Двама убити при нови украински атаки в Белгород

Двама души са убити при последните атаки на украинските въоръжени сили в руската Белгородска област.

Нападенията са част от интензивната кампания с дронове и артилерийски обстрел по пограничните райони, потвърдиха местните власти в региона, предаде themoscowtimes.com.

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Влошаващата се ситуация по границата доведе до сериозни материални щети по цивилни автомобили и жилищни сгради в град Белгород и околните райони. Местният кризисен щаб съобщава, че освен загиналите има и няколко ранени граждани, които са настанени в болница в тежко състояние.

Паралелно с човешките жертви, през последното денонощие руската противовъздушна отбрана е прихванала десетки безпилотни апарати над областта.

Руската страна за пореден път обвини Киев в умишлено таргетиране на гражданска инфраструктура, докато украинското военно командване не е коментирало официално инцидентите.