Руски дронове удариха бензиностанции и пожарна в Полтава

В нощта срещу 25 юли руските окупационни сили извършиха нова въздушна атака срещу гражданска и критична инфраструктура в Украйна.
Под ударите на вражеските безпилотни летателни апарати (БПЛА) попаднаха обекти на територията на Полтавския район. За това официално съобщи ръководителят на Полтавската областна военна администрация (ОВА) Виталий Дяковнич в своя канал в Telegram.
Локализация на щетите и последствия
По данни на местните власти, попаденията на вражеските безпилотници са регистрирани на три конкретни локации:
- Две автозареждащи станции (бензиностанции), където са нанесени материални щети по оборудването.
- Сградата на местна пожарна част, която е била частично разрушена или повредена при взривовете.
Към 07:30 часа българско време (съвпадащо с местното време в Украйна), информация за загинали или ранени граждани в спешните служби не е постъпвала. Спасителните екипи и аварийните служби работят на местата на инцидентите за ликвидиране на последствията от ударите.
Хронология на въздушната тревога
Жителите на Полтавския район прекараха нощта под заплаха от въздушни удари, като тревогата бе обявявана двукратно:
- Първата вълна на опасност започна в 00:56 ч. и продължи до 01:18 ч.
- Втората, по-интензивна вълна от дронове доведе до нова тревога, започнала в 05:53 ч. сутринта.
Атаката е част от продължаващата системна кампания на Руската федерация за унищожаване на логистичната и енергийната инфраструктура в Полтавска област. Нападенията над петролни бази, бензиностанции и обекти на компанията "Нафтогаз" в региона зачестиха през последните месеци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хе хе...
Между другото, последната бензиностанция в сумска област изгоря преди около седмица.
Дали пък Путин наистина се е събудил?..
Коментиран от #9
07:36 25.07.2026
2 Абе.....
07:37 25.07.2026
3 Българин
07:38 25.07.2026
4 МЪКЪ МЪКЪ
Коментиран от #6
07:40 25.07.2026
5 хихи
07:41 25.07.2026
6 хихи
До коментар #4 от "МЪКЪ МЪКЪ":Няма дизел с кво да ги изровят?
07:43 25.07.2026
7 Денис Джамбазов
07:44 25.07.2026
8 ФАКТ
Коментиран от #13, #15
07:48 25.07.2026
9 Путин
До коментар #1 от "Хе хе...":Сорос ми каза да се евг и да казваме на копейките по строежите, че сме многоходови. Забрани ни да целим рафинерии и ни каза целете бензиностанции ахахах
Коментиран от #11
07:49 25.07.2026
10 Хе хе...
Изрично подчертавам, че не намеквам абсолютно нищо!
07:50 25.07.2026
11 Бай той Толстой
До коментар #9 от "Путин":Абе,дойде ви времето.Прасетата на Персин чакат!
07:53 25.07.2026
12 Удри Вова,
07:59 25.07.2026
13 666
До коментар #8 от "ФАКТ":копейките не се чудят защото са бавн0 ра3 виващи.
Коментиран от #14
08:00 25.07.2026
14 Защото
До коментар #13 от "666":Паветниците съсипват капейките от цугтромбони! И на капейките им се замайва главата от толкос много еякулация!
08:02 25.07.2026
15 Пауло
До коментар #8 от "ФАКТ":В Украйна имаше един (1) нефтопреработвателен завод — в Кременчук. Унищожиха го още през 2022 година и го довършиха окончателно през 2023‑та.
08:09 25.07.2026