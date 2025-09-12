Защо присъдата на Болсонаро е толкова важна за Бразилия

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше признат за виновен в делото за опит за преврат. Той е осъден на 27 години и три месеца затвор. Болсонаро е първият бразилски президент, който е осъден за опит за организиране на преврат след края на мандата си. Той е под домашен арест от началото на август. По делото имаше още седем подсъдими, включително няколко бивши министри. Всички бяха признати за виновни.

Обжалване ще има, но това едва ли ще промени решението

Възможностите за обжалване на решението са ограничени, тъй като се произнесе Върховният съд на Бразилия - най-високата инстанция в съдебната система на страната. Адвокатите на Болсонаро вече заявиха, че ще обжалват - единствените варианти за това са при формални неточности или при присъди, при които всички върховни съдии не са единодушни. Такъв е случаят с това решение. Съдия Луис Фукс гласува против обявяването на Болсонаро за виновен и се обоснова с аргумента, че съдът не е компетентен по случая. Според него делото е трябвало да се разгледа от по-нисшите инстанции, тъй като Болсонаро вече не е президент.

Смята се обаче, че е малко вероятно решението да бъде променено. Официалното му влизане в действие ще бъде отложено за малко преди президентските избори през 2026 година.

Какво доведе до този процес

Болсонаро беше обвинен в планиране на преврат срещу правителството на наследилия го на поста президент Луиз Инасио Лула да Силва. Съдът смята, че той е планирал, съвместно с армията и поддръжниците си, да обяви извънредно положение и да свика нови избори, след като загуби. В крайна сметка Болсонаро обаче не успял да привлече военното ръководство на своя страна.

Кратко време след като Лула встъпи в длъжност - на 8 януари 2023 г., поддръжници на Болсонаро щурмуваха Конгреса, Върховния съд и президентството в Бразилия. Твърди се, че Болсонаро е бил информиран и за планове за убийството на Лула, вицепрезидента Жералдо Алкми и съдия Алишандри ди Мораис.

Има убедителни доказателства, че Болсонаро е бил глава на престъпна организация и че заедно с ключови фигури от правителството, въоръжените сили и тайните служби е разработил план за атака срещу правовата държава и отмяна на резултатите от изборите през 2022 г., заяви федералният съдия Кармен Лусия.

Исторически процес

Самият Болсонаро винаги е отричал вината си. Синът му Флавио отново нарече процеса "политическо преследване”, след като присъдата беше обявена.

В историята на Бразилия действията на Болсонаро не са прецедент. Това обаче е първата осъдителна присъда за опит за преврат и първият случай, в който представители на въоръжените сили се изправят пред съда. Според федералния съдия Алешандри ди Мораис делото е прецедент и в настоящия политически климат в целия свят, където демокрацията е изправена пред все по-големи предизвикателства.

Напрежение със САЩ

Делото срещу Болсонаро предизвика напрежение между президента Лула да Силва и Доналд Тръмп, който смята Болсонаро за свой съюзник и дори наложи санкции върху съдия Ди Мораис. Сега американският президент нарече решението на съда "изненадващо”.

В същото време държавният секретар Марко Рубио обяви, че ще има "пропорционална ответна реакция” от САЩ. През юли Вашингтон наложи мита от 50% на Бразилия заради процеса срещу Болсонаро. След като беше обявена присъдата, поддръжници на бившия президент се събраха пред дома му в столицата Бразилия. Някои се молеха на Господ за подкрепа. Други се молеха на американския президент.