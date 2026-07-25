Петима ранени при масирана украинска атака в Ростов

Петима души са ранени при масирана нощна атака с безпилотни летателни апарати и ракети в Руската федерация.
Това съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар в официалния си Telegram канал, цитиран от руското издание „Ведомости“. Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли 2026 г. и е довело до сериозни разрушения и активиране на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) в целия регион.
Подробности за пострадалите и щетите
Според данни от местната администрация, предоставени от „Ростов Газета“ (rostovgazeta.ru), четирима от ранените са жители на административния център Ростов на Дон, а един е от Красносулинския район. На всички граждани е оказана спешна медицинска помощ:
- Хоспитализация: Двама души са настанени в болница в Ростов с по-тежки наранявания.
- Леки наранявания: Други трима са прегледани на място и са освободени за домашно лечение.
Жителите на Ростов съобщават в социалните мрежи за серия от мощни експлозии, започнали веднага след полунощ и продължили до ранните часове на деня. Ръководителят на градската администрация Александър Скрябин призова гражданите да не се приближават до прозорците и да останат в затворени помещения поради задействането на ПВО комплексите. На място в града са избухнали локални пожари, информира медията „24 Канал“. Частични щети са нанесени на административна сграда и търговски обекти в Мясниковския район, допълва вестник „Коммерсантъ“.
Мащаб на въздушните удари
Атаката е част от по-широка офанзива на ВСУ срещу руска логистична инфраструктура. Според информация на „Украинска правда“, освен Ростовска област, под сериозен обстрел през същата нощ са били поставени и обекти в Белгородска област, както и военни поделения и летища в град Енгелс (Саратовска област). Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че десетки украински дронове са били прихванати, но падащите отломки са предизвикали пожари и материални щети.
Въздушен удар дълбоко в тила
Взривове са отекнали и в района на стратегическото летище „Енгелс-2“, където Русия базира своите бомбардировачи за далечно действие. Информацията за пожари и щети в промишлените и военни зони се потвърждава от военни наблюдатели, цитирани от УНИАН и RBC-Ukraine. Местните власти в Ростовска област съобщават за активиране на системите за противовъздушна отбрана, но цивилни кадри в социалните мрежи показват сериозни пожари в индустриалните зони.
Стратегически цели под прицел
Украинската кампания за сриване на военния потенциал на Кремъл продължава да се разраства. Според анализи на Института за изследване на войната (understandingwar.org), тези координирани нападения целят:
- Унищожаване на логистика: Прекъсване на доставките на горива и боеприпаси към фронтовата линия.
- Психологически натиск: Демонстриране на уязвимостта на руската ПВО дълбоко зад границата.
- Поразяване на жива сила: Удари по места за дислокация, какъвто е случаят с горящата казарма.
Ситуацията в атакуваните региони остава критична. Спасителните екипи в Луганск и Ростов продължават опитите да овладеят мащабните пожари. Официалните руски източници традиционно твърдят за десетки "свалени" дронове, но мащабът на разрушенията показва друго.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #36
07:00 25.07.2026
2 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
07:03 25.07.2026
3 Володимир Зеленски, президент
Как дела ? 😁😁😁
07:04 25.07.2026
4 Един
Коментиран от #11
07:06 25.07.2026
5 Михайло Драпати, генерал
Що е то ?
авкцаМ 😄😄😄
Коментиран от #22
07:07 25.07.2026
6 ДРАПАТИ
07:07 25.07.2026
7 Удриии
07:09 25.07.2026
8 Да-а-а-а.....
07:09 25.07.2026
9 оня с коня
07:10 25.07.2026
10 Ненормалните Урки пак почват с лъжите си
07:11 25.07.2026
11 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Един":Ей...кой за квото е учил бе !!!
Научил съм се геврека, такси и държава се управляват по един и същи начин !!! Газ до дупка и за чужда сметка 👈😁
07:12 25.07.2026
12 Гошо
Коментиран от #13
07:13 25.07.2026
13 Гресирана ватенка
До коментар #12 от "Гошо":Аз пък погледнах под фустата на макккя ти.....
Страшно !!! 😄😄😄
Коментиран от #19
07:16 25.07.2026
14 Гошо
07:18 25.07.2026
15 Вася
07:18 25.07.2026
16 Инфо
Коментиран от #18
07:19 25.07.2026
17 Отец Нафарфорий
Удри се пукат душите черни душмански руски крепостни блатарски......
07:20 25.07.2026
18 Соломон
До коментар #16 от "Инфо":По договора от 94г когато Украйна предаде на русия ядрените си оръжия,Русия бе гарант за териториалната цялост на Украйна.Пак по същия договор гарантиращите страни заявяват че НИКОГА няма да използва ядрено оръжие по територията на Украйна
Коментиран от #20, #30
07:23 25.07.2026
19 Аз пък погледнах под ватенката ти...!
До коментар #13 от "Гресирана ватенка":И що да видя?!
Двата ти гресирани ръкава,заврени дълбоко и до край в задният ти двор...!
А ти се хилиш,ли хилиш от кеефф...😀😀😀!
07:25 25.07.2026
20 Паси
До коментар #18 от "Соломон":Това ми звучи,като обещанието...-
,,НАТО никога няма да се разшири,дори и на педя...!"
Коментиран от #25
07:28 25.07.2026
21 Мишел
07:29 25.07.2026
22 Maдяр
До коментар #5 от "Михайло Драпати, генерал":Изложба на дронове.
