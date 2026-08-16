Автомобил навлезе в дюните край Китен, водачът е глобен

Водач на лек автомобил с русенска регистрация е навлязъл в дюните край северния плаж на Китен вчера - 15 август, предаде бТВ.
Мъжът е установен и ще бъде санкциониран по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
Сигнал за недопустимото паркиране е подаден днес в 09:26 часа през фейсбук страницата на ОДМВР - Бургас, като своевременно бе поет от служителите на Районно управление - Приморско по компетентност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ии чудо големо ко толко станало
19:20 16.08.2026
2 дпс-гроб
19:20 16.08.2026
3 Васил
19:24 16.08.2026
4 БОЖЖЕЕЕЕЕЕ МЕСТНИТЕ С БАГЕРИ
19:29 16.08.2026
5 Расте мегат.по поколение
19:30 16.08.2026
6 Ама
19:36 16.08.2026
7 Бат Ганя
19:44 16.08.2026
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