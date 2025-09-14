Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше пуснат от домашния си арест, за да постъпи в болница за операции, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Това е първо негово излизане, след като Върховният съд на Бразилия му наложи присъда от 27 години затвор по обвинения в опит за държавен преврат.
Болсонаро пристигна в болница в столицата Бразилия в 11 ч. по Гринуич, ескортиран от въоръжена полиция. Той не направи изявления пред пресата, нито пред десетките симпатизанти, чакащи го там. В болницата Босонаро ще се подложи на две операции, свързани с две кожни малформации.
Болсонаро страда и от кризи на хълцане и на повръщане, свързани с проблеми с храносмилателната му система, дължащи се на покушението срещу него по време на предизборната кампания през 2018 г., когато той беше наръган с нож.
Предстои съдът да реши дали Болсонаро да бъде пратен да излежава присъдата си в затвор или заради здравословни причини да я излежава у дома си при мярката на домашен арест, както досега.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
19:20 14.09.2025
2 Иван
19:21 14.09.2025
3 Иван
19:23 14.09.2025
4 Цецо
19:28 14.09.2025
5 Вале-каро
20:01 14.09.2025
6 Стара чанта
20:11 14.09.2025