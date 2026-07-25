Макрон мобилизира армията и поиска помощ от ЕС

Френският президент Еманюел Макрон официално разпореди разполагането на армейски части и се обърна за спешно съдействие към Европейския съюз заради критичната ситуация с горските пожари в страната.
Огнената стихия, която бушува с огромна сила в Югозападна Франция и региона на Жиронд, вече изпепели над 10 000 хектара земя и наложи пълната евакуация на полуостров Кап Фере.
Вътрешният министър Лоран Нуниес потвърди, че над 40 000 граждани и туристи са евакуирани по суша и море.
Заради изключително неблагоприятните метеорологични условия и силния вятър, френските власти задействаха Механизма за гражданска защита на ЕС.
Франция ще получи незабавна подкрепа с противопожарни самолети от Хърватия, Португалия и специализирани хеликоптери от Чехия и Словакия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
„Знам го със сигурност... и всички във Вашингтон го знаят: съществува скрита „гей мафия“, съставена предимно от републиканци, която управлява федералното правителство“, заяви синът на Джо Байдън.
▪️ Байдън-младши нарече това явление „клозетокрация“ (от англ. closet – „в килера“, т.е. криене на сексуалната ориентация), като добави, че тези хора влияят на политиката на САЩ заради своята скрита хомосексуална ориентация.
Коментиран от #10
08:34 25.07.2026
2 Никой
08:35 25.07.2026
3 Я па тоя
щеше да громи Ру ия- а сега помощ от ЕС иска-нищо че е мобилизирал армията си....Такава е тя смешна днешната Нвропа
08:39 25.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Наполеон Макрон
08:40 25.07.2026
7 Гост
Тъкмо ще сложат още фотоволтаици. Френски акъл.
08:40 25.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Па що?
08:41 25.07.2026
10 Механик
До коментар #1 от "Без име":Присмял се хърбел на щърбел. Така излиза от това изказване н а Байдън.
Истината е, че където и да пипнеш в т. нар. "запад" все на прогнило ще попаднеш. Ако не са ХОМО, ще са ПЕДО. Ако не са ПЕДО, ще са ЦИОН или сатанисти (а то е и едно и също).
Западните елити са ИЗКЛЮЧИТЕЛНО от такива. Погледни не с амо САЩ. Виж Макрон, Мерц...
08:45 25.07.2026
11 Демократъ
08:46 25.07.2026
12 помня
09:05 25.07.2026
13 любопитен
09:10 25.07.2026
14 Зъл пес
09:26 25.07.2026
15 това е нечувано престъпление срещу
09:30 25.07.2026
16 Да изгорят
09:52 25.07.2026
17 име
09:57 25.07.2026
18 Мнение
10:21 25.07.2026