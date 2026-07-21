Синът на бившия президент на Бразилия Болсонаро получи американска зелена карта

Бившият бразилски депутат Едуардо Болсонаро, който е син на бившия президент Жаир Болсонаро и съюзник на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е получил постоянен статут на пребиваване в САЩ, често наричан „зелена карта“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По-малкият син на Болсонаро, който живее в САЩ от началото на 2025 г. и неотдавна беше осъден на затвор в родната си страна, заяви, че правото на пребиваване му е било предоставено по категорията EB-1A за лица с изключителни умения в области като науката, изкуствата, бизнеса и спорта. По думите му процесът е започнал преди около една година.

Болсонаро от известно време развива връзки с американските консерватори и администрацията на Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Той е обвиняван, че е лобирал срещу съдебния процес срещу баща му в Бразилия за опита на бившия президент да отмени резултатите от изборите през 2022 г., на които по-възрастният Болсонаро беше победен от президента Луиз Инасио Лула да Силва.

Бившият президент беше осъден на повече от 27 години затвор за заговор за военен преврат.

Едуардо Болсонаро заяви, че е направил това, за да се защити от несправедливо преследване от страна на Върховния съд на Бразилия, а не за да помогне на баща си. През юни съдът осъди Едуардо Болсонаро на четири години и два месеца затвор, след като го призна за виновен в опит да убеди САЩ да се намесят в съдебния процес срещу баща му.

Политическите противници на Едуардо и на по-големия му брат сенатор Флавио Болсонаро, който се кандидатира за президент на следващите избори в Бразилия, обвиняват братята, че работят срещу интересите на Бразилия в САЩ, което според критиците може да е довело до налагането на американски мита върху определени бразилски стоки.

Мито от 25% върху някои бразилски стоки се очаква да влезе в сила утре. Двамата братя отричат да са молили администрацията на Тръмп да наложи мита върху бразилския износ.

Едуардо Болсонаро, който вече имаше разрешение да работи в САЩ преди да получи зелената карта, заяви, че ще се върне в Бразилия само ако му бъде предоставена амнистия. „Поне тук съм свободен“, каза той.