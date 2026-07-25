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Двама убити при нови украински атаки в Белгород
  Тема: Украйна

Двама убити при нови украински атаки в Белгород

25 Юли, 2026 10:53, обновена 25 Юли, 2026 10:55 601 27

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  • удари-
  • загинали

Продължаващите удари с безпилотни самолети и артилерия в руския пограничен регион взеха нови цивилни жертви

Двама убити при нови украински атаки в Белгород - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са убити при последните атаки на украинските въоръжени сили в руската Белгородска област.

Нападенията са част от интензивната кампания с дронове и артилерийски обстрел по пограничните райони, потвърдиха местните власти в региона, предаде themoscowtimes.com.

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Влошаващата се ситуация по границата доведе до сериозни материални щети по цивилни автомобили и жилищни сгради в град Белгород и околните райони. Местният кризисен щаб съобщава, че освен загиналите има и няколко ранени граждани, които са настанени в болница в тежко състояние.

Паралелно с човешките жертви, през последното денонощие руската противовъздушна отбрана е прихванала десетки безпилотни апарати над областта.

Руската страна за пореден път обвини Киев в умишлено таргетиране на гражданска инфраструктура, докато украинското военно командване не е коментирало официално инцидентите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3 милиона всушники загробени

    12 4 Отговор
    Войната върви по план.

    Коментиран от #4, #12

    10:57 25.07.2026

  • 2 калпави укри

    11 1 Отговор
    4,5 години един град не могат да срутят!

    10:58 25.07.2026

  • 3 тез укри на фронта бягат и се предават

    11 7 Отговор
    на килограм, като вчерашния случай , пък иначе цивилни убиват. Там им е силата. ПАбеждават Русия:))

    Коментиран от #7, #17

    10:58 25.07.2026

  • 4 до тях

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "3 милиона всушники загробени":

    да легнеш!

    10:58 25.07.2026

  • 5 Без име

    9 6 Отговор
    А Русия реши вчера да не пропусне украинското изложение за въоръжение в Киевска област, като представи балистичната ракета 9М723 за тактическия ракетен комплекс „Искандер-М“. Зашеметяваща презентация!

    Коментиран от #9, #19

    10:58 25.07.2026

  • 6 Луганск

    8 5 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #13, #16

    10:58 25.07.2026

  • 7 и на маати

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "тез укри на фронта бягат и се предават":

    задния двор прекопават

    Коментиран от #10

    10:59 25.07.2026

  • 8 .....

    4 2 Отговор
    Смотаняци.

    10:59 25.07.2026

  • 9 от хаспуха на ма маша ти

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    фустенцето ти

    11:00 25.07.2026

  • 10 И на- вече

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "и на маати":

    твоя.

    Коментиран от #15

    11:00 25.07.2026

  • 11 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    8 5 Отговор
    Вече не знам на кой свят се намирам.
    Разхождат ме по цял свят като циркаджийска маймуна и карат разни политици от висок ранг да ми се кланят и ме даряват, като божество.

    Не знам само от тъмната или от светлата страна съм, а заради тоя бял прах, трудно преценяеам.

    11:00 25.07.2026

  • 12 Зоя Курводемянская

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "3 милиона всушники загробени":

    Без мъже останахме.

    11:00 25.07.2026

  • 13 лугандон

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    пий топла фанта

    11:00 25.07.2026

  • 14 Отец Дионисий, светец

    7 7 Отговор
    Господ да благослови украинците, че трепат недобитите руски фашисти !!! Амин.

    11:01 25.07.2026

  • 15 пак си глеал

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "И на- вече":

    кат гла сят твоята🤡лъсна ли моливчето

    11:02 25.07.2026

  • 16 Друсано русначе

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    "..РУСИЯ ПОБЕЖДАВА.."

    Пази Боже Русия и руснаците от руски пабеди !!!
    Така "пабеждават", че пабедените карат мерцедеси, бмв-та, аудита, бугатита, а рашняка клечи в кенеффффа руски и си бръше гъzzzундера разпран с омачкан вестник. Ви и6ааа и пабедителите....👈😄😄

    11:02 25.07.2026

  • 17 ДЕБИЛ ХРИСТОВ-80%

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "тез укри на фронта бягат и се предават":

    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #26

    11:02 25.07.2026

  • 18 крокодил

    6 2 Отговор
    До кога ще лъжете, явно си измисляте .........

    11:02 25.07.2026

  • 19 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    "..Русие не пропуска.."

    Но това изобщо не пречи да не пропускаш си фъргаш гресссссс и съчки в гъzzzzундера омазан, нали така ? 👈😁😁

    11:08 25.07.2026

  • 20 Ватенките казват за 2 убити

    4 4 Отговор
    Значи са преесе-шеесе.

    11:09 25.07.2026

  • 21 хаха

    4 4 Отговор
    Малко са. ОЩЕ ОЩЕ!

    11:12 25.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Луганск и Инна

    2 2 Отговор
    Будалкам ви, колеги.
    Аз съм бот, настроен периодично да бълва порция безсмислици.
    Не съм виновен, акълът ми толкоз. Като на програмиста ми. Вече и той се обърка кога съм Инна, кога Луганск. Успях да заблудя и един копеец, който иска се жени за мен. Обаче аз съм мъж. Може да съм бот, но не съм обратен.

    Айде, до след малко, че ме презареждат при всяка нова тема.

    11:37 25.07.2026

  • 25 АЙДЕ БЕ НЕ ДУМАЙТЕ.

    2 1 Отговор
    Калас каза че само Путин бомби хвърлял. А наркото си стои и плаче.

    11:44 25.07.2026

  • 26 К.о.т.А.К.А. 😿

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "ДЕБИЛ ХРИСТОВ-80%":

    Иран за 3 дня, Баба Алино за 3 лет, хахахах

    11:45 25.07.2026

  • 27 НИЩО МУ НЯМА

    0 2 Отговор
    Г.ГЛАВНО КОМАНДВАЩ НА УКР.
    КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ
    С ИЗЛОЖБАТА НА ГЪНС КРАЙ КИЕВ
    ЗАЩО НЯМАХТЕ ПОНЕ
    ШПИОНСКО СЪОБЩЕНИЕ
    ЧЕ СЕ ГОТВИ АТАКА С БАЛИСТИКА
    ТУК ТРЯБВА ДА РАЗПОРЕДИТЕ
    ДА ИМА РАЗСЛЕДВАНЕ
    И ДА ХВЪРЧАТ ФУРАЖКИ
    В БУКВАЛНО И ПРЕНОСНО...☝
    А ВАШАТА ТОЖЕ... .

    11:51 25.07.2026

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