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Русия атакува кораб с царевица край Одеса
  Тема: Украйна

Русия атакува кораб с царевица край Одеса

25 Юли, 2026 21:11, обновена 25 Юли, 2026 21:15 480 32

  • русия-
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  • кораб-
  • черно море-
  • царевица

Руски удар срещу цивилен плавателен съд под флага на Палау остави двама моряци в неизвестност

Русия атакува кораб с царевица край Одеса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили извършиха двойна атака срещу чуждестранен цивилен кораб, плаващ под флага на Палау, в непосредствена близост до пристанище в Одеска област.

Инцидентът е станал днес, 25 юли, докато товарният плавателен съд, превозващ близо 2800 тона царевица, е напускал логистичния хъб, съобщава Ukrainska Pravda.

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В резултат на двете последователни попадения на борда на плавателния съд е избухнал мащабен пожар. Към момента се провежда интензивна издирвателно-спасителна операция в акваторията на Черно море. По първоначални данни на спасителните служби успешно са евакуирани седем членове на чуждестранния екипаж, както и един украински пристанищен лоцман.

Двама моряци остават в неизвестност и съдбата им все още не е ясна.

Нападението е поредният етап от засилената руска кампания за дестабилизация на цивилното корабоплаване и унищожаване на зърнената инфраструктура на Украйна. През последните седмици атаките срещу търговски кораби в Черно море зачестиха драстично, което предизвика сериозно напрежение сред международните морски превозвачи и застрахователни компании. Според данни, цитирани от Reuters, ескалацията на ударите срещу морския коридор за износ на селскостопанска продукция поставя под сериозен риск глобалните доставки на зърно и хранителната сигурност в редица региони по света.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тези удари

    15 2 Отговор
    са ми едни нежни...... всяка атака трябва да завършва с потапяне

    Коментиран от #5, #28

    21:17 25.07.2026

  • 2 Не ми било царевица

    18 2 Отговор
    Най ми било оръжие.

    Коментиран от #21

    21:18 25.07.2026

  • 3 Фейк - либераст

    20 2 Отговор
    След руския удар по кораба последваха няколко взрива на превозваната "царевица"!

    21:18 25.07.2026

  • 4 Тия умни укри

    13 2 Отговор
    останаха без пристанища в Одеса и без жито. Еваларка.

    21:19 25.07.2026

  • 5 чудя се

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "тези удари":

    кой стои в кремъл и се лигави 5 години

    21:19 25.07.2026

  • 6 Гошо

    16 2 Отговор
    Изглежда ще да е бил с пуклива царевица ,имайки предвид вторичната детонация

    21:19 25.07.2026

  • 7 Тиква

    10 1 Отговор
    Отлично, всичко за осраина и от бандерите на дъното или във въздуха,да се изпари.

    21:20 25.07.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    2 14 Отговор
    Две неща са безкрайни !!!
    Вселената и ру3ката глупост 👈

    Коментиран от #9, #32

    21:20 25.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Отреазвяващ

    1 2 Отговор
    Лапнеш зърно-гръмне.Пипнеш кочан-оставаш без ръка.Странен сорт царевица.

    21:27 25.07.2026

  • 14 Направили

    1 2 Отговор
    им пуканки, за вечерната заря в Киев и Одеса

    21:30 25.07.2026

  • 15 Отреазвяващ

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆":

    Коментара няма нищо общо със статията.Отделно трябва преводач.Айде личните проблеми си ги решавайте в кръчмата.

    21:30 25.07.2026

  • 16 Нищо не трябва да влиза и излиза от

    1 2 Отговор
    Нацистка територия до пълното ликвидиране на нацизма

    21:31 25.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Военен

    2 2 Отговор
    Царевица е кодовото име за далекобойни дронове

    Коментиран от #25

    21:33 25.07.2026

  • 20 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Затова вече втори ден мамулите гърмят на поразия .От Камен бряг се виждат фойерверки в посока Одеса.

    21:34 25.07.2026

  • 21 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не ми било царевица":

    Да бе те оръжието ще го доставят с кораб за насипни товари направо под носа на руснаците. Хубаво че поне си вярвате

    21:34 25.07.2026

  • 22 Шопо с въртопо

    1 0 Отговор
    Я не ща на мен да е добре, а искам на Вуте да е зле.
    Тея да не са ми некви далечни братовчеди?
    Цялата им държава в дупки и л.йна, зимъска ги чака голодомор, ката нощ им бомбят ресурсите и битаците, вместо да си оправят батаците, они седнАли да млатят хорското зърно за Африка, чунким голяма файда имат.
    Се съм виждал, се съм завиждал, ама те такова завистливо чудо нийде го няма.

    21:34 25.07.2026

  • 23 Супер

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆":

    Не спирай. Деградацията на един тролещ глупак, и дъното и падението и фашизма залял запада, за които си еталон, заслужава да се гледа, въпреки, че изглежда жалко и гнусно. Но това е реалността и деградацията!

    Коментиран от #26

    21:34 25.07.2026

  • 24 Отговора на Украйна

    4 2 Отговор
    Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
    25 юли 2026, 18:44 часа
    Снимка: OSINTTechnical
    Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.

    Коментиран от #31

    21:34 25.07.2026

  • 25 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Военен":

    Дай си малко почивка

    Коментиран от #30

    21:35 25.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    Руснаците мразим две неща - Царевицата и Луната !!! Пачему ? И двете са Американски 👆😁

    21:36 25.07.2026

  • 28 Ееех, кво ли праи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "тези удари":

    корабликът Мацква.
    А пияният моряк, оправи ли се тоз чиляк?

    21:38 25.07.2026

  • 29 Ама ,много

    0 1 Отговор
    оскъдна информация! Напишете царевицата ,ронена , ли е била или на кочани? Колко животни (или хора) сега ще гладуват и т.н.

    21:38 25.07.2026

  • 30 Остай го да се радва

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Луд умора няма.

    21:39 25.07.2026

  • 31 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Отговора на Украйна":

    Пропускаш и завода които бе ударен вчера със ракета фламинго. И резултат на това има 30 убити и над 80 ранени днес е посетен пак

    21:39 25.07.2026

  • 32 И троленето на един глу.... е безкрайно

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Но все пак троленето се вписва перфектно в твърдението за човешката глупост на Айнщайн. 😄

    21:39 25.07.2026

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