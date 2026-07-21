ВСУ засилиха ударите по цивилни обекти в Русия

Обстановката в пограничните руски региони остава критична след поредица от интензивни въздушни атаки през последните часове.

Най-тежкият инцидент бе регистриран в град Шебекино, Белгородска област, където безпилотен летателен апарат нанесе директен удар по пътнически автобус, превозващ цивилни граждани.

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Според официално изявление на изпълняващия длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев в неговия официален Telegram канал, при нападението са загинали петима души – четири жени и едно непълнолетно момче. Общият брой на ранените при този удар достигна 23 души, сред които има и 17-годишен младеж. По данни на регионалните здравни власти, трима от пострадалите остават в болница в критично състояние с множество осколочни наранявания, предава nemoskva.net.

Масирана вълна от атаки и нови ракетни удари

Инцидентът с автобуса е част от по-широка ескалация по границата. Към 03:30 ч. българско време на 21 юли оперативният щаб на Белгородска област съобщи за нова вълна от ракетни удари от страна на ВСУ срещу град Белгород и околния Белгородски окръг, пише kommersant.ru. Задействани са сирените за въздушна опасност. По предварителни данни на спешните служби при тази последна среднощна атака няма непосредствено пострадали граждани, но се извършват огледи за материални щети по местната инфраструктура.

Паралелно с това през последните часове са регистрирани нападения и в други региони:

Курска област: При удар на дрон срещу търговски обект е загинал 20-годишен младеж, а други седем души са ранени.

При удар на дрон срещу търговски обект е загинал 20-годишен младеж, а други седем души са ранени. Севастопол: Губернаторът Михаил Развожаев обяви в ранните часове на 21 юли, че противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи отразяват нападение, като са свалени два безпилотни апарата.

Губернаторът Михаил Развожаев обяви в ранните часове на 21 юли, че противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи отразяват нападение, като са свалени два безпилотни апарата. Московски регион: Руското Министерство на отбраната съобщи, че през изминалото денонощие са прихванати стотици безпилотни апарати, насочени към столицата, като отломки са ранили 10 души и са предизвикали пожари в складови бази .

Киев традиционно не е коментирал официално обвиненията за ударите по цивилни обекти в Белгородска област, като украинската страна многократно е заявявала, че нейните сили вземат под прицел единствено военни и логистични обекти на Руската федерация.