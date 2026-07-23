САЩ натрупаха $13 милиарда от петрола на Венецуела

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е натрупала над 13 милиарда долара приходи от продажбата на венецуелски петрол от началото на годината.

Това показват изчисления на авторитетното издание Financial Times, базирани на данни за доставките от платформата Kpler и ценовите оценки на агенцията Argus Media. Вашингтон пое контрола над петролния износ на Венецуела, след като през януари 2026 г. президентът Николас Мадуро бе свален от власт, а вицепрезидентът Делси Родригес пое управлението под диктовката на САЩ.

Къде отиват милиардите?

Въпреки огромните генерирани суми, съдбата на парите остава обвита в мистерия. Първоначално Белият дом обяви, че средствата ще се пазят в блокирани сметки под американско попечителство за благото на венецуелския народ. Писмени доклади обаче липсват. Според данни, цитирани от LIGA.net, официалният онлайн инструмент за проследяване, създаден от Каракас, е регистрирал само един трансфер от САЩ на стойност 300 милиона долара през март.

В същото време Държавният департамент твърди, че "милиарди долари вече са преведени обратно във венецуелската икономика" за заплати и оборудване, но без да предоставя ясни доказателства за това.

Натиск в Конгреса и хуманитарна криза

Липсата на отчетност предизвика сериозно недоволство в американския Конгрес и от двете партии. Републиканци и демократи настояват за пълна прозрачност, като се появиха опасения за задкулисни схеми и корупция. Темата стана критична след двете опустошителни земетресения във Венецуела на 24 юни, които причиниха щети за 37 милиарда долара според оценки на ООН. САЩ отпуснаха едва 386 милиона долара директна хуманитарна помощ и обявиха, че част от петролните сметки ще отидат за възстановяване, но отново отказаха да назоват конкретни суми.

Икономисти подчертават пред Yahoo News, че докато САЩ контролират средствата, икономическият растеж на Венецуела за първото тримесечие е едва 2.5% – най-ниският от пет години насам, оставяйки страната в тежка криза, въпреки че притежава най-големите петролни резерви в света.