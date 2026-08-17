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Нетаняху ще се срещне с Джаред Къшнър след разговорите му с „Хамас“ за Газа

Нетаняху ще се срещне с Джаред Къшнър след разговорите му с „Хамас“ за Газа

17 Август, 2026 10:24 374 5

  • бенямин нетаняху-
  • джаред къшнър-
  • разговори-
  • хамас-
  • газа

Пратеникът на Тръмп обсъди с представители на палестинското движение възможностите за напредък по мирния план за Газа, докато Нетаняху поставя под въпрос разоръжаването на „Хамас“

Нетаняху ще се срещне с Джаред Къшнър след разговорите му с „Хамас“ за Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне днес със специалния пратеник и зет на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, ден след като Къшнър разговаря с представители на палестинското ислямистко движение „Хамас“ в Кайро, предаде Ройтерс, предава БТА.

Срещата с представители на „Хамас“ е била насочена към постигане на напредък по мирния план на Тръмп за Газа.

По данни на дипломатически източник лидерът на „Хамас“ Халил ал Хая е участвал в част от разговорите, проведени от посредници с Къшнър и с пратеника на създадения от Тръмп Съвет за мир Николай Младенов.

Това е втората известна среща на Къшнър с представители на „Хамас“. Първата се състоя през октомври миналата година и беше посветена на усилията за постигане на примирие в Газа и освобождаване на оставащите в анклава заложници, отвлечени при нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. В нея участва и другият специален пратеник на Тръмп - Стив Уиткоф.

В края на миналия месец Доналд Тръмп заяви, че е постигната договореност за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа.

Нетаняху обаче публично отхвърли плана на американския президент, като заяви, че той не гарантира реалното разоръжаване на „Хамас“.

Очакваната среща между Нетаняху и Къшнър идва на фона на усилията на Вашингтон и посредниците да придвижат мирния план за Газа, докато между Израел и „Хамас“ остават сериозни разногласия по ключовия въпрос за бъдещето на въоръжените групировки в анклава.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    0 2 Отговор
    На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови". Хората решават световните дела без нас и нашето съгласие. Понеже сме въглищари.

    Коментиран от #3

    10:33 17.08.2026

  • 2 ФАКТ

    2 3 Отговор
    Няма страна и Правителство, което може да спре Израел.

    10:34 17.08.2026

  • 3 Ти явно си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    евг, всекидневно.

    10:36 17.08.2026

  • 4 Трол

    1 0 Отговор
    Президентът на САЩ ще се срещне с премиера на Израел.

    10:38 17.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Докато има ма ротшилдов долар МВФ "държава"исрахел ,и не се затворят 50 от най влиятелните евреи като се почне с Ротшилд а семействата им не бъдат изолирани (казал го е Хенри Форд ) мир няма да има никъде по света

    10:51 17.08.2026