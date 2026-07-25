Доналд Тръмп подготвя радикални стъпки за Украйна и Китай

Американската политическа сцена навлиза в нов етап на геополитическа и икономическа несигурност.

Актуални материали на водещи международни издания разкриват амбициозните планове на президента Доналд Тръмп, които засягат както глобалния мир, така и бъдещето на технологичния сектор и американските масмедии.

Една заповед за край на войната в Украйна

Според анализ на The Hill, президентът Доналд Тръмп вече разполага с реален шанс да прекрати войната в Украйна чрез подписването на една-единствена изпълнителна заповед. В публикацията се посочва, че новата стратегия на Белия дом предвижда драстично пренареждане на приоритетите за сигурност.

Чрез този юридически инструмент администрацията може едностранно да промени правилата за финансиране, оръжейни доставки и дипломатически ангажименти, принуждавайки замесените страни да седнат на масата за преговори по неговия вече анонсиран 28-точков мирен план. Тръмп активно залага на тази стратегия, за да спре военните действия в Източна Европа и бързо да пренасочи ресурсите на САЩ към други конфликтни зони и вътрешни икономически приоритети.

Тръмп е „разкъсван“ заради китайските чипове

На икономическия фронт ситуацията е далеч по-нюансирана. В свой ексклузивен материал бизнес ежедневникът The Wall Street Journal разкрива, че Доналд Тръмп е дълбоко „разкъсван“ по въпроса за ограниченията на китайските полупроводници и памет. Детайли от разследването на медията показват, че президентът е притиснат между два американски технологични гиганта.

Apple настоява за облекчения, за да използва по-евтини китайски чипове за памет (произведени от CXMT и YMTC) извън пределите на САЩ, с цел да избегне сериозен скок в потребителските цени.

настоява за облекчения, за да използва по-евтини китайски чипове за памет (произведени от CXMT и YMTC) извън пределите на САЩ, с цел да избегне сериозен скок в потребителските цени. Micron Technology от своя страна силно лобира за пълна блокада на китайския внос, предупреждавайки, че всяка отстъпка би унищожила местното производство на полупроводници в САЩ.

Този сблъсък поставя Тръмп пред тежък избор между овладяването на инфлацията за американските граждани и защитата на родното производство, което е стълб в неговата кампания за национална сигурност.

Традиционните медии в САЩ пред фалит?

Успоредно с глобалните теми, Доналд Тръмп изрази твърдото си убеждение, че след евентуалното му окончателно напускане на голямата политика, много от водещите американски медии ще фалират. Държавният глава коментира, че либералните телевизии и вестници съществуват и поддържат рейтингите си единствено благодарение на постоянния фокус върху неговата личност и решения. Твърдението идва в момент, когато неговата собствена компания Trump Media & Technology Group (собственик на платформата Truth Social) преминава през сериозни финансови сътресения и търси нови начини за монетизация на президентските публикации.

Синтезираните данни показват, че докато Тръмп преформатира световния ред, икономическият натиск върху технологиите и медийния пазар в САЩ продължава да расте с бързи темпове.