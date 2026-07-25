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Макрон мобилизира армията и поиска помощ от ЕС

Макрон мобилизира армията и поиска помощ от ЕС

25 Юли, 2026 08:29, обновена 25 Юли, 2026 08:33 1 961 18

  • франция-
  • армия-
  • макрон-
  • пожари

Извънредна ситуация във Франция: Мащабни горски пожари наложиха евакуацията на над 40 000 души, Париж задейства Механизма за гражданска защита

Макрон мобилизира армията и поиска помощ от ЕС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон официално разпореди разполагането на армейски части и се обърна за спешно съдействие към Европейския съюз заради критичната ситуация с горските пожари в страната.

Огнената стихия, която бушува с огромна сила в Югозападна Франция и региона на Жиронд, вече изпепели над 10 000 хектара земя и наложи пълната евакуация на полуостров Кап Фере.

Вътрешният министър Лоран Нуниес потвърди, че над 40 000 граждани и туристи са евакуирани по суша и море.

Заради изключително неблагоприятните метеорологични условия и силния вятър, френските власти задействаха Механизма за гражданска защита на ЕС.

Франция ще получи незабавна подкрепа с противопожарни самолети от Хърватия, Португалия и специализирани хеликоптери от Чехия и Словакия.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    9 0 Отговор
    "Правителството на САЩ се управлява зад кулисите от републиканска „гей мафия“, твърди Хънтър Байдън.
    „Знам го със сигурност... и всички във Вашингтон го знаят: съществува скрита „гей мафия“, съставена предимно от републиканци, която управлява федералното правителство“, заяви синът на Джо Байдън.
    ▪️ Байдън-младши нарече това явление „клозетокрация“ (от англ. closet – „в килера“, т.е. криене на сексуалната ориентация), като добави, че тези хора влияят на политиката на САЩ заради своята скрита хомосексуална ориентация.

    Коментиран от #10

    08:34 25.07.2026

  • 2 Никой

    18 1 Отговор
    Макрон е транссексуална жена затворена в тялото на мъж

    08:35 25.07.2026

  • 3 Я па тоя

    22 1 Отговор
    Тоя циркаджи я
    щеше да громи Ру ия- а сега помощ от ЕС иска-нищо че е мобилизирал армията си....Такава е тя смешна днешната Нвропа

    08:39 25.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наполеон Макрон

    15 0 Отговор
    Първо ще воюват срещу пожарите, а после срещу Русия.

    08:40 25.07.2026

  • 7 Гост

    17 0 Отговор
    Може би трябва да изсекат горите, за да няма какво да гори.
    Тъкмо ще сложат още фотоволтаици. Френски акъл.

    08:40 25.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Па що?

    14 0 Отговор
    Нема ли у Франция достатъчно опушени по рождение, които Макарон да призове?!

    08:41 25.07.2026

  • 10 Механик

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Присмял се хърбел на щърбел. Така излиза от това изказване н а Байдън.
    Истината е, че където и да пипнеш в т. нар. "запад" все на прогнило ще попаднеш. Ако не са ХОМО, ще са ПЕДО. Ако не са ПЕДО, ще са ЦИОН или сатанисти (а то е и едно и също).
    Западните елити са ИЗКЛЮЧИТЕЛНО от такива. Погледни не с амо САЩ. Виж Макрон, Мерц...

    08:45 25.07.2026

  • 11 Демократъ

    10 0 Отговор
    А ми купувайте повече противопожарни самолети и вертолети просто е мисю. Един Чинуук нямате къде сте тръгнали само с малки гейски хеликоптерчета не става.

    08:46 25.07.2026

  • 12 помня

    7 0 Отговор
    как миналата година поискахме помощ от ЕС, за да се справим с големия пожар край Сунгурларе. Реагираха единствено шведите, които изпратиха две смешни самолетчета от киндерсюрприз. Толкова за помщта от ЕС. В крайна сметка се справихме сами, но цената беше стотици декари изгорени гори. Франсетата да се оправят сами, ние можем да им препратим единствено осем американски военни самолети и туй то.

    09:05 25.07.2026

  • 13 любопитен

    4 0 Отговор
    "Макрон мобилизира армията и поиска помощ от ЕС", щооо ще го защитават от бабето ли?

    09:10 25.07.2026

  • 14 Зъл пес

    4 3 Отговор
    Макроне,попитай Мунчо за помощ,той ще запали самолета,и ще дойде на помощ.

    09:26 25.07.2026

  • 15 това е нечувано престъпление срещу

    3 0 Отговор
    природата от страна на френските управляващи , трябва да се потърсят отговорните за неовладяването на пожара още в зародиш и да бъдат вкарани в затвора

    09:30 25.07.2026

  • 16 Да изгорят

    3 0 Отговор
    Урсулите и цялото нацистко племе в Еврогейският съюз...

    09:52 25.07.2026

  • 17 име

    1 0 Отговор
    Ако не беше френски гaлфoн, неонацист и бa бoлюб, Путин щеше да му прати 1-2 самолета и да му загаси пожарите.

    09:57 25.07.2026

  • 18 Мнение

    0 0 Отговор
    Тоя човек не може да се оправи с едни пожари, а е ръгнал света да оправя и да дава акъл на всички?

    10:21 25.07.2026

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