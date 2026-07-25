Зеленски: Русия ще приеме 30 000 войници от КНДР

Украинският президент Володимир Зеленски обяви официално, че Русия се подготвя да приеме още 30 000 войници от Северна Корея (КНДР) и планира да разшири мащабите на своята мобилизация.

В своето вечерно видеообръщение към нацията на 25 юли държавният глава подчерта, че този ход засилва глобалната нестабилност и променя драстично динамиката на конфликта.

Reuters цитира думите на Зеленски: „Виждаме задълбочаващото се сътрудничество на Русия със Северна Корея. Русия иска да привлече още 30 000 севернокорейски военнослужещи и подготовката за тяхното приемане е в ход във Воронежка област още от юни месец насам“.

Подготовка във Воронеж и трансфер на технологии

Според данни от украинското разузнаване, споделени в официалния профил на Володимир Зеленски в X, освен изпращането на допълнителна жива сила, Пхенян се подготвя да предостави на Москва и нови пускови установки за балистични ракети.

Украинският лидер коментира и опасните дългосрочни последици от това партньорство за глобалната сигурност:

Боен опит: Русия помага на Северна Корея да се научи как да води модерна война.

Русия помага на Северна Корея да се научи как да води модерна война. Модернизация на оръжия: Пхенян подобрява своите технологии и получава реална практика на бойното поле.

Пхенян подобрява своите технологии и получава реална практика на бойното поле. Регионална заплаха: Тези процеси представляват пряка опасност за държавите в Азия, намиращи се в обсега на севернокорейските ракети.

Предистория на военното сътрудничество

Новинарският портал UA.NEWS припомня, че дълбокото военно обвързване между двете страни стана явно още през 2024 г., когато по силата на двустранен пакт за отбрана КНДР изпрати първия си контингент от около 14 000 бойци в руската Курска област. Въпреки сериозните загуби, които тези части претърпяха тогава, Кремъл продължава да залага на външна помощ, за да компенсира недостига на персонал на фронта, избягвайки едновременно с това масово обществено недоволство у дома от нова вълна на вътрешна мобилизация.

Паралелно с новата вълна чуждестранни подкрепления, Русия засилва и ударите по украинска територия. През днешния ден са регистрирани десетки нападения, включително с управляеми авиационни бомби срещу Запорожие, довели до цивилни жертви.