Протестите за Федоров обхванаха 16 града в Украйна

Протестите срещу оставката на Михайло Федоров се разпространиха в 16 града в Украйна, превръщайки се в най-мащабното вътрешнополитическо напрежение в страната от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

Демонстрациите, водени предимно от млади хора и доброволци, бързо обхванаха ключови центрове, сред които Киев, Харков, Днипро, Миколаив и Одеса. Недоволството е насочено срещу решението на президента Володимир Зеленски да освободи младия реформатор и да назначи на негово място Евген Хмара.

Основните искания на демонстриращите по улиците са незабавното връщане на Федоров на поста и оставката на главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски. Протестиращите обвиняват висшето военно ръководство в прилагане на остарели методи на управление. Според Reuters и The Guardian, уволнението е резултат от дълбок конфликт между Федоров и генерал Сирски относно стратегията за водене на войната, финансирането и внедряването на иновативни технологии като бойните дронове.

Досегашният министър бе смятан за архитекта на дигиталната модернизация на украинската армия. Общественото недоволство е силно подкрепено от социологическите проучвания. Данни на компанията Gradus, цитирани в международния печат, показват, че 61% от украинците се противопоставят на неговата смяна. Критични коментари в медии като The Washington Post и анализи в Al Jazeera подчертават, че тази политическа криза поставя на сериозно изпитание вътрешното единство на страната в ключов момент от сблъсъка с Русия.

Президентът Зеленски вече проведе поредица от срещи с висши командири в опит да тушира напрежението, като увери, че исканията на гражданите са чути. Въпреки това организаторите на протестите заплашват с безсрочни ефективни действия, ако реформаторският екип не бъде възстановен до броени дни.