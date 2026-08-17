Нетаняху ще се срещне с Джаред Къшнър след разговорите му с „Хамас“ за Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне днес със специалния пратеник и зет на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, ден след като Къшнър разговаря с представители на палестинското ислямистко движение „Хамас“ в Кайро, предаде Ройтерс, предава БТА.

Срещата с представители на „Хамас“ е била насочена към постигане на напредък по мирния план на Тръмп за Газа.

По данни на дипломатически източник лидерът на „Хамас“ Халил ал Хая е участвал в част от разговорите, проведени от посредници с Къшнър и с пратеника на създадения от Тръмп Съвет за мир Николай Младенов.

Това е втората известна среща на Къшнър с представители на „Хамас“. Първата се състоя през октомври миналата година и беше посветена на усилията за постигане на примирие в Газа и освобождаване на оставащите в анклава заложници, отвлечени при нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. В нея участва и другият специален пратеник на Тръмп - Стив Уиткоф.

В края на миналия месец Доналд Тръмп заяви, че е постигната договореност за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа.

Нетаняху обаче публично отхвърли плана на американския президент, като заяви, че той не гарантира реалното разоръжаване на „Хамас“.

Очакваната среща между Нетаняху и Къшнър идва на фона на усилията на Вашингтон и посредниците да придвижат мирния план за Газа, докато между Израел и „Хамас“ остават сериозни разногласия по ключовия въпрос за бъдещето на въоръжените групировки в анклава.