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МО показа как изглежда дронът, взривил се край българо-румънската граница

МО показа как изглежда дронът, взривил се край българо-румънската граница

10 Август, 2026 16:08 1 906 54

  • дрон-
  • украйна-
  • украински дрон-
  • майя-
  • кардам

Днес в Министерството на външните работи се проведе среща между министър Велислава Петрова и послaника на Украйна у нас Олеся Илашчук

МО показа как изглежда дронът, взривил се край българо-румънската граница - 1
Снимка: МО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Министерство на отбраната показаха останките от дрона, паднал край Кардам.

Припомняме, че на 8 август, мало след 8.00 часа, дрон се разби край българо-румънската граница в Област Добрич.

МО показа как изглежда дронът, взривил се край българо-румънската граница
Снимка: МО

Днес в Министерството на външните работи се проведе среща между министър Велислава Петрова и послaника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Заради падналия дрон в събота премиерът Румен Радев свика извънредно Съвета по сигурността към МС.

МО показа как изглежда дронът, взривил се край българо-румънската граница
Снимка: МО

Според първоначалните анализи най-вероятно се касае за украински дрон-примамка "Майя".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Заснети са два.Разузнавателен и пълен с експлозиви.

    16:10 10.08.2026

  • 2 Въпрос

    17 6 Отговор
    Как макетен дрон от шперплат без взрив се взривява?

    Коментиран от #40

    16:11 10.08.2026

  • 3 дядото

    27 2 Отговор
    приятелство,какво да се прави.посланиците обикновено се извикват във външно и се връчват ноти,но украйнката се кани на разговор.пфу.

    16:14 10.08.2026

  • 4 От външно

    33 6 Отговор
    Привикнахме Олеся Илашчук, тя не знаеше нищо за дрона и започна да ни изнася лекция по сексология.

    Коментиран от #23

    16:14 10.08.2026

  • 5 Горски

    19 9 Отговор
    Новооткритото училище "Степан Бандера" в местност Баба Алино, гр. Варна кани всички новозаписани украински ученици да се присъединят в кръжока по моделиране на бойни дронове.Завършилите ще получат своите сертификати за завършен курс след практически занятия по изстрелване на боен дрон по български газопровод, директно от българска територия. Сега ако беше руски ,и врабче да влезе от Русия си е атака на натовска държава,
    член пети се задейства, българските Ф-16 се вдигат като орли и унищожават руския агресор до крак. Когато някой застреля друг с вашето оръжие, вие носители отговорност за това? Когато ваше куче ухапе и обезобрази дете вие отговорни ли сте за това? - въпроса ми е към най-пискливата чат от защитниците на фашизма в украйна, секта на кучкарите - шпиц командата на Мирчев. Имате ли си идея фашистката хунта на Зеленски колко такива дрона е продала на свои събратя терористи по света? Не знаете ли, че колумбийските наркокартели дори изпратиха свои хора в украйна за обучение? Тагарев,Паси, ГЕРБ и ППДБ ясно заявиха,че дрона е изпратен от руснаците да атакува България, но е украински дрон защото лошите руснаци са събирали части и са сглобили цял дрон и са го пратили в България.

    16:16 10.08.2026

  • 6 Какво

    14 8 Отговор
    Показват,защо не е засечен и свален,оставка на Стянов.

    Коментиран от #11, #15

    16:16 10.08.2026

  • 7 Тиква

    18 2 Отговор
    Уау,осраинската секс гуру и тя ли специалист по дронове,експлозии?бандерите от всичко разбират,както и зеления наркоман Клоун.

    Коментиран от #18

    16:25 10.08.2026

  • 8 Кит

    9 2 Отговор
    Да обиколят страната с него!Градове и села!

    16:26 10.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Проф.Виданов

    6 3 Отговор
    Изчислявам траекторията!

    16:27 10.08.2026

  • 11 Цялото

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Какво":

    правителство!