07:31 25.07.2026
23 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:31 25.07.2026
24 Азз
07:32 25.07.2026
25 Соломон
До коментар #20 от "Паси":Ами къде се е разширило НАТО.На Украйна и Грузия им бе отказано членстово още през 2008г.И веднага след отказа Грузия бе окупирана от руски танкове.Същто се случи и със Украйна.Първо Крим а след това Донецк и Луганск.А през 22г и се опитаха и цяла Украйна.Швеция и Финландия станаха по принуда членове.И за това е виновна Русия а не НАТО
Коментиран от #34
07:34 25.07.2026
26 ЗЕЛЕНСКИ И НОВИЯ НАЦИСТ
Коментиран от #37
07:34 25.07.2026
27 Удар.по Енгелс
Коментиран от #33, #35
07:34 25.07.2026
28 Биологично оръжие покоси създателите си
Украйна се опитва да употреби оръжие за масово унищожение.
Епидемия от "неизвестна" инфекция опустошава бойците на украинските въоръжени сили в Черниговска област, като само за един ден са починали 26 души. Експертът Никулин разкри шокиращи подробности за биологични експерименти върху украинци и причините за масовата смърт на войници.
07:34 25.07.2026
29 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:35 25.07.2026
30 Мишел
До коментар #18 от "Соломон":Саломоне, не се напъвай, че ще направиш беля в гащите си. Няма никакви документи, които да потвърдят че някога Украйна е била ядрена държава и е притежавала ядрено оръжие.
Украйна е нацистка държава и никой няма да се съгласи тя да има ядрено оръжие.
07:37 25.07.2026
31 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ
Коментиран от #39
07:37 25.07.2026
32 СКОРО И ОДЕСА
07:39 25.07.2026
33 Соломон
До коментар #27 от "Удар.по Енгелс":Големи разбирачи станахте .И от ядрени доктрини разбирате
07:39 25.07.2026
34 Изкривено мислене
До коментар #25 от "Соломон":Оня Саакашвили нападна руски военни, от граничната служба и убиха доста от тях. Тогава руската армия започна войната срещу Грузия. А днешната ситуация е отдавна планирана. Елитите в САЩ и запада са решили да унищожат Русия. За това постоянно разширяват нато по руските граници и промиват мозъците на милиони хора, че "Русия им е враг" и "трябва да се унищожи"! А укро мелесите са си по рождение русофоби и само чакаха нъкой да им даде оръжие и да ги пусне срещу Русия...
Коментиран от #41, #43
07:40 25.07.2026
35 Ахххх, приятелю....
До коментар #27 от "Удар.по Енгелс":Не е точно така. Серия от атомни удари ще зарази огромни територии в Новоросия и ще ги направи негодни за живот. Ще загинат милиони в нищо невинни цивилни. Новоросия ще трябва да бъде напълно евакуирана. Ще трябва да бъдат евакуирани и руските области до Москва и Санкт Петербург включително. Това ще бъде икономическа и демографска катастрофа.
Коментиран от #40
07:41 25.07.2026
36 Путин
До коментар #1 от "ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Путлер е най-голямата жена в Русийката. Сорос му заповядва да се евг и да бъде "ммогоходов" и он слуша и изпълнява.
07:45 25.07.2026
37 ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #26 от "ЗЕЛЕНСКИ И НОВИЯ НАЦИСТ":Драпатий има опит в газене на орки от 2014 година!
Коментиран от #44
07:45 25.07.2026
38 НОВИЯ НАЦИСТ
07:46 25.07.2026
39 Мишел
До коментар #31 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":Украйна имаше бензиностанции, но като тръгна да атакува руските НПЗ, първо остана без собствен НПЗ, а сега и без бензиностанции. Даже им се налага да превозват горива в камиони за мляко.
Коментиран от #42
07:47 25.07.2026
40 Соломон
До коментар #35 от "Ахххх, приятелю....":И с какво ще попречиш на ядреното заразяване в следствие на взива къде да отиде.Дали в Москва,Беларус или в страни от НАТО включително и такива които имат ЯО.И какво ще стане ако Украйна която има много отработено ядрено гориво реши да го сложи на дроновете си и да ги изпрати където и видят очите в необятната руска шир
Коментиран от #47
07:48 25.07.2026
41 Соломон
До коментар #34 от "Изкривено мислене":Да бе да.Малка Грузия застраши ядрена сила номер едно
Коментиран от #46
07:49 25.07.2026
42 И СЕГА НЯМА ОПАШКИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ
До коментар #39 от "Мишел":Перфектно на бандерската пропаганда - ЗЕЛЕНСКИ ПРЕМАХНА ОПАШКЕТЕ! СЛАВА!
07:50 25.07.2026
43 Соломон
До коментар #34 от "Изкривено мислене":Този сненарий не ти ли напомня 1939г когато Гремания нападна Полша.Интересно колко руснаци бяха убити тогава че и СССР също я нападна и си я поделиха
07:52 25.07.2026
44 НЕ МЕ КОПИРАЙ
До коментар #37 от "ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Оригиналния пост е - БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ.
Измисли нещо твое с изпиления си мозък.
07:53 25.07.2026
45 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
07:55 25.07.2026
46 Ами убиха
До коментар #41 от "Соломон":Руски военни. Дори да не е заплаха, то трябва да ги върнеш тези обратно в страната им. И защо да имаш убити военни, без да реагираш?
08:02 25.07.2026
47 Еми взаимно ще
До коментар #40 от "Соломон":Се избият и си заразят териториите. Това е обаче "програма максимум" на британските шушумиги и световната олигархия, която планира тази война.
08:04 25.07.2026
48 НАЗНАЧИХА НОВ НАЦИСТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ
08:05 25.07.2026