Руски дронове удариха бензиностанции и пожарна в Полтава

В нощта срещу 25 юли руските окупационни сили извършиха нова въздушна атака срещу гражданска и критична инфраструктура в Украйна.

Под ударите на вражеските безпилотни летателни апарати (БПЛА) попаднаха обекти на територията на Полтавския район. За това официално съобщи ръководителят на Полтавската областна военна администрация (ОВА) Виталий Дяковнич в своя канал в Telegram.

Локализация на щетите и последствия

По данни на местните власти, попаденията на вражеските безпилотници са регистрирани на три конкретни локации:

Две автозареждащи станции (бензиностанции) , където са нанесени материални щети по оборудването.

, където са нанесени материални щети по оборудването. Сградата на местна пожарна част, която е била частично разрушена или повредена при взривовете.

Към 07:30 часа българско време (съвпадащо с местното време в Украйна), информация за загинали или ранени граждани в спешните служби не е постъпвала. Спасителните екипи и аварийните служби работят на местата на инцидентите за ликвидиране на последствията от ударите.

Хронология на въздушната тревога

Жителите на Полтавския район прекараха нощта под заплаха от въздушни удари, като тревогата бе обявявана двукратно:

Първата вълна на опасност започна в 00:56 ч. и продължи до 01:18 ч.

и продължи до Втората, по-интензивна вълна от дронове доведе до нова тревога, започнала в 05:53 ч. сутринта.

Атаката е част от продължаващата системна кампания на Руската федерация за унищожаване на логистичната и енергийната инфраструктура в Полтавска област. Нападенията над петролни бази, бензиностанции и обекти на компанията "Нафтогаз" в региона зачестиха през последните месеци.