Разследване на CNN разкри, че уебсайтът на Министерството на отбраната на САЩ е намалил официалния брой на ранените американски военни в Иран от 482 на 420 души, въпреки съобщенията за нови сблъсъци.

Данните, показващи спад в жертвите, съвпадат с изявления за ранени войници, а от системата са изчезнали и имената на четирима загинали, което предизвика критики за прикриване на факти.

Отговорните институции отговориха с оправдания за софтуерен проблем.

Според разкрития, оповестени от CNN, данните в регистрите са били редуцирани, а имената на конкретни загинали бойци временно са изчезнали от публичните масиви.

Представители на министерството на отбраната на САЩ побързаха да квалифицират случилото се като „технически срив в системата“. Въпреки това официалните обяснения не успяха да потушат общественото недоволство. Управници от ранга на губернатора на Ню Йорк Кати Хокъл изразиха остър протест заради заличени имена на местни войници, паднали в бой, съобщава Yahoo News.

Това се случва на фона на изявления на Белия дом, стремящ се да манипулира обществената представа за реалната цена на операцията.

Експерти и медийни анализатори отбелязват, че процесът по отчитане на ранените и загиналите в района на Близкия изток често страда от сериозни забавяния. Докато военните сочат софтуерни и медицински процедури, изискващи седмици за документиране, критиците контрират, че администрацията умишлено занижава мащаба на пораженията, за да защити политическия си имидж в навечерието на нови преговори.