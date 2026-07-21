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Протестите за Федоров обхванаха 16 града в Украйна
  Тема: Украйна

Протестите за Федоров обхванаха 16 града в Украйна

21 Юли, 2026 04:02, обновена 21 Юли, 2026 05:24 1 250 9

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Гражданското недоволство срещу оставката на министъра на отбраната предизвика безпрецедентна политическа криза по време на война

Протестите за Федоров обхванаха 16 града в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протестите срещу оставката на Михайло Федоров се разпространиха в 16 града в Украйна, превръщайки се в най-мащабното вътрешнополитическо напрежение в страната от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

Демонстрациите, водени предимно от млади хора и доброволци, бързо обхванаха ключови центрове, сред които Киев, Харков, Днипро, Миколаив и Одеса. Недоволството е насочено срещу решението на президента Володимир Зеленски да освободи младия реформатор и да назначи на негово място Евген Хмара.

Основните искания на демонстриращите по улиците са незабавното връщане на Федоров на поста и оставката на главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски. Протестиращите обвиняват висшето военно ръководство в прилагане на остарели методи на управление. Според Reuters и The Guardian, уволнението е резултат от дълбок конфликт между Федоров и генерал Сирски относно стратегията за водене на войната, финансирането и внедряването на иновативни технологии като бойните дронове.

Досегашният министър бе смятан за архитекта на дигиталната модернизация на украинската армия. Общественото недоволство е силно подкрепено от социологическите проучвания. Данни на компанията Gradus, цитирани в международния печат, показват, че 61% от украинците се противопоставят на неговата смяна. Критични коментари в медии като The Washington Post и анализи в Al Jazeera подчертават, че тази политическа криза поставя на сериозно изпитание вътрешното единство на страната в ключов момент от сблъсъка с Русия.

Президентът Зеленски вече проведе поредица от срещи с висши командири в опит да тушира напрежението, като увери, че исканията на гражданите са чути. Въпреки това организаторите на протестите заплашват с безсрочни ефективни действия, ако реформаторският екип не бъде възстановен до броени дни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от къдя на къдя, бе!

    10 0 Отговор
    Като махнете миcиpcки, после от къде ще има месо за контранаступа до Mоцква?! И как ще твърдите, че още се държите в Константиновка, Купянск, Покровск, Мирноград, Бахмут и Авдеевка?!

    05:01 21.07.2026

  • 2 Мисирки ООД

    13 0 Отговор
    Ако украинците линчуват Зеленото "нашите" медии ще напишат, че "рейтинга на Президента Зеленски леко падна от 80% на 79%, заради протестите в цяла Украйна срещу смяната на чистачката в Радата (примерно)"

    05:01 21.07.2026

  • 3 Хмм

    8 0 Отговор
    поредният майдан, нарекли го сега "картонен майдан" с плакати от кашони

    05:36 21.07.2026

  • 4 Хо-ха-ха

    12 0 Отговор
    Дали Зеленски е станал вече много неудобен за запада?

    05:49 21.07.2026

  • 5 Кой е шефа

    2 1 Отговор
    Правителство няма, министър на отбраната няма, Сирски и др. командващи са в Киев, украинското нападение си върви, дроновете летят и без тях, та кой командва парада?

    06:30 21.07.2026

  • 6 среднощен

    5 0 Отговор
    "...Въпреки това организаторите на протестите заплашват с безсрочни ефективни действия, ако реформаторският екип не бъде възстановен до броени дни...";

    "Зеленски е пътник"... На есен ще има избори в Украйна... Ще бъде избрана жена президент.
    Във "втората линия на властта", обаче, ще има кървави разправи.

    06:34 21.07.2026

  • 7 БАХАРОВски

    0 0 Отговор
    И меня ИЗКАТЕ да махнете ама НИЙ със ЗЕЛЮ сме жудасиии

    06:38 21.07.2026

  • 8 Крали Марко

    5 0 Отговор
    Това е повод за протести, но принципно са за сваляне на Зеленски и край на войната и смърт на момчетата.
    Ако кажат че войната е п.отив войната, запада ще ги смачка и окървави протестите.

    07:06 21.07.2026

  • 9 Украинското възстание

    2 0 Отговор
    Мдааа Сирски ще ги прати всичките на фронта вместо дроновете, и изведнъж се вдигнаха. Малко късно, но по добре от никога.

    07:27 21.07.2026

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