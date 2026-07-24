Самолет се разби в щата Вашингтон, оцеляха всички

Инцидент с пътнически хидроплан в американския щат Вашингтон вдигна на крак спешните служби в ранните часове на деня българско време.

Самолет на авиокомпанията Kenmore Air е извършил аварийно кацане и впоследствие се е запалил в района на остров Сусия, потвърдиха официално от Бреговата охрана на САЩ.

По последна информация на борда е имало общо 11 души – 10 пътници и един пилот.

Машината de Havilland DHC-3 Otter е излетяла от езерото Юниън в Сиатъл в 16:30 часа местно време в посока Рош Харбър. Около 45 минути по-късно пилотът е бил принуден да предприеме аварийни действия в плитките води на залива Шалоу Бей. Снимки, разпространени от местни жители и Бреговата охрана, показват горящия самолет във водата.

„Изключително благодарни сме, че всички хора на борда са намерени и локализирани. В момента фокусът ни е изцяло върху осигуряването на медицинска грижа за пострадалите“, заяви в официално изявление изпълнителният директор на Kenmore Air Дейвид Гъджъл, цитиран от Ройтерс.

Всички 11 души са спасени от пристигналите на място лодки на Бреговата охрана и регионалните противопожарни служби. Няма загинали при инцидента, съобщава вестник „Сиатъл Таймс“. По информация на телевизия KING5, четирима от пътниците са транспортирани в болници в Белингам и остров Оркас със сериозни наранявания, включително фрактури, прорезни рани и травми на главата.

Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) и Федералната авиационна администрация (FAA) вече са стартирали официално разследване, за да установят точните причини за принудителното кацане и последвалия пожар