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Пентагонът намали броя на военните жертви в Иран

Пентагонът намали броя на военните жертви в Иран

25 Юли, 2026 07:02, обновена 25 Юли, 2026 07:08 901 27

  • пентагон-
  • иран-
  • пострадали-
  • данни

Разследване на CNN разкрива заличени данни за загинали американски войници, което предизвика мащабен политически скандал във Вашингтон.

Пентагонът намали броя на военните жертви в Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследване на CNN разкри, че уебсайтът на Министерството на отбраната на САЩ е намалил официалния брой на ранените американски военни в Иран от 482 на 420 души, въпреки съобщенията за нови сблъсъци.

Данните, показващи спад в жертвите, съвпадат с изявления за ранени войници, а от системата са изчезнали и имената на четирима загинали, което предизвика критики за прикриване на факти.

Отговорните институции отговориха с оправдания за софтуерен проблем.

Според разкрития, оповестени от CNN, данните в регистрите са били редуцирани, а имената на конкретни загинали бойци временно са изчезнали от публичните масиви.

Представители на министерството на отбраната на САЩ побързаха да квалифицират случилото се като „технически срив в системата“. Въпреки това официалните обяснения не успяха да потушат общественото недоволство. Управници от ранга на губернатора на Ню Йорк Кати Хокъл изразиха остър протест заради заличени имена на местни войници, паднали в бой, съобщава Yahoo News.

Това се случва на фона на изявления на Белия дом, стремящ се да манипулира обществената представа за реалната цена на операцията.

Експерти и медийни анализатори отбелязват, че процесът по отчитане на ранените и загиналите в района на Близкия изток често страда от сериозни забавяния. Докато военните сочат софтуерни и медицински процедури, изискващи седмици за документиране, критиците контрират, че администрацията умишлено занижава мащаба на пораженията, за да защити политическия си имидж в навечерието на нови преговори.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пацифист

    15 2 Отговор
    Ще за завършен идиот трябва да си , за да си помислиш въобще да станеш военен, а какво ли оставя да станеш военен. И какво за бога търсят тези краварски прошляци там , каква работа имат там и как може един човек да слуша чинно друг да му ръководи живота, това е някаква патология сред военните нехора.

    Коментиран от #2, #4, #5

    07:14 25.07.2026

  • 2 Моли се да не разбереш,

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пацифист":

    да не ти се наложи да станеш.

    07:17 25.07.2026

  • 3 Гост

    15 2 Отговор
    И още никой лицемер от ЕС не е наложил санкции за краварското пиратстване.

    Коментиран от #8, #17

    07:17 25.07.2026

  • 4 Не всеки ще види

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пацифист":

    бялото ти знаме, когато го развяваш. Има чалми, които няма да обърнат внимание на знамето ти.
    Внимавай какво си пожелаваш.

    Коментиран от #7, #21

    07:19 25.07.2026

  • 5 ТАКА Е!

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пацифист":

    То затова и на военните,в казармата им викахме...,,овенни"...!

    07:20 25.07.2026

  • 6 А колко

    7 1 Отговор
    Станаха жертвите от изложението под Киев . Снощи се говореше за 50 броя от , които 16 натовски бройки

    Коментиран от #9

    07:23 25.07.2026

  • 7 Яшар

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Не всеки ще види":

    Що се срамуваш от чалмите ,дедите ти 500 години са ходили с чалми ,но историята го скрива .

    Коментиран от #11

    07:24 25.07.2026

  • 8 Защото не са заплаха

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    дори за бг копейките. Само за кълките, които нюхат, което нерви копейките. Застрашени са еротичните им "източни" фантазии. Рашизъм в 1001 нощ.

    07:25 25.07.2026

  • 9 Криси Патрашкова

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "А колко":

    Дано се оправят хората ,че не понасям насилие изпбщо ,даже и в пресата !

    Коментиран от #13

    07:25 25.07.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Искам и аз зарадвам руснаците !!!
    От 2022г насам Русия стана Четвъртата икономика, Втора армия в света и с най-много бензин на глава. За жертви и загинали няма говорим - Строго от естествени причини 👆

    Коментиран от #19

    07:28 25.07.2026

  • 11 Не позна

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Яшар":

    Българите никога не били част от Раша. Бъркаш си "спомените", които са ти втълпили руските учебници от соца. Сега кажи, че Путин те е освободил и ще стане супер кагебейско.

