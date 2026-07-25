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Висш кадър на службите е загинал при руския удар край Киев
  Тема: Украйна

Висш кадър на службите е загинал при руския удар край Киев

25 Юли, 2026 10:05, обновена 25 Юли, 2026 10:12 2 397 76

  • валентина савицкая-
  • държавна сигурност-
  • украйна-
  • жертва-
  • полигон-
  • киев

Валентина Савицкая е намерила смъртта си при атаката по тренировъчния полигон, убила 10 души

Висш кадър на службите е загинал при руския удар край Киев - 1
Валентина Савицкая, Снимка: nv.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При масирана руска ракетна атака срещу Киевска област вчера бе ликвидиран един от ключовите високопоставени служители в сектора за сигурност на Украйна.

Валентина Савицкая, която заемаше поста ръководител на Центъра за международно сътрудничество и стратегически комуникации към Управлението за държавна сигурност (УДО), е сред жертвите на удара, предава новинарският портал Ukrainska Pravda.

Детайли за нападението над военния полигон

Ракетният удар бе нанесен в следобедните часове на 24 юли. По информация на областната военна администрация, цитирана от медийната платформа Antikor, руските сили са използвали балистични ракети за поразяване на частен тренировъчен полигон в региона.

По време на нападението на мястото се е провеждало специализирано изложение за отбранително оборудване и оръжия. На събитието са присъствали множество официални лица и представители на компании от военно-промишления комплекс.

  • Брой на жертвите: Официалните доклади потвърждават смъртта на 10 души, а близо 100 други са ранени с различна степен на тежест.
  • Реакция на правоприлагащите органи: Украинските власти веднага започнаха разследване. Заведени са две наказателни производства за военни престъпления.

Загубата на Валентина Савицкая

Смъртта на Савицкая бе потвърдена официално и от нейния съпруг Игор Соловей в социалните мрежи, както съобщава украинската агенция OBOZ.UA . В качеството си на лидер на стратегическите комуникации на УДО, тя отговаряше директно за международните връзки и координацията по сигурността с чуждестранни партньори в условията на военния конфликт.

Спасителните операции и разчистването на отломките на полигона край Киев продължават, а броят на тежко ранените предполага възможно нарастване на броя на загиналите.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    99 13 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #7, #26, #34

    10:13 25.07.2026

  • 2 Така Така

    86 9 Отговор
    Всичките бандери да приключват така

    10:13 25.07.2026

  • 3 Факти

    8 70 Отговор
    Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира.

    Коментиран от #13, #15, #36, #59

    10:14 25.07.2026

  • 4 Баба Гошка

    71 7 Отговор
    Дано и останалите укридиоти я пиоледват

    10:15 25.07.2026

  • 5 гресирана ватенка

    36 9 Отговор
    е па голяма работа изгоряла и е вуната , друг ще я замести

    трябва някой да наторява чернозема в окрайнната

    10:17 25.07.2026

  • 6 Европа

    7 86 Отговор
    Всички цивилни са законна мишена на Руските Окупатори
    Всяко дете ще порасне следователно е законна цел!!
    Нека унищожаването на Децки болници Училища
    Децки градини продължи със пълна пара

    Коментиран от #23, #24, #62

    10:18 25.07.2026

  • 7 оня с коня

    33 11 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    надявам се поне тук у бг-то иранците да метнат няколко бомби скоро

    10:18 25.07.2026

  • 8 стоян георгиев

    21 29 Отговор
    Жената е била нещо като пиарне е заемала ключова длъжност както се опитва да внуши статията.лека и пръст.

    Коментиран от #21, #35, #64

    10:18 25.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ооооооо, това не е най-важната

    58 3 Отговор
    персона гу6нала букет на този панаир. Доста са и чуждоземските uroдi, последвали съдбата и. Мислеха си, че като е в двор на цивилен обект, руснаците няма да ги треснат. Беше ова на преди сега вече дънят навсякъде където има укропонаzzисти.

    10:19 25.07.2026

  • 12 Хмм

    45 0 Отговор
    специалист по сигурност значи, тя ли е отговаряла за сигурността на мероприятието

    10:20 25.07.2026

  • 13 Да, бе хич, сайде

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    гледа корените на тревата къ ръстът от доле.

    10:21 25.07.2026

  • 14 Тралала

    45 0 Отговор
    Калас затова ли ще се жалва? Пажалуста, не трепете натовските партньори.

    10:21 25.07.2026

  • 15 Моряка

    40 4 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Свобода на садистичните бандери?Напротив,полигона се е обезпаразитил.

