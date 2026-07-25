През изминалата нощ руските сили предприеха поредна масирана атака срещу Украйна, съчетаваща използването на управляеми ракети и вълни от безпилотни летателни апарати.

Според официалния доклад на украинските Военновъздушни сили, противовъздушната отбрана (ПВО) на страната е демонстрирала изключително висока ефективност в северните, южните, източните и централните региони.

Детайли за въздушната атака

Русия е изстреляла общо две управляеми авиационни ракети Х-59/69 от акваторията на Черно море и масиран рояк от 157 бойни дрона. Сред безпилотните апарати са засечени модели тип „Shahed“ (включително реактивни модификации), „Gerbera“, „Italmas“, както и лъжливи цели тип „Parodiya“. Те са пуснати от руските градове Брянск, Курск, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск, както и от окупираните територии на Донецк и Крим.

Резултатите от противовъздушния бой показват:

Свалени въздушни цели: Унищожени или заглушени чрез средства за радиоелектронна борба (РЕБ) са една ракета Х-59/69 и общо 127 вражески дрона.

Унищожени или заглушени чрез средства за радиоелектронна борба (РЕБ) са една ракета Х-59/69 и общо 127 вражески дрона. Неутрализирана заплаха: Втората ракета Х-59 също не е достигнала своята планирана цел.

Втората ракета Х-59 също не е достигнала своята планирана цел. Регистрирани попадения: Общо 26 безпилотни апарата са поразили обекти на девет различни локации, а отломки от свалени цели са паднали на четири места.

Рекорден удар по живата сила на фронта

Паралелно с успехите на ПВО, сухопътните сили и артилерията на Украйна продължават да нанасят тежки загуби на руската армия по линията на съприкосновение, предава Украинска правда. Сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди ликвидирането и изваждането от строя на още 1450 руски окупатори само за последните 24 часа. С това общият брой на руските загуби в жива сила от началото на пълномащабната инвазия бележи нов пик.

Освен огромния брой личен състав, руските сили са загубили десетки единици тежка бронирана техника, артилерийски системи и логистичен транспорт. Официалните данни и графики на украинското командване за динамиката на бойните действия могат да бъдат проследени в информационния портал Mezha Media.