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Автомобил навлезе в дюните край Китен, водачът е глобен

Автомобил навлезе в дюните край Китен, водачът е глобен

16 Август, 2026 19:16 751 8

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  • шофьор-
  • дюни-
  • китен

Мъжът е установен и ще бъде санкциониран по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

Автомобил навлезе в дюните край Китен, водачът е глобен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водач на лек автомобил с русенска регистрация е навлязъл в дюните край северния плаж на Китен вчера - 15 август, предаде бТВ.

Мъжът е установен и ще бъде санкциониран по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Сигнал за недопустимото паркиране е подаден днес в 09:26 часа през фейсбук страницата на ОДМВР - Бургас, като своевременно бе поет от служителите на Районно управление - Приморско по компетентност.


България
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  • 1 Ии чудо големо ко толко станало

    7 9 Отговор
    Тея песъци там са на милиард години и нищо им нема ама спрел буса по работа и вече рекета тече🤣🤣🤣ставате смешни жалки с тея глупости

    19:20 16.08.2026

  • 2 дпс-гроб

    8 0 Отговор
    ще направим още подпорни стени хотели с кафеви тръби

    19:20 16.08.2026

  • 3 Васил

    13 1 Отговор
    Селянията във България не познава граници!

    19:24 16.08.2026

  • 4 БОЖЖЕЕЕЕЕЕ МЕСТНИТЕ С БАГЕРИ

    9 1 Отговор
    ИЗРИНАХА ДЮНИ МЮНИ.......МА ТЯХ НЕ ГИ ВИЖДАТ ШОТ СА НЕВИДИМИ....

    19:29 16.08.2026

  • 5 Расте мегат.по поколение

    8 1 Отговор
    Не стига, че се е окъкал, ами и се е пуснал във фейсбук. Остава и да е с чешка шофьорска книжка.

    19:30 16.08.2026

  • 6 Ама

    3 0 Отговор
    Преди малко беше Ауди ,сега микробус

    19:36 16.08.2026

  • 7 Бат Ганя

    7 1 Отговор
    няма стигане, най-гнусното, но за съжаление писание за назе си, от един дето го величаят, а е човек дълбоко ненавиждащ собственият си народ, ганя нямя стигане, особено последните 20-тина години, и чалгадгарят славчо да е жив и здрав.

    19:44 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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