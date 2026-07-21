МВФ отпуска 690 млн. долара на Украйна

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) официално приключи първия преглед на 4-годишното споразумение за заемно финансиране с Украйна.

С това решение финансовата институция даде зелена светлина за незабавно отпускане на около 690 милиона долара (503 милиона Специални права на тираж) в подкрепа на държавния бюджет на страната.

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С новия транш общият обем на изплатените средства в рамките на текущата мащабна програма, която е на стойност 8,1 милиарда долара, достига 2,2 милиарда долара. Ключовата цел на заема е да послужи като икономическа котва за Киев на фона на продължаващата война и засилените руски атаки срещу енергийната и критичната инфраструктура на страната.

Оценка на МВФ и структурни реформи

В официалното изявление на фонда се посочва, че Украйна е запазила макроикономическата си стабилност. Всички количествени критерии за изпълнение към края на март са били успешно покрити. Фондът обаче отчита следните предизвикателства:

Пропусната цел : Страната не успя да изпълни заложената цел за нетните международни резерви към края на юни, което частично се дължи на допълнителните пазарни напрежения и конфликтите в Близкия изток.

: Страната не успя да изпълни заложената цел за нетните международни резерви към края на юни, което частично се дължи на допълнителните пазарни напрежения и конфликтите в Близкия изток. Забавяне на реформите : Реализирането на някои структурни бенчмаркове е отчетено със закъснение.

: Реализирането на някои структурни бенчмаркове е отчетено със закъснение. Нов график: За да остане програмата в ход, украинските власти и експертите на МВФ вече съгласуваха коригиран график за реформи и допълнителни ангажименти в областта на фискалната политика.

Позицията на Кристалина Георгиева

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева подчерта, че непосредствен приоритет за Киев остава провеждането на благоразумна фискална и монетарна политика. Тя призова за засилване на мерките за събираемост на вътрешните приходи, борба с укриването на данъци и ускоряване на антикорупционните реформи, за да се гарантира устойчивостта на финансовия сектор и подготовката на страната за членство в Европейския съюз.