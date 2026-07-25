ПВО на Украйна свали ракета и 127 дрона

През изминалата нощ руските сили предприеха поредна масирана атака срещу Украйна, съчетаваща използването на управляеми ракети и вълни от безпилотни летателни апарати.
Според официалния доклад на украинските Военновъздушни сили, противовъздушната отбрана (ПВО) на страната е демонстрирала изключително висока ефективност в северните, южните, източните и централните региони.
Детайли за въздушната атака
Русия е изстреляла общо две управляеми авиационни ракети Х-59/69 от акваторията на Черно море и масиран рояк от 157 бойни дрона. Сред безпилотните апарати са засечени модели тип „Shahed“ (включително реактивни модификации), „Gerbera“, „Italmas“, както и лъжливи цели тип „Parodiya“. Те са пуснати от руските градове Брянск, Курск, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск, както и от окупираните територии на Донецк и Крим.
Резултатите от противовъздушния бой показват:
- Свалени въздушни цели: Унищожени или заглушени чрез средства за радиоелектронна борба (РЕБ) са една ракета Х-59/69 и общо 127 вражески дрона.
- Неутрализирана заплаха: Втората ракета Х-59 също не е достигнала своята планирана цел.
- Регистрирани попадения: Общо 26 безпилотни апарата са поразили обекти на девет различни локации, а отломки от свалени цели са паднали на четири места.
Рекорден удар по живата сила на фронта
Паралелно с успехите на ПВО, сухопътните сили и артилерията на Украйна продължават да нанасят тежки загуби на руската армия по линията на съприкосновение, предава Украинска правда. Сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди ликвидирането и изваждането от строя на още 1450 руски окупатори само за последните 24 часа. С това общият брой на руските загуби в жива сила от началото на пълномащабната инвазия бележи нов пик.
Освен огромния брой личен състав, руските сили са загубили десетки единици тежка бронирана техника, артилерийски системи и логистичен транспорт. Официалните данни и графики на украинското командване за динамиката на бойните действия могат да бъдат проследени в информационния портал Mezha Media.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готов за бой
Коментиран от #3, #6, #9, #12
08:28 25.07.2026
2 Гост
08:29 25.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
Коментиран от #30
08:33 25.07.2026
8 Ахахаха
08:33 25.07.2026
9 Гост
До коментар #1 от "Готов за бой":Киро не ти ли обясни, че Калотина не е на запад бе, аслан?
08:34 25.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хе хе...
Сега да не рече някой, че намеквам нещо!
08:35 25.07.2026
12 Тъй ли
До коментар #1 от "Готов за бой":На трудоваци не дават картечница.
Коментиран от #31
08:36 25.07.2026
13 Перун
08:37 25.07.2026
14 Гост
До коментар #10 от "ФАКТ":....и да обясниш как Калотина е на запад.
Та, кой бил с трети клас образование?
Коментиран от #23
08:38 25.07.2026
15 Оня
08:38 25.07.2026
16 свалили ууукрите
08:40 25.07.2026
17 Хе хе...
Изрично подчертавам, че нищо не намеквам!
08:41 25.07.2026
18 Йосиф Весериьнович
До коментар #10 от "ФАКТ":Обикновенно не комуникирам с амеби като теб,но не добре да съдиш за останалите по себе си!
08:43 25.07.2026
19 Готов за бой
08:44 25.07.2026
20 Иван Анчев плешивия циганин
08:47 25.07.2026
21 ВЕСЕЛЯК
Харно ли слипинг ин дъ метрото? Еврибари ли сте уейкъп или има и малко дедмит?
Бангаранга, украиниан бастардс. Сало Уганде!
Коментиран от #25
08:55 25.07.2026
22 Дедушка
08:56 25.07.2026
23 Антирашист 1846
До коментар #14 от "Гост":Верно сте с трети клас! Маже и дае на исток ако сте в сърбия !
09:10 25.07.2026
24 отекчен
09:13 25.07.2026
25 Антирашист 1847
До коментар #21 от "ВЕСЕЛЯК":Чист садизъм си е да се радваш на хорското нещастие ! Това го правят фашистите !
09:15 25.07.2026
26 Каунь
09:23 25.07.2026
27 Защооо,
Коментиран от #32
09:25 25.07.2026
28 Кво, ПВО, на укропоwcкенефите,
09:26 25.07.2026
29 УРААА...!
Слава Усраине👍!
09:33 25.07.2026
30 Остави го тоя Папагал!
До коментар #7 от "Гост":Пак са го изтървали от психо-болницата в Раднево...!
09:35 25.07.2026
31 На трдоваците дават само...
До коментар #12 от "Тъй ли":Кирка ,лопата и ръчна количка...!
09:36 25.07.2026
32 Защо ли...?!
До коментар #27 от "Защооо,":Защото отдолу ще има буря от гневни коментари срещу Ленче-Кремче...!
А аз пък,защо изобщо погледнах снимката...?!
Довечера ще сънувам кошмари...!
09:39 25.07.2026
33 Бай той Толстой
10:13 25.07.2026