МВФ отпуска 690 млн. долара на Украйна

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) официално приключи първия преглед на 4-годишното споразумение за заемно финансиране с Украйна.
С това решение финансовата институция даде зелена светлина за незабавно отпускане на около 690 милиона долара (503 милиона Специални права на тираж) в подкрепа на държавния бюджет на страната.
С новия транш общият обем на изплатените средства в рамките на текущата мащабна програма, която е на стойност 8,1 милиарда долара, достига 2,2 милиарда долара. Ключовата цел на заема е да послужи като икономическа котва за Киев на фона на продължаващата война и засилените руски атаки срещу енергийната и критичната инфраструктура на страната.
Оценка на МВФ и структурни реформи
В официалното изявление на фонда се посочва, че Украйна е запазила макроикономическата си стабилност. Всички количествени критерии за изпълнение към края на март са били успешно покрити. Фондът обаче отчита следните предизвикателства:
- Пропусната цел: Страната не успя да изпълни заложената цел за нетните международни резерви към края на юни, което частично се дължи на допълнителните пазарни напрежения и конфликтите в Близкия изток.
- Забавяне на реформите: Реализирането на някои структурни бенчмаркове е отчетено със закъснение.
- Нов график: За да остане програмата в ход, украинските власти и експертите на МВФ вече съгласуваха коригиран график за реформи и допълнителни ангажименти в областта на фискалната политика.
Позицията на Кристалина Георгиева
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева подчерта, че непосредствен приоритет за Киев остава провеждането на благоразумна фискална и монетарна политика. Тя призова за засилване на мерките за събираемост на вътрешните приходи, борба с укриването на данъци и ускоряване на антикорупционните реформи, за да се гарантира устойчивостта на финансовия сектор и подготовката на страната за членство в Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно
Коментиран от #7
06:31 21.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 1488
Международнната Волейболна Федерация
кви пари щвла да дава на 404
06:37 21.07.2026
6 Лапат
06:43 21.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зеленски горе на черешата
Коментиран от #11
06:46 21.07.2026
9 ще има порой
завиииист
Коментиран от #16
06:47 21.07.2026
10 Мурка
Коментиран от #15
06:47 21.07.2026
11 имаш късмет,
До коментар #8 от "Зеленски горе на черешата":че на смяна е копейският админ
06:48 21.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Админ,
До коментар #10 от "Мурка":ти ли си бе?
Защо оставяш само своите реплики?
07:00 21.07.2026
16 МВФ стожерът на фалш демокрацията
До коментар #9 от "ще има порой":Нали знаеш че където МВФ пусне пари срещу "реформи", след това трева не никне? Има доста страни които "спасиха", всичките минаха в третия свят. Тези дават пари само за да точат ресурси.
Коментиран от #21
07:01 21.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Смях в залата
Коментиран от #25
07:05 21.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Украинска Понзи схема
Коментиран от #22
07:08 21.07.2026
21 Парамедик
До коментар #16 от "МВФ стожерът на фалш демокрацията":На мен ми казаха, че Путин плащал. От замразените си сметки.
Имал-дал. Негова работа. Какво ни кадаею
07:10 21.07.2026
22 На кого му пука
До коментар #20 от "Украинска Понзи схема":Важното е, че копейките винаги са капо.
07:11 21.07.2026
23 Kaлпазанин
07:11 21.07.2026
24 Kaлпазанин
Коментиран от #27
07:11 21.07.2026
25 Бъркаш се с Янукович, Путинската дружка,
До коментар #18 от "Смях в залата":ама карай.
Важното е да имаш злоба, завист и омраза, за което се радвам. Тези качества разболяват скоротечно. Честито! Втора фаза..
07:14 21.07.2026
26 анонимен
Коментиран от #28
07:15 21.07.2026
27 Тези пари са само при войни и бедствия
До коментар #24 от "Kaлпазанин":Ако ги искаш, трябва да чакаш Путин да те избомби. Инак не може.
07:16 21.07.2026
28 Ми то е изяснено в названието
До коментар #26 от "анонимен":Не познаваш ли азбуката?
Завиждаш, а?
07:17 21.07.2026
29 ХА ХА
Коментиран от #31
07:18 21.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дай Боже
До коментар #29 от "ХА ХА":да си прав. Щото ги взеха от замразените авоари на Путин. Да почерпи за гяволъка си Джуджака.
Коментиран от #33
07:21 21.07.2026
32 Международния валутен балон
07:22 21.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.