той няма такива прояви, които са свързани с някакви конкретни действия към малолетни или непълнолетни момичета. Даже имам идея да подам една молба до кмета на Кричим да ни изготвят една личностна характеристична справка. В тези малки населени места, ако имаш някакви противообществени прояви или някакви данни за такива прояви и действия, това нещо трябва да е служебно известно най-малкото на кмета. Да не говорим за служителите в района, районни инспектори и така нататък“, отбеляза още той.

По думите му е важно да се установи дали ако някой е тръгвал да помогне - този побой е нямало да се пренесе върху него. Това е логичният въпрос.

„Важно е да се установи снимащите в какви отношения са с тези, които са нанасяли побоя на Георги, и тогава може да бъде направена такава преценка – дали те няма да застрашат себе си“, посочи Марковски.

Относно използваните от младежите символи, адвокатът заяви: „Престъпление е категорично. Неофашистката идеология е забранена от закона. Представлява престъпление демонстрацията на свастики, на неонацистки символи, на проповядване, на събиране. Даже има данни, че те са се опитвали да рисуват върху тялото му свастики, но то е било окървавено и поради тази причина не са изрисувани фашистките символи. Така че има данни и за такова престъпление“, коментира той.

„Вече въпрос на разследване и на техника е в рамките на това досъдебно производство, следствено дело, което е образувано, да се установи дали не става въпрос за организирана група“, посочи специалистът.

„Съдът не може да го прескочи и да определи по-високи наказания от горната граница за тези престъпления. Независимо, че те са няколко. Независимо, защото законодателят е казал, че принципно, ако има множество престъпления, може наказанието да бъде увеличено с една втора, но така предвиденото увеличение не може да надвишава горната граница. Така че, колкото и да се събират данни за престъпления, горната граница е горна граница“, заяви Марковски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стига обсъждахте човека

    40 4 Отговор
    ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА УБИЙЦИТЕ ТЕ СА ОТНЕЛИ ЖИВОТ СЪВСЕМ СЪЗНАТЕЛНО ТОВА КАКВО Е СПОРЕД ВАС!!!!!????

    Коментиран от #2

    22:04 10.08.2026

  • 2 в коя графа

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "стига обсъждахте човека":

    е да убиеш човешко същество понеже ти липсва половината мозък или даже по скоро целия?

    22:07 10.08.2026

  • 3 Пиерлуиджи Колина

    30 0 Отговор
    Адвокатите са като презервативи – сменят се след всеки клиент. Днес защитават убиеца, утре го съдят, вдругиден се кълнат в справедливостта, а трети ден – в кеша. Нямат съвест – имат тарифа. Платиш ли – говориш. Не платиш ли – мълчиш. Ако парите са достатъчно, оправдават и дявола. И после излизат по телевизиите да обясняват как са спасили невинността. Ама невинността не се купува – тя се доказва. А те доказват само едно: колко струваш. И като им свършат парите, свършва и правдата. Защото за тях законът не е свещен – той е на лизинг. И като клиентът падне, те го зарязват – все едно никога не са го познавали.

    22:08 10.08.2026

  • 4 Антон

    7 20 Отговор
    Убития в Пловдив да почива в мир.
    Няма да му давам определения, за извършителите е ясно.
    Обаче не ми пойура ума, той какво е правил с тях у зи не се е опитал да избяга. Все пак са го карали да им целува ибувките, а той се молел за милост. Водили рвзговори дали си турси жена и че шв се наложи да си търси зъбите. Този човек защо не е бягал, правил опити да се спаси и прочие. Ума ми не миже да го побере.

    Коментиран от #5, #6

    22:12 10.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    10 18 Отговор

    До коментар #4 от "Антон":

    Има чат между него и момичето , виж го ...виж какво и е писал и какви неща и е предлагал да правят ....тя подчертава , че е на 15 години но той настоява за секс , за брак и за деца !?!

    Коментиран от #9, #11

    22:19 10.08.2026

  • 7 Адвокате,

    9 35 Отговор
    Обаче на 37г. да се вдигнеш на 30км. и да отидеш на среща с 15г. в гората, какво те прави ? Човекът си е намерил, каквото си е търсил, децата са невинни!

    Коментиран от #19, #22, #33

    22:19 10.08.2026

  • 8 Дзак

    1 0 Отговор
    Петър, как се чувства?

    22:20 10.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "дори и да е вярно":

    Поне си каза какви са твоите хора!

