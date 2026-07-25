Русия атакува кораб с царевица край Одеса

Руските сили извършиха двойна атака срещу чуждестранен цивилен кораб, плаващ под флага на Палау, в непосредствена близост до пристанище в Одеска област.

Инцидентът е станал днес, 25 юли, докато товарният плавателен съд, превозващ близо 2800 тона царевица, е напускал логистичния хъб, съобщава Ukrainska Pravda.

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В резултат на двете последователни попадения на борда на плавателния съд е избухнал мащабен пожар. Към момента се провежда интензивна издирвателно-спасителна операция в акваторията на Черно море. По първоначални данни на спасителните служби успешно са евакуирани седем членове на чуждестранния екипаж, както и един украински пристанищен лоцман.

Двама моряци остават в неизвестност и съдбата им все още не е ясна.

Нападението е поредният етап от засилената руска кампания за дестабилизация на цивилното корабоплаване и унищожаване на зърнената инфраструктура на Украйна. През последните седмици атаките срещу търговски кораби в Черно море зачестиха драстично, което предизвика сериозно напрежение сред международните морски превозвачи и застрахователни компании. Според данни, цитирани от Reuters, ескалацията на ударите срещу морския коридор за износ на селскостопанска продукция поставя под сериозен риск глобалните доставки на зърно и хранителната сигурност в редица региони по света.