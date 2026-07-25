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Петима ранени при масирана украинска атака в Ростов
  Тема: Украйна

Петима ранени при масирана украинска атака в Ростов

25 Юли, 2026 06:52, обновена 25 Юли, 2026 07:38 1 624 48

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Украински дронове удариха Енгелс и Луганск. Взривове и мащабни пожари във военни обекти в руски региони

Петима ранени при масирана украинска атака в Ростов - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са ранени при масирана нощна атака с безпилотни летателни апарати и ракети в Руската федерация.

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Това съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар в официалния си Telegram канал, цитиран от руското издание „Ведомости“. Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли 2026 г. и е довело до сериозни разрушения и активиране на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) в целия регион.

Подробности за пострадалите и щетите

Според данни от местната администрация, предоставени от „Ростов Газета“ (rostovgazeta.ru), четирима от ранените са жители на административния център Ростов на Дон, а един е от Красносулинския район. На всички граждани е оказана спешна медицинска помощ:

  • Хоспитализация: Двама души са настанени в болница в Ростов с по-тежки наранявания.
  • Леки наранявания: Други трима са прегледани на място и са освободени за домашно лечение.

Жителите на Ростов съобщават в социалните мрежи за серия от мощни експлозии, започнали веднага след полунощ и продължили до ранните часове на деня. Ръководителят на градската администрация Александър Скрябин призова гражданите да не се приближават до прозорците и да останат в затворени помещения поради задействането на ПВО комплексите. На място в града са избухнали локални пожари, информира медията „24 Канал“. Частични щети са нанесени на административна сграда и търговски обекти в Мясниковския район, допълва вестник „Коммерсантъ“.

Мащаб на въздушните удари

Атаката е част от по-широка офанзива на ВСУ срещу руска логистична инфраструктура. Според информация на „Украинска правда“, освен Ростовска област, под сериозен обстрел през същата нощ са били поставени и обекти в Белгородска област, както и военни поделения и летища в град Енгелс (Саратовска област). Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че десетки украински дронове са били прихванати, но падащите отломки са предизвикали пожари и материални щети.

Въздушен удар дълбоко в тила

Взривове са отекнали и в района на стратегическото летище „Енгелс-2“, където Русия базира своите бомбардировачи за далечно действие. Информацията за пожари и щети в промишлените и военни зони се потвърждава от военни наблюдатели, цитирани от УНИАН и RBC-Ukraine. Местните власти в Ростовска област съобщават за активиране на системите за противовъздушна отбрана, но цивилни кадри в социалните мрежи показват сериозни пожари в индустриалните зони.

Стратегически цели под прицел

Украинската кампания за сриване на военния потенциал на Кремъл продължава да се разраства. Според анализи на Института за изследване на войната (understandingwar.org), тези координирани нападения целят:

  • Унищожаване на логистика: Прекъсване на доставките на горива и боеприпаси към фронтовата линия.
  • Психологически натиск: Демонстриране на уязвимостта на руската ПВО дълбоко зад границата.
  • Поразяване на жива сила: Удари по места за дислокация, какъвто е случаят с горящата казарма.

Ситуацията в атакуваните региони остава критична. Спасителните екипи в Луганск и Ростов продължават опитите да овладеят мащабните пожари. Официалните руски източници традиционно твърдят за десетки "свалени" дронове, но мащабът на разрушенията показва друго.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    19 16 Отговор
    Що в магуча нема горива?

    Коментиран от #36

    07:00 25.07.2026

  • 2 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    19 23 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    07:03 25.07.2026

  • 3 Володимир Зеленски, президент

    14 20 Отговор
    Доброе утро Рассия !!!
    Как дела ? 😁😁😁

    07:04 25.07.2026

  • 4 Един

    15 13 Отговор
    Путлер си е добре в бункера.

    Коментиран от #11

    07:06 25.07.2026

  • 5 Михайло Драпати, генерал

    12 14 Отговор
    Пуши от сутринта, гори до вечерта !!!
    Що е то ?

    авкцаМ 😄😄😄

    Коментиран от #22

    07:07 25.07.2026

  • 6 ДРАПАТИ

    14 13 Отговор
    ОРКИТЕ КЛАТИ

    07:07 25.07.2026

  • 7 Удриии

    13 15 Отговор
    по руските изроди!

    07:09 25.07.2026

  • 8 Да-а-а-а.....

    9 7 Отговор
    Да-а-а-а.....

    07:09 25.07.2026

  • 9 оня с коня

    13 14 Отговор
    След Дроновете ще долетят в Русия и Ята Фламинго за да доокълват каквото е останало.

