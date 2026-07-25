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Доналд Тръмп подготвя радикални стъпки за Украйна и Китай

Доналд Тръмп подготвя радикални стъпки за Украйна и Китай

25 Юли, 2026 07:15, обновена 25 Юли, 2026 07:22 1 481 16

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Американският президент вещае крах на традиционните медии в САЩ.

Доналд Тръмп подготвя радикални стъпки за Украйна и Китай - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската политическа сцена навлиза в нов етап на геополитическа и икономическа несигурност.

Актуални материали на водещи международни издания разкриват амбициозните планове на президента Доналд Тръмп, които засягат както глобалния мир, така и бъдещето на технологичния сектор и американските масмедии.

Една заповед за край на войната в Украйна

Според анализ на The Hill, президентът Доналд Тръмп вече разполага с реален шанс да прекрати войната в Украйна чрез подписването на една-единствена изпълнителна заповед. В публикацията се посочва, че новата стратегия на Белия дом предвижда драстично пренареждане на приоритетите за сигурност.

Чрез този юридически инструмент администрацията може едностранно да промени правилата за финансиране, оръжейни доставки и дипломатически ангажименти, принуждавайки замесените страни да седнат на масата за преговори по неговия вече анонсиран 28-точков мирен план. Тръмп активно залага на тази стратегия, за да спре военните действия в Източна Европа и бързо да пренасочи ресурсите на САЩ към други конфликтни зони и вътрешни икономически приоритети.

Тръмп е „разкъсван“ заради китайските чипове

На икономическия фронт ситуацията е далеч по-нюансирана. В свой ексклузивен материал бизнес ежедневникът The Wall Street Journal разкрива, че Доналд Тръмп е дълбоко „разкъсван“ по въпроса за ограниченията на китайските полупроводници и памет. Детайли от разследването на медията показват, че президентът е притиснат между два американски технологични гиганта.

  • Apple настоява за облекчения, за да използва по-евтини китайски чипове за памет (произведени от CXMT и YMTC) извън пределите на САЩ, с цел да избегне сериозен скок в потребителските цени.
  • Micron Technology от своя страна силно лобира за пълна блокада на китайския внос, предупреждавайки, че всяка отстъпка би унищожила местното производство на полупроводници в САЩ.

Този сблъсък поставя Тръмп пред тежък избор между овладяването на инфлацията за американските граждани и защитата на родното производство, което е стълб в неговата кампания за национална сигурност.

Традиционните медии в САЩ пред фалит?

Успоредно с глобалните теми, Доналд Тръмп изрази твърдото си убеждение, че след евентуалното му окончателно напускане на голямата политика, много от водещите американски медии ще фалират. Държавният глава коментира, че либералните телевизии и вестници съществуват и поддържат рейтингите си единствено благодарение на постоянния фокус върху неговата личност и решения. Твърдението идва в момент, когато неговата собствена компания Trump Media & Technology Group (собственик на платформата Truth Social) преминава през сериозни финансови сътресения и търси нови начини за монетизация на президентските публикации.

Синтезираните данни показват, че докато Тръмп преформатира световния ред, икономическият натиск върху технологиите и медийния пазар в САЩ продължава да расте с бързи темпове.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    22 1 Отговор
    Перчемът се опитва да оцелее с легализиране на пиратстването.
    200 години поробваха цяла Африка, да им построят африканците безплатно шосета и жп линии. И когато им построиха държавата, изведнъж янките станаха големи либерални демократи.
    Пфу! Гнус ме е от тия.

    07:27 25.07.2026

  • 2 Мдаа

    17 1 Отговор
    Не го слуша главъта

    07:28 25.07.2026

  • 3 Овчар

    19 1 Отговор
    Този вече ми е смешно..! Психично отклонен ..! НЕНУЖЕН и ВРЕДЕН ПАРАЗИТ..!

    07:29 25.07.2026

  • 4 Гост

    19 1 Отговор
    Кара Европа да налага санкции и да седи без горива, а той - купува руски газ и го препродава на заблудените европейци.

    07:30 25.07.2026

  • 5 Дедо Дони

    10 0 Отговор
    Това означава ли, че се отказваш от идеите си заради, които започна конфликта на украинска територия, съгласен ли си с исканията на Русия, ако не, заповядваш само на армията на САЩ.

    07:38 25.07.2026

  • 6 Десислава Димитрова

    10 2 Отговор
    Абе кво ни занимавате по десетки пъти ежедневно с менталните изцепки на един луд дементирал старец ?

    Коментиран от #10

    07:41 25.07.2026

  • 7 Дзак

    3 2 Отговор
    Нима?

    07:44 25.07.2026

  • 8 Неадекватен

    5 0 Отговор
    Дончо, Абе на кой заповядваш

    07:46 25.07.2026

  • 9 Късно е май

    4 0 Отговор
    А можеби, всички от "Другия" лагер, които тормозиш, вече са заинтересовани от обедняването на САЩ и ЕС

    07:49 25.07.2026

  • 10 Червен кхмер

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Десислава Димитрова":

    Защо забрави и за ботоксното джудже .Или искаш само инфо за кремълския бандит.
    Факт е ,че Путин опре До Тръмп да реши войната започната от Русия .

    Коментиран от #14

    07:55 25.07.2026

  • 11 МАЛКО МИ ОСТАВА

    1 0 Отговор
    На ДЕМИ СТАРЧЕТО. И ще се опита да се оправдае за ЗУЛУМИ и вреди които направи. Той е пътник но по богат и той и семейството му за сметка на други по света.

    07:55 25.07.2026

  • 12 Пенчо

    2 0 Отговор
    Циркът продължава, но докога!?

    07:57 25.07.2026

  • 13 САЩ ВЕЧЕ ИМАТ 38 ТРИЛИОНА ДЪЛГ

    1 0 Отговор
    За съжаление единствения изход от този фалит е чрез трета световна война.

    07:59 25.07.2026

  • 14 Тази война скоро

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Червен кхмер":

    Няма да спре. Само на наркото ако му искат кирливите ризи и го принудят ще спре. Има още много европейски евра и американски долари за крадене. А може би е останала и територия за продаване и редки скъпи природни ресурси за вземане. Окраина е пред фалит.

    08:00 25.07.2026

  • 15 Така Така

    3 0 Отговор
    Ко е туй нещо бре то не се разбира нищо ...... за Китай ко????? Нямат козове сащисаните срещу Китай. Със заповед ще прекратява войни хахахаха и кой ще го чуе тоя душевно болен индивид???? Пълна цоза е този мътерял

    08:02 25.07.2026

  • 16 ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ

    0 0 Отговор
    И какво точно може да направи Тръмп на Китай?? Наистина нивото на пропагандата е много ниско.

    08:09 25.07.2026