    16:31 10.08.2026

  • 12 Доротея

    9 3 Отговор
    Айде стига с това хвърчило! Едно време бомби падаха на главата ми, разрушиха половин София и не се подплаших като повечето и да забягна в провинцията, сега за един нищо и никакъв козметичен дрон цялата държава се възбуди! Костадинов се изказал, Борисов настоявал, Мирчев се мусил, Тагарев имал друга хипотеза!? Ай стига с тази истерия! Има къде по важни проблеми! Кучето пак нахапало децата, пожари възникват, склада на Гебрев отново гърми, мантинелите не удържат, реките спадат, горещини повсеместни и продължителни! Всеки ден хиляди дронове падат в Украйна и Русия, но там не мрънкат, а стоят бойко на своя патриотичен пост!

    16:34 10.08.2026

  • 13 АБЕ

    10 2 Отговор
    ТОВА ЛИ Е НАЙ-ВАЖНОТО,
    КАК ИЗГЛЕЖДАЛ ДРОНЪТ???
    ИЛИ ТОВА,ЧЕ "НЯМА" ЗАПЛАХА...

    16:35 10.08.2026

  • 14 А за

    9 1 Отговор
    полетите до Дубай,има ли?

    16:37 10.08.2026

  • 15 Кандидат депутат

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Какво":

    С какво да го засечат и с какво да го свалят. Хвърляли са камани но не са успели да то оцелят

    16:39 10.08.2026

  • 16 Кочо

    10 1 Отговор
    Ба! Някой лобист го е пуснал! Сега ще дадете още по една пенсия за анти дрон интегрирана система! Щом искате защита - ще плащате! Разходите за защита от дрон се повишават до 93% от БВП! И поздравления за българското ПВО! Щом навлезе в Кардамското небе и веднага падна! 100 метра оцеля в България! Колкото да се задейства местната ловна дружинка! Отстреляха го като пъдпъдък! Не като в Румъния! Представете си, че този дрон бе попаднал на 100 метра в Гърция!? Как щяхте да се обяснявате пред ЕС и съседите!? Ами, навлязъл! Де да знаем как! А сега, 100 метра и туп!

    16:41 10.08.2026

  • 17 54321

    12 2 Отговор
    Предлагам в часовете по трудово да се изучава в рамките на две седмици: "Как да си направим дрон-примамка с два кола за домати и мотор от стар кухненски блендер"

    16:42 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кремълските слуги

    7 16 Отговор
    се оляха с тоя дрон!
    Никой не доказа, че дронът идва от Украйна?

    Като нищо в кремълска провокация, нашите ватници участват в нея.
    С цялото си усърдие!

    Коментиран от #22

    16:44 10.08.2026

  • 20 БГ копейкa

    8 8 Отговор
    УКРАИНСКИЯТ ДРОН-ПРИМАМКА РАЗКАТА ФАМИЛИЯТА НА МУНЬО И МУНЬОНИТЕ!
    Украинският дрон, дето Муньо и муньоните го мислеха за ирански или руски, се оказа дрон-примамка...
    Ей, начи, разката им фамилията тоя дрон!
    100% успеваемост в примамването постигна!
    Първо примами Митьо Есемеса да иде на брифинг по тениска, ама не каква да е, а на държавно дружество от ВПК.
    После примами пресцентъра на МС да скрие логото от въпросната тениска, та и тези, дето не знаеха за гафа, научиха, и веднага му излезе на Митьо нов прякор - Митьо Кинтекса.
    Дронът примами и Муньо да го обяви за "Шахед" и да покаже, че освен от Миг-29 и комисиони за Грипен, от модерна бойна авиация грам не разбира, нищо че си играйкаше с някакъв дрон преди войната!
    А народът беше толкова убеден, че тоя най-велик и умен генерал ще го предпази от всяко зло!
    Нъцки!!!
    Сетих се за "Суматоха" на Радичков, там Гоца все разправяше как мамил едно прасе... ама не го примами успешно!
    А дронът-примамка намами от раз и Муньо, и всички муньони!

    16:46 10.08.2026

  • 21 Мишел

    6 12 Отговор
    Украинското разузнаване съвсем ясно предупреди, че се очакват руски провикации.
    Дронове в Германия, дронове навсякъде в Европа.

    Хората взимат мерки, нашите резиденти само дрънкат пропаганди, инак не включиха България в европейската програма ФРЕЯ за ПВО.
    Радко блокира всички програми за армията и флота.

    16:48 10.08.2026

  • 22 Обърка

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кремълските слуги":

    Нашите са подлоги на урсуляци и тръмповаци.

