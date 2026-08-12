Албания привлича все повече френски туристи

Албания се превръща във все по-популярна туристическа дестинация за французите, съобщава албанската агенция АТА, цитирана от БТА

Премиерът на страната Еди Рама сподели в социалните мрежи материал на френския канал BFM Business, посветен на нарастващия интерес към Албания.

По думите на Рама резервациите от френски туристи са се увеличили с 288,2% за една година, което представлява значителен ръст на интереса към страната.

Природа и достъпни цени привличат французите

В репортажа на BFM Business се посочват природните пейзажи на Албания и сравнително ниските цени като основни фактори за популярността ѝ сред френските туристи.

Страната все по-често се разглежда като алтернатива на традиционни средиземноморски дестинации като Гърция, Италия и Хърватия.

„В сравнение с дестинации като Гърция, Италия и Хърватия, Албания остава сравнително достъпна както по отношение на настаняването, така и на храната“, се посочва в репортажа.

Нарастващият интерес от Франция е пореден знак за засилващата се позиция на Албания като туристическа дестинация на Балканите.