Русия атакува кораб с царевица край Одеса

Руските сили извършиха двойна атака срещу чуждестранен цивилен кораб, плаващ под флага на Палау, в непосредствена близост до пристанище в Одеска област.
Инцидентът е станал днес, 25 юли, докато товарният плавателен съд, превозващ близо 2800 тона царевица, е напускал логистичния хъб, съобщава Ukrainska Pravda.
В резултат на двете последователни попадения на борда на плавателния съд е избухнал мащабен пожар. Към момента се провежда интензивна издирвателно-спасителна операция в акваторията на Черно море. По първоначални данни на спасителните служби успешно са евакуирани седем членове на чуждестранния екипаж, както и един украински пристанищен лоцман.
Двама моряци остават в неизвестност и съдбата им все още не е ясна.
Нападението е поредният етап от засилената руска кампания за дестабилизация на цивилното корабоплаване и унищожаване на зърнената инфраструктура на Украйна. През последните седмици атаките срещу търговски кораби в Черно море зачестиха драстично, което предизвика сериозно напрежение сред международните морски превозвачи и застрахователни компании. Според данни, цитирани от Reuters, ескалацията на ударите срещу морския коридор за износ на селскостопанска продукция поставя под сериозен риск глобалните доставки на зърно и хранителната сигурност в редица региони по света.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тези удари
Коментиран от #5, #28
21:17 25.07.2026
2 Не ми било царевица
Коментиран от #21
21:18 25.07.2026
3 Фейк - либераст
21:18 25.07.2026
4 Тия умни укри
21:19 25.07.2026
5 чудя се
До коментар #1 от "тези удари":кой стои в кремъл и се лигави 5 години
21:19 25.07.2026
6 Гошо
21:19 25.07.2026
7 Тиква
21:20 25.07.2026
8 Владимир Путин, президент
Вселената и ру3ката глупост 👈
Коментиран от #9, #32
21:20 25.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Отреазвяващ
21:27 25.07.2026
14 Направили
21:30 25.07.2026
15 Отреазвяващ
До коментар #10 от "Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆":Коментара няма нищо общо със статията.Отделно трябва преводач.Айде личните проблеми си ги решавайте в кръчмата.
21:30 25.07.2026
16 Нищо не трябва да влиза и излиза от
21:31 25.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Военен
Коментиран от #25
21:33 25.07.2026
20 Сатана Z
21:34 25.07.2026
21 Соломон
До коментар #2 от "Не ми било царевица":Да бе те оръжието ще го доставят с кораб за насипни товари направо под носа на руснаците. Хубаво че поне си вярвате
21:34 25.07.2026
22 Шопо с въртопо
Тея да не са ми некви далечни братовчеди?
Цялата им държава в дупки и л.йна, зимъска ги чака голодомор, ката нощ им бомбят ресурсите и битаците, вместо да си оправят батаците, они седнАли да млатят хорското зърно за Африка, чунким голяма файда имат.
Се съм виждал, се съм завиждал, ама те такова завистливо чудо нийде го няма.
21:34 25.07.2026
23 Супер
До коментар #10 от "Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆":Не спирай. Деградацията на един тролещ глупак, и дъното и падението и фашизма залял запада, за които си еталон, заслужава да се гледа, въпреки, че изглежда жалко и гнусно. Но това е реалността и деградацията!
Коментиран от #26
21:34 25.07.2026
24 Отговора на Украйна
25 юли 2026, 18:44 часа
Снимка: OSINTTechnical
Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.
Коментиран от #31
21:34 25.07.2026
25 Соломон
До коментар #19 от "Военен":Дай си малко почивка
Коментиран от #30
21:35 25.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Владимир Путин, президент
21:36 25.07.2026
28 Ееех, кво ли праи
До коментар #1 от "тези удари":корабликът Мацква.
А пияният моряк, оправи ли се тоз чиляк?
21:38 25.07.2026
29 Ама ,много
21:38 25.07.2026
30 Остай го да се радва
До коментар #25 от "Соломон":Луд умора няма.
21:39 25.07.2026
31 Соломон
До коментар #24 от "Отговора на Украйна":Пропускаш и завода които бе ударен вчера със ракета фламинго. И резултат на това има 30 убити и над 80 ранени днес е посетен пак
21:39 25.07.2026
32 И троленето на един глу.... е безкрайно
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":Но все пак троленето се вписва перфектно в твърдението за човешката глупост на Айнщайн. 😄
21:39 25.07.2026