    16:48 10.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Укропитекотерорист от Баба Алино

    7 0 Отговор
    Ей тоя го изтървахме оня ден да гръмне преди целта.

    17:11 10.08.2026

  • 25 ТИР

    6 1 Отговор
    По оправдано щеше даже ако е руски ,,, пуснат посока Украйна и радио заглушен насочен към нас , но в случая може да е умишлено насочен към газовите тръби - лесно може да се свали информацията за къде и кого насочен...

    17:17 10.08.2026

  • 26 Той дрона бил дървен бе

    7 1 Отговор
    Bзрива бил толкова силен ,че се чул в Румъния.Така казал мунчо по телевизора.

    Коментиран от #27

    17:22 10.08.2026

  • 27 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Той дрона бил дървен бе":

    Глупости!Бай Амед дна 70г. дето всяка сутрин правил джогинг каза,че било като гърмеж от пушка и той помислил,че са ловците.Казаха го в сутрешния блок по БТВ.На кой да вярвам?!
    Важно е,че цистерните на краварите са на Безмер а не на Враждебна.Продавам каски срещу дронове и други ниско летящи обекти.За Безмерниците и Кардамлиите-с намаление.
    Радев казва това,което са му докладвали.Митю Лъжливото овчарче и Демердженко може да са му е докладвали,че е било като в Хирошима.При такъв вътрешен и военен министер-външен не ти трбява.

    17:33 10.08.2026

  • 28 АнтиГербер

    3 1 Отговор
    Дрона е бил за Зайчарника на Тиквата ама нещо GPS-а не сработил та без малко да стане сакаатлък с помпената станция.Кво да прайш-Украинска му работа.Де го чукаш-де се пука.

    17:37 10.08.2026

  • 29 Бгг

    3 0 Отговор
    Що не си такова ти мамата. Дрон примамка ама с експлозив.

    17:42 10.08.2026

  • 30 Хаген Дас

    5 0 Отговор
    Видяхме колко струва защитата на НАТО, преминал през румънска територия и се разбива 50 километра навътре в българска! Ами ако беше достигнал Варна или някой курорт, пак ли само с извинявайте щеше да мине! Това си е умишлена украинска провокация, целят да обвинят Русия!

    Коментиран от #36

    17:43 10.08.2026

  • 31 Митко Стойката

    8 0 Отговор
    Взел съм превантивни мерки.Тюфлек до тюфлека снабдени с бинокли БПЦ 8Х20 /военен модел/ през 300 м. на 100 м. след браздата,въоръжени с прашки 20мм топчета/стомамени/.Да наблюдават и при нужда да стрелят.Пиле няма да прехвръкне камо ли бандеровски дрон.От разговор със Запрянката разбрах,че дрона може и да е руски,но маскиран като украински.Демерджиев ме успокои,че Гранична Полиция са заели полосата и денонощно бдят за съмнителни шумове като от 50 CC двигатели.Евтимов ми гарантира,че Флота е в бойна готовност и при необходимост ще навлезе в Дунава да защити границата.Аз говорих и с Румънците да пратят драгажния си флот да прокопае в Дунава достатъчна дълбочина за гемиите ни.

    Коментиран от #51

    17:47 10.08.2026

  • 32 Призовавам всички мъже годни

    7 0 Отговор
    да носят оръжие, вземете повече, яйца, развалена риба,
    домати и пред Военно Министерство да изразим нашето недоволство срещу непукизма на Военният Министър, Премиер и Външен Министър които смятат че "Украинският Дрон" ти е удостоил с присъствието си да избухне на един км. от Компресорната станция, (показват ни един от шперплат направен, по медиите).

    17:49 10.08.2026

  • 33 АлиБега

    4 0 Отговор
    Боли ме чадъра.Нали ресторантите на Черноморието са пълни с бунаци дето плащат 9€ за таратор!Вие ми пълните главата с някакво хвърчило дето паднало та гръмнало!Пръцам си Сачева и ме боли чадъра.

    17:51 10.08.2026

  • 34 Да се чете:

    5 0 Отговор
    "Украинският Дрон" ги е удостоил с присъствието си да избухне на един км. от Компресорната станция, (показват ни един от шперплат направен, по медиите).