    Коментиран от #13

    22:24 10.08.2026

  • 11 тия смелчаци килъри

    23 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    защо не отидат да утрепят някой от богаташите и чорбаджиите миришещи на чесън от километри които опъват майките и бащите им?

    Коментиран от #18

    22:25 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 написаното се отнася

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    за УБИЙЦИТЕ

    22:26 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Браво

    20 4 Отговор
    На адвокат Марковски погрижи се тези уроди да си получат заслуженото чудя се как ли чувстват тия изроди и изобщо разкайват ли се за нещо дано в затвора да им отдадат заслуженото

    22:28 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Васил

    27 2 Отговор
    У нас масово повечето започват полов живот на 12-13 години а в един етнос имат вече и деца за каква педофилия може да става въпрос това е доста изкривено. Разбирам да е правил голи снимки да им е посягал ама чат или разговор на кафе или каквото и да е няма начин да е педофилия. Когато децата не са в училище и не учат стават изверги като тези дето са убили човека за нищо.

    Коментиран от #20

    22:29 10.08.2026

  • 18 Сила

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "тия смелчаци килъри":

    Това е кофти , винаги го отнасят някакви несретници ....
    Споменах за един мастит беловлас достолепен депутат дядка от БСП , доказан любител на 14 годишни момиченца .....!!!
    За жалост той е недосегаем и за съда и за такива бабаитчета....
    Такъв е живота .....

    22:30 10.08.2026

  • 19 Дано

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Адвокате,":

    И с тебе се случи същото

    Коментиран от #27

    22:30 10.08.2026

  • 20 да покажат

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Васил":

    УРОДИТЕ!!!!!

    22:30 10.08.2026

  • 21 що е то педофил?

    18 4 Отговор
    За интимни срещи с 15годишни девойки, ако е 15 годишен, не е педофил, но щом е 35годишен си е прикрит педофил (не е уличаван, но къде е превенцията).
    Дори да е всякакъв престъпник, не е работа на когото и да било да се саморазправя физически, освен за самозащита.
    Младежите са се самоназначили за първобитни робинхудци, с алиби уж зажитавайки потенциални потърпевши.

    22:31 10.08.2026

  • 22 Вашето мнение

    23 4 Отговор

    До коментар #7 от "Адвокате,":

    Невинни? Ти нормален ли си? Момчето е било с умстввени дефицити, както и ти. Сега тия келеши ще станат истински булки на изпечени престъпници и ще разберат от първа ръка, каквво е гавра.

    Коментиран от #29

    22:33 10.08.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    6 10 Отговор
    95 % от "моралистите" коментиращи тук, ако им се отдаде възможност с 15 годишно, включая и този плон дир на снимката, няма да му четат морал...
    Но...будната гражданска "съвест"...

    22:36 10.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ?????

    8 18 Отговор
    Абе адвокатска му работа.
    А 37 годишен да си пише с неговата 15 годишна дъщеря па тогава да ми разправя че тва е любов или са си разменяли готварски рецепти.
    С тва естествено не оправдавам извергите и извършеното от тях, но работата е малко търкулнало се гърнето и си намерило похлупак.

    Коментиран от #32

    22:38 10.08.2026

  • 26 Подведен

    17 4 Отговор
    Нали тази "15 годишна " казала че иска много да го види!?! Тя е искала да излезне героиня пред стадото ...и как ли не го е прелъстявала само и само да изпъкне. Горкото момче. От къде да допусне че може да има такива ...

    22:38 10.08.2026

  • 27 Ъъъъ не!

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Дано":

    Не съм заплашен, не съм педофил!😂

    22:39 10.08.2026

  • 28 Минувач

    21 4 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    По закон не е педофилия. Тя се отнася за малолетни лица, т.е. под 14 години.
    Убийцата се е представяла за 15 годишна, което веднага изключва педофилията и, ако тези убийци са имали малко мозък, то поне е трябвало да знаят това, ако ще ловят педофили.
    Да споменавам ли тогава, че половината население в средните векове значи би трябвало да са педофили или пък сега циганите и индийците педофили ли са всички?
    Друга тема е и пълното съгласие на уж 15-годишното момиче за тези взаимоотношения, т.е. няма блудство, изнасилване или някаква принуда.

    22:42 10.08.2026

  • 29 Тц, не !

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето мнение":

    Те са герои, а в панделката никак не обичат педофилите! И изобщо кампанията на ппдб/ЛГБТ, няма да им вдигне рейтинга!

    22:43 10.08.2026

  • 30 Мър666и

    14 4 Отговор
    Майките на килиметата много са активни днес. Само съотношението 10:1 е видно че са виновни. Да не говорим че всичко е организирано от тях.

