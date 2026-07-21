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ВСУ засилиха ударите по цивилни обекти в Русия
  Тема: Украйна

ВСУ засилиха ударите по цивилни обекти в Русия

21 Юли, 2026 04:53, обновена 21 Юли, 2026 05:02 1 313 26

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  • всу-
  • русия

Най-тежкият инцидент бе регистриран в град Шебекино, Белгородска област, където дрон нанесе директен удар по пътнически автобус

ВСУ засилиха ударите по цивилни обекти в Русия - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обстановката в пограничните руски региони остава критична след поредица от интензивни въздушни атаки през последните часове.

Най-тежкият инцидент бе регистриран в град Шебекино, Белгородска област, където безпилотен летателен апарат нанесе директен удар по пътнически автобус, превозващ цивилни граждани.

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Според официално изявление на изпълняващия длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев в неговия официален Telegram канал, при нападението са загинали петима души – четири жени и едно непълнолетно момче. Общият брой на ранените при този удар достигна 23 души, сред които има и 17-годишен младеж. По данни на регионалните здравни власти, трима от пострадалите остават в болница в критично състояние с множество осколочни наранявания, предава nemoskva.net.

Масирана вълна от атаки и нови ракетни удари

Инцидентът с автобуса е част от по-широка ескалация по границата. Към 03:30 ч. българско време на 21 юли оперативният щаб на Белгородска област съобщи за нова вълна от ракетни удари от страна на ВСУ срещу град Белгород и околния Белгородски окръг, пише kommersant.ru. Задействани са сирените за въздушна опасност. По предварителни данни на спешните служби при тази последна среднощна атака няма непосредствено пострадали граждани, но се извършват огледи за материални щети по местната инфраструктура.

Паралелно с това през последните часове са регистрирани нападения и в други региони:

  • Курска област: При удар на дрон срещу търговски обект е загинал 20-годишен младеж, а други седем души са ранени.
  • Севастопол: Губернаторът Михаил Развожаев обяви в ранните часове на 21 юли, че противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи отразяват нападение, като са свалени два безпилотни апарата.
  • Московски регион: Руското Министерство на отбраната съобщи, че през изминалото денонощие са прихванати стотици безпилотни апарати, насочени към столицата, като отломки са ранили 10 души и са предизвикали пожари в складови бази .

Киев традиционно не е коментирал официално обвиненията за ударите по цивилни обекти в Белгородска област, като украинската страна многократно е заявявала, че нейните сили вземат под прицел единствено военни и логистични обекти на Руската федерация.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    13 27 Отговор
    Освен евакуация на орките от пограничните области и Крим аз друг вариант за спасението им не виждам.Инсче ще ядат разни дронове и ракетки.

    Коментиран от #3, #23, #26

    05:14 21.07.2026

  • 2 Това е

    10 14 Отговор
    заради Одеса вчера

    05:16 21.07.2026

  • 3 Налага се и московчани да се изнесат

    14 21 Отговор

    До коментар #1 от "Оня":

    В метрото. Танто за танто.

    05:18 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иво

    13 17 Отговор
    Колко много мъка за да бъде спасен задника на един диктатор! Дано руснаците скоро осъзнаят, че той е истинският им проблем.

    05:35 21.07.2026

  • 8 Джуджака 2м надолу

    8 20 Отговор
    И Путин и Мутин и русия...приключиха безславно и срамно. Такова нещо ако някой е очаквал...срам,срам..

    05:35 21.07.2026

  • 9 А ти спиш сигурно

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Един ранобуден укротрол":

    🤡🤣🥳🤡😂

    05:39 21.07.2026

  • 10 Емил Стефанов

    17 9 Отговор
    Укронацистите вече само цивилни могат да избиват.

    Коментиран от #15, #18

    05:41 21.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И Киев е Руски

    5 5 Отговор
    Гребените са изчезващ вид

    Коментиран от #13

    05:47 21.07.2026

  • 13 Карлуково

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Прибирай се.Кре тен.

    05:49 21.07.2026

  • 14 Всичко

    4 7 Отговор
    се връща. На рашките с лихвите.

    06:21 21.07.2026

  • 15 Ами като не остана жив руски

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Емил Стефанов":

    войник, нямат избор.

    06:23 21.07.2026

  • 16 Голям успех

    4 5 Отговор
    Всу попиля руските бабички . Бабичка точка. Майка с количка две точки.

    Коментиран от #19

    06:23 21.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Могат – избиват ги

    4 10 Отговор

    До коментар #10 от "Емил Стефанов":

    Не го приемай лично. Да не са си избирали хамав диктатор.
    Съсредоточи жалбите си към отвлечените за педофилски цели украински деца. Ще изглеждаш по-хуманно. Щом се правиш на хуманист.

    06:30 21.07.2026

  • 19 Ами твоите бабички

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Голям успех":

    какво се мотат по изконните украински земи на Киевска Рус? Да емигрират, като не им отърва.

    06:33 21.07.2026

  • 20 Някой

    13 2 Отговор
    Колкото и да се мъчите да го прикриете, украинците си показват ясно същността - обикновени терористи.
    А тероризма се унищожава!

    06:38 21.07.2026

  • 21 Гого

    9 1 Отговор
    Като умряла змия е украйна с отразана глава умира в агония. Някой ако не е разбрал.

    06:47 21.07.2026

  • 22 Страната

    5 1 Отговор
    На изродите и убийците наркомани това е същността на територията окраааина .

    06:55 21.07.2026

  • 23 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оня":

    Значи си сляп!

    06:57 21.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Това не е ли тероризъм? То и талибаните така атакуваха в Ню Йорк и ни казаха, че било тероризъм.

    07:15 21.07.2026

  • 26 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня":

    Ами ако пограничните райони на Русия стигнат до полската граница? Това мислил ли си го?

    07:16 21.07.2026

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