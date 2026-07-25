Макрон мобилизира армията и поиска помощ от ЕС

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Френският президент Еманюел Макрон официално разпореди разполагането на армейски части и се обърна за спешно съдействие към Европейския съюз заради критичната ситуация с горските пожари в страната.

Огнената стихия, която бушува с огромна сила в Югозападна Франция и региона на Жиронд, вече изпепели над 10 000 хектара земя и наложи пълната евакуация на полуостров Кап Фере.

Вътрешният министър Лоран Нуниес потвърди, че над 40 000 граждани и туристи са евакуирани по суша и море.

Заради изключително неблагоприятните метеорологични условия и силния вятър, френските власти задействаха Механизма за гражданска защита на ЕС.

Франция ще получи незабавна подкрепа с противопожарни самолети от Хърватия, Португалия и специализирани хеликоптери от Чехия и Словакия.