    10:22 25.07.2026

  • 16 Без име

    18 4 Отговор
    Събраха ли й карантиите и мръвките, за да я погребат?

    10:23 25.07.2026

  • 17 БРАВО

    28 3 Отговор
    Другия път дано повече да бъдат чувализирани!

    10:24 25.07.2026

  • 18 Мммммн, чудесно

    21 4 Отговор
    Обичам прясно опечен украински фарш!

    10:24 25.07.2026

  • 19 Отец Нафарфорий

    4 53 Отговор
    Бог да прости жената и накаже безумните руски фашисти, като им разтури кочината руска !!!
    Амин....

    Коментиран от #28

    10:24 25.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Моряка

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Аксиома : "Щом Стоянчо каже,значи е така".

    Коментиран от #39

    10:26 25.07.2026

  • 22 ОТБРАНИТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ

    44 0 Отговор
    Факта, че руснаците са ги издумкали на отбранително изложение, не говори добре за нивото на отбранителните им технологии, щом даже на изложение не са могли да се отбраняват! А тая Валентина не е никакъв висш кадър или експерт, а връзки с общестмеността, такива с лопата да ги ринеш!

    10:27 25.07.2026

  • 23 Неграмотнико, научи се

    44 1 Отговор

    До коментар #6 от "Европа":

    да пишеш правилно, бе! Пише се деТска, а не с Ц. Аман от малоумни суб неграмотни суб индивиди. Що се отнася до болници и градини, беше доказано с хора участвали във фейковете клипове на укронаzzистите. Бременната с превързаната глава и цялата в кръв, се оказа после в Русия с родено живо и здраво момченце, излъгал са ги че снимат филм, за това е участвала. А, дъртофелницата с превързаната глава и обинтования сурат се оказа инструкторка на снайперисти от доста известен укронаzzисти отряд. Е, и тя отиде курбан при Бандера и Шухевич,руска снайперист ка и видя сметката.

    10:28 25.07.2026

  • 24 мушмул

    35 0 Отговор

    До коментар #6 от "Европа":

    "Децки болници Училища
    Децки градини...", абе немного грамотния и още толкоз немного умния, едно Т да беше сложил на тези Децки! И това Ц да беше заменил със С! Ей, за нищо не ставате това атлантичетата!

    10:28 25.07.2026

  • 25 Сандо

    24 2 Отговор
    В Ада ще я посрещне Хора на укронацисттите с фашисткия поздрав "Слава окраине,героям - слава".После под строй ще се придвижат към персоналните казани.

    10:28 25.07.2026

  • 26 Гресирана ватенка

    4 34 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    "..РУСИЯ ПОБЕЖДАВА.."

    Пази Боже Русия и руснаците от руски пабеди !!!
    Така "пабеждават", че пабедените карат мерцедеси, бмв-та, аудита, бугатита, а рашняка клечи в кенеффффа руски и си бръше гъzzzундера разпран с омачкан вестник. Ви и6ааа и пабедителите....👈😄😄

    Коментиран от #37

    10:29 25.07.2026

  • 27 лелинчо

    0 22 Отговор

    До коментар #10 от "Лелее":

    Копейките сега са на почивка, разбраха се че като дойде есента и се събират на жълтите павета на протест против първия евробюджет на България и стабилното ни влизане в еврозоната!

    Коментиран от #30

    10:29 25.07.2026

  • 28 Ами закани те нъл знаиш, чи

    18 3 Отговор

    До коментар #19 от "Отец Нафарфорий":

    съ връщат кат бумеранг с устроена сила, та кочина се разгражда но е укро наzzистката.

    10:30 25.07.2026

  • 29 ГРЕСИРАНА ВАТЕНКА

    7 8 Отговор
    един ФАШИСТ даПУКHЕ след него още двама дaЕБА ВАЩA мамаКРAСТАВА

    Коментиран от #31

    10:30 25.07.2026

  • 30 гладно козяче

    21 1 Отговор

    До коментар #27 от "лелинчо":

    жълтопватните луммпени нямат пари за почивка затова пишат в несвяс по форумите

    10:32 25.07.2026

  • 31 Друсано русначе

    2 23 Отговор

    До коментар #29 от "ГРЕСИРАНА ВАТЕНКА":

    Руснаците сме най-големите фашисти !!!
    Когато Хитлер е създавал фашизма, учил се е от руснаците 👈😁😁

    Коментиран от #72

    10:33 25.07.2026

  • 32 Тая съм

    9 2 Отговор
    я плющял.Страхотни тръби правеше.

