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Синът на бившия президент на Бразилия Болсонаро получи американска зелена карта

Синът на бившия президент на Бразилия Болсонаро получи американска зелена карта

21 Юли, 2026 09:50 543 10

  • жаир болсонаро-
  • едуардо болсонаро-
  • сащ-
  • зелена карта

Болсонаро от известно време развива връзки с американските консерватори и администрацията на Тръмп, отбелязва Ройтерс

Синът на бившия президент на Бразилия Болсонаро получи американска зелена карта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият бразилски депутат Едуардо Болсонаро, който е син на бившия президент Жаир Болсонаро и съюзник на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е получил постоянен статут на пребиваване в САЩ, често наричан „зелена карта“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По-малкият син на Болсонаро, който живее в САЩ от началото на 2025 г. и неотдавна беше осъден на затвор в родната си страна, заяви, че правото на пребиваване му е било предоставено по категорията EB-1A за лица с изключителни умения в области като науката, изкуствата, бизнеса и спорта. По думите му процесът е започнал преди около една година.

Болсонаро от известно време развива връзки с американските консерватори и администрацията на Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Той е обвиняван, че е лобирал срещу съдебния процес срещу баща му в Бразилия за опита на бившия президент да отмени резултатите от изборите през 2022 г., на които по-възрастният Болсонаро беше победен от президента Луиз Инасио Лула да Силва.

Бившият президент беше осъден на повече от 27 години затвор за заговор за военен преврат.

Едуардо Болсонаро заяви, че е направил това, за да се защити от несправедливо преследване от страна на Върховния съд на Бразилия, а не за да помогне на баща си. През юни съдът осъди Едуардо Болсонаро на четири години и два месеца затвор, след като го призна за виновен в опит да убеди САЩ да се намесят в съдебния процес срещу баща му.

Политическите противници на Едуардо и на по-големия му брат сенатор Флавио Болсонаро, който се кандидатира за президент на следващите избори в Бразилия, обвиняват братята, че работят срещу интересите на Бразилия в САЩ, което според критиците може да е довело до налагането на американски мита върху определени бразилски стоки.

Мито от 25% върху някои бразилски стоки се очаква да влезе в сила утре. Двамата братя отричат да са молили администрацията на Тръмп да наложи мита върху бразилския износ.

Едуардо Болсонаро, който вече имаше разрешение да работи в САЩ преди да получи зелената карта, заяви, че ще се върне в Бразилия само ако му бъде предоставена амнистия. „Поне тук съм свободен“, каза той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 интересно.

    2 2 Отговор
    а колко милиарда е изнесъл натам.?

    09:54 21.07.2026

  • 2 Някой

    2 1 Отговор
    Така му завиждам, че след малко се юрвам да го хейтя.

    10:04 21.07.2026

  • 3 Робор

    3 1 Отговор
    Бразилия е с Русия ...! И винаги ще бъде .!

    Коментиран от #6

    10:06 21.07.2026

  • 4 копейка с чалма

    2 2 Отговор
    Той се е объркал
    Нали сме в БРИКС бе.

    Коментиран от #8, #9

    10:10 21.07.2026

  • 5 Възрожденка

    2 2 Отговор
    Нашият вожд Костадин дълги години се бри за зелена карта и когато разбра, че не го щат там, се озлоби, стана фашист и основа партия Израждане. След което се ваксинира, не знам защо. Оттогава се държи като чипиран и ходи да целува Корани и свастики.

    10:11 21.07.2026

  • 6 Артилерист

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Робор":

    Така ли? Чакай да си донеса лупата.

    10:15 21.07.2026

  • 7 Избирател

    0 0 Отговор
    Ми явно е някакъв учен!?

    10:23 21.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "копейка с чалма":

    Брикса влиза навсякъде. Ето че сега влезе в Украйна !

    10:24 21.07.2026

  • 10 За ганчо обаче нема зелена карта

    1 1 Отговор
    Щото чорапа не натиска достатъчно рижия...иначе рижия може да нареди след час да нема визи

    10:40 21.07.2026