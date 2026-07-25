Двама убити при нови украински атаки в Белгород

Двама души са убити при последните атаки на украинските въоръжени сили в руската Белгородска област.
Нападенията са част от интензивната кампания с дронове и артилерийски обстрел по пограничните райони, потвърдиха местните власти в региона, предаде themoscowtimes.com.
Влошаващата се ситуация по границата доведе до сериозни материални щети по цивилни автомобили и жилищни сгради в град Белгород и околните райони. Местният кризисен щаб съобщава, че освен загиналите има и няколко ранени граждани, които са настанени в болница в тежко състояние.
Паралелно с човешките жертви, през последното денонощие руската противовъздушна отбрана е прихванала десетки безпилотни апарати над областта.
Руската страна за пореден път обвини Киев в умишлено таргетиране на гражданска инфраструктура, докато украинското военно командване не е коментирало официално инцидентите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 3 милиона всушники загробени
Коментиран от #4, #12
10:57 25.07.2026
2 калпави укри
10:58 25.07.2026
3 тез укри на фронта бягат и се предават
Коментиран от #7, #17
10:58 25.07.2026
4 до тях
До коментар #1 от "3 милиона всушники загробени":да легнеш!
10:58 25.07.2026
5 Без име
Коментиран от #9, #19
10:58 25.07.2026
6 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #13, #16
10:58 25.07.2026
7 и на маати
До коментар #3 от "тез укри на фронта бягат и се предават":задния двор прекопават
Коментиран от #10
10:59 25.07.2026
8 .....
10:59 25.07.2026
9 от хаспуха на ма маша ти
До коментар #5 от "Без име":фустенцето ти
11:00 25.07.2026
10 И на- вече
До коментар #7 от "и на маати":твоя.
Коментиран от #15
11:00 25.07.2026
11 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
Разхождат ме по цял свят като циркаджийска маймуна и карат разни политици от висок ранг да ми се кланят и ме даряват, като божество.
Не знам само от тъмната или от светлата страна съм, а заради тоя бял прах, трудно преценяеам.
11:00 25.07.2026
12 Зоя Курводемянская
До коментар #1 от "3 милиона всушники загробени":Без мъже останахме.
11:00 25.07.2026
13 лугандон
До коментар #6 от "Луганск":пий топла фанта
11:00 25.07.2026
14 Отец Дионисий, светец
11:01 25.07.2026
15 пак си глеал
До коментар #10 от "И на- вече":кат гла сят твоята🤡лъсна ли моливчето
11:02 25.07.2026
16 Друсано русначе
До коментар #6 от "Луганск":"..РУСИЯ ПОБЕЖДАВА.."
Пази Боже Русия и руснаците от руски пабеди !!!
Така "пабеждават", че пабедените карат мерцедеси, бмв-та, аудита, бугатита, а рашняка клечи в кенеффффа руски и си бръше гъzzzундера разпран с омачкан вестник. Ви и6ааа и пабедителите....👈😄😄
11:02 25.07.2026
17 ДЕБИЛ ХРИСТОВ-80%
До коментар #3 от "тез укри на фронта бягат и се предават":Русия не пабеди ли вече?
Коментиран от #26
11:02 25.07.2026
18 крокодил
11:02 25.07.2026
19 Гресирана ватенка
До коментар #5 от "Без име":"..Русие не пропуска.."
Но това изобщо не пречи да не пропускаш си фъргаш гресссссс и съчки в гъzzzzундера омазан, нали така ? 👈😁😁
11:08 25.07.2026
20 Ватенките казват за 2 убити
11:09 25.07.2026
21 хаха
11:12 25.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Луганск и Инна
Аз съм бот, настроен периодично да бълва порция безсмислици.
Не съм виновен, акълът ми толкоз. Като на програмиста ми. Вече и той се обърка кога съм Инна, кога Луганск. Успях да заблудя и един копеец, който иска се жени за мен. Обаче аз съм мъж. Може да съм бот, но не съм обратен.
Айде, до след малко, че ме презареждат при всяка нова тема.
11:37 25.07.2026
25 АЙДЕ БЕ НЕ ДУМАЙТЕ.
11:44 25.07.2026
26 К.о.т.А.К.А. 😿
До коментар #17 от "ДЕБИЛ ХРИСТОВ-80%":Иран за 3 дня, Баба Алино за 3 лет, хахахах
11:45 25.07.2026
27 НИЩО МУ НЯМА
КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ
С ИЗЛОЖБАТА НА ГЪНС КРАЙ КИЕВ
ЗАЩО НЯМАХТЕ ПОНЕ
ШПИОНСКО СЪОБЩЕНИЕ
ЧЕ СЕ ГОТВИ АТАКА С БАЛИСТИКА
ТУК ТРЯБВА ДА РАЗПОРЕДИТЕ
ДА ИМА РАЗСЛЕДВАНЕ
И ДА ХВЪРЧАТ ФУРАЖКИ
В БУКВАЛНО И ПРЕНОСНО...☝
А ВАШАТА ТОЖЕ... .
11:51 25.07.2026