    Коментиран от #16

    07:28 25.07.2026

  • 12 ФилоСоффа

    5 1 Отговор
    Янките по метода на Израел започнаха да не оповестяват щетите в техника и жива сила ,хем да изглеждат неподими в очите на останалия свят хем да има спокойствие сред овчеглавото население !

    07:30 25.07.2026

  • 13 Те вече се оправиха

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Криси Патрашкова":

    Всички руснаци и ботсванци са доставени на роднините им в отличен за снимки вид.

    Коментиран от #18

    07:30 25.07.2026

  • 14 Хе хе...

    5 1 Отговор
    Че кво толкоз бе, инфантилния идиот тръмп ги е възкресил...
    Ха ха ха ха ха ха ха!
    Нали се беше пуснал като Исус Христос!
    Ха ха ха!
    А аз си мислех, че по зле от бай дъно и камилата няма!

    07:31 25.07.2026

  • 15 военен неможач

    5 1 Отговор
    Абе нали бяха само двама загинали и един загубил се пилот, който го намериха?

    07:31 25.07.2026

  • 16 Яшар

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Не позна":

    Ние сме били достойна част от Великата Османска Империя ,кой каквото ще да ви разправя и нашите деди са учасвали с гордост в обсадата на Виена !

    Коментиран от #20

    07:32 25.07.2026

  • 17 Ще те пратим теб

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    да им наложиш санкции. Най-подходящ
    си. Трябва ни някой по-надъхан смелчага.

    07:33 25.07.2026

  • 18 Криси Патрашкова

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Те вече се оправиха":

    Драги ми господине ,погрешно сте ме разбрали ,страдам за момчетата пострадали при удара на изложението Армада в Киев !

    Коментиран от #22

    07:34 25.07.2026

  • 19 Гресиран козяк

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Гресирания 👈,сега и президент ли стана 😂😂😂?Време е да се прибираш в Карлуково ,отпуската свърши !

    07:36 25.07.2026

  • 20 Не вярвам

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Яшар":

    Никой не е въвеждал задължителен турски в училище, както задължителния руски през руското робство. Когато Османската империя е паднала, са ни останали разни неща. Когато Русия ни освободи, останахме без злато и архиви.
    Днес, когато поискаме сведения
    от турските архиви, турците ни ги предоставят. Когато поискаме от руските, автентичните се оказват унищожени. Не случайно националните ни герои са мразели Русия.
    Все пак имперска Русия не е помагала в освобождението от любов към нас. И сме й плащали до по.сиране за което. И сме се отблагодарили в излишък. Нищо дължим на имперска Русия. На днешната пък хич.

    07:44 25.07.2026

  • 21 Какви чалми бе

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Не всеки ще види":

    С чалми в Иран са само религиозните служители. Както България религиозните служители носят килимяфки. Ти килямяфка ли си тогава?
    Иранците са високоинтелигентен и образован народ. Затова и са против оръжия за масово унищожаване на невинни хора.
    Посочи ми един персиец терторист!!! Или атентатор?

    Коментиран от #26

    07:45 25.07.2026

  • 22 Грешно са ви осведомили

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Криси Патрашкова":

    Имате предвид децата и пенсионерите.
    Младите момчета са руски загуби, съжалявам за скръбта ви, но ще ви мине..

    07:47 25.07.2026

  • 23 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    А, Милене, подлого, ама то и жертви ли имало? Че и много били за да се налага да ги намаляват ли? Ми що мълчахте досега като папуняци, бе, фитки? Защо не пишете истината а само триете неудобните коментари и мнения на хората бре ?

    07:54 25.07.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    Те така много военни не бяха и в У...йна❗
    "Их там нет!"
    Те бяха по курортите, като Аспен, Малдивите ..... и там внезапно са получили инсулти и инфаркти ❗

    07:59 25.07.2026

  • 25 Бай онзи

    1 1 Отговор
    И да крият и да не крият,жертвите са над 3000.

    Коментиран от #27

    08:00 25.07.2026

  • 26 Да съм споменавал Иран?

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Какви чалми бе":

    Кой където го боли.
    Става дума за ислямска Русия, където целуват Корана.
    Чалми е метафора за ислямисти. Само необразованите елементарници са буквалисти и търсят за всичко прав текст.
    Случайно да сте копейка? Да? Това обяснява всичко.

    08:05 25.07.2026

  • 27 Радвай се,

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бай онзи":

    от този измислен факт ще станеш по-богат и по-умен, предполагам.

    08:07 25.07.2026