Тайван с рекорден военен бюджет: над $31 млрд. за отбрана през 2027 г.

Тайван планира рекордни разходи за отбрана през 2027 г., като за първи път бюджетът ще надхвърли 1 трилион тайвански долара (31,4 млрд. долара). Това заяви президентът Лай Чин-те, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
Правителството ще представи официално проекта за бюджета в четвъртък, но Лай потвърди, че общите разходи за отбрана ще достигнат 1,1225 трилиона тайвански долара, или над 3% от брутния вътрешен продукт.
Президентът определи увеличаването на военните разходи като „инвестиция в мира“ и заяви, че мярката демонстрира решимостта на Тайван да укрепи способностите си за самозащита.
„Да инвестираме в отбраната означава да инвестираме в мира; ще продължим да изграждаме по-силни отбранителни способности, за да поддържаме мира и стабилността в Тайванския проток и региона“, заяви Лай.
Увеличаването на бюджета идва на фона на засиления през последните години военен и политически натиск от страна на Китай, който разглежда Тайван като част от своята територия. Тайпе категорично отхвърля претенциите на Пекин.
Тайван е подложен и на натиск от Вашингтон да увеличи разходите за собствената си отбрана. Лай подкрепя по-високите инвестиции във военната сфера и превърна модернизацията на въоръжените сили в един от основните приоритети на правителството.
Сред целите на Тайван са развитието на собствени отбранителни технологии, включително подводници местно производство, както и укрепването на способностите за противодействие при евентуален конфликт.
Китайските въоръжени сили действат почти ежедневно във водите и въздушното пространство около Тайван. Пекин същевременно развива и нови тактики, включително патрули на китайската брегова охрана край източното крайбрежие на острова.
Според Уилям Чун, помощник-изследовател в тайванския Институт за изследвания в областта на националната отбрана и сигурността, действията на Китай в тази зона имат не само психологически ефект, но служат и за бойна подготовка и събиране на разузнавателна информация.
„Ако действителни военни действия избухнат в Тайванския проток, цялата източна морска зона на Тайван ще бъде най-важният излаз на страната към външния свят“, заяви той на форум в Тайпе.
Миналата седмица Тайван приключи ежегодните си военни учения „Хан Куанг“, по време на които бяха симулирани различни бойни сценарии, включително действия при евентуален опит на Китай да наложи морска блокада.
Пекин определи ученията като „разточителен фарс“, който според китайското Министерство на отбраната „разпалва паника от война“.
Предложеният рекорден бюджет обаче може да се сблъска с политически препятствия. Лай е изправен пред доминиран от опозицията парламент, който одобри тазгодишния бюджет едва след месеци на забавяне.
Двете основни опозиционни партии вече заявиха, че няма да предоставят на правителството „празен чек“, което предполага нови политически спорове около увеличаването на военните разходи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пари
12:28 17.08.2026
2 Световният хегемон не мрази
Коментиран от #3
12:32 17.08.2026
3 Сега готвят нова финансова система
До коментар #2 от "Световният хегемон не мрази":Сега готвят нова финансова система, която ще позволи на САЩ да правят злато, облигации, без да изтичат като срок и без да плащат лихва. Така ще напечатат 200 трилиона долара - облигации - световна валута - циркулираща в светът и резерв - спестяването за всички държави и богаташи. Ще принудят и малки и големи. Американският дълг - тоест спестявания в американски облигации, е лекарството което съживява капитализмът, без него няма да има капитализъм - буржоазна система, търговската система, пазарният свят. Говоря за последната фаза на капитализма. Преди повече от един век, растежът на богатствата е извличане на злато и сребро от мините и други континенти и страни. Защото спестяванията на богатите намалят потреблението. Заемите връщат тези пари в потребление, и така печалбата в светът е равна на дългът. Дефлацията е влизала в уравнението на икономистите, и са смятали - че богатите няма да спестяват. Дефлацията е антипазарна, логиката и стимулът на пазара е КУПУВАШ ЕВТИНО И ПРОДАВАШ СКЪПО.
Коментиран от #4
12:33 17.08.2026
4 При инфлация винаги ще продадеш по скъпо
До коментар #3 от "Сега готвят нова финансова система":При инфлация винаги ще продадеш по скъпо, при дефлация поне номиналната печалба намаля и кредитът е непосилен. Миналата година американски компании се оплакваха от скъпият долар, цените и печалбите им в евро ги правеха губещи. Китайските облигации не помагат на световното потребление, те нямат търговски дефицит, а търговският дефицит на САЩ е огромен, потребление купено с американски облигации. Част от решението за справяне със спестяването е да се инвестира в акции и недвижими имоти, а сега в криптовалути. Имотите не са борсово търгувани и са стабилно богатство, криптото и акциите, металите, са борсово търгувани - свръхликвидни - нестабилни. Няма да се спука имотният балон. Намалените сделки не пука този балон, а го усилва. Земята е по ликвидна, някой може да срине цената на земеделската земя, като продаде 1000 000 декара за кратко - да предизвика паника, за да купи много повече за по ниска цена. Нещо което е практика при акции и криптовалути, метали, храни..
