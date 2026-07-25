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Зеленски: Русия ще приеме 30 000 войници от КНДР
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия ще приеме 30 000 войници от КНДР

25 Юли, 2026 21:03, обновена 25 Юли, 2026 21:07 663 25

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Президентът на Украйна предупреждава за руска подготовка за нова мобилизация и засилено военно сътрудничество с Пхенян.

Зеленски: Русия ще приеме 30 000 войници от КНДР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви официално, че Русия се подготвя да приеме още 30 000 войници от Северна Корея (КНДР) и планира да разшири мащабите на своята мобилизация.

В своето вечерно видеообръщение към нацията на 25 юли държавният глава подчерта, че този ход засилва глобалната нестабилност и променя драстично динамиката на конфликта.

Reuters цитира думите на Зеленски: „Виждаме задълбочаващото се сътрудничество на Русия със Северна Корея. Русия иска да привлече още 30 000 севернокорейски военнослужещи и подготовката за тяхното приемане е в ход във Воронежка област още от юни месец насам“.

Подготовка във Воронеж и трансфер на технологии

Според данни от украинското разузнаване, споделени в официалния профил на Володимир Зеленски в X, освен изпращането на допълнителна жива сила, Пхенян се подготвя да предостави на Москва и нови пускови установки за балистични ракети.

Украинският лидер коментира и опасните дългосрочни последици от това партньорство за глобалната сигурност:

  • Боен опит: Русия помага на Северна Корея да се научи как да води модерна война.
  • Модернизация на оръжия: Пхенян подобрява своите технологии и получава реална практика на бойното поле.
  • Регионална заплаха: Тези процеси представляват пряка опасност за държавите в Азия, намиращи се в обсега на севернокорейските ракети.

Предистория на военното сътрудничество

Новинарският портал UA.NEWS припомня, че дълбокото военно обвързване между двете страни стана явно още през 2024 г., когато по силата на двустранен пакт за отбрана КНДР изпрати първия си контингент от около 14 000 бойци в руската Курска област. Въпреки сериозните загуби, които тези части претърпяха тогава, Кремъл продължава да залага на външна помощ, за да компенсира недостига на персонал на фронта, избягвайки едновременно с това масово обществено недоволство у дома от нова вълна на вътрешна мобилизация.

Паралелно с новата вълна чуждестранни подкрепления, Русия засилва и ударите по украинска територия. През днешния ден са регистрирани десетки нападения, включително с управляеми авиационни бомби срещу Запорожие, довели до цивилни жертви.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЗеленНацист

    15 6 Отговор
    пак халюцинира. На кока е. Сутрин побеждава Русия. Вечер реве от нея.. Хапе го кучето. Не е добре психически човека.

    Коментиран от #5, #18, #22, #24

    21:13 25.07.2026

  • 4 Зелески ще изтреби и тях

    6 10 Отговор
    Както за 5 години 2 милиона рашисти Фашисти

    Коментиран от #12

    21:13 25.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоз не пАбеди ли

    10 4 Отговор
    вече Русия?

    21:14 25.07.2026

  • 7 мдааааа

    3 4 Отговор
    Великая ...

    21:14 25.07.2026

  • 8 Тиква

    9 3 Отговор
    Оха, щом зеленобандер казал, значи така и ще стане,осраинци чакат памперси, кораба идва.

    21:15 25.07.2026

  • 9 стоян георгиев

    4 9 Отговор
    30000 корейци ще стигнат в мелачката за месец

    21:15 25.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Аз Аза

    1 0 Отговор
    Всяко нещо струва друго нещо. На нас навремето немците са ни оещали южна добруджа, ако застанем на тяхна страна. дали пък пак не става дума за нещо южно....

    21:16 25.07.2026

  • 12 Тиква

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Зелески ще изтреби и тях":

    Скоро всички окрасраинци от България за куев,

    21:17 25.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Русофил хардлайнар

    4 3 Отговор
    А онея 14 хил. кво? Мирясаха ли, или?

    21:20 25.07.2026

  • 15 Зеления ненормален наркоман пак е обърка

    5 4 Отговор
    Объркал белите линии. Урко фашистите са в паника

    Коментиран от #21, #23

    21:22 25.07.2026

  • 16 Без име

    4 3 Отговор
    Англо-саксонската доминация в световната политика и икономика ще бъде заменена с ръководен от Азия световен ред." В.Орбан.

    21:22 25.07.2026

  • 17 Вишис

    4 3 Отговор
    Тея 30 000 Зеленски няма да ги остави да си тръгнат!

    21:22 25.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Добре

    0 0 Отговор
    че вие не ползвате сили на Великобритания, Полша, САЩ, Колумбия... И техника от цял свят. Вие може да "обучавате" армиите от НАТО и Персийския залив за модерна война и да изнасяте дронови, анти-дронови и противоракетни технологии, но другите не могат...

    21:38 25.07.2026

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