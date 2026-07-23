САЩ натрупаха $13 милиарда от петрола на Венецуела

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е натрупала над 13 милиарда долара приходи от продажбата на венецуелски петрол от началото на годината.
Това показват изчисления на авторитетното издание Financial Times, базирани на данни за доставките от платформата Kpler и ценовите оценки на агенцията Argus Media. Вашингтон пое контрола над петролния износ на Венецуела, след като през януари 2026 г. президентът Николас Мадуро бе свален от власт, а вицепрезидентът Делси Родригес пое управлението под диктовката на САЩ.
Къде отиват милиардите?
Въпреки огромните генерирани суми, съдбата на парите остава обвита в мистерия. Първоначално Белият дом обяви, че средствата ще се пазят в блокирани сметки под американско попечителство за благото на венецуелския народ. Писмени доклади обаче липсват. Според данни, цитирани от LIGA.net, официалният онлайн инструмент за проследяване, създаден от Каракас, е регистрирал само един трансфер от САЩ на стойност 300 милиона долара през март.
В същото време Държавният департамент твърди, че "милиарди долари вече са преведени обратно във венецуелската икономика" за заплати и оборудване, но без да предоставя ясни доказателства за това.
Натиск в Конгреса и хуманитарна криза
Липсата на отчетност предизвика сериозно недоволство в американския Конгрес и от двете партии. Републиканци и демократи настояват за пълна прозрачност, като се появиха опасения за задкулисни схеми и корупция. Темата стана критична след двете опустошителни земетресения във Венецуела на 24 юни, които причиниха щети за 37 милиарда долара според оценки на ООН. САЩ отпуснаха едва 386 милиона долара директна хуманитарна помощ и обявиха, че част от петролните сметки ще отидат за възстановяване, но отново отказаха да назоват конкретни суми.
Икономисти подчертават пред Yahoo News, че докато САЩ контролират средствата, икономическият растеж на Венецуела за първото тримесечие е едва 2.5% – най-ниският от пет години насам, оставяйки страната в тежка криза, въпреки че притежава най-големите петролни резерви в света.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 веселяк
Коментиран от #13
06:13 23.07.2026
2 Володимир Зеленски, комик
06:15 23.07.2026
3 Владимир Путин, президент
Русия има 60-млрд $ дълг към Китай и има връща 32-тона злато на България 👈
Коментиран от #6, #9
06:15 23.07.2026
4 И Киев е Руски
Коментиран от #8
06:17 23.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ами, тaпeйка
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Златото ни се намира на нaглocакcoнския остров, не в Москва.
06:17 23.07.2026
7 Тик- Ток
Коментиран от #11, #14
06:18 23.07.2026
8 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "И Киев е Руски":Опа....опа...
Руснаците не сме мародери, ама изобщо !!! 😄
06:19 23.07.2026
9 Тик- Ток
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Златото е 27 тона,което сиганина Костов даде на брадчедите от ситото на Лондон
06:20 23.07.2026
10 Тик- Ток
06:22 23.07.2026
11 Друсано русначе
До коментар #7 от "Тик- Ток":"..това е цената на свободата.."
Но пък имаш Мирно небе, бензин, интернет, ток, вода, ТЕМУ, децата тичат играят по детскиге площадки !!! Цени и пази тези неща 👈
Коментиран от #16
06:23 23.07.2026
12 Боруна Лом
06:28 23.07.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "веселяк":Така е ,прав си.... Ама какво става с "световния наркопласьор" бай Мадуро, спряха ли да пристигат наркотици в САЩ, май не.... Да, наистина всичко е за Петрола, същото и в Иран..... Остава да видим кога лакомията на бай Дончо ще го задави....
06:31 23.07.2026
14 УТОЧНЕНИЕ
До коментар #7 от "Тик- Ток":Нашата сметка във Вашингтон се изпразва периодично от всякакви НПО къpлeжи, ПетроханскиПедофили и партийки с отпаднала необходимост. Бългаския данъкоплатец сам финансира съществуването им чрез схеми като договорите без конкурс и условия, без критерии за оценка, директно с американски фирми за нови чертежи на самолети, ядрени реактори, БТРи. Още драгалевския тъмен субект въведе тази практика, като продаде държавен ТЕЦ в маришкия басейн на американска фирма, гарниран с договор за изкупуване на електроенергията на преференциални цени. С такива пари се захранва НПО мрежата.
Коментиран от #15
06:33 23.07.2026
15 Тик- Ток
До коментар #14 от "УТОЧНЕНИЕ":Значи е една дума ,цървулите си плащат за въжето на което ги бесят
06:38 23.07.2026
16 Тик- Ток
До коментар #11 от "Друсано русначе":Забрави робството
06:39 23.07.2026
17 сащисан кравар
06:58 23.07.2026
18 Дзак
06:58 23.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Така Така
07:59 23.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ВЪН циони$тит€ $ATAнато($ащ)ОТ БЪЛГАРИЯ!
А Б€З РОД НИ Т€ им $лу ги У НАС ("д€мократи", либ€рали,
€вро-атлантици-Ру $о фо би, $о циа ли$ти.......) $а НА ПРАКТИКА -тур ко фи ли!
08:29 23.07.2026