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Двумесечно бебе и баща му бяха спасени изпод развалините в Колумбия

Двумесечно бебе и баща му бяха спасени изпод развалините в Колумбия

12 Август, 2026 15:50, обновена 12 Август, 2026 15:57 546 1

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Майката и чичото на детето остават в неизвестност след мощното земетресение

Двумесечно бебе и баща му бяха спасени изпод развалините в Колумбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двумесечно бебе и баща му бяха спасени изпод развалините в колумбийския град Кали след мощното земетресение, разтърсило страната, съобщава телевизионният канал Noticias Caracol, предава Фокус.

Местни жители са успели да извадят двамата от разрушената сграда. Бебето и баща му са били откарани в болница, като състоянието и на двамата е стабилно.

Майката на детето и неговият чичо обаче все още се считат за безследно изчезнали, а спасителните екипи продължават да издирват оцелели под отломките.

Спасителните операции продължават

Земетресението с магнитуд 7,4 удари западната част на Колумбия на 10 август. Епицентърът е бил в района на община Сан-Хосе-дел-Палмар в департамент Чоко. Трусът е причинил сериозни разрушения в няколко населени места, включително Кали, където спасителните операции продължават.

Броят на жертвите на бедствието продължава да нараства, докато спасителните екипи разчистват разрушените сгради и търсят хора, останали под руините.


Колумбия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безпристрастен

    1 0 Отговор
    Господ ги е пожалил! Най- вероятно чистата бебешка душица .Една човешка ,добра новина,сред тинята от убийства, катастрофи,пожари и войни.

    16:42 12.08.2026