    22:43 10.08.2026

  • 31 Спасение

    13 3 Отговор
    Вечна памет за момчето. Съдба. Живот. Съдник е един единствен в този свят.

    22:46 10.08.2026

  • 32 Дедо

    7 8 Отговор

    До коментар #25 от "?????":

    Разликата в годините не е от значение. Щом отношенията са нормални. Еманюел и Бриджит Макрон имат 24 години разлика, не виждам нещо ненормално в това, а той се е влюбил в нея когато е бил на 16.

    Коментиран от #36, #37, #38, #39, #40

    22:49 10.08.2026

  • 33 ТИ ИДИ...

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Адвокате,":

    ...ОТ ЛИ СИ БЕ????
    ТЕЗИ НЕ СА ДЕЦА.
    ТОВА СА ИЗРОДИ УБИЙЦИ И ЗАСЛУЖАВАТ СМЪРТНА ПРИСЪДА.

    22:50 10.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пдф

    7 7 Отговор
    Твърде много взе да се нормализира пeдофилuята в този криминален случай

    22:54 10.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ?????

    5 8 Отговор

    До коментар #32 от "Дедо":

    Уф.
    Хубав пример за геронтофилия.
    Вие не можете ли да поддържате нормални отношения със своите съученички/съученици, състудентки/състуденти и т.н.(ясно е кво имам предвид) та все търсите да оправдаете някакви отношения между различни поколения.
    Съжалявам ви ако си мислите че отношения между 37 годишен мъж и 15 годишна, както и отношенията между Макрон и леля му Бриджит са нормални.
    Явно нещо ви хлопа някъде.

    Коментиран от #50

    23:08 10.08.2026

  • 41 Гошо тъпото

    4 0 Отговор
    Неханието на властта относно античовешките нагласи сред хората продължава вече 37 години,а такива винаги е имало в България... овладяването им е възможно, но не и от страна на хора с изцяло сексуална психика,така че очаквайте политизиране на тази нагласа

    23:17 10.08.2026

  • 42 хаха

    4 5 Отговор
    "Това, че си е писал с момиче, което се представя за 15-годишно"

    Естествено че е педофил бе омятан ориенталски байганьовец.

    Коментиран от #45

    23:33 10.08.2026

  • 43 Майстора

    5 4 Отговор
    Не е нормално 37 годишен да си чати с 15-годишна.Друг е въпросът , че това не го прави педофил.

    Коментиран от #44

    23:34 10.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Така е, но

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "хаха":

    Тук има две коренно различни неща, които трябва да се разделят. От една страна, убитият мъж има сериозна морална вина – той е вярвал, че момичето е на 15 години и въпреки това е отишъл на срещата. В Англия законът за такова намерение (опит за груминг) предвижда до 10 години затвор и вписване в доживотен регистър на сексуалните престъпници. На Острова законът смазва подобно поведение.От друга страна обаче, тази вина с нищо не оправдава петимата тийнейджъри. Те са организирали капан за самосъд, измъчвали са човека над един час, снимали са го за забавление и са го обрали за 30 евро, за да си купят дюнери. Ако бяха извършили това в Англия, законът нямаше да ги съжали, че са непълнолетни – там за подобно умишлено убийство и грабеж се дава задължителен доживотен затвор. Самосъдът не е справедливост, а брутално криминално престъпление и извършителите му трябва да получат най-строгите възможни наказания.

    Коментиран от #46, #47

    23:58 10.08.2026

  • 46 да бъдат

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Така е, но":

    хвърлени за храна на прасетата!

    00:13 11.08.2026

  • 47 Чакай да те питам

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Така е, но":

    Като си такъв познавач на Англия, какво правят там с пакистанските банди, които от десетилетия, както се оказа, изнасилват, забременяват, наркотизират и поробват невръстни бели момичета от Острова? Така че, хич не ми ги давай за пример там. На премиера им там, бившия, двама украински пе.ераси - проститутки, му запалиха къщата, и, нищо, нито за него, нито за тях, сал идна т и ш и н а. Там такива като нас отдавна да са с присъди за неуместни , забележете, коментари-

    00:28 11.08.2026

  • 48 Лек паралел

    2 0 Отговор
    Аз мисля, че реакцията на "разбирачите" по случая "Петрохан" роди случая "Пловдив". Нали разбрахте, не случая "Петрохан" роди случая "Пловдив", а реакцията по случая "Петрохан". Нали разбирате, щом като улицата може да дава епитети , подсъдни епитети, да издава присъди, да героизира фанатици и рецидивисти килъри и така, косвено или пряко, да оправдава мафиотско убийство, защото тогава група боклуци, меко казано, да не може и тя да прави така... Очаквайте още случки по темата, духът е изтърван от бутилката.

