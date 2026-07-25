Висш кадър на службите е загинал при руския удар край Киев

При масирана руска ракетна атака срещу Киевска област вчера бе ликвидиран един от ключовите високопоставени служители в сектора за сигурност на Украйна.

Валентина Савицкая, която заемаше поста ръководител на Центъра за международно сътрудничество и стратегически комуникации към Управлението за държавна сигурност (УДО), е сред жертвите на удара, предава новинарският портал Ukrainska Pravda.

Детайли за нападението над военния полигон

Ракетният удар бе нанесен в следобедните часове на 24 юли. По информация на областната военна администрация, цитирана от медийната платформа Antikor, руските сили са използвали балистични ракети за поразяване на частен тренировъчен полигон в региона.

По време на нападението на мястото се е провеждало специализирано изложение за отбранително оборудване и оръжия. На събитието са присъствали множество официални лица и представители на компании от военно-промишления комплекс.

Брой на жертвите : Официалните доклади потвърждават смъртта на 10 души, а близо 100 други са ранени с различна степен на тежест.

: Официалните доклади потвърждават смъртта на 10 души, а близо 100 други са ранени с различна степен на тежест. Реакция на правоприлагащите органи: Украинските власти веднага започнаха разследване. Заведени са две наказателни производства за военни престъпления.

Загубата на Валентина Савицкая

Смъртта на Савицкая бе потвърдена официално и от нейния съпруг Игор Соловей в социалните мрежи, както съобщава украинската агенция OBOZ.UA . В качеството си на лидер на стратегическите комуникации на УДО, тя отговаряше директно за международните връзки и координацията по сигурността с чуждестранни партньори в условията на военния конфликт.

Спасителните операции и разчистването на отломките на полигона край Киев продължават, а броят на тежко ранените предполага възможно нарастване на броя на загиналите.