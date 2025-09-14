Новини
Свят »
Бразилия »
Болсонаро беше пуснат от домашния си арест, за да постъпи в болница

14 Септември, 2025 19:15 629 6

  • жаир болсонаро-
  • болсонаро-
  • бразилия-
  • домашен арест

Върховният съд на Бразилия му наложи присъда от 27 години затвор

Болсонаро беше пуснат от домашния си арест, за да постъпи в болница - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше пуснат от домашния си арест, за да постъпи в болница за операции, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Това е първо негово излизане, след като Върховният съд на Бразилия му наложи присъда от 27 години затвор по обвинения в опит за държавен преврат.

Болсонаро пристигна в болница в столицата Бразилия в 11 ч. по Гринуич, ескортиран от въоръжена полиция. Той не направи изявления пред пресата, нито пред десетките симпатизанти, чакащи го там. В болницата Босонаро ще се подложи на две операции, свързани с две кожни малформации.

Болсонаро страда и от кризи на хълцане и на повръщане, свързани с проблеми с храносмилателната му система, дължащи се на покушението срещу него по време на предизборната кампания през 2018 г., когато той беше наръган с нож.

Предстои съдът да реши дали Болсонаро да бъде пратен да излежава присъдата си в затвор или заради здравословни причини да я излежава у дома си при мярката на домашен арест, както досега.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    4 1 Отговор
    такава е съдбата на предателите

    19:20 14.09.2025

  • 2 Иван

    2 2 Отговор
    Нацисткото сатанинско ционистко терористично НАТО-ОТАН, коварната са.танинска синагога и сатанинските хазарски евреи във Вашингтон не разрешиха на Слободан Милошевич да посети болница.

    19:21 14.09.2025

  • 3 Иван

    4 1 Отговор
    Гнусните сатанински хазарски нацистки коварни евреи мразят България повече от Сърбия.

    19:23 14.09.2025

  • 4 Цецо

    1 0 Отговор
    Чупката кълвач!

    19:28 14.09.2025

  • 5 Вале-каро

    2 0 Отговор
    Мислех , че само в България е така,а то било по целият свят,дори в САЩ и Русия.

    20:01 14.09.2025

  • 6 Стара чанта

    1 0 Отговор
    И тая гнилоч хукна по болници ! Дежурните номера на мафиотчетата - без граници !

    20:11 14.09.2025

