Лавров и Рубио разговарят в Манила за мира в Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио ще проведат дългоочакваната си двустранна среща в четвъртък сутринта на 23 юли.

Разговорът е насрочен за 6.50 часа българско време и ще се състои в столицата на Филипините, Манила, в рамките на срещата на външните министри от АСЕАН, съобщиха световните информационни агенции.

Новината за точния час бе потвърдена лично от руския първи дипломат Сергей Лавров по време на пресконференция, излъчена в реално време. „Срещата вече е съгласувана. Вчера се видяхме с Марко Рубио и го потвърдихме. Тя ще се проведе утре в първата половина на деня“, заяви вчера Лавров пред журналисти, цитиран от pravda.com.

Основен фокус на разговорите ще бъде евентуалното възобновяване на мирния процес и прекратяването на войната в Украйна. Държавният департамент на САЩ потвърди готовността на Вашингтон да се върне към ролята на медиатор. Представители на американската администрация обаче подчертаха пред медиите, че напредъкът зависи изцяло от наличието на конкретни и конструктивни предложения.

Допълнителен акцент в дневния ред е т.нар. „дух на Анкоридж“ — неофициалните дипломатически разбирателства от миналогодишната среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Руската страна настоява, че Вашингтон трябва да спазва тогавашните рамки, докато Марко Рубио вече категорично отхвърли твърденията на Москва, че тогава са подписвани каквито и да е окончателни споразумения за териториални отстъпки от страна на Киев.

Това е първият пряк контакт на толкова високо равнище между двете ядрени суперсили от месеци насам. Дипломатическите усилия за Украйна бяха временно забавени заради фокуса на Вашингтон върху конфликта с Иран. Според анализатори срещата в Манила ще покаже дали има реална промяна в позициите на Кремъл, след като Bloomberg съобщи за втвърдяване на тона на Владимир Путин относно териториалните претенции в Донбас.