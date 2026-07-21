ВСУ засилиха ударите по цивилни обекти в Русия

Обстановката в пограничните руски региони остава критична след поредица от интензивни въздушни атаки през последните часове.
Най-тежкият инцидент бе регистриран в град Шебекино, Белгородска област, където безпилотен летателен апарат нанесе директен удар по пътнически автобус, превозващ цивилни граждани.
Според официално изявление на изпълняващия длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев в неговия официален Telegram канал, при нападението са загинали петима души – четири жени и едно непълнолетно момче. Общият брой на ранените при този удар достигна 23 души, сред които има и 17-годишен младеж. По данни на регионалните здравни власти, трима от пострадалите остават в болница в критично състояние с множество осколочни наранявания, предава nemoskva.net.
Масирана вълна от атаки и нови ракетни удари
Инцидентът с автобуса е част от по-широка ескалация по границата. Към 03:30 ч. българско време на 21 юли оперативният щаб на Белгородска област съобщи за нова вълна от ракетни удари от страна на ВСУ срещу град Белгород и околния Белгородски окръг, пише kommersant.ru. Задействани са сирените за въздушна опасност. По предварителни данни на спешните служби при тази последна среднощна атака няма непосредствено пострадали граждани, но се извършват огледи за материални щети по местната инфраструктура.
Паралелно с това през последните часове са регистрирани нападения и в други региони:
- Курска област: При удар на дрон срещу търговски обект е загинал 20-годишен младеж, а други седем души са ранени.
- Севастопол: Губернаторът Михаил Развожаев обяви в ранните часове на 21 юли, че противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи отразяват нападение, като са свалени два безпилотни апарата.
- Московски регион: Руското Министерство на отбраната съобщи, че през изминалото денонощие са прихванати стотици безпилотни апарати, насочени към столицата, като отломки са ранили 10 души и са предизвикали пожари в складови бази .
Киев традиционно не е коментирал официално обвиненията за ударите по цивилни обекти в Белгородска област, като украинската страна многократно е заявявала, че нейните сили вземат под прицел единствено военни и логистични обекти на Руската федерация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня
Коментиран от #3, #23, #26
05:14 21.07.2026
2 Това е
05:16 21.07.2026
3 Налага се и московчани да се изнесат
До коментар #1 от "Оня":В метрото. Танто за танто.
05:18 21.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иво
05:35 21.07.2026
8 Джуджака 2м надолу
05:35 21.07.2026
9 А ти спиш сигурно
До коментар #5 от "Един ранобуден укротрол":🤡🤣🥳🤡😂
05:39 21.07.2026
10 Емил Стефанов
Коментиран от #15, #18
05:41 21.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И Киев е Руски
Коментиран от #13
05:47 21.07.2026
13 Карлуково
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Прибирай се.Кре тен.
05:49 21.07.2026
14 Всичко
06:21 21.07.2026
15 Ами като не остана жив руски
До коментар #10 от "Емил Стефанов":войник, нямат избор.
06:23 21.07.2026
16 Голям успех
Коментиран от #19
06:23 21.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Могат – избиват ги
До коментар #10 от "Емил Стефанов":Не го приемай лично. Да не са си избирали хамав диктатор.
Съсредоточи жалбите си към отвлечените за педофилски цели украински деца. Ще изглеждаш по-хуманно. Щом се правиш на хуманист.
06:30 21.07.2026
19 Ами твоите бабички
До коментар #16 от "Голям успех":какво се мотат по изконните украински земи на Киевска Рус? Да емигрират, като не им отърва.
06:33 21.07.2026
20 Някой
А тероризма се унищожава!
06:38 21.07.2026
21 Гого
06:47 21.07.2026
22 Страната
06:55 21.07.2026
23 Анонимен
До коментар #1 от "Оня":Значи си сляп!
06:57 21.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хохо Бохо
07:15 21.07.2026
26 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Оня":Ами ако пограничните райони на Русия стигнат до полската граница? Това мислил ли си го?
07:16 21.07.2026