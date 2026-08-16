Автомобил навлезе в дюните край Китен, водачът е глобен

Водач на лек автомобил с русенска регистрация е навлязъл в дюните край северния плаж на Китен вчера - 15 август, предаде бТВ.

Мъжът е установен и ще бъде санкциониран по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Сигнал за недопустимото паркиране е подаден днес в 09:26 часа през фейсбук страницата на ОДМВР - Бургас, като своевременно бе поет от служителите на Районно управление - Приморско по компетентност.