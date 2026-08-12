Албания привлича все повече френски туристи

Албания се превръща във все по-популярна туристическа дестинация за французите, съобщава албанската агенция АТА, цитирана от БТА
Премиерът на страната Еди Рама сподели в социалните мрежи материал на френския канал BFM Business, посветен на нарастващия интерес към Албания.
По думите на Рама резервациите от френски туристи са се увеличили с 288,2% за една година, което представлява значителен ръст на интереса към страната.
Природа и достъпни цени привличат французите
В репортажа на BFM Business се посочват природните пейзажи на Албания и сравнително ниските цени като основни фактори за популярността ѝ сред френските туристи.
Страната все по-често се разглежда като алтернатива на традиционни средиземноморски дестинации като Гърция, Италия и Хърватия.
„В сравнение с дестинации като Гърция, Италия и Хърватия, Албания остава сравнително достъпна както по отношение на настаняването, така и на храната“, се посочва в репортажа.
Нарастващият интерес от Франция е пореден знак за засилващата се позиция на Албания като туристическа дестинация на Балканите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янко
16:59 12.08.2026
2 Пенсионер
Коментиран от #4
17:07 12.08.2026
3 и бг черноморието ще привлече
17:08 12.08.2026
4 гурбетчиите дет бачкаха ратаи в халкидик
До коментар #2 от "Пенсионер":Сега са заменени от ганчо и ганка от клуба на богатите
правещи селфи как поръчват порция гирос двоен по размер на бг гирос
17:13 12.08.2026
5 Верно ли бе
17:19 12.08.2026
6 Нормално...
17:36 12.08.2026