Нетаняху ще се срещне с Джаред Къшнър след разговорите му с „Хамас“ за Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне днес със специалния пратеник и зет на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, ден след като Къшнър разговаря с представители на палестинското ислямистко движение „Хамас“ в Кайро, предаде Ройтерс, предава БТА.
Срещата с представители на „Хамас“ е била насочена към постигане на напредък по мирния план на Тръмп за Газа.
По данни на дипломатически източник лидерът на „Хамас“ Халил ал Хая е участвал в част от разговорите, проведени от посредници с Къшнър и с пратеника на създадения от Тръмп Съвет за мир Николай Младенов.
Това е втората известна среща на Къшнър с представители на „Хамас“. Първата се състоя през октомври миналата година и беше посветена на усилията за постигане на примирие в Газа и освобождаване на оставащите в анклава заложници, отвлечени при нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. В нея участва и другият специален пратеник на Тръмп - Стив Уиткоф.
В края на миналия месец Доналд Тръмп заяви, че е постигната договореност за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа.
Нетаняху обаче публично отхвърли плана на американския президент, като заяви, че той не гарантира реалното разоръжаване на „Хамас“.
Очакваната среща между Нетаняху и Къшнър идва на фона на усилията на Вашингтон и посредниците да придвижат мирния план за Газа, докато между Израел и „Хамас“ остават сериозни разногласия по ключовия въпрос за бъдещето на въоръжените групировки в анклава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #3
10:33 17.08.2026
2 ФАКТ
10:34 17.08.2026
3 Ти явно си
До коментар #1 от "Путин":евг, всекидневно.
10:36 17.08.2026
4 Трол
10:38 17.08.2026
5 Kaлпазанин
10:51 17.08.2026