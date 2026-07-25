Петима ранени при масирана украинска атака в Ростов

Петима души са ранени при масирана нощна атака с безпилотни летателни апарати и ракети в Руската федерация.

Още новини от Украйна

Това съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар в официалния си Telegram канал, цитиран от руското издание „Ведомости“. Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли 2026 г. и е довело до сериозни разрушения и активиране на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) в целия регион.

Подробности за пострадалите и щетите

Според данни от местната администрация, предоставени от „Ростов Газета“ (rostovgazeta.ru), четирима от ранените са жители на административния център Ростов на Дон, а един е от Красносулинския район. На всички граждани е оказана спешна медицинска помощ:

Хоспитализация: Двама души са настанени в болница в Ростов с по-тежки наранявания.

Двама души са настанени в болница в Ростов с по-тежки наранявания. Леки наранявания: Други трима са прегледани на място и са освободени за домашно лечение.

Жителите на Ростов съобщават в социалните мрежи за серия от мощни експлозии, започнали веднага след полунощ и продължили до ранните часове на деня. Ръководителят на градската администрация Александър Скрябин призова гражданите да не се приближават до прозорците и да останат в затворени помещения поради задействането на ПВО комплексите. На място в града са избухнали локални пожари, информира медията „24 Канал“. Частични щети са нанесени на административна сграда и търговски обекти в Мясниковския район, допълва вестник „Коммерсантъ“.

Мащаб на въздушните удари

Атаката е част от по-широка офанзива на ВСУ срещу руска логистична инфраструктура. Според информация на „Украинска правда“, освен Ростовска област, под сериозен обстрел през същата нощ са били поставени и обекти в Белгородска област, както и военни поделения и летища в град Енгелс (Саратовска област). Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че десетки украински дронове са били прихванати, но падащите отломки са предизвикали пожари и материални щети.

Въздушен удар дълбоко в тила

Взривове са отекнали и в района на стратегическото летище „Енгелс-2“, където Русия базира своите бомбардировачи за далечно действие. Информацията за пожари и щети в промишлените и военни зони се потвърждава от военни наблюдатели, цитирани от УНИАН и RBC-Ukraine. Местните власти в Ростовска област съобщават за активиране на системите за противовъздушна отбрана, но цивилни кадри в социалните мрежи показват сериозни пожари в индустриалните зони.

Стратегически цели под прицел

Украинската кампания за сриване на военния потенциал на Кремъл продължава да се разраства. Според анализи на Института за изследване на войната (understandingwar.org), тези координирани нападения целят:

Унищожаване на логистика: Прекъсване на доставките на горива и боеприпаси към фронтовата линия.

Прекъсване на доставките на горива и боеприпаси към фронтовата линия. Психологически натиск: Демонстриране на уязвимостта на руската ПВО дълбоко зад границата.

Демонстриране на уязвимостта на руската ПВО дълбоко зад границата. Поразяване на жива сила: Удари по места за дислокация, какъвто е случаят с горящата казарма.

Ситуацията в атакуваните региони остава критична. Спасителните екипи в Луганск и Ростов продължават опитите да овладеят мащабните пожари. Официалните руски източници традиционно твърдят за десетки "свалени" дронове, но мащабът на разрушенията показва друго.