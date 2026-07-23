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Лавров и Рубио разговарят в Манила за мира в Украйна

Лавров и Рубио разговарят в Манила за мира в Украйна

23 Юли, 2026 05:19, обновена 23 Юли, 2026 05:26 693 9

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  • русия

Първи директен разговор между първите дипломати на САЩ и Русия за мир

Лавров и Рубио разговарят в Манила за мира в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио ще проведат дългоочакваната си двустранна среща в четвъртък сутринта на 23 юли.

Разговорът е насрочен за 6.50 часа българско време и ще се състои в столицата на Филипините, Манила, в рамките на срещата на външните министри от АСЕАН, съобщиха световните информационни агенции.

Новината за точния час бе потвърдена лично от руския първи дипломат Сергей Лавров по време на пресконференция, излъчена в реално време. „Срещата вече е съгласувана. Вчера се видяхме с Марко Рубио и го потвърдихме. Тя ще се проведе утре в първата половина на деня“, заяви вчера Лавров пред журналисти, цитиран от pravda.com.

Основен фокус на разговорите ще бъде евентуалното възобновяване на мирния процес и прекратяването на войната в Украйна. Държавният департамент на САЩ потвърди готовността на Вашингтон да се върне към ролята на медиатор. Представители на американската администрация обаче подчертаха пред медиите, че напредъкът зависи изцяло от наличието на конкретни и конструктивни предложения.

Допълнителен акцент в дневния ред е т.нар. „дух на Анкоридж“ — неофициалните дипломатически разбирателства от миналогодишната среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Руската страна настоява, че Вашингтон трябва да спазва тогавашните рамки, докато Марко Рубио вече категорично отхвърли твърденията на Москва, че тогава са подписвани каквито и да е окончателни споразумения за териториални отстъпки от страна на Киев.

Това е първият пряк контакт на толкова високо равнище между двете ядрени суперсили от месеци насам. Дипломатическите усилия за Украйна бяха временно забавени заради фокуса на Вашингтон върху конфликта с Иран. Според анализатори срещата в Манила ще покаже дали има реална промяна в позициите на Кремъл, след като Bloomberg съобщи за втвърдяване на тона на Владимир Путин относно териториалните претенции в Донбас.


Филипини
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дамммм

    7 6 Отговор
    Америте ще молят руснаците да не дънят с Орешници заводите им в Украйна.Така поне написа Ню Йорк Таймс.

    Коментиран от #2

    05:31 23.07.2026

  • 2 не е вярно

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "дамммм":

    Ще обсъждат до къде ще стигнат с даването на разузнавателна информация, едните на Украйна, другите на Иран.

    Коментиран от #4

    05:32 23.07.2026

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    8 7 Отговор
    Умрел Кон не рита !!! 🐴
    Американците пак започнаха да хранят Русия с преговори, обещания, Духът by Анкоридж и руснака се хваща като удавник за сламка, докато американски бомби, дронове, ракети като град се сипят връз главите руски клети !!!
    Воронеж гори, Драпати влезна в длъжност 🎆👈

    05:43 23.07.2026

  • 4 С две думи

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "не е вярно":

    Ще си делкат сферите на влияние. Разузнавателната информация винаги ще е в играта-тя е неразделна част от гео политиката.Важното при тях е,кой до къде и колко ще влиае в световен мащаб. АЕС ти отива в девета глуха..-харесва ли това или не.Лек ден.

    Коментиран от #8

    05:47 23.07.2026

  • 5 Дедо

    5 4 Отговор
    Мaгариту мое никаква работа да не е свършило, ама поне що свет виде покрай Украйна!

    05:58 23.07.2026

  • 6 Дедо

    4 0 Отговор
    Филип Македонски чак до Филипините ли е стигнал!

    05:59 23.07.2026

  • 7 Б.а го в коня

    5 4 Отговор
    Взел дал е.

    06:00 23.07.2026

  • 8 Лек ден

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "С две думи":

    И да духъш здраво.

    Коментиран от #9

    06:09 23.07.2026

  • 9 за сега

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лек ден":

    Единствено ЕССР надува бузи, сигурно ще залагат на вятър за перките, че със соларите нещо не постигат въглероден неутралитет. Вятър работа, но продължават да пробват.

    06:11 23.07.2026