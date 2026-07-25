Новини
Свят »
Русия »
Атака с дронове затвори склад на Wildberries в Екатеринбург
  Тема: Украйна

Атака с дронове затвори склад на Wildberries в Екатеринбург

25 Юли, 2026 09:55, обновена 25 Юли, 2026 10:05 798 23

  • атака-
  • дронове-
  • склад-
  • wildberries-
  • екатеринбург

Спешна евакуация в града след силни експлозии и пожар

Атака с дронове затвори склад на Wildberries в Екатеринбург - 1
Снимка: ТАСС-архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Логистичният център на руския маркетплейс Wildberries в Екатеринбург преустанови работа и бе напълно затворен тази сутрин след предполагаема атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Инцидентът е част от мащабна вълна от удари срещу критичната търговска инфраструктура на компанията в Русия.

Още новини от Украйна

Какво се случи в Екатеринбург?

Около 9:00 часа местно време в района на улица „Перспективна“ са отекнали силни тътени, последвани от гъст черен дим, съобщават очевидци пред регионалната медия E1.ru. По предварителна информация, разпространена от украински военни наблюдатели и OSINT канали (Exilenova+), дронове са ударили зоната пред логистичния обект.

Взривовете са възникнали на автомобилния паркинг на комплекса, където са се запалили няколко превозни средства. Поради непосредствената заплаха за сигурността, ръководството на компанията незабавно е евакуирало всички служители, намиращи се на смяна. Дейността е спряна и в съседния голям логистичен обект на веригата „СпортМастер“.

Официална позиция и щети

От пресцентъра на Wildberries потвърдиха за инцидента и обявиха, че персоналът е изведен навреме и няма пострадали работници. Самото основно хале на склада е уцелено минимално или е спасено от разрастване на огъня благодарение на бързата намеса на пожарните служби, предава Meduza.io.

Въпреки това, целият район остава отцепен от правоохранителните органи. В Свердловска област е въведен официален режим за опасност от безпилотни апарати, а на летището в Екатеринбург за кратко бе задействан специален план за сигурност, допълва РБК-Украина.

Системни удари срещу руския онлайн бизнес

Това е поредният затворен или повреден обект на компанията, управлявана от милиардерката Татяна Ким. Само през последната седмица логистичните центрове на компанията претърпяха сериозни атаки:

  • Унищожени и затворени складове: Преди броени дни бяха поразени и временно затворени стратегически халета в Подмосковието (Електростал), Краснодар, Санкт Петербург и Симферопол.
  • Икономически последствия: Международни анализатори изчисляват, че общите преки и косвени загуби за маркетплейса и хилядите търговци, продаващи в платформата, могат да надхвърлят 100 милиарда рубли.

Към настоящия момент достъпът на доставчици до склада в Екатеринбург е блокиран, а поръчките от региона се пренасочват към други хъбове.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Омбре

    6 12 Отговор
    Това им остана на укрите,само цивилки да бомбят.

    Коментиран от #9, #22

    10:06 25.07.2026

  • 2 2222

    12 7 Отговор
    Русия гори и ще изгори.

    10:07 25.07.2026

  • 3 Путин

    12 4 Отговор
    Време е да Хвърлям Белият парцал

    10:09 25.07.2026

  • 4 Янкулова

    8 9 Отговор
    За зарята в Киев и Одеса детайли ще съобщите ли?

    Коментиран от #12, #14

    10:10 25.07.2026

  • 5 Мишел

    6 9 Отговор
    Големите военни успехи на Украйна са срещу големи граждански обекти в Русия. Атаките срещу руските военни обекти престанаха отдавна, защото тези обекти са защитени.

    10:10 25.07.2026

  • 6 Грохнал Русофил

    10 3 Отговор
    Разсипахте ме
    Разсипахте ме
    Жената при роми да ходи но Путин да е добре

    10:10 25.07.2026

  • 7 Смачкан Бункерен Грозник

    12 1 Отговор
    Три дни и киев е наш

    10:11 25.07.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    7 1 Отговор
    Така го планирах още 2022г.
    На руснака маркетплейс му ме требе.
    Само бой и много еб...не 👈😁

    10:11 25.07.2026

  • 9 ...

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Омбре":

    Ушанките започнаха първи!

    10:12 25.07.2026

  • 10 Луганск

    4 9 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #15, #23

    10:12 25.07.2026

  • 11 Украйна взе и войната във свои ръце

    8 3 Отговор
    Сега Русия ще гризне Дебелото напукано дърво със разширени вени

    10:12 25.07.2026

  • 12 Гресирана ватенка

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Янкулова":

    Макккя ти каза, че и гори вуната руска миризззлиффффка....😄😄😄

    10:13 25.07.2026

  • 13 Ще има ръгацони

    4 4 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ОБЕЩА ДРОНОВЕ С ОБХВАТ 10 000 КМ!

    Володимир Зеленски съобщи, че до следващата година обхватът на украинските безпилотни летателни апарати (БЛА) ще нарасне драстично — от сегашните над 3000 километра до цели 10 000. Изявлението прозвуча в интервю за американската блогърка Лора Лумър, позната с близостта си до обкръжението на Доналд Тръмп, а поводът със сигурност не е случаен — то дойде броени дни след като украински дронове стигнаха до сибирски НПЗ на 2500 километра от границата.

    „В момента разполагаме с дронове с обхват над 3000 километра. Тази година ще имаме такива с 4000 километра, а догодина — от 5 до 10 хиляди“, заяви украинският президент.

    10:14 25.07.2026

  • 14 шефа на сайтта

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Янкулова":

    платено ми е да плюя само по русия , съжалявам такава ни е медията платена

    10:15 25.07.2026

  • 15 Гресирана ватенка

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Луганск":

    "..РУСИЯ ПОБЕЖДАВА.."

    Пази Боже Русия и руснаците от руски пабеди !!!
    Така "пабеждават", че пабедените карат мерцедеси, бмв-та, аудита, бугатита, а рашняка клечи в кенеффффа руски и си бръше гъzzzундера разпран с омачкан вестник. Ви и6ааа и пабедителите....👈😄😄

    10:19 25.07.2026

  • 16 Удрий

    8 2 Отговор
    по хъба на крепостния. Остави го без бензин и стоки.

    10:20 25.07.2026

  • 17 ....

    6 0 Отговор
    Това е отаттък Урал.

    10:20 25.07.2026

  • 18 КОЛИТЕ ИМ

    6 0 Отговор
    КИТАЙСКИ

    ЕЛЕКТРОНИКАТА ИМ
    КИТАЙСКА

    НО ИНАЧЕ ТВЪРДЯТ

    РУСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ БИЛИ

    БЕЗАНАЛОГОВИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    10:31 25.07.2026

  • 19 ПО ПОСЛЕДНИ ДАННИ

    3 2 Отговор
    ВЪВ НАД 3400

    УЧИЛИЩА

    ВЪВ РУСКАТА КОЧИНА

    СЕ ПОЛЗВАТ ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ....

    ТОВА Е

    ВЕЛИЧИЕТО НА ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    10:33 25.07.2026

  • 20 Мъдяр

    1 0 Отговор
    конкуренцията!

    10:40 25.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хомобре

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Омбре":

    и теби та бомбят отzag

    10:43 25.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания