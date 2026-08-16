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Откриха тялото на мъжа, изчезнал в язовир „Доспат“

Откриха тялото на мъжа, изчезнал в язовир „Доспат“

16 Август, 2026 02:22, обновена 16 Август, 2026 02:28 544 1

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  • джет

След две седмици мащабно издирване: Случаен рибар забеляза жертвата под местността Орлино

Откриха тялото на мъжа, изчезнал в язовир „Доспат“ - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тялото на 38-годишния мъж, който изчезна във водите на язовир „Доспат“ след инцидент с джет на 31 юли, бе намерено и извадено от водата, потвърди говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, предаде БТА.

Сигналът е подаден на телефон 112 на 15 август около 18:00 часа.

Откриване на тялото и издирвателна операция

Трупът е забелязан под местността Орлино от извънщатен рибар – действащ пожарникар от Смолян, който незабавно подава сигнал на спешния телефон. На място пристигат полицейски и пожарни екипи, а дежурна оперативна група от Велинград извършва оглед.

Инцидентът стана на 31 юли, когато мъжът падна от джет и потъна. Последвалата двуседмична мащабна акция по издирване, включи водолази от Пловдив, полиция от Велинград и Сърница, „Гранична полиция“ – Доспат, ИАРА и доброволци. Операцията бе изключително затруднена от голямата дълбочина (7-10 м), ниските температури, силните течения и почти нулевата видимост, като въпреки използването на дълбоководен сонар, а тялото бе открито след две седмици.


България
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  • 1 Новичок

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    " Извънщатен рибар" даже редакторът на клавиатурата ми не иска да напише такава дума.Пфу...

    04:03 16.08.2026

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