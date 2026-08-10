МО показа как изглежда дронът, взривил се край българо-румънската граница

От Министерство на отбраната показаха останките от дрона, паднал край Кардам.

Припомняме, че на 8 август, мало след 8.00 часа, дрон се разби край българо-румънската граница в Област Добрич.

Снимка: МО

Днес в Министерството на външните работи се проведе среща между министър Велислава Петрова и послaника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Заради падналия дрон в събота премиерът Румен Радев свика извънредно Съвета по сигурността към МС.

Снимка: МО

Според първоначалните анализи най-вероятно се касае за украински дрон-примамка "Майя".