Доналд Тръмп подготвя радикални стъпки за Украйна и Китай

Американската политическа сцена навлиза в нов етап на геополитическа и икономическа несигурност.
Актуални материали на водещи международни издания разкриват амбициозните планове на президента Доналд Тръмп, които засягат както глобалния мир, така и бъдещето на технологичния сектор и американските масмедии.
Една заповед за край на войната в Украйна
Според анализ на The Hill, президентът Доналд Тръмп вече разполага с реален шанс да прекрати войната в Украйна чрез подписването на една-единствена изпълнителна заповед. В публикацията се посочва, че новата стратегия на Белия дом предвижда драстично пренареждане на приоритетите за сигурност.
Чрез този юридически инструмент администрацията може едностранно да промени правилата за финансиране, оръжейни доставки и дипломатически ангажименти, принуждавайки замесените страни да седнат на масата за преговори по неговия вече анонсиран 28-точков мирен план. Тръмп активно залага на тази стратегия, за да спре военните действия в Източна Европа и бързо да пренасочи ресурсите на САЩ към други конфликтни зони и вътрешни икономически приоритети.
Тръмп е „разкъсван“ заради китайските чипове
На икономическия фронт ситуацията е далеч по-нюансирана. В свой ексклузивен материал бизнес ежедневникът The Wall Street Journal разкрива, че Доналд Тръмп е дълбоко „разкъсван“ по въпроса за ограниченията на китайските полупроводници и памет. Детайли от разследването на медията показват, че президентът е притиснат между два американски технологични гиганта.
- Apple настоява за облекчения, за да използва по-евтини китайски чипове за памет (произведени от CXMT и YMTC) извън пределите на САЩ, с цел да избегне сериозен скок в потребителските цени.
- Micron Technology от своя страна силно лобира за пълна блокада на китайския внос, предупреждавайки, че всяка отстъпка би унищожила местното производство на полупроводници в САЩ.
Този сблъсък поставя Тръмп пред тежък избор между овладяването на инфлацията за американските граждани и защитата на родното производство, което е стълб в неговата кампания за национална сигурност.
Традиционните медии в САЩ пред фалит?
Успоредно с глобалните теми, Доналд Тръмп изрази твърдото си убеждение, че след евентуалното му окончателно напускане на голямата политика, много от водещите американски медии ще фалират. Държавният глава коментира, че либералните телевизии и вестници съществуват и поддържат рейтингите си единствено благодарение на постоянния фокус върху неговата личност и решения. Твърдението идва в момент, когато неговата собствена компания Trump Media & Technology Group (собственик на платформата Truth Social) преминава през сериозни финансови сътресения и търси нови начини за монетизация на президентските публикации.
Синтезираните данни показват, че докато Тръмп преформатира световния ред, икономическият натиск върху технологиите и медийния пазар в САЩ продължава да расте с бързи темпове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
200 години поробваха цяла Африка, да им построят африканците безплатно шосета и жп линии. И когато им построиха държавата, изведнъж янките станаха големи либерални демократи.
Пфу! Гнус ме е от тия.
07:27 25.07.2026
2 Мдаа
07:28 25.07.2026
3 Овчар
07:29 25.07.2026
4 Гост
07:30 25.07.2026
5 Дедо Дони
07:38 25.07.2026
6 Десислава Димитрова
Коментиран от #10
07:41 25.07.2026
7 Дзак
07:44 25.07.2026
8 Неадекватен
07:46 25.07.2026
9 Късно е май
07:49 25.07.2026
10 Червен кхмер
До коментар #6 от "Десислава Димитрова":Защо забрави и за ботоксното джудже .Или искаш само инфо за кремълския бандит.
Факт е ,че Путин опре До Тръмп да реши войната започната от Русия .
Коментиран от #14
07:55 25.07.2026
11 МАЛКО МИ ОСТАВА
07:55 25.07.2026
12 Пенчо
07:57 25.07.2026
13 САЩ ВЕЧЕ ИМАТ 38 ТРИЛИОНА ДЪЛГ
07:59 25.07.2026
14 Тази война скоро
До коментар #10 от "Червен кхмер":Няма да спре. Само на наркото ако му искат кирливите ризи и го принудят ще спре. Има още много европейски евра и американски долари за крадене. А може би е останала и територия за продаване и редки скъпи природни ресурси за вземане. Окраина е пред фалит.
08:00 25.07.2026
15 Така Така
08:02 25.07.2026
16 ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ
08:09 25.07.2026