    00:33 11.08.2026

  • 49 Горски

    4 0 Отговор
    . Това е средата, в която живеят, в нея авторитетът са екраните, а коректив няма, защото родителите са неглижирали собствените си деца, а обществото ни обикновено пошуми и приеме поредния случай на насилие, като нещо нормално. Защо не се казват точните имена на убийците садисти както и на техните родители и учители в езиковата гимназия в Пловдив, независимо, че са малолетни и подсъдими? Проверяват ли се контактите им и на кого са изпратени видеата от жестокото убийство? Преди вече доста години, две малки момичета убиха, пак в Пловдив, своя "приятелка", просто защото момичето бе по-хубаво. Преди година или две, прочетох, че са си излежали присъдите и са се "изнизали" и от Пловдив и от България.

    00:38 11.08.2026

  • 50 ?????

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "?????":

    Съдейки по оценките явно ви е по-добре 15 годишните мацки да живеят с 37 годишни хубави хора.
    както и 49 годишния Емануел да спи с 73 годишната Бриджит(само да попитам - те са били във фертилна възраст като са се залюбили. Що нямат деца?).
    Или тва е друго? А?

    00:38 11.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Кой е виновен??

    1 2 Отговор
    Има два вида педфили - едните си падат по деца под 10 годишни, а другите си падат по тинейджъри. Тези, които си падат по деца под 10 години няма да ги коментирам, защото това са или умствено увредени или ужасни мрсници. Кои обаче са педфилите които си падат по тинейджърите??? Това са основно гр0зни и бедни мъже, които или си нямат жени, или са нещастно женени. Предимно тези мъже никоя пълнолетна жена не им обръща внимание, затова си пробват късмета с тинейджърите. Те знаят , че тинейджърите са супер ебливви и извртени и се надяват да им пуснат и на тях... И точно тука е проблема , че тинейджърите имат много по-активен п0л0в живот от родилите си и буквално се конкурират с п0рн0 звездите. Ако тинейджърите не се ебахха по кенефи, градинки, стълбища и къде ли не, то такива педфили щяха да са много , ама много по-малко!!! Каквото повикало, такова се обадило!!! Отностно кой е виновен при комуникация - педфил с тинейджър??? Вината е изцяло в тинейджъра и родителя!!! Тинейджърите трябва да са възпитани да не общуват с извртеняци, особено с възрастни извртеняци!! Обаче тинейджърите нарочно си общуват с педфили за да ги гаврят, да се лигавят с тях, за да се правят на интересни, за да си повдигат егото, че са желани и от стари мъже (освен тийн момчета). На тинейджърите не им пука, защото знаят, че мама и тате ги защитават и законите също ги защитават, дори да е тяхна вината. В един чат между педфил и тинейджър вината ще е изцяло за педфила. Защо? Защото зак

    01:21 11.08.2026

  • 54 Кой е виновен?? 2

    2 1 Отговор
    В един чат между педфил и тинейджър вината ще е изцяло за педфила. Защо? Защото закона казва, че тинейджърите винаги са прави!!! Ами ако тинейджъра попадне на освидетелстван тип с шизфрения и той я изнасили??? Дали шизфреника ще го наричат педфил или просто ще бъде обикновен шизфреник??? Тогава какво правим??? Ако тинейджърите и техните родителите носят изцяло вината за комуникация с педфили, то те нямаше да посмеят да отговарят на педфили, ами директно щяха да ги блокирват. Затова закона трябва да се промени и да се наказват тийновете и родителите им при комуникация с такива мъже. Тинейджърите не са деца, че да са вечно невинни!!! Децата си играят с кукли и колички, а не пият, пушат, друсат, чук@т по кенефи!!! Тинейджърите са зрели млади индивиди, които перфектно осъзнават реалността и знаят кое е добро и кое лошо. Просто за тинейджърите е по -лесно да се преструват на деца, защото така могат да вършат всякакви простотии и да се оправдават, че имали акъла на 5 годишни и не трябва да поемат вина. Виновни са възрастните, че им осигуряват този комфорт и превръщат тинейджърите в изроди, а точно в този период трябва да изискват най-много от тях като възпитание

    01:30 11.08.2026

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