Коментиран от #5
12:35 17.08.2026
5 1000 години е и
До коментар #4 от "При инфлация винаги ще продадеш по скъпо":... Не е вярно, че преди 1000 години е имало инфлация. Тогава 99% е било натурално стопанство, парите са били твърде малко спрямо стоките. Но натуралното стопанство позволява растежът на паричната маса, което е разширението и въздух за инвестирането - капитализмът. Сега този въздух е американският дълг. УМНИ СА ТЕ. Роза Люксенбург, се е чудила как капитализма ще живее когато всички и последната страна станат част от капитализмът - без натурално стопанство и прави печалба - която спестява. Надуването на имотите е един вид невидима ръка на пазара, от богатите към бедните. А американският търговски дефицит платен с американски облигации, изкарва спестените печалби от банките и ги връща на пазара, което е въздух - пространство, кислород и гориво за капитализма. ТАКА РЕШАВАТ ПРОБЛЕМА СЪС ГНИЕНЕТО НА КАПИТАЛА. "Отворено общество" го създават същите неоконсерватори създали и "Ислямски братя" и АЛ-КАЙДА. За да направят демокрациите неефективни с политики разделяй и владеи платени от Сорос-ЦРУ( или там където няма демокрация да продължи да няма демокрация и прогрес. Демокрацията е враг на неолибералните политики - десният либерализъм, бедните ограбвали богатите с демокрация с данъци, грабят можещите-богатите. Демокрацията ще спре скритият колониализъм, народа ще вземе ресурси за себе си, които отиват в ръцете на англо американски плутократи.
12:36 17.08.2026
6 Лйгццб
Флота за десанта може да се потопи по много начини: водно, надводно, подводно и всичките автоматизирани и роботизирани!
12:39 17.08.2026
7 Збигнев Бжежински
За разлика от по-ранните империи, обхватът и всеобхватността на американската глобална мощ днес са уникални. Съединените щати не само контролират всички световни океани, но и техните военни легиони са здраво разположени в западните и източните краища на Евразия ... Американски васали и данъци, някои жадуващи да бъдат прегърнати от още по-формални връзки с Вашингтон, разпръснати из целия евразийски континент ... Американското глобално превъзходство е ... улеснено от сложна система от съюзи и коалиции, които буквално обхващат целия свят.)
Коментиран от #8
12:48 17.08.2026
8 Науката няма обяснение
До коментар #7 от "Збигнев Бжежински":Има ли Ад и Рай? Или просто има разделение. Който прави рай за другите, ще отлети при себе подобните и ще му бъде това светът. Който прави ад на другите, ще отлети при себеподобните си, това ще е неговия свят. ........... Нали апостол Павел е казал - КОЙТО НЕ РАБОТИ, НЯМА ДА ЯДЕ! Павел не е десен философ, има предвид - ако не си сял ще жънеш ли!? Говори за ЦАРСТВОТО БОЖИЕ - ДЪРЖАВАТА НА ИСУС ХРИСТОС! Ако не работиш за царството, какъв дял ще имаш от него? Ако не работиш на лозето на Христос - на АГНЕТО. Агнето е антихиЩникът. Империите на Земята са хищници - ЗВЕРОВЕТЕ. Исус казва - КОЙТО НЕ Е С МЕН Е ПРОТИВ МЕН. Който не работи за съгласие и за истината, за просветление, не прокарва пътя за държавата на любовта и справедливостта, дори да не е враг но пасува - е дори повече от враг. За атеистите?! към атеистите: - АТЕИСТЕ? ТИ РОБОТ ЛИ СИ? Но знай, че не си робот, в теб има нещо не от този свят, това са чувства и усещания. Науката никога няма да обясни усещането за вкус, мирис и цветове, болката, ... Роботите никога няма да ги боли, ще имат сензори но чувствата ще са само театрална игра. Науката няма обяснение и никога няма да има, за болка, цвят, вкус, ..., усещания, вътре в нас. Което доказва, че не сме роботи.
12:58 17.08.2026
9 Възраждане
13:44 17.08.2026