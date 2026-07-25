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Руски дронове удариха бензиностанции и пожарна в Полтава
  Тема: Украйна

Руски дронове удариха бензиностанции и пожарна в Полтава

25 Юли, 2026 07:28, обновена 25 Юли, 2026 07:32 697 15

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Масирана нощна атака с БПЛА в Полтавска област: Поразени са граждански обекти и спасителна служба

Руски дронове удариха бензиностанции и пожарна в Полтава - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 25 юли руските окупационни сили извършиха нова въздушна атака срещу гражданска и критична инфраструктура в Украйна.

Под ударите на вражеските безпилотни летателни апарати (БПЛА) попаднаха обекти на територията на Полтавския район. За това официално съобщи ръководителят на Полтавската областна военна администрация (ОВА) Виталий Дяковнич в своя канал в Telegram.

Локализация на щетите и последствия

По данни на местните власти, попаденията на вражеските безпилотници са регистрирани на три конкретни локации:

  • Две автозареждащи станции (бензиностанции), където са нанесени материални щети по оборудването.
  • Сградата на местна пожарна част, която е била частично разрушена или повредена при взривовете.

Към 07:30 часа българско време (съвпадащо с местното време в Украйна), информация за загинали или ранени граждани в спешните служби не е постъпвала. Спасителните екипи и аварийните служби работят на местата на инцидентите за ликвидиране на последствията от ударите.

Хронология на въздушната тревога

Жителите на Полтавския район прекараха нощта под заплаха от въздушни удари, като тревогата бе обявявана двукратно:

  • Първата вълна на опасност започна в 00:56 ч. и продължи до 01:18 ч.
  • Втората, по-интензивна вълна от дронове доведе до нова тревога, започнала в 05:53 ч. сутринта.

Атаката е част от продължаващата системна кампания на Руската федерация за унищожаване на логистичната и енергийната инфраструктура в Полтавска област. Нападенията над петролни бази, бензиностанции и обекти на компанията "Нафтогаз" в региона зачестиха през последните месеци.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе хе...

    16 1 Отговор
    След пристанищата на Одеса руснаците са подкарали и пристанищата на Измайл. Доставките и по море и по Дунав за киевската хунта приключиха. Сега остават само тунелите към Полша и довършване на енергийната система на 4о4.
    Между другото, последната бензиностанция в сумска област изгоря преди около седмица.
    Дали пък Путин наистина се е събудил?..

    Коментиран от #9

    07:36 25.07.2026

  • 2 Абе.....

    12 1 Отговор
    Хронология..... Бой по капите на укрофашистите, и те толкова!!!

    07:37 25.07.2026

  • 3 Българин

    10 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    07:38 25.07.2026

  • 4 МЪКЪ МЪКЪ

    10 1 Отговор
    Пак ли е имало затрупани натюфци?

    Коментиран от #6

    07:40 25.07.2026

  • 5 хихи

    1 3 Отговор
    слаба работа...

    07:41 25.07.2026

  • 6 хихи

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "МЪКЪ МЪКЪ":

    Няма дизел с кво да ги изровят?

    07:43 25.07.2026

  • 7 Денис Джамбазов

    1 0 Отговор
    Защо им е бензин на свиньособаките ?

    07:44 25.07.2026

  • 8 ФАКТ

    2 3 Отговор
    Украйна удря рафинерии, жената Пусин удря... бензиностанции. Руски военни блогъри се чудят дали Путин не е управляван от САЩ

    Коментиран от #13, #15

    07:48 25.07.2026

  • 9 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хе хе...":

    Сорос ми каза да се евг и да казваме на копейките по строежите, че сме многоходови. Забрани ни да целим рафинерии и ни каза целете бензиностанции ахахах

    Коментиран от #11

    07:49 25.07.2026

  • 10 Хе хе...

    5 0 Отговор
    Също така, тия дни от сащ са изпратени 150 военни лекари в болници в Германия. Сигурно е нещо напълно нормално и няма нищо общо със събитията в 4о4 и в американските бази в арабския полуостров напоследък.
    Изрично подчертавам, че не намеквам абсолютно нищо!

    07:50 25.07.2026

  • 11 Бай той Толстой

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Абе,дойде ви времето.Прасетата на Персин чакат!

    07:53 25.07.2026

  • 12 Удри Вова,

    0 0 Отговор
    Тия крави не са наши, мамцу им п0йe6eM фашистичку!

    07:59 25.07.2026

  • 13 666

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ":

    копейките не се чудят защото са бавн0 ра3 виващи.

    Коментиран от #14

    08:00 25.07.2026

  • 14 Защото

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "666":

    Паветниците съсипват капейките от цугтромбони! И на капейките им се замайва главата от толкос много еякулация!

    08:02 25.07.2026

  • 15 Пауло

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ":

    В Украйна имаше един (1) нефтопреработвателен завод — в Кременчук. Унищожиха го още през 2022 година и го довършиха окончателно през 2023‑та.

    08:09 25.07.2026

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