Атака с дронове затвори склад на Wildberries в Екатеринбург

Логистичният център на руския маркетплейс Wildberries в Екатеринбург преустанови работа и бе напълно затворен тази сутрин след предполагаема атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА).
Инцидентът е част от мащабна вълна от удари срещу критичната търговска инфраструктура на компанията в Русия.
Какво се случи в Екатеринбург?
Около 9:00 часа местно време в района на улица „Перспективна“ са отекнали силни тътени, последвани от гъст черен дим, съобщават очевидци пред регионалната медия E1.ru. По предварителна информация, разпространена от украински военни наблюдатели и OSINT канали (Exilenova+), дронове са ударили зоната пред логистичния обект.
Взривовете са възникнали на автомобилния паркинг на комплекса, където са се запалили няколко превозни средства. Поради непосредствената заплаха за сигурността, ръководството на компанията незабавно е евакуирало всички служители, намиращи се на смяна. Дейността е спряна и в съседния голям логистичен обект на веригата „СпортМастер“.
Официална позиция и щети
От пресцентъра на Wildberries потвърдиха за инцидента и обявиха, че персоналът е изведен навреме и няма пострадали работници. Самото основно хале на склада е уцелено минимално или е спасено от разрастване на огъня благодарение на бързата намеса на пожарните служби, предава Meduza.io.
Въпреки това, целият район остава отцепен от правоохранителните органи. В Свердловска област е въведен официален режим за опасност от безпилотни апарати, а на летището в Екатеринбург за кратко бе задействан специален план за сигурност, допълва РБК-Украина.
Системни удари срещу руския онлайн бизнес
Това е поредният затворен или повреден обект на компанията, управлявана от милиардерката Татяна Ким. Само през последната седмица логистичните центрове на компанията претърпяха сериозни атаки:
- Унищожени и затворени складове: Преди броени дни бяха поразени и временно затворени стратегически халета в Подмосковието (Електростал), Краснодар, Санкт Петербург и Симферопол.
- Икономически последствия: Международни анализатори изчисляват, че общите преки и косвени загуби за маркетплейса и хилядите търговци, продаващи в платформата, могат да надхвърлят 100 милиарда рубли.
Към настоящия момент достъпът на доставчици до склада в Екатеринбург е блокиран, а поръчките от региона се пренасочват към други хъбове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Омбре
Коментиран от #9, #22
10:06 25.07.2026
2 2222
10:07 25.07.2026
3 Путин
10:09 25.07.2026
4 Янкулова
Коментиран от #12, #14
10:10 25.07.2026
5 Мишел
10:10 25.07.2026
6 Грохнал Русофил
Разсипахте ме
Жената при роми да ходи но Путин да е добре
10:10 25.07.2026
7 Смачкан Бункерен Грозник
10:11 25.07.2026
8 Владимир Путин, президент
На руснака маркетплейс му ме требе.
Само бой и много еб...не 👈😁
10:11 25.07.2026
9 ...
До коментар #1 от "Омбре":Ушанките започнаха първи!
10:12 25.07.2026
10 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #15, #23
10:12 25.07.2026
11 Украйна взе и войната във свои ръце
10:12 25.07.2026
12 Гресирана ватенка
До коментар #4 от "Янкулова":Макккя ти каза, че и гори вуната руска миризззлиффффка....😄😄😄
10:13 25.07.2026
13 Ще има ръгацони
Володимир Зеленски съобщи, че до следващата година обхватът на украинските безпилотни летателни апарати (БЛА) ще нарасне драстично — от сегашните над 3000 километра до цели 10 000. Изявлението прозвуча в интервю за американската блогърка Лора Лумър, позната с близостта си до обкръжението на Доналд Тръмп, а поводът със сигурност не е случаен — то дойде броени дни след като украински дронове стигнаха до сибирски НПЗ на 2500 километра от границата.
„В момента разполагаме с дронове с обхват над 3000 километра. Тази година ще имаме такива с 4000 километра, а догодина — от 5 до 10 хиляди“, заяви украинският президент.
10:14 25.07.2026
14 шефа на сайтта
До коментар #4 от "Янкулова":платено ми е да плюя само по русия , съжалявам такава ни е медията платена
10:15 25.07.2026
15 Гресирана ватенка
До коментар #10 от "Луганск":"..РУСИЯ ПОБЕЖДАВА.."
Пази Боже Русия и руснаците от руски пабеди !!!
Така "пабеждават", че пабедените карат мерцедеси, бмв-та, аудита, бугатита, а рашняка клечи в кенеффффа руски и си бръше гъzzzундера разпран с омачкан вестник. Ви и6ааа и пабедителите....👈😄😄
10:19 25.07.2026
16 Удрий
10:20 25.07.2026
17 ....
10:20 25.07.2026
18 КОЛИТЕ ИМ
ЕЛЕКТРОНИКАТА ИМ
КИТАЙСКА
НО ИНАЧЕ ТВЪРДЯТ
РУСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ БИЛИ
БЕЗАНАЛОГОВИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА
10:31 25.07.2026
19 ПО ПОСЛЕДНИ ДАННИ
УЧИЛИЩА
ВЪВ РУСКАТА КОЧИНА
СЕ ПОЛЗВАТ ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ....
ТОВА Е
ВЕЛИЧИЕТО НА ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
10:33 25.07.2026
20 Мъдяр
10:40 25.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хомобре
До коментар #1 от "Омбре":и теби та бомбят отzag
10:43 25.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.