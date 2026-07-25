Новини
Свят »
Украйна »
ПВО на Украйна свали ракета и 127 дрона
  Тема: Украйна

ПВО на Украйна свали ракета и 127 дрона

25 Юли, 2026 08:21, обновена 25 Юли, 2026 08:26 953 33

  • украйна-
  • дронове-
  • ракета-
  • атаки-
  • пво

Генералният щаб съобщи и за 1450 неутрализирани окупатори през последното денонощие

ПВО на Украйна свали ракета и 127 дрона - 1
Снимка: Генерален щаб на ВСУ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ руските сили предприеха поредна масирана атака срещу Украйна, съчетаваща използването на управляеми ракети и вълни от безпилотни летателни апарати.

Според официалния доклад на украинските Военновъздушни сили, противовъздушната отбрана (ПВО) на страната е демонстрирала изключително висока ефективност в северните, южните, източните и централните региони.

Детайли за въздушната атака

Русия е изстреляла общо две управляеми авиационни ракети Х-59/69 от акваторията на Черно море и масиран рояк от 157 бойни дрона. Сред безпилотните апарати са засечени модели тип „Shahed“ (включително реактивни модификации), „Gerbera“, „Italmas“, както и лъжливи цели тип „Parodiya“. Те са пуснати от руските градове Брянск, Курск, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск, както и от окупираните територии на Донецк и Крим.

Резултатите от противовъздушния бой показват:

  • Свалени въздушни цели: Унищожени или заглушени чрез средства за радиоелектронна борба (РЕБ) са една ракета Х-59/69 и общо 127 вражески дрона.
  • Неутрализирана заплаха: Втората ракета Х-59 също не е достигнала своята планирана цел.
  • Регистрирани попадения: Общо 26 безпилотни апарата са поразили обекти на девет различни локации, а отломки от свалени цели са паднали на четири места.

Рекорден удар по живата сила на фронта

Паралелно с успехите на ПВО, сухопътните сили и артилерията на Украйна продължават да нанасят тежки загуби на руската армия по линията на съприкосновение, предава Украинска правда. Сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди ликвидирането и изваждането от строя на още 1450 руски окупатори само за последните 24 часа. С това общият брой на руските загуби в жива сила от началото на пълномащабната инвазия бележи нов пик.

Освен огромния брой личен състав, руските сили са загубили десетки единици тежка бронирана техника, артилерийски системи и логистичен транспорт. Официалните данни и графики на украинското командване за динамиката на бойните действия могат да бъдат проследени в информационния портал Mezha Media.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    3 20 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #3, #6, #9, #12

    08:28 25.07.2026

  • 2 Гост

    23 1 Отговор
    ....предаде Укроинформ.

    08:29 25.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    10 1 Отговор
    Къде е запад и къде е Калотина?

    Коментиран от #30

    08:33 25.07.2026

  • 8 Ахахаха

    3 19 Отговор
    Путлер е най-голямата жена в Русийката. Сорос му заповядва да се евг и да бъде "ммогоходов" и он слуша и изпълнява. Украйна цели рафинерии, но Сорос му заповяда да цели бензиностанции в Украйна АХАХАХАХ

    08:33 25.07.2026

  • 9 Гост

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Киро не ти ли обясни, че Калотина не е на запад бе, аслан?

    08:34 25.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хе хе...

    19 2 Отговор
    Последната размяна на тела на загинали военни е 31÷501 в полза на Русия. Преди това години наред беше 24/40÷1000. Съотношението да си го смятат родните евроатлантически розАви понита.

    Сега да не рече някой, че намеквам нещо!

    08:35 25.07.2026

  • 12 Тъй ли

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    На трудоваци не дават картечница.

    Коментиран от #31

    08:36 25.07.2026

  • 13 Перун

    14 3 Отговор
    Миленчо фалшивата новина поддръжника на глобалистите и нацистите, които си ловят бедните мъже по улиците и ги разпределят за органи и за убой отново трупа карма. Трупай Миленчо трупай, ще се изненадаш накрая колко си натрупал.

    08:37 25.07.2026

  • 14 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    ....и да обясниш как Калотина е на запад.
    Та, кой бил с трети клас образование?

    Коментиран от #23

    08:38 25.07.2026

  • 15 Оня

    11 2 Отговор
    Виждаш източника и всичко се изяснява! Страотни победи бря! А ако беше и истина......

    08:38 25.07.2026

  • 16 свалили ууукрите

    10 1 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    08:40 25.07.2026

  • 17 Хе хе...

    10 1 Отговор
    Също така, тия дни от сащ са изпратени 150 военни лекари в болници в Германия. Сигурно е нещо напълно нормално и няма нищо общо със събитията в 4о4 и в американските бази в арабския полуостров напоследък.
    Изрично подчертавам, че нищо не намеквам!

    08:41 25.07.2026

  • 18 Йосиф Весериьнович

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    Обикновенно не комуникирам с амеби като теб,но не добре да съдиш за останалите по себе си!

    08:43 25.07.2026

  • 19 Готов за бой

    1 1 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война 👊

    08:44 25.07.2026

  • 20 Иван Анчев плешивия циганин

    10 1 Отговор
    Това са мечтите на тагарев, харизанов, шаламанов, гого папионката, асан агов, запрянов и трите национални телевизии.

    08:47 25.07.2026

  • 21 ВЕСЕЛЯК

    4 2 Отговор
    Добър морнинг, киефс мадаракарс, енд Лвовс коксукерс!
    Харно ли слипинг ин дъ метрото? Еврибари ли сте уейкъп или има и малко дедмит?
    Бангаранга, украиниан бастардс. Сало Уганде!

    Коментиран от #25

    08:55 25.07.2026

  • 22 Дедушка

    2 6 Отговор
    Абе пундю кат даде ладичката да си закарат вaтника до гpобищата, след туй зема ли си я?

    08:56 25.07.2026

  • 23 Антирашист 1846

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Верно сте с трети клас! Маже и дае на исток ако сте в сърбия !

    09:10 25.07.2026

  • 24 отекчен

    1 1 Отговор
    къде? кога? с какво?

    09:13 25.07.2026

  • 25 Антирашист 1847

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "ВЕСЕЛЯК":

    Чист садизъм си е да се радваш на хорското нещастие ! Това го правят фашистите !

    09:15 25.07.2026

  • 26 Каунь

    1 1 Отговор
    Ха-ха-ха! Свалили "Пародия", останалите 40-50 свалили с военни обекти....

    09:23 25.07.2026

  • 27 Защооо,

    2 1 Отговор
    защо на ленче кремче няма коментари?!Да и кажа,че българите не можем да сме надежден"партньор"на терористи!!!Никога!!!

    Коментиран от #32

    09:25 25.07.2026

  • 28 Кво, ПВО, на укропоwcкенефите,

    2 1 Отговор
    реват, че нямат с кво да свалят русщите дронове и ракети сега били свалили ч, да ама с поразените цели.

    09:26 25.07.2026

  • 29 УРААА...!

    2 1 Отговор
    Направихме сефтето-съборихме една руска ракета!
    Слава Усраине👍!

    09:33 25.07.2026

  • 30 Остави го тоя Папагал!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Пак са го изтървали от психо-болницата в Раднево...!

    09:35 25.07.2026

  • 31 На трдоваците дават само...

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тъй ли":

    Кирка ,лопата и ръчна количка...!

    09:36 25.07.2026

  • 32 Защо ли...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Защооо,":

    Защото отдолу ще има буря от гневни коментари срещу Ленче-Кремче...!
    А аз пък,защо изобщо погледнах снимката...?!
    Довечера ще сънувам кошмари...!

    09:39 25.07.2026

  • 33 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    😁😁😁. Вервайте.

    10:13 25.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания