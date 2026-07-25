Висш кадър на службите е загинал при руския удар край Киев

При масирана руска ракетна атака срещу Киевска област вчера бе ликвидиран един от ключовите високопоставени служители в сектора за сигурност на Украйна.
Валентина Савицкая, която заемаше поста ръководител на Центъра за международно сътрудничество и стратегически комуникации към Управлението за държавна сигурност (УДО), е сред жертвите на удара, предава новинарският портал Ukrainska Pravda.
Детайли за нападението над военния полигон
Ракетният удар бе нанесен в следобедните часове на 24 юли. По информация на областната военна администрация, цитирана от медийната платформа Antikor, руските сили са използвали балистични ракети за поразяване на частен тренировъчен полигон в региона.
По време на нападението на мястото се е провеждало специализирано изложение за отбранително оборудване и оръжия. На събитието са присъствали множество официални лица и представители на компании от военно-промишления комплекс.
- Брой на жертвите: Официалните доклади потвърждават смъртта на 10 души, а близо 100 други са ранени с различна степен на тежест.
- Реакция на правоприлагащите органи: Украинските власти веднага започнаха разследване. Заведени са две наказателни производства за военни престъпления.
Загубата на Валентина Савицкая
Смъртта на Савицкая бе потвърдена официално и от нейния съпруг Игор Соловей в социалните мрежи, както съобщава украинската агенция OBOZ.UA . В качеството си на лидер на стратегическите комуникации на УДО, тя отговаряше директно за международните връзки и координацията по сигурността с чуждестранни партньори в условията на военния конфликт.
Спасителните операции и разчистването на отломките на полигона край Киев продължават, а броят на тежко ранените предполага възможно нарастване на броя на загиналите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #7, #26, #34
10:13 25.07.2026
2 Така Така
10:13 25.07.2026
3 Факти
Коментиран от #13, #15, #36, #59
10:14 25.07.2026
4 Баба Гошка
10:15 25.07.2026
5 гресирана ватенка
трябва някой да наторява чернозема в окрайнната
10:17 25.07.2026
6 Европа
Всяко дете ще порасне следователно е законна цел!!
Нека унищожаването на Децки болници Училища
Децки градини продължи със пълна пара
Коментиран от #23, #24, #62
10:18 25.07.2026
7 оня с коня
До коментар #1 от "Луганск":надявам се поне тук у бг-то иранците да метнат няколко бомби скоро
10:18 25.07.2026
8 стоян георгиев
Коментиран от #21, #35, #64
10:18 25.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ооооооо, това не е най-важната
10:19 25.07.2026
12 Хмм
10:20 25.07.2026
13 Да, бе хич, сайде
До коментар #3 от "Факти":гледа корените на тревата къ ръстът от доле.
10:21 25.07.2026
14 Тралала
10:21 25.07.2026
15 Моряка
До коментар #3 от "Факти":Свобода на садистичните бандери?Напротив,полигона се е обезпаразитил.
10:22 25.07.2026
16 Без име
10:23 25.07.2026
17 БРАВО
10:24 25.07.2026
18 Мммммн, чудесно
10:24 25.07.2026
19 Отец Нафарфорий
Амин....
Коментиран от #28
10:24 25.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Моряка
До коментар #8 от "стоян георгиев":Аксиома : "Щом Стоянчо каже,значи е така".
Коментиран от #39
10:26 25.07.2026
22 ОТБРАНИТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ
10:27 25.07.2026
23 Неграмотнико, научи се
До коментар #6 от "Европа":да пишеш правилно, бе! Пише се деТска, а не с Ц. Аман от малоумни суб неграмотни суб индивиди. Що се отнася до болници и градини, беше доказано с хора участвали във фейковете клипове на укронаzzистите. Бременната с превързаната глава и цялата в кръв, се оказа после в Русия с родено живо и здраво момченце, излъгал са ги че снимат филм, за това е участвала. А, дъртофелницата с превързаната глава и обинтования сурат се оказа инструкторка на снайперисти от доста известен укронаzzисти отряд. Е, и тя отиде курбан при Бандера и Шухевич,руска снайперист ка и видя сметката.
10:28 25.07.2026
24 мушмул
До коментар #6 от "Европа":"Децки болници Училища
Децки градини...", абе немного грамотния и още толкоз немного умния, едно Т да беше сложил на тези Децки! И това Ц да беше заменил със С! Ей, за нищо не ставате това атлантичетата!
10:28 25.07.2026
25 Сандо
10:28 25.07.2026
26 Гресирана ватенка
До коментар #1 от "Луганск":"..РУСИЯ ПОБЕЖДАВА.."
Пази Боже Русия и руснаците от руски пабеди !!!
Така "пабеждават", че пабедените карат мерцедеси, бмв-та, аудита, бугатита, а рашняка клечи в кенеффффа руски и си бръше гъzzzундера разпран с омачкан вестник. Ви и6ааа и пабедителите....👈😄😄
Коментиран от #37
10:29 25.07.2026
27 лелинчо
До коментар #10 от "Лелее":Копейките сега са на почивка, разбраха се че като дойде есента и се събират на жълтите павета на протест против първия евробюджет на България и стабилното ни влизане в еврозоната!
Коментиран от #30
10:29 25.07.2026
28 Ами закани те нъл знаиш, чи
До коментар #19 от "Отец Нафарфорий":съ връщат кат бумеранг с устроена сила, та кочина се разгражда но е укро наzzистката.
10:30 25.07.2026
29 ГРЕСИРАНА ВАТЕНКА
Коментиран от #31
10:30 25.07.2026
30 гладно козяче
До коментар #27 от "лелинчо":жълтопватните луммпени нямат пари за почивка затова пишат в несвяс по форумите
10:32 25.07.2026
31 Друсано русначе
До коментар #29 от "ГРЕСИРАНА ВАТЕНКА":Руснаците сме най-големите фашисти !!!
Когато Хитлер е създавал фашизма, учил се е от руснаците 👈😁😁
Коментиран от #72
10:33 25.07.2026
32 Тая съм
10:33 25.07.2026
33 Мишел
10:35 25.07.2026
34 Моряка
До коментар #1 от "Луганск":Виновни са руснаците!!!Можеше до сега да не остане даже един англосакс за разплод.И радиоактивният облак щеше вече да се поразсее,и радиоактивната вода покрай Европа Голфстрийма щеше вече да е поразбъркал.И нашите Соросоподлоги щяха да умрат от глад.
10:35 25.07.2026
35 Няма невинни,
До коментар #8 от "стоян георгиев":всички украинци са виновни,че докараха на власт бандеровците! Всички!
Коментиран от #40
10:36 25.07.2026
36 Мишел
До коментар #3 от "Факти":Явно боят не е бил за свобода...
10:36 25.07.2026
37 Тия ги карат шейховете,
До коментар #26 от "Гресирана ватенка":пропадналите западналяци карат Дачия, ФИАТ, Рено, ФВ..... Нямаш си на идея в Русия колко много от тези супер луксозни коли и бутикови имат. В цяла пропаднала Джендеропа не можеш сбра толкова. А, за клечането и смачкани вестник, ке погледни в огледалото, за да се запознаеш със ползвателя на такива дейности. В бъълария 90%от селата са с такива wc-та, така, че съдиш за другите по себе си.
10:37 25.07.2026
38 az СВО Победа 81
1. Полигонът в село Капитановка на 10 километра западно от Киев е "посетен" от няколко ракети. Нанесен е групов удар, за да се покрие цялата площ на полигона, за по-добър резултат.
2. Има демилитаризирани чужденци, предимно от европейски държави.
3. Имало е много хора, демилитаризираните вероятно ще надхвърлят 100, но едва ли ще узнаем истинския мащаб на успешния удар.
Коментиран от #41, #44
10:44 25.07.2026
39 стоян георгиев
До коментар #21 от "Моряка":Не е лошо да го ползваш по често това правило.
10:46 25.07.2026
40 стоян георгиев
До коментар #35 от "Няма невинни,":Кои са бандеровците?
10:47 25.07.2026
41 стоян георгиев
До коментар #38 от "az СВО Победа 81":Седемдесет натовски генерала са загинали.от този месец на генералски длъжности ще назначават полковници щото русия изби всички нато генерали почти.без радев.
10:49 25.07.2026
42 Mими Кучева🐕🦺
палучила от Медведа хой автоматический!
💋💋💋🌈🌈🌈🥳🤣👍
10:50 25.07.2026
43 Mими Кучева🐕🦺
палучила от Медведа хой автоматический!
💋💋💋🌈🌈🌈🥳🤣👍
10:51 25.07.2026
44 az СВО Победа 81
До коментар #38 от "az СВО Победа 81":Едино по едно започнаха да изплуват имената на високопоставени хора от режима в Киев пратени при Бандера след посещението на руските ракети... 🤣🤣🤣
Коментиран от #46
10:57 25.07.2026
45 ВВП
10:57 25.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ВВП
Коментиран от #50
10:59 25.07.2026
48 Слаш
11:01 25.07.2026
49 ВВП
11:03 25.07.2026
50 стоян георгиев
До коментар #47 от "ВВП":Сега пък от самара...кой поздравяваш ?хах...хах...а брюксел?толкова приказки колко било добре в русия а се оказа обикновен гастарбайтер в белгия.голям смях...дано поне ти дават нещо за тоя цирк!
Коментиран от #61
11:04 25.07.2026
51 ---------------
11:04 25.07.2026
52 ВВП
11:06 25.07.2026
53 ВВП
11:08 25.07.2026
54 Иван
11:13 25.07.2026
55 ВВП
11:13 25.07.2026
56 Иван
11:16 25.07.2026
57 Иван
11:17 25.07.2026
58 Иван
11:18 25.07.2026
59 Иван
До коментар #3 от "Факти":Бенямин Нетаняху да падне!
11:20 25.07.2026
60 абе
11:20 25.07.2026
61 ру БЛАТА
До коментар #50 от "стоян георгиев":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
Коментиран от #63, #65, #66
11:21 25.07.2026
62 Иван
До коментар #6 от "Европа":Боклук, ти не си Европа, а си Евровизия и Азис.
11:23 25.07.2026
63 стоян георгиев
До коментар #61 от "ру БЛАТА":И аз мислех че тоя дето се пише сво пабеда и масква незнам какво си живее в москва,а той се оказа в белгия убавеца.хах...хах..
11:24 25.07.2026
64 Енки
До коментар #8 от "стоян георгиев":Нищо чудно да я обявяват загинала а на практика да я спасят накъде в Европа или САЩ. Много хора от украински елит се измъкват от Украйна, нов паспорт нова личност.
11:24 25.07.2026
65 Иван
До коментар #61 от "ру БЛАТА":Уленски, Бунямун Нутуняху, Кулури Клунтун, Сулумун Пусу, Дунулд Трумп.
11:27 25.07.2026
66 Иван
До коментар #61 от "ру БЛАТА":Овцо, злотата и форинта са на север.
11:29 25.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Мишел
11:32 25.07.2026
69 Крико
11:33 25.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 az СВО Победа 81
Освен ракетите "Искандер", руснаците са "представили" на изложението и няколко "Циркон"-а и са обрали точките сред западните и украинските участници! 🤣🤣🤣
11:56 25.07.2026
72 обърка се мила
До коментар #31 от "Друсано русначе":жътопаетната плява сте найдолнитепедерасти а тидухашнацигани пред баща ти да гледа колко си добра
Коментиран от #75
12:03 25.07.2026
73 Оня
12:04 25.07.2026
74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
12:26 25.07.2026
75 АсанБГ
До коментар #72 от "обърка се мила":Дай му на тоя убавец адреса ,че яко съм напращял,жината чака трето и тирена е затворин ?
12:29 25.07.2026
76 Луд с картечница
12:32 25.07.2026