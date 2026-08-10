МО показа как изглежда дронът, взривил се край българо-румънската граница

От Министерство на отбраната показаха останките от дрона, паднал край Кардам.
Припомняме, че на 8 август, мало след 8.00 часа, дрон се разби край българо-румънската граница в Област Добрич.
Снимка: МО
Днес в Министерството на външните работи се проведе среща между министър Велислава Петрова и послaника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Заради падналия дрон в събота премиерът Румен Радев свика извънредно Съвета по сигурността към МС.
Снимка: МО
Според първоначалните анализи най-вероятно се касае за украински дрон-примамка "Майя".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:10 10.08.2026
2 Въпрос
Коментиран от #40
16:11 10.08.2026
3 дядото
16:14 10.08.2026
4 От външно
Коментиран от #23
16:14 10.08.2026
5 Горски
член пети се задейства, българските Ф-16 се вдигат като орли и унищожават руския агресор до крак. Когато някой застреля друг с вашето оръжие, вие носители отговорност за това? Когато ваше куче ухапе и обезобрази дете вие отговорни ли сте за това? - въпроса ми е към най-пискливата чат от защитниците на фашизма в украйна, секта на кучкарите - шпиц командата на Мирчев. Имате ли си идея фашистката хунта на Зеленски колко такива дрона е продала на свои събратя терористи по света? Не знаете ли, че колумбийските наркокартели дори изпратиха свои хора в украйна за обучение? Тагарев,Паси, ГЕРБ и ППДБ ясно заявиха,че дрона е изпратен от руснаците да атакува България, но е украински дрон защото лошите руснаци са събирали части и са сглобили цял дрон и са го пратили в България.
16:16 10.08.2026
6 Какво
Коментиран от #11, #15
16:16 10.08.2026
7 Тиква
Коментиран от #18
16:25 10.08.2026
8 Кит
16:26 10.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Проф.Виданов
16:27 10.08.2026
11 Цялото
До коментар #6 от "Какво":правителство!
16:31 10.08.2026
12 Доротея
16:34 10.08.2026
13 АБЕ
КАК ИЗГЛЕЖДАЛ ДРОНЪТ???
ИЛИ ТОВА,ЧЕ "НЯМА" ЗАПЛАХА...
16:35 10.08.2026
14 А за
16:37 10.08.2026
15 Кандидат депутат
До коментар #6 от "Какво":С какво да го засечат и с какво да го свалят. Хвърляли са камани но не са успели да то оцелят
16:39 10.08.2026
16 Кочо
16:41 10.08.2026
17 54321
16:42 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кремълските слуги
Никой не доказа, че дронът идва от Украйна?
Като нищо в кремълска провокация, нашите ватници участват в нея.
С цялото си усърдие!
Коментиран от #22
16:44 10.08.2026
20 БГ копейкa
Украинският дрон, дето Муньо и муньоните го мислеха за ирански или руски, се оказа дрон-примамка...
Ей, начи, разката им фамилията тоя дрон!
100% успеваемост в примамването постигна!
Първо примами Митьо Есемеса да иде на брифинг по тениска, ама не каква да е, а на държавно дружество от ВПК.
После примами пресцентъра на МС да скрие логото от въпросната тениска, та и тези, дето не знаеха за гафа, научиха, и веднага му излезе на Митьо нов прякор - Митьо Кинтекса.
Дронът примами и Муньо да го обяви за "Шахед" и да покаже, че освен от Миг-29 и комисиони за Грипен, от модерна бойна авиация грам не разбира, нищо че си играйкаше с някакъв дрон преди войната!
А народът беше толкова убеден, че тоя най-велик и умен генерал ще го предпази от всяко зло!
Нъцки!!!
Сетих се за "Суматоха" на Радичков, там Гоца все разправяше как мамил едно прасе... ама не го примами успешно!
А дронът-примамка намами от раз и Муньо, и всички муньони!
16:46 10.08.2026
21 Мишел
Дронове в Германия, дронове навсякъде в Европа.
Хората взимат мерки, нашите резиденти само дрънкат пропаганди, инак не включиха България в европейската програма ФРЕЯ за ПВО.
Радко блокира всички програми за армията и флота.
16:48 10.08.2026
22 Обърка
До коментар #19 от "Кремълските слуги":Нашите са подлоги на урсуляци и тръмповаци.
16:48 10.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Укропитекотерорист от Баба Алино
17:11 10.08.2026
25 ТИР
17:17 10.08.2026
26 Той дрона бил дървен бе
Коментиран от #27
17:22 10.08.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #26 от "Той дрона бил дървен бе":Глупости!Бай Амед дна 70г. дето всяка сутрин правил джогинг каза,че било като гърмеж от пушка и той помислил,че са ловците.Казаха го в сутрешния блок по БТВ.На кой да вярвам?!
Важно е,че цистерните на краварите са на Безмер а не на Враждебна.Продавам каски срещу дронове и други ниско летящи обекти.За Безмерниците и Кардамлиите-с намаление.
Радев казва това,което са му докладвали.Митю Лъжливото овчарче и Демердженко може да са му е докладвали,че е било като в Хирошима.При такъв вътрешен и военен министер-външен не ти трбява.
17:33 10.08.2026
28 АнтиГербер
17:37 10.08.2026
29 Бгг
17:42 10.08.2026
30 Хаген Дас
Коментиран от #36
17:43 10.08.2026
31 Митко Стойката
Коментиран от #51
17:47 10.08.2026
32 Призовавам всички мъже годни
домати и пред Военно Министерство да изразим нашето недоволство срещу непукизма на Военният Министър, Премиер и Външен Министър които смятат че "Украинският Дрон" ти е удостоил с присъствието си да избухне на един км. от Компресорната станция, (показват ни един от шперплат направен, по медиите).
17:49 10.08.2026
33 АлиБега
17:51 10.08.2026
34 Да се чете:
17:51 10.08.2026
35 Пурко
17:52 10.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Кмета на Кардам
17:53 10.08.2026
38 Млад русораст
17:56 10.08.2026
39 Град Козлодуй
17:56 10.08.2026
40 отговор
До коментар #2 от "Въпрос":Е,при определени условия се случват и чудеса.Ония на Петрохан как се застреляха ритуално,а даже единия два пъти.Кучетата се самозапалиха горките вътре в сградата.Това не е ли чудо?
17:58 10.08.2026
41 Показаха
17:59 10.08.2026
42 Абсурдистан
Коментиран от #47
18:05 10.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Сложете
18:16 10.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Митко Овчарчето
18:17 10.08.2026
47 Боруна Лом
До коментар #42 от "Абсурдистан":"Министър"Стоянов дето е бил механик във ВВС не става и за чеп на зелник-Радев го назначи за военен министър.Радев виж си неможачите!Стадото се лъже един път.....на втория е тояга!
18:20 10.08.2026
48 Троянец
18:27 10.08.2026
49 Анонимен
18:33 10.08.2026
50 Радев, обявавай
18:43 10.08.2026
51 Тронец
До коментар #31 от "Митко Стойката":Ако това нашето е Армия ......и мвр е МВР.......по-добре да идва Ердоган и да се приключва с тая агония от 189 до сега.....Оня с коня е много прав!
18:44 10.08.2026
52 Троянец
С такъв " съюзник" дето няма АРМИЯ и все реже за чл.5......врагове на НАТО-не им трябват....
Коментиран от #53
18:56 10.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Пражанин
19:07 10.08.2026