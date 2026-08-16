Откриха тялото на мъжа, изчезнал в язовир „Доспат“

Тялото на 38-годишния мъж, който изчезна във водите на язовир „Доспат“ след инцидент с джет на 31 юли, бе намерено и извадено от водата, потвърди говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, предаде БТА.

Сигналът е подаден на телефон 112 на 15 август около 18:00 часа.

Откриване на тялото и издирвателна операция

Трупът е забелязан под местността Орлино от извънщатен рибар – действащ пожарникар от Смолян, който незабавно подава сигнал на спешния телефон. На място пристигат полицейски и пожарни екипи, а дежурна оперативна група от Велинград извършва оглед.

Инцидентът стана на 31 юли, когато мъжът падна от джет и потъна. Последвалата двуседмична мащабна акция по издирване, включи водолази от Пловдив, полиция от Велинград и Сърница, „Гранична полиция“ – Доспат, ИАРА и доброволци. Операцията бе изключително затруднена от голямата дълбочина (7-10 м), ниските температури, силните течения и почти нулевата видимост, като въпреки използването на дълбоководен сонар, а тялото бе открито след две седмици.