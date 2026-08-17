Тайван с рекорден военен бюджет: над $31 млрд. за отбрана през 2027 г.

Тайван планира рекордни разходи за отбрана през 2027 г., като за първи път бюджетът ще надхвърли 1 трилион тайвански долара (31,4 млрд. долара). Това заяви президентът Лай Чин-те, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Правителството ще представи официално проекта за бюджета в четвъртък, но Лай потвърди, че общите разходи за отбрана ще достигнат 1,1225 трилиона тайвански долара, или над 3% от брутния вътрешен продукт.

Президентът определи увеличаването на военните разходи като „инвестиция в мира“ и заяви, че мярката демонстрира решимостта на Тайван да укрепи способностите си за самозащита.

„Да инвестираме в отбраната означава да инвестираме в мира; ще продължим да изграждаме по-силни отбранителни способности, за да поддържаме мира и стабилността в Тайванския проток и региона“, заяви Лай.

Увеличаването на бюджета идва на фона на засиления през последните години военен и политически натиск от страна на Китай, който разглежда Тайван като част от своята територия. Тайпе категорично отхвърля претенциите на Пекин.

Тайван е подложен и на натиск от Вашингтон да увеличи разходите за собствената си отбрана. Лай подкрепя по-високите инвестиции във военната сфера и превърна модернизацията на въоръжените сили в един от основните приоритети на правителството.

Сред целите на Тайван са развитието на собствени отбранителни технологии, включително подводници местно производство, както и укрепването на способностите за противодействие при евентуален конфликт.

Китайските въоръжени сили действат почти ежедневно във водите и въздушното пространство около Тайван. Пекин същевременно развива и нови тактики, включително патрули на китайската брегова охрана край източното крайбрежие на острова.

Според Уилям Чун, помощник-изследовател в тайванския Институт за изследвания в областта на националната отбрана и сигурността, действията на Китай в тази зона имат не само психологически ефект, но служат и за бойна подготовка и събиране на разузнавателна информация.

„Ако действителни военни действия избухнат в Тайванския проток, цялата източна морска зона на Тайван ще бъде най-важният излаз на страната към външния свят“, заяви той на форум в Тайпе.

Миналата седмица Тайван приключи ежегодните си военни учения „Хан Куанг“, по време на които бяха симулирани различни бойни сценарии, включително действия при евентуален опит на Китай да наложи морска блокада.

Пекин определи ученията като „разточителен фарс“, който според китайското Министерство на отбраната „разпалва паника от война“.

Предложеният рекорден бюджет обаче може да се сблъска с политически препятствия. Лай е изправен пред доминиран от опозицията парламент, който одобри тазгодишния бюджет едва след месеци на забавяне.

Двете основни опозиционни партии вече заявиха, че няма да предоставят на правителството „празен чек“, което предполага нови политически спорове около увеличаването на военните разходи.