    17:51 10.08.2026

  • 35 Пурко

    8 1 Отговор
    От снимките които представяте не добивам абсолютно никаква представа как изглежда дрона.Нали това пишете в заглавието?Напрягах си сетивата,фантазията.Е,не успях.Познах единствено слънчогледа от картината на Ван Гог.

    17:52 10.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кмета на Кардам

    5 0 Отговор
    Путин-Враг номер едно на Кардамската селищна система!Всяко яйце-бомба срещу дронове и агресори!

    17:53 10.08.2026

  • 38 Млад русораст

    2 4 Отговор
    Следващият дрон трябва да го хванем! Саможертва другари русорасти

    17:56 10.08.2026

  • 39 Град Козлодуй

    7 1 Отговор
    Случая с тоя дрон замяза на Петрохан!Лъжи,заблуди и овъртане като пиле в кълчища.И тия са като Бойковите!За нищо не ставате!Бойко и Шиши защо не са в Затвора?!Алооо Льотчика на МЗ-150!

    17:56 10.08.2026

  • 40 отговор

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    Е,при определени условия се случват и чудеса.Ония на Петрохан как се застреляха ритуално,а даже единия два пъти.Кучетата се самозапалиха горките вътре в сградата.Това не е ли чудо?

    17:58 10.08.2026

  • 41 Показаха

    6 0 Отговор
    останките от дрона на бг-маймуните и нищо, всичко приключи. Дежа вю!

    17:59 10.08.2026

  • 42 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Министър Стоянов използва странен термин за ремонта на бойните ни самолети-"канибализъм"!!! Това е използване на части от самолети излезли от употреба. Нормално ли ви се вижда самолети да се ремонтират с части втора употреба в милно време? Освен това той гарантира, че самолетите са безопасни. Запомнете тези му думи!!!

    Коментиран от #47

    18:05 10.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Сложете

    4 0 Отговор
    останките в музея при радковия пистолет-подарък или им направете ритуално погребение. Изчезвайте сбърканяци! Оставка!

    18:16 10.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Митко Овчарчето

    2 0 Отговор
    Не бойте се.Аз съм си облякъл бялата тениска.С дънки "Панака" съм и с маратонки "Трейдънт"!Страшно няма-щом аз казвам.Отивам на Царево.

    18:17 10.08.2026

  • 47 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Абсурдистан":

    "Министър"Стоянов дето е бил механик във ВВС не става и за чеп на зелник-Радев го назначи за военен министър.Радев виж си неможачите!Стадото се лъже един път.....на втория е тояга!

    18:20 10.08.2026

  • 48 Троянец

    3 0 Отговор
    От бивш Цар,Пожарникар,Доктор и Военен МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НЕ СТАВА!Горко и тежко на България с такива мошеници на дребно.

    18:27 10.08.2026

  • 49 Анонимен

    3 0 Отговор
    Радев до септември си.Ще те изметем с камъние.Боклук лъжлив.

    18:33 10.08.2026

  • 50 Радев, обявавай

    3 3 Отговор
    украинския отпадък за персона нон грата иначе оставка , лъжци дебелокожи

    18:43 10.08.2026

  • 51 Тронец

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Митко Стойката":

    Ако това нашето е Армия ......и мвр е МВР.......по-добре да идва Ердоган и да се приключва с тая агония от 189 до сега.....Оня с коня е много прав!

    18:44 10.08.2026

  • 52 Троянец

    2 1 Отговор
    България!Съюзник на Тристранния Пакт!Съюзник на СССР!Обявихме война на Пакта 1944.Предадохме "Варшавския договор" за банани 1989......Ако съм на мястото на Тръмп,РЮтера и ЕС това котило и за чистач на кенефите не бих го взел!Предател до Предателя!
    С такъв " съюзник" дето няма АРМИЯ и все реже за чл.5......врагове на НАТО-не им трябват....

    Коментиран от #53

    18:56 10.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пражанин

    2 1 Отговор
    В Чехия,Полша и Словакия синоним на България е: леки жени по-Черноморието,мошеници в кръчмите и предателска армия.Помним 5.01.1968-20.08.1968....

    19:07 10.08.2026

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