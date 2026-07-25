Атака с дронове затвори склад на Wildberries в Екатеринбург

Логистичният център на руския маркетплейс Wildberries в Екатеринбург преустанови работа и бе напълно затворен тази сутрин след предполагаема атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Инцидентът е част от мащабна вълна от удари срещу критичната търговска инфраструктура на компанията в Русия.

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Какво се случи в Екатеринбург?

Около 9:00 часа местно време в района на улица „Перспективна“ са отекнали силни тътени, последвани от гъст черен дим, съобщават очевидци пред регионалната медия E1.ru. По предварителна информация, разпространена от украински военни наблюдатели и OSINT канали (Exilenova+), дронове са ударили зоната пред логистичния обект.

Взривовете са възникнали на автомобилния паркинг на комплекса, където са се запалили няколко превозни средства. Поради непосредствената заплаха за сигурността, ръководството на компанията незабавно е евакуирало всички служители, намиращи се на смяна. Дейността е спряна и в съседния голям логистичен обект на веригата „СпортМастер“.

Официална позиция и щети

От пресцентъра на Wildberries потвърдиха за инцидента и обявиха, че персоналът е изведен навреме и няма пострадали работници. Самото основно хале на склада е уцелено минимално или е спасено от разрастване на огъня благодарение на бързата намеса на пожарните служби, предава Meduza.io.

Въпреки това, целият район остава отцепен от правоохранителните органи. В Свердловска област е въведен официален режим за опасност от безпилотни апарати, а на летището в Екатеринбург за кратко бе задействан специален план за сигурност, допълва РБК-Украина.

Системни удари срещу руския онлайн бизнес

Това е поредният затворен или повреден обект на компанията, управлявана от милиардерката Татяна Ким. Само през последната седмица логистичните центрове на компанията претърпяха сериозни атаки:

Унищожени и затворени складове: Преди броени дни бяха поразени и временно затворени стратегически халета в Подмосковието (Електростал), Краснодар, Санкт Петербург и Симферопол.

Преди броени дни бяха поразени и временно затворени стратегически халета в Подмосковието (Електростал), Краснодар, Санкт Петербург и Симферопол. Икономически последствия: Международни анализатори изчисляват, че общите преки и косвени загуби за маркетплейса и хилядите търговци, продаващи в платформата, могат да надхвърлят 100 милиарда рубли.

Към настоящия момент достъпът на доставчици до склада в Екатеринбург е блокиран, а поръчките от региона се пренасочват към други хъбове.