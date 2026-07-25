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Киев удря със строги мерки укриващите се от мобилизация
  Тема: Украйна

Киев удря със строги мерки укриващите се от мобилизация

25 Юли, 2026 21:20, обновена 25 Юли, 2026 21:28 490 18

  • украйна-
  • омбудсман-
  • санкции-
  • мобилизация-
  • война

Военният омбудсман Решетилова критикува липсата на напредък в Министерството на отбраната при Федоров

Киев удря със строги мерки укриващите се от мобилизация - 1
Снимка: Суспильне&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна подготвя пакет от строги мерки срещу лицата, укриващи се от военна служба, стана ясно от изявление на военния омбудсман на страната Олга Решетилова.

В телевизионно интервю тя разкри, че вече са разработени законопроекти, които предвиждат сериозни административни и финансови санкции за нарушителите на военния отчет. Темата за мобилизацията остава водеща в страната, след като на 24 юли бяха подписани законите за удължаване на военното положение и общата мобилизация до 31 октомври 2026 г..

Блокирани сметки и забрани за пътуване за укриващите се

Според Решетилова, новите законодателни инициативи целят да направят укриването от мобилизация правно неизгодно и силно ограничаващо в ежедневието. Планираният комплекс от мерки ще позволи по-ефективни следствени действия срещу нарушителите, като пряко ще засегне следните сфери:

  • Запор на банкови сметки: Спиране на достъпа до лични финансови средства и блокиране на активи.
  • Административни услуги: Ограничаване на достъпа до държавни услуги и издаване на документи.
  • Свобода на придвижване: Ограничения за пътувания, включително отнемане на свидетелства за управление на МПС.

Омбудсманът подчерта, че тези непопулярни стъпки са необходими с цел справедливост спрямо военнослужещите, които са на фронта от дълго време и се нуждаят от ротация и демобилизация. По данни на Mezha.net, законопроектите все още не са внесени официално в Офиса на Върховната рада, но текстовете им са напълно готови.

Остър критика към бившото ръководство на Министерството на отбраната

Олга Решетилова отправи сериозни критики към досегашното управление на отбранителното ведомство. Тя заяви директно, че по време на шестмесечния мандат на наскоро отстранения министър на отбраната Михайло Федоров, ведомството не е отбелязало никакъв реален прогрес в реформата на Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК).

„За шест месеца не сме напреднали в мобилизационната реформа дори с половин стъпка. Това е факт“, коментира Решетилова.

Тя поясни, че Офисът на военния омбудсман е внесъл конкретни предложения за реформа както до Федоров, така и до предишния премиер Денис Шмигал, но резултатът е останал само на ниво презентации и декларативни изявления, без реални законодателни и структурни промени. Като пример за хаоса в системата беше посочена дигиталната база данни „Обериг“, където около 20% от информацията е дублирана, включително с данни на лица, които вече реално служат в армията.

Информационната агенция sud.uа припомня, че самият Михайло Федоров (който напусна поста в средата на юли след конфликт с Генералния щаб) призна за съществуващите проблеми. Преди оставката си той заяви, че въпросите с мобилизацията не могат да бъдат решени без изграждането на изцяло „нов социален договор“ между държавата и гражданите.

Омбудсманът изрази надежда, че новото ръководство на Министерството на отбраната най-накрая ще премине от дискусии към практически действия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ....

    12 0 Отговор
    В Монако дали ще търсят укриващи се

    Коментиран от #18

    21:31 25.07.2026

  • 2 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Ква мобилизация ?В Укрия не останаха мъже да си е бат жените.

    21:31 25.07.2026

  • 3 Овчар

    7 0 Отговор
    Киев вече нищо не удря..! Целта на вампирите е изпълнена..Зеления изтегли кредити ,оръжейните компании ги взеха вече е излишен , прос човек.! ПИТО ПЛАТЕНО..

    21:32 25.07.2026

  • 4 няма месо

    4 0 Отговор
    за славата на сраел

    21:32 25.07.2026

  • 5 мюмюн

    8 0 Отговор
    по-добре със санкции, беден и търсен отколкото умрял. бийте се вие

    21:33 25.07.2026

  • 6 Божа работа

    6 0 Отговор
    И, всичко това да се случи, да се избиват два братски народи е написано в Библията и други неща ...Тяхна си работа...

    21:33 25.07.2026

  • 7 сериозно ли

    7 0 Отговор
    тези се готвят да влизат в ЕС? А укриващите се в страните от ЕС, които храним, за да ни качват на главите и както се крият, така драскат навсякъде "Слава Украине" какво ще ги правим? При нас ли да си стоят или ще си ги приберете? Може и жените са си приберете, че положението е страшно, такава наглост и самозабравеност през живота си не съм виждал.

    21:33 25.07.2026

  • 8 Анонимен

    5 0 Отговор
    В чужбина имате много да събирате

    21:34 25.07.2026

  • 9 Защо и откъде накъде ще задължават

    11 0 Отговор
    Гражданите да се бият и умират за едни престъпен и нацистки режим , който самите украинци определят като нелегитимен и че са заложници на този режим

    21:34 25.07.2026

  • 10 обективен

    4 0 Отговор
    Ама то мъже там не останаха , и ако оцелее тази територия , от Африка ще им внесат !

    21:35 25.07.2026

  • 11 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Омбудсманът не трябва ли да защитава хората?!

    21:35 25.07.2026

  • 12 Амчи то, май

    6 0 Отговор
    украинците предпочитат да ги наказват с по-строги мерки, отколкото да се пишат доброволци за фронта...

    21:36 25.07.2026

  • 13 КАТО НЯМАШ КЕШ ПАРИ И ТИ БЛОКИРАТ СМЕТКА

    0 1 Отговор
    ВЕЧЕ НЯМА КАК ДА БЯГАШ НА БОЙКО И ПЕЕВСКИ - ЩЕ ГИ СЛУШКАШ И ЩЕ ДАВАШ ЖИВОТА СИ ЗА ТЯХ .............. ТОЕСТ ГРЕШКАТА НИ Е ЧЕ НЕ СМЕ ГИ КЛОНИРАЛИ ДО СЕГА !

    21:37 25.07.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Ще ускоряват могилизацията

    21:38 25.07.2026

  • 15 Зеленски

    0 0 Отговор
    ДО ПОСЛЕДНИЯ ГОЙ КАЗАХ!

    21:38 25.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хихи

    0 0 Отговор
    с такива мерки за ВСУ Киев става все по-желана цел. Тук личи слабата подръжка от Руската армия...

    21:41 25.07.2026

  • 18 Исторически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "....":

    Там направо ги взривяват

    21:41 25.07.2026

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