    07:10 25.07.2026

  • 10 Ненормалните Урки пак почват с лъжите си

    18 10 Отговор
    Пореден ден на Урко небивалици

    07:11 25.07.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Ей...кой за квото е учил бе !!!
    Научил съм се геврека, такси и държава се управляват по един и същи начин !!! Газ до дупка и за чужда сметка 👈😁

    07:12 25.07.2026

  • 12 Гошо

    17 6 Отговор
    Милене погледнах в УНИАН ,не видях такова нещо

    Коментиран от #13

    07:13 25.07.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    7 13 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    Аз пък погледнах под фустата на макккя ти.....
    Страшно !!! 😄😄😄

    Коментиран от #19

    07:16 25.07.2026

  • 14 Гошо

    13 3 Отговор
    Милене,е сега и RBC-Ukraine отворих и там няма такива неща

    07:18 25.07.2026

  • 15 Вася

    6 10 Отговор
    Путин здавайся

    07:18 25.07.2026

  • 16 Инфо

    12 5 Отговор
    По договор с НАТО, руските, американските и европейските стратегически бомбардировачи са на открито, за да се виждат от спътниците и така се контролира тяхното излитане. По руската атомна доктрина, нападение на Енгелс е достатъчна причина за атомен отговор, от който в Украйна ще загинат милиони невинни украинци. Да благодарим на Владимир Владимирович Путин, който не позволява това, въпреки натиска на общественото мнение в РФ. Много разумно и благородно от негова страна.

    Коментиран от #18

    07:19 25.07.2026

  • 17 Отец Нафарфорий

    6 10 Отговор
    Удрий Украйна...
    Удри се пукат душите черни душмански руски крепостни блатарски......

    07:20 25.07.2026

  • 18 Соломон

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "Инфо":

    По договора от 94г когато Украйна предаде на русия ядрените си оръжия,Русия бе гарант за териториалната цялост на Украйна.Пак по същия договор гарантиращите страни заявяват че НИКОГА няма да използва ядрено оръжие по територията на Украйна

    Коментиран от #20, #30

    07:23 25.07.2026

  • 19 Аз пък погледнах под ватенката ти...!

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Гресирана ватенка":

    И що да видя?!
    Двата ти гресирани ръкава,заврени дълбоко и до край в задният ти двор...!
    А ти се хилиш,ли хилиш от кеефф...😀😀😀!

    07:25 25.07.2026

  • 20 Паси

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Това ми звучи,като обещанието...-
    ,,НАТО никога няма да се разшири,дори и на педя...!"

    Коментиран от #25

    07:28 25.07.2026

  • 21 Мишел

    6 4 Отговор
    На спътниковите снимки има на много пожари от Суми до Одеса. Горят складове, казарми, бензиностанции.

    07:29 25.07.2026

  • 22 Maдяр

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Михайло Драпати, генерал":

    Изложба на дронове.

    07:31 25.07.2026

  • 23 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    6 2 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    07:31 25.07.2026

  • 24 Азз

    5 3 Отговор
    Първите 7-8 поста са на един и същ човек

    07:32 25.07.2026

  • 25 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Паси":

    Ами къде се е разширило НАТО.На Украйна и Грузия им бе отказано членстово още през 2008г.И веднага след отказа Грузия бе окупирана от руски танкове.Същто се случи и със Украйна.Първо Крим а след това Донецк и Луганск.А през 22г и се опитаха и цяла Украйна.Швеция и Финландия станаха по принуда членове.И за това е виновна Русия а не НАТО

    Коментиран от #34

    07:34 25.07.2026

  • 26 ЗЕЛЕНСКИ И НОВИЯ НАЦИСТ

    3 4 Отговор
    Пак убиват окраинците в Луганск.

    Коментиран от #37

    07:34 25.07.2026

  • 27 Удар.по Енгелс

    1 3 Отговор
    Е удар по ядрената триада на Русия. По военната им доктрина отговорът на такъв удар е с яо. Но както знаем, военните на Русия няма да реагират така и целта на сащ и британците да отслабят Русия военно и да й нанесат "стратегическо поражение " се изпълнява. Путин и тези, управляващи войната се оказаха предатели. Подобно на Радев и на всичките днеска, уж "избрани от народа"!

    Коментиран от #33, #35

    07:34 25.07.2026

  • 28 Биологично оръжие покоси създателите си

    5 2 Отговор
    Ужасяваща епидемия унищожи стотици бойци:
    Украйна се опитва да употреби оръжие за масово унищожение.

    Епидемия от "неизвестна" инфекция опустошава бойците на украинските въоръжени сили в Черниговска област, като само за един ден са починали 26 души. Експертът Никулин разкри шокиращи подробности за биологични експерименти върху украинци и причините за масовата смърт на войници.

    07:34 25.07.2026

  • 29 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 3 Отговор
    Пропагандата им представя атаките по цивилни цели като военни победи за да се радват.

