Пентагонът намали броя на военните жертви в Иран

Разследване на CNN разкри, че уебсайтът на Министерството на отбраната на САЩ е намалил официалния брой на ранените американски военни в Иран от 482 на 420 души, въпреки съобщенията за нови сблъсъци.
Данните, показващи спад в жертвите, съвпадат с изявления за ранени войници, а от системата са изчезнали и имената на четирима загинали, което предизвика критики за прикриване на факти.
Отговорните институции отговориха с оправдания за софтуерен проблем.
Според разкрития, оповестени от CNN, данните в регистрите са били редуцирани, а имената на конкретни загинали бойци временно са изчезнали от публичните масиви.
Представители на министерството на отбраната на САЩ побързаха да квалифицират случилото се като „технически срив в системата“. Въпреки това официалните обяснения не успяха да потушат общественото недоволство. Управници от ранга на губернатора на Ню Йорк Кати Хокъл изразиха остър протест заради заличени имена на местни войници, паднали в бой, съобщава Yahoo News.
Това се случва на фона на изявления на Белия дом, стремящ се да манипулира обществената представа за реалната цена на операцията.
Експерти и медийни анализатори отбелязват, че процесът по отчитане на ранените и загиналите в района на Близкия изток често страда от сериозни забавяния. Докато военните сочат софтуерни и медицински процедури, изискващи седмици за документиране, критиците контрират, че администрацията умишлено занижава мащаба на пораженията, за да защити политическия си имидж в навечерието на нови преговори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пацифист
Коментиран от #2, #4, #5
07:14 25.07.2026
2 Моли се да не разбереш,
До коментар #1 от "Пацифист":да не ти се наложи да станеш.
07:17 25.07.2026
3 Гост
Коментиран от #8, #17
07:17 25.07.2026
4 Не всеки ще види
До коментар #1 от "Пацифист":бялото ти знаме, когато го развяваш. Има чалми, които няма да обърнат внимание на знамето ти.
Внимавай какво си пожелаваш.
Коментиран от #7, #21
07:19 25.07.2026
5 ТАКА Е!
До коментар #1 от "Пацифист":То затова и на военните,в казармата им викахме...,,овенни"...!
07:20 25.07.2026
6 А колко
Коментиран от #9
07:23 25.07.2026
7 Яшар
До коментар #4 от "Не всеки ще види":Що се срамуваш от чалмите ,дедите ти 500 години са ходили с чалми ,но историята го скрива .
Коментиран от #11
07:24 25.07.2026
8 Защото не са заплаха
До коментар #3 от "Гост":дори за бг копейките. Само за кълките, които нюхат, което нерви копейките. Застрашени са еротичните им "източни" фантазии. Рашизъм в 1001 нощ.
07:25 25.07.2026
9 Криси Патрашкова
До коментар #6 от "А колко":Дано се оправят хората ,че не понасям насилие изпбщо ,даже и в пресата !
Коментиран от #13
07:25 25.07.2026
10 Владимир Путин, президент
От 2022г насам Русия стана Четвъртата икономика, Втора армия в света и с най-много бензин на глава. За жертви и загинали няма говорим - Строго от естествени причини 👆
Коментиран от #19
07:28 25.07.2026
11 Не позна
До коментар #7 от "Яшар":Българите никога не били част от Раша. Бъркаш си "спомените", които са ти втълпили руските учебници от соца. Сега кажи, че Путин те е освободил и ще стане супер кагебейско.
Коментиран от #16
07:28 25.07.2026
12 ФилоСоффа
07:30 25.07.2026
13 Те вече се оправиха
До коментар #9 от "Криси Патрашкова":Всички руснаци и ботсванци са доставени на роднините им в отличен за снимки вид.
Коментиран от #18
07:30 25.07.2026
14 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха ха!
Нали се беше пуснал като Исус Христос!
Ха ха ха!
А аз си мислех, че по зле от бай дъно и камилата няма!
07:31 25.07.2026
15 военен неможач
07:31 25.07.2026
16 Яшар
До коментар #11 от "Не позна":Ние сме били достойна част от Великата Османска Империя ,кой каквото ще да ви разправя и нашите деди са учасвали с гордост в обсадата на Виена !
Коментиран от #20
07:32 25.07.2026
17 Ще те пратим теб
До коментар #3 от "Гост":да им наложиш санкции. Най-подходящ
си. Трябва ни някой по-надъхан смелчага.
07:33 25.07.2026
18 Криси Патрашкова
До коментар #13 от "Те вече се оправиха":Драги ми господине ,погрешно сте ме разбрали ,страдам за момчетата пострадали при удара на изложението Армада в Киев !
Коментиран от #22
07:34 25.07.2026
19 Гресиран козяк
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Гресирания 👈,сега и президент ли стана 😂😂😂?Време е да се прибираш в Карлуково ,отпуската свърши !
07:36 25.07.2026
20 Не вярвам
До коментар #16 от "Яшар":Никой не е въвеждал задължителен турски в училище, както задължителния руски през руското робство. Когато Османската империя е паднала, са ни останали разни неща. Когато Русия ни освободи, останахме без злато и архиви.
Днес, когато поискаме сведения
от турските архиви, турците ни ги предоставят. Когато поискаме от руските, автентичните се оказват унищожени. Не случайно националните ни герои са мразели Русия.
Все пак имперска Русия не е помагала в освобождението от любов към нас. И сме й плащали до по.сиране за което. И сме се отблагодарили в излишък. Нищо дължим на имперска Русия. На днешната пък хич.
07:44 25.07.2026
21 Какви чалми бе
До коментар #4 от "Не всеки ще види":С чалми в Иран са само религиозните служители. Както България религиозните служители носят килимяфки. Ти килямяфка ли си тогава?
Иранците са високоинтелигентен и образован народ. Затова и са против оръжия за масово унищожаване на невинни хора.
Посочи ми един персиец терторист!!! Или атентатор?
Коментиран от #26
07:45 25.07.2026
22 Грешно са ви осведомили
До коментар #18 от "Криси Патрашкова":Имате предвид децата и пенсионерите.
Младите момчета са руски загуби, съжалявам за скръбта ви, но ще ви мине..
07:47 25.07.2026
23 Ха ха ха
07:54 25.07.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Их там нет!"
Те бяха по курортите, като Аспен, Малдивите ..... и там внезапно са получили инсулти и инфаркти ❗
07:59 25.07.2026
25 Бай онзи
Коментиран от #27
08:00 25.07.2026
26 Да съм споменавал Иран?
До коментар #21 от "Какви чалми бе":Кой където го боли.
Става дума за ислямска Русия, където целуват Корана.
Чалми е метафора за ислямисти. Само необразованите елементарници са буквалисти и търсят за всичко прав текст.
Случайно да сте копейка? Да? Това обяснява всичко.
08:05 25.07.2026
27 Радвай се,
До коментар #25 от "Бай онзи":от този измислен факт ще станеш по-богат и по-умен, предполагам.
08:07 25.07.2026