    10:33 25.07.2026

  • 33 Мишел

    23 0 Отговор
    Ударът върху изложбата е нанесен сутринта на първия ден, когато посещението на изложението е било само за висши украински военни. При удара на Цирконите върху изложбата е ликвидиран и началникът на Центъра за специални операции на СБУ полковник Эдуард Сиренко, както и голям брой по дребни риби, за които излизат некролози в Киев. Броят на загиналите военни расте, защото болниците са пълни с ранени.

    10:35 25.07.2026

  • 34 Моряка

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Виновни са руснаците!!!Можеше до сега да не остане даже един англосакс за разплод.И радиоактивният облак щеше вече да се поразсее,и радиоактивната вода покрай Европа Голфстрийма щеше вече да е поразбъркал.И нашите Соросоподлоги щяха да умрат от глад.

    10:35 25.07.2026

  • 35 Няма невинни,

    23 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    всички украинци са виновни,че докараха на власт бандеровците! Всички!

    Коментиран от #40

    10:36 25.07.2026

  • 36 Мишел

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Явно боят не е бил за свобода...

    10:36 25.07.2026

  • 37 Тия ги карат шейховете,

    18 1 Отговор

    До коментар #26 от "Гресирана ватенка":

    пропадналите западналяци карат Дачия, ФИАТ, Рено, ФВ..... Нямаш си на идея в Русия колко много от тези супер луксозни коли и бутикови имат. В цяла пропаднала Джендеропа не можеш сбра толкова. А, за клечането и смачкани вестник, ке погледни в огледалото, за да се запознаеш със ползвателя на такива дейности. В бъълария 90%от селата са с такива wc-та, така, че съдиш за другите по себе си.

    10:37 25.07.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    16 0 Отговор
    Накратко:

    1. Полигонът в село Капитановка на 10 километра западно от Киев е "посетен" от няколко ракети. Нанесен е групов удар, за да се покрие цялата площ на полигона, за по-добър резултат.

    2. Има демилитаризирани чужденци, предимно от европейски държави.

    3. Имало е много хора, демилитаризираните вероятно ще надхвърлят 100, но едва ли ще узнаем истинския мащаб на успешния удар.

    Коментиран от #41, #44

    10:44 25.07.2026

  • 39 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Моряка":

    Не е лошо да го ползваш по често това правило.

    10:46 25.07.2026

  • 40 стоян георгиев

    2 10 Отговор

    До коментар #35 от "Няма невинни,":

    Кои са бандеровците?

    10:47 25.07.2026

  • 41 стоян георгиев

    12 2 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 81":

    Седемдесет натовски генерала са загинали.от този месец на генералски длъжности ще назначават полковници щото русия изби всички нато генерали почти.без радев.

    10:49 25.07.2026

  • 42 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 1 Отговор
    Baлентина Савицкая във пальот космический,
    палучила от Медведа хой автоматический!
    💋💋💋🌈🌈🌈🥳🤣👍

    10:50 25.07.2026

  • 43 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    Baлентина Савицкая във пальот космический,
    палучила от Медведа хой автоматический!
    💋💋💋🌈🌈🌈🥳🤣👍

    10:51 25.07.2026

  • 44 az СВО Победа 81

    13 0 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 81":

    Едино по едно започнаха да изплуват имената на високопоставени хора от режима в Киев пратени при Бандера след посещението на руските ракети... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #46

    10:57 25.07.2026

  • 45 ВВП

    12 0 Отговор
    Два Искандер ,с по 500 кила бойна част правят много щета..Над 200 окропа са ликвидирани..Обаче режима минимализира всичко..Така е в тази кочина .

    10:57 25.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ВВП

    9 0 Отговор
    Всеки ден е нужно да се ликвидира режима. . Поздрави.от Самара .

    Коментиран от #50

    10:59 25.07.2026

  • 48 Слаш

    7 0 Отговор
    Деня започва с добри новини!

    11:01 25.07.2026

  • 49 ВВП

    6 0 Отговор
    Все по гадно и Тягаво ше става в Окропистан ,страната фантом..Оттам никой не може да пусне клип или снимки..Цензурата е брутална.има присъда за това .Болшевишка кочина..

    11:03 25.07.2026

  • 50 стоян георгиев

    1 10 Отговор

    До коментар #47 от "ВВП":

    Сега пък от самара...кой поздравяваш ?хах...хах...а брюксел?толкова приказки колко било добре в русия а се оказа обикновен гастарбайтер в белгия.голям смях...дано поне ти дават нещо за тоя цирк!

    Коментиран от #61

    11:04 25.07.2026

  • 51 ---------------

    10 0 Отговор
    Егати в Украина има държавна сигурност ?! И ние помагаме на държавна сигурност . Ама украинската държавна сигурност не е като българската, а е демократична , бандеровска, лрогерманска нацистка, та за това е и демократична.

    11:04 25.07.2026

  • 52 ВВП

    9 0 Отговор
    Като индивид ,който познава лъжливата Окрсинска душица ,нещо. Ми казва че тази жертва нЕ е в никакъв висш служител .Има много други..Тия лъжат ,заьвсяко нещо..

    11:06 25.07.2026

  • 53 ВВП

    6 0 Отговор
    Айде утре пак..!

    11:08 25.07.2026

  • 54 Иван

    6 0 Отговор
    Наказателно производство и за убития боклук Линдзи Греъм.

    11:13 25.07.2026

  • 55 ВВП

    6 0 Отговор
    Да се отбележи че ,Искандер има полет от над 800 км със свръх звук ..и носи 500 кила термобарил..За НАТО е показан модел ,до 500 км ,и 200 кила взрив..За Окропистан ,е по обилно..

    11:13 25.07.2026

  • 56 Иван

    6 0 Отговор
    Предполагаемото е вече факт.

    11:16 25.07.2026

  • 57 Иван

    2 0 Отговор
    Предполагаемото е вече факт.

    11:17 25.07.2026

  • 58 Иван

    2 0 Отговор
    Кои са другите?

    11:18 25.07.2026

  • 59 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Бенямин Нетаняху да падне!

    11:20 25.07.2026

  • 60 абе

    5 0 Отговор
    незнам за кво е отговаряла, но на снимката е кURVа- класик

    11:20 25.07.2026

  • 61 ру БЛАТА

    0 5 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #63, #65, #66

    11:21 25.07.2026

  • 62 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Европа":

    Боклук, ти не си Европа, а си Евровизия и Азис.

    11:23 25.07.2026

  • 63 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "ру БЛАТА":

    И аз мислех че тоя дето се пише сво пабеда и масква незнам какво си живее в москва,а той се оказа в белгия убавеца.хах...хах..

    11:24 25.07.2026

  • 64 Енки

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Нищо чудно да я обявяват загинала а на практика да я спасят накъде в Европа или САЩ. Много хора от украински елит се измъкват от Украйна, нов паспорт нова личност.

    11:24 25.07.2026

  • 65 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "ру БЛАТА":

    Уленски, Бунямун Нутуняху, Кулури Клунтун, Сулумун Пусу, Дунулд Трумп.

    11:27 25.07.2026

  • 66 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "ру БЛАТА":

    Овцо, злотата и форинта са на север.

    11:29 25.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Мишел

    8 0 Отговор
    Снимките след атаката върху изложбата показват, че едва ли някой е оцелял - освен истински Искандери, там са се взривили и изложените оръжия, включително танкове бронетранспортьори, десантни машини и машини на мотопехотата.

    11:32 25.07.2026

  • 69 Крико

    8 0 Отговор
    Грандиозен спектакъл по закриването на експзицията !

    11:33 25.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Изплуват още подробности за изложението или по-точно излагането на полигона в с. Капитановка.

    Освен ракетите "Искандер", руснаците са "представили" на изложението и няколко "Циркон"-а и са обрали точките сред западните и украинските участници! 🤣🤣🤣

    11:56 25.07.2026

  • 72 обърка се мила

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Друсано русначе":

    жътопаетната плява сте найдолнитепедерасти а тидухашнацигани пред баща ти да гледа колко си добра

    Коментиран от #75

    12:03 25.07.2026

  • 73 Оня

    1 0 Отговор
    Каквото повикало ... А относно чужденците - чйй го дирят в кочината ?

    12:04 25.07.2026

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор
    Ся последно на Валя Савицкая главата 🎃 успяха ли да открият ? Ааах тези лоши и проклети руснаци ,какви хубави хора убиват ☝️!

    12:26 25.07.2026

  • 75 АсанБГ

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "обърка се мила":

    Дай му на тоя убавец адреса ,че яко съм напращял,жината чака трето и тирена е затворин ?

    12:29 25.07.2026

  • 76 Луд с картечница

    0 0 Отговор
    Явно 100 човека са гушнали букета и още десет от тях берат душа ,което е много добра новина и повод за наздравица🍷 !Бандерите си отиват ,спете спокойно деца !

    12:32 25.07.2026

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