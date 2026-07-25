Киев удря със строги мерки укриващите се от мобилизация

Украйна подготвя пакет от строги мерки срещу лицата, укриващи се от военна служба, стана ясно от изявление на военния омбудсман на страната Олга Решетилова.

В телевизионно интервю тя разкри, че вече са разработени законопроекти, които предвиждат сериозни административни и финансови санкции за нарушителите на военния отчет. Темата за мобилизацията остава водеща в страната, след като на 24 юли бяха подписани законите за удължаване на военното положение и общата мобилизация до 31 октомври 2026 г..

Блокирани сметки и забрани за пътуване за укриващите се

Според Решетилова, новите законодателни инициативи целят да направят укриването от мобилизация правно неизгодно и силно ограничаващо в ежедневието. Планираният комплекс от мерки ще позволи по-ефективни следствени действия срещу нарушителите, като пряко ще засегне следните сфери:

Запор на банкови сметки : Спиране на достъпа до лични финансови средства и блокиране на активи.

: Спиране на достъпа до лични финансови средства и блокиране на активи. Административни услуги : Ограничаване на достъпа до държавни услуги и издаване на документи.

: Ограничаване на достъпа до държавни услуги и издаване на документи. Свобода на придвижване: Ограничения за пътувания, включително отнемане на свидетелства за управление на МПС.

Омбудсманът подчерта, че тези непопулярни стъпки са необходими с цел справедливост спрямо военнослужещите, които са на фронта от дълго време и се нуждаят от ротация и демобилизация. По данни на Mezha.net, законопроектите все още не са внесени официално в Офиса на Върховната рада, но текстовете им са напълно готови.

Остър критика към бившото ръководство на Министерството на отбраната

Олга Решетилова отправи сериозни критики към досегашното управление на отбранителното ведомство. Тя заяви директно, че по време на шестмесечния мандат на наскоро отстранения министър на отбраната Михайло Федоров, ведомството не е отбелязало никакъв реален прогрес в реформата на Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК).

„За шест месеца не сме напреднали в мобилизационната реформа дори с половин стъпка. Това е факт“, коментира Решетилова.

Тя поясни, че Офисът на военния омбудсман е внесъл конкретни предложения за реформа както до Федоров, така и до предишния премиер Денис Шмигал, но резултатът е останал само на ниво презентации и декларативни изявления, без реални законодателни и структурни промени. Като пример за хаоса в системата беше посочена дигиталната база данни „Обериг“, където около 20% от информацията е дублирана, включително с данни на лица, които вече реално служат в армията.

Информационната агенция sud.uа припомня, че самият Михайло Федоров (който напусна поста в средата на юли след конфликт с Генералния щаб) призна за съществуващите проблеми. Преди оставката си той заяви, че въпросите с мобилизацията не могат да бъдат решени без изграждането на изцяло „нов социален договор“ между държавата и гражданите.

Омбудсманът изрази надежда, че новото ръководство на Министерството на отбраната най-накрая ще премине от дискусии към практически действия.