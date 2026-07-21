Новини
Свят »
САЩ »
МВФ отпуска 690 млн. долара на Украйна
  Тема: Украйна

МВФ отпуска 690 млн. долара на Украйна

21 Юли, 2026 06:24, обновена 21 Юли, 2026 06:29 652 33

  • мвф-
  • пари-
  • украйна-
  • заем-
  • сума

Изпълнителният съвет одобри новия транш за Киев за поддържане на икономическата стабилност на страната

МВФ отпуска 690 млн. долара на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) официално приключи първия преглед на 4-годишното споразумение за заемно финансиране с Украйна.

С това решение финансовата институция даде зелена светлина за незабавно отпускане на около 690 милиона долара (503 милиона Специални права на тираж) в подкрепа на държавния бюджет на страната.

Още новини от Украйна

С новия транш общият обем на изплатените средства в рамките на текущата мащабна програма, която е на стойност 8,1 милиарда долара, достига 2,2 милиарда долара. Ключовата цел на заема е да послужи като икономическа котва за Киев на фона на продължаващата война и засилените руски атаки срещу енергийната и критичната инфраструктура на страната.

Оценка на МВФ и структурни реформи

В официалното изявление на фонда се посочва, че Украйна е запазила макроикономическата си стабилност. Всички количествени критерии за изпълнение към края на март са били успешно покрити. Фондът обаче отчита следните предизвикателства:

  • Пропусната цел: Страната не успя да изпълни заложената цел за нетните международни резерви към края на юни, което частично се дължи на допълнителните пазарни напрежения и конфликтите в Близкия изток.
  • Забавяне на реформите: Реализирането на някои структурни бенчмаркове е отчетено със закъснение.
  • Нов график: За да остане програмата в ход, украинските власти и експертите на МВФ вече съгласуваха коригиран график за реформи и допълнителни ангажименти в областта на фискалната политика.

Позицията на Кристалина Георгиева

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева подчерта, че непосредствен приоритет за Киев остава провеждането на благоразумна фискална и монетарна политика. Тя призова за засилване на мерките за събираемост на вътрешните приходи, борба с укриването на данъци и ускоряване на антикорупционните реформи, за да се гарантира устойчивостта на финансовия сектор и подготовката на страната за членство в Европейския съюз.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно

    9 1 Отговор
    Сталинка и тя барабар Петко с мъжете !

    Коментиран от #7

    06:31 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    5 2 Отговор
    и ко ме интересува мене
    Международнната Волейболна Федерация
    кви пари щвла да дава на 404

    06:37 21.07.2026

  • 6 Лапат

    5 1 Отговор
    Ги до обяд , тя затова беше цялата разправия между министърчето и наркомана , кой повече ще лапне !

    06:43 21.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеленски горе на черешата

    5 1 Отговор
    Стига уе, това е най много 2-3 златни тоалетни. Дайте ми още уеее

    Коментиран от #11

    06:46 21.07.2026

  • 9 ще има порой

    1 1 Отговор
    от копейски инфаркти
    завиииист

    Коментиран от #16

    06:47 21.07.2026

  • 10 Мурка

    2 1 Отговор
    да СИ ПУСНЕМ ДАЙЪР СТРЕЙТС МОНЕЙ ФОР НОТИНГ

    Коментиран от #15

    06:47 21.07.2026

  • 11 имаш късмет,

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Зеленски горе на черешата":

    че на смяна е копейският админ

    06:48 21.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Админ,

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мурка":

    ти ли си бе?
    Защо оставяш само своите реплики?

    07:00 21.07.2026

  • 16 МВФ стожерът на фалш демокрацията

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "ще има порой":

    Нали знаеш че където МВФ пусне пари срещу "реформи", след това трева не никне? Има доста страни които "спасиха", всичките минаха в третия свят. Тези дават пари само за да точат ресурси.

    Коментиран от #21

    07:01 21.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Смях в залата

    2 1 Отговор
    Тези пари са смехотворни за бездънната корупционна яма на Зеленски и сие. Няма да стигнат за 100% златни тоалетни, но поне може да позлати няколко.

    Коментиран от #25

    07:05 21.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Украинска Понзи схема

    2 1 Отговор
    Недостатъчни са тези пари за финансовата пирамида в Украйна. МВФ знаят, затова не пускат много, само за джобни на Зеленски и генералите, са си купят именийца във САЩ или друга западаща дупка.

    Коментиран от #22

    07:08 21.07.2026

  • 21 Парамедик

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "МВФ стожерът на фалш демокрацията":

    На мен ми казаха, че Путин плащал. От замразените си сметки.
    Имал-дал. Негова работа. Какво ни кадаею

    07:10 21.07.2026

  • 22 На кого му пука

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Украинска Понзи схема":

    Важното е, че копейките винаги са капо.

    07:11 21.07.2026

  • 23 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    С ние заеми ли претеглим за да има за тях ,кой ще връща нспепатанат хартия с лихва на Ротшилд няма да питам

    07:11 21.07.2026

  • 24 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    С ние заеми ли претеглим за да има за тях ,кой ще връща нспепатанат хартия с лихва на Ротшилд няма да питам с ресурси и робия

    Коментиран от #27

    07:11 21.07.2026

  • 25 Бъркаш се с Янукович, Путинската дружка,

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Смях в залата":

    ама карай.
    Важното е да имаш злоба, завист и омраза, за което се радвам. Тези качества разболяват скоротечно. Честито! Втора фаза..

    07:14 21.07.2026

  • 26 анонимен

    1 1 Отговор
    Дайте да изясним: този фонд международен ли е или украински? Сталинке!!!!!!!!!!

    Коментиран от #28

    07:15 21.07.2026

  • 27 Тези пари са само при войни и бедствия

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Kaлпазанин":

    Ако ги искаш, трябва да чакаш Путин да те избомби. Инак не може.

    07:16 21.07.2026

  • 28 Ми то е изяснено в названието

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "анонимен":

    Не познаваш ли азбуката?
    Завиждаш, а?

    07:17 21.07.2026

  • 29 ХА ХА

    1 1 Отговор
    ГРОШы ОТНЕМА. Тези пари са джобните на зеления за два дена.

    Коментиран от #31

    07:18 21.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дай Боже

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ХА ХА":

    да си прав. Щото ги взеха от замразените авоари на Путин. Да почерпи за гяволъка си Джуджака.

    Коментиран от #33

    07:21 21.07.2026

  • 32 Международния валутен балон

    1 0 Отговор
    Продължава да финансира войната като налива мангизи на зеленото човече, докато за вас ще има един дебел и мазен доклад, че много харчите.

    07:22 21.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.