    07:35 25.07.2026

  • 30 Мишел

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Саломоне, не се напъвай, че ще направиш беля в гащите си. Няма никакви документи, които да потвърдят че някога Украйна е била ядрена държава и е притежавала ядрено оръжие.
    Украйна е нацистка държава и никой няма да се съгласи тя да има ядрено оръжие.

    07:37 25.07.2026

  • 31 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ

    4 3 Отговор
    Защо в бандерия няма бензиностанции?

    Коментиран от #39

    07:37 25.07.2026

  • 32 СКОРО И ОДЕСА

    3 3 Отговор
    Ще бъде освободена. Ден след ден демилитаризират британците по черноморието.

    07:39 25.07.2026

  • 33 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Удар.по Енгелс":

    Големи разбирачи станахте .И от ядрени доктрини разбирате

    07:39 25.07.2026

  • 34 Изкривено мислене

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Оня Саакашвили нападна руски военни, от граничната служба и убиха доста от тях. Тогава руската армия започна войната срещу Грузия. А днешната ситуация е отдавна планирана. Елитите в САЩ и запада са решили да унищожат Русия. За това постоянно разширяват нато по руските граници и промиват мозъците на милиони хора, че "Русия им е враг" и "трябва да се унищожи"! А укро мелесите са си по рождение русофоби и само чакаха нъкой да им даде оръжие и да ги пусне срещу Русия...

    Коментиран от #41, #43

    07:40 25.07.2026

  • 35 Ахххх, приятелю....

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Удар.по Енгелс":

    Не е точно така. Серия от атомни удари ще зарази огромни територии в Новоросия и ще ги направи негодни за живот. Ще загинат милиони в нищо невинни цивилни. Новоросия ще трябва да бъде напълно евакуирана. Ще трябва да бъдат евакуирани и руските области до Москва и Санкт Петербург включително. Това ще бъде икономическа и демографска катастрофа.

    Коментиран от #40

    07:41 25.07.2026

  • 36 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Путлер е най-голямата жена в Русийката. Сорос му заповядва да се евг и да бъде "ммогоходов" и он слуша и изпълнява.

    07:45 25.07.2026

  • 37 ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "ЗЕЛЕНСКИ И НОВИЯ НАЦИСТ":

    Драпатий има опит в газене на орки от 2014 година!

    Коментиран от #44

    07:45 25.07.2026

  • 38 НОВИЯ НАЦИСТ

    1 0 Отговор
    Пак атакува окраинци.

    07:46 25.07.2026

  • 39 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":

    Украйна имаше бензиностанции, но като тръгна да атакува руските НПЗ, първо остана без собствен НПЗ, а сега и без бензиностанции. Даже им се налага да превозват горива в камиони за мляко.

    Коментиран от #42

    07:47 25.07.2026

  • 40 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ахххх, приятелю....":

    И с какво ще попречиш на ядреното заразяване в следствие на взива къде да отиде.Дали в Москва,Беларус или в страни от НАТО включително и такива които имат ЯО.И какво ще стане ако Украйна която има много отработено ядрено гориво реши да го сложи на дроновете си и да ги изпрати където и видят очите в необятната руска шир

    Коментиран от #47

    07:48 25.07.2026

  • 41 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Изкривено мислене":

    Да бе да.Малка Грузия застраши ядрена сила номер едно

    Коментиран от #46

    07:49 25.07.2026

  • 42 И СЕГА НЯМА ОПАШКИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Перфектно на бандерската пропаганда - ЗЕЛЕНСКИ ПРЕМАХНА ОПАШКЕТЕ! СЛАВА!

    07:50 25.07.2026

  • 43 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Изкривено мислене":

    Този сненарий не ти ли напомня 1939г когато Гремания нападна Полша.Интересно колко руснаци бяха убити тогава че и СССР също я нападна и си я поделиха

    07:52 25.07.2026

  • 44 НЕ МЕ КОПИРАЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Оригиналния пост е - БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ.
    Измисли нещо твое с изпиления си мозък.

    07:53 25.07.2026

  • 45 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    1 0 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    07:55 25.07.2026

  • 46 Ами убиха

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    Руски военни. Дори да не е заплаха, то трябва да ги върнеш тези обратно в страната им. И защо да имаш убити военни, без да реагираш?

    08:02 25.07.2026

  • 47 Еми взаимно ще

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    Се избият и си заразят териториите. Това е обаче "програма максимум" на британските шушумиги и световната олигархия, която планира тази война.

    08:04 25.07.2026

  • 48 НАЗНАЧИХА НОВ НАЦИСТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ

    1 0 Отговор
    Оказа се същия неможач като стария.

    08:05 25.07.2026

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