Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са 5398

Черната статистика след катастрофалното двойно земетресение, което удари северното крайбрежие на Венецуела на 24 юни, продължава да расте. Броят на официално потвърдените смъртни случаи достигна 5398 души, превръщайки сеизмичното събитие в най-смъртоносното в модерната история на южноамериканската нация.
Изпълняващата длъжността президент на Венецуела, Делси Родригес, направи извънредно изявление, в което официално благодари на Организацията на обединените нации (ООН) за мащабната и навременна подкрепа, оказана на пострадалите и разселените граждани.
Хуманитарната помощ на ООН в цифри
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) координира разгръщането на международни спасителни екипи и доставки от първа необходимост. Според последния доклад на организацията:
- Финансиране: ООН обяви допълнителен апел за 299 милиона щатски долара в подкрепа на 1.3 милиона засегнати жители през следващите шест месеца.
- Медицински доставки: Световната здравна организация (СЗО) и Панамериканската здравна организация (PAHO) доставиха над 27 тона лекарства и здравни консумативи.
- Храна и подслон: Осигурени са временни лагери за над 17 000 души, останали без дом в най-тежко засегнатите региони Каракас и Ла Гуайра.
Хронология на бедствието
Напомняме, че регионът бе разтърсен от два последователни труса с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер, случили се в интервал от едва 39 секунди. Двойният сеизмичен удар предизвика срутването на стотици жилищни сгради и критична инфраструктура, заклещвайки хиляди под руините.
Източници: ReliefWeb, paho.org, Reuters
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А, междувременно
07:03 23.07.2026
2 Петрол и минерални
А "помощите" са без коментар ! Всеки може да изчисли колко прави това на пострадал !
Жалка пропаганда над която вече никой и не се замисля !
08:04 23.07.2026