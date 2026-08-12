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Албания привлича все повече френски туристи

Албания привлича все повече френски туристи

12 Август, 2026 16:56 736 6

  • албания-
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  • франция-
  • туризъм

Резервациите от Франция са нараснали с близо 290% за една година

Албания привлича все повече френски туристи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Албания се превръща във все по-популярна туристическа дестинация за французите, съобщава албанската агенция АТА, цитирана от БТА

Премиерът на страната Еди Рама сподели в социалните мрежи материал на френския канал BFM Business, посветен на нарастващия интерес към Албания.

По думите на Рама резервациите от френски туристи са се увеличили с 288,2% за една година, което представлява значителен ръст на интереса към страната.

Природа и достъпни цени привличат французите

В репортажа на BFM Business се посочват природните пейзажи на Албания и сравнително ниските цени като основни фактори за популярността ѝ сред френските туристи.

Страната все по-често се разглежда като алтернатива на традиционни средиземноморски дестинации като Гърция, Италия и Хърватия.

„В сравнение с дестинации като Гърция, Италия и Хърватия, Албания остава сравнително достъпна както по отношение на настаняването, така и на храната“, се посочва в репортажа.

Нарастващият интерес от Франция е пореден знак за засилващата се позиция на Албания като туристическа дестинация на Балканите.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    9 1 Отговор
    Така е защото албанците нямат топ ресторантьора алибегов с таратор 10 евро.

    16:59 12.08.2026

  • 2 Пенсионер

    7 0 Отговор
    По бай тошово време нашето черноморие беше пълно с гости от централна и Западна Европа. Имаше даже шведи и норвежци. Имаше хотели само за англичани и ирландци. Сега са заменени от румънци, молдовани и украинци. Еее как да ги стигнем албанците.

    Коментиран от #4

    17:07 12.08.2026

  • 3 и бг черноморието ще привлече

    8 0 Отговор
    още урк бандери на безплатни хотели

    17:08 12.08.2026

  • 4 гурбетчиите дет бачкаха ратаи в халкидик

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пенсионер":

    Сега са заменени от ганчо и ганка от клуба на богатите
    правещи селфи как поръчват порция гирос двоен по размер на бг гирос

    17:13 12.08.2026

  • 5 Верно ли бе

    2 3 Отговор
    Французите масово отиват на почивка в Албания , защото там се чувстват като у дома си - все пак изповядват една религия .

    17:19 12.08.2026

  • 6 Нормално...

    2 0 Отговор
    ...туристи се печелят с местна кухня и традиции, качествена храна и добро обслужване, ние кое от тези имаме. Никой няма да ти дойда и му предлагаш бургер, пица, падта, джиро и вносни храни и напитки....те си имат и предлагат по качествено от роднините на тия храни и напитки. Но нашите хора с тия предплатени укри не им пука, получават си магизи за пансиона цяла год...но това ще свърши

    17:36 12.08.2026

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