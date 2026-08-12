Двумесечно бебе и баща му бяха спасени изпод развалините в Колумбия

Двумесечно бебе и баща му бяха спасени изпод развалините в колумбийския град Кали след мощното земетресение, разтърсило страната, съобщава телевизионният канал Noticias Caracol, предава Фокус.

Местни жители са успели да извадят двамата от разрушената сграда. Бебето и баща му са били откарани в болница, като състоянието и на двамата е стабилно.

Майката на детето и неговият чичо обаче все още се считат за безследно изчезнали, а спасителните екипи продължават да издирват оцелели под отломките.

Спасителните операции продължават

Земетресението с магнитуд 7,4 удари западната част на Колумбия на 10 август. Епицентърът е бил в района на община Сан-Хосе-дел-Палмар в департамент Чоко. Трусът е причинил сериозни разрушения в няколко населени места, включително Кали, където спасителните операции продължават.

Броят на жертвите на бедствието продължава да нараства, докато спасителните екипи разчистват разрушените сгради и търсят хора, останали под руините.