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САЩ натрупаха $13 милиарда от петрола на Венецуела

САЩ натрупаха $13 милиарда от петрола на Венецуела

23 Юли, 2026 06:07, обновена 23 Юли, 2026 06:11 1 442 26

  • сащ-
  • претрол-
  • венецуела-
  • приходи

Разследване на Financial Times разкри липса на прозрачност при управлението на милиардите от администрацията на Тръмп след смяната на властта в Каракас.

САЩ натрупаха $13 милиарда от петрола на Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е натрупала над 13 милиарда долара приходи от продажбата на венецуелски петрол от началото на годината.

Това показват изчисления на авторитетното издание Financial Times, базирани на данни за доставките от платформата Kpler и ценовите оценки на агенцията Argus Media. Вашингтон пое контрола над петролния износ на Венецуела, след като през януари 2026 г. президентът Николас Мадуро бе свален от власт, а вицепрезидентът Делси Родригес пое управлението под диктовката на САЩ.

Къде отиват милиардите?

Въпреки огромните генерирани суми, съдбата на парите остава обвита в мистерия. Първоначално Белият дом обяви, че средствата ще се пазят в блокирани сметки под американско попечителство за благото на венецуелския народ. Писмени доклади обаче липсват. Според данни, цитирани от LIGA.net, официалният онлайн инструмент за проследяване, създаден от Каракас, е регистрирал само един трансфер от САЩ на стойност 300 милиона долара през март.

В същото време Държавният департамент твърди, че "милиарди долари вече са преведени обратно във венецуелската икономика" за заплати и оборудване, но без да предоставя ясни доказателства за това.

Натиск в Конгреса и хуманитарна криза

Липсата на отчетност предизвика сериозно недоволство в американския Конгрес и от двете партии. Републиканци и демократи настояват за пълна прозрачност, като се появиха опасения за задкулисни схеми и корупция. Темата стана критична след двете опустошителни земетресения във Венецуела на 24 юни, които причиниха щети за 37 милиарда долара според оценки на ООН. САЩ отпуснаха едва 386 милиона долара директна хуманитарна помощ и обявиха, че част от петролните сметки ще отидат за възстановяване, но отново отказаха да назоват конкретни суми.

Икономисти подчертават пред Yahoo News, че докато САЩ контролират средствата, икономическият растеж на Венецуела за първото тримесечие е едва 2.5% – най-ниският от пет години насам, оставяйки страната в тежка криза, въпреки че притежава най-големите петролни резерви в света.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 веселяк

    50 0 Отговор
    Сега да не ви хрумне, че това е кражба! Аааа, а санкции и демократизиране де!

    Коментиран от #13

    06:13 23.07.2026

  • 2 Володимир Зеленски, комик

    29 0 Отговор
    Да си враг на САЩ е опасно, но да си им "приятел" е направо пагубно!

    06:15 23.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 29 Отговор
    И кво ...
    Русия има 60-млрд $ дълг към Китай и има връща 32-тона злато на България 👈

    Коментиран от #6, #9

    06:15 23.07.2026

  • 4 И Киев е Руски

    15 0 Отговор
    Мародери края им е близо

    Коментиран от #8

    06:17 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ами, тaпeйка

    28 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Златото ни се намира на нaглocакcoнския остров, не в Москва.

    06:17 23.07.2026

  • 7 Тик- Ток

    27 0 Отговор
    България също има такава сметка от 1 трилион във Вашингтон от награбеното за 30 години западна демокрация ,това е цената на на "свободата" и "демокрацията" които нашите приятели и партньори от САЩ ни докараха в България

    Коментиран от #11, #14

    06:18 23.07.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    1 16 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Опа....опа...
    Руснаците не сме мародери, ама изобщо !!! 😄

    06:19 23.07.2026

  • 9 Тик- Ток

    26 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Златото е 27 тона,което сиганина Костов даде на брадчедите от ситото на Лондон

    06:20 23.07.2026

  • 10 Тик- Ток

    20 0 Отговор
    Класически пирати и мародери

    06:22 23.07.2026

  • 11 Друсано русначе

    2 13 Отговор

    До коментар #7 от "Тик- Ток":

    "..това е цената на свободата.."

    Но пък имаш Мирно небе, бензин, интернет, ток, вода, ТЕМУ, децата тичат играят по детскиге площадки !!! Цени и пази тези неща 👈

    Коментиран от #16

    06:23 23.07.2026

  • 12 Боруна Лом

    19 0 Отговор
    ПЕТРОЛА Е НА ВЕНЕЦУЕЛА , А НЕ НА ОБОРА!ПИРАТИ ДОЛНИ!

    06:28 23.07.2026

  • 13 Европеец

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "веселяк":

    Така е ,прав си.... Ама какво става с "световния наркопласьор" бай Мадуро, спряха ли да пристигат наркотици в САЩ, май не.... Да, наистина всичко е за Петрола, същото и в Иран..... Остава да видим кога лакомията на бай Дончо ще го задави....

    06:31 23.07.2026

  • 14 УТОЧНЕНИЕ

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тик- Ток":

    Нашата сметка във Вашингтон се изпразва периодично от всякакви НПО къpлeжи, ПетроханскиПедофили и партийки с отпаднала необходимост. Бългаския данъкоплатец сам финансира съществуването им чрез схеми като договорите без конкурс и условия, без критерии за оценка, директно с американски фирми за нови чертежи на самолети, ядрени реактори, БТРи. Още драгалевския тъмен субект въведе тази практика, като продаде държавен ТЕЦ в маришкия басейн на американска фирма, гарниран с договор за изкупуване на електроенергията на преференциални цени. С такива пари се захранва НПО мрежата.

    Коментиран от #15

    06:33 23.07.2026

  • 15 Тик- Ток

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "УТОЧНЕНИЕ":

    Значи е една дума ,цървулите си плащат за въжето на което ги бесят

    06:38 23.07.2026

  • 16 Тик- Ток

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Друсано русначе":

    Забрави робството

    06:39 23.07.2026

  • 17 сащисан кравар

    8 0 Отговор
    То затова "делото" срещу Мадуро, ще започне чак догодина 27-ма някъде по това време, (ако изобщо запопне) за да открадне Бай Дончо поне още толкова! Дреме му за щетите от земетресението и страданието на хората, както и че имат нужда от тези пари за да се възстановят, той си гледа бизнеса и приходите от Дискомбобулатора!

    06:58 23.07.2026

  • 18 Дзак

    2 0 Отговор
    Колко статаха жертвите на земетресението досега?

    06:58 23.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така Така

    8 0 Отговор
    Ако ки паботил с американци и руснаци сам ще знаеш кои са добри и кои не. Руснаците са класи над сащисаните

    07:59 23.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ВЪН циони$тит€ $ATAнато($ащ)ОТ БЪЛГАРИЯ!

    1 0 Отговор
    u$a $а $В€ ТОВ НИ Т€ ПР€ $ТЪП НИ ЦИ /З Л О Т О!
    А Б€З РОД НИ Т€ им $лу ги У НАС ("д€мократи", либ€рали,
    €вро-атлантици-Ру $о фо би, $о циа ли$ти.......) $а НА ПРАКТИКА -тур ко фи ли!

    08:29 23.07.2026