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Втори заподозрян по атаката на прайда в Берлин беше освободен

Втори заподозрян по атаката на прайда в Берлин беше освободен

27 Юли, 2026 13:21, обновена 27 Юли, 2026 13:22 540 7

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Разследването продължава, а властите проверяват дали нападателят е действал сам или е имал съучастници.

Втори заподозрян по атаката на прайда в Берлин беше освободен - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската федерална прокуратура освободи втори заподозрян, задържан във връзка със смъртоносното нападение с автомобил по време на прайд проявите в Берлин, съобщи "Ройтерс", предава News.bg.

От прокуратурата заявиха, че разследването продължава по всички възможни версии, но засега отказват да предоставят повече подробности.

Според германското издание Der Spiegel първоначалните подозрения, че освободеният мъж е пътувал в автомобила по време на атаката, не са се потвърдили, поради което той е бил пуснат на свобода.

Нападението беше извършено около 22:00 часа местно време в събота вечерта в района на парк "Тиргартен", близо до Бранденбургската врата и ежегодното шествие Christopher Street Day - най-голямото ЛГБТ събитие в германската столица. Автомобил се вряза в хора, при което един човек загина, а над 30 бяха ранени, трима от тях тежко.

Предполагаемият извършител - 21-годишен мъж, известен на германските служби с ислямистка екстремистка дейност - беше прострелян от полицията по време на операция в Берлин в неделя и по-късно почина.

Германските власти продължават да разследват случая, като проверяват дали нападателят е действал сам или е разполагал със съучастници.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Да го разстрелят ! Нали така е демократично ?

    13:37 27.07.2026

  • 5 предположение

    1 0 Отговор
    Щом е загинал присъстващ на прайда, заради тази смърт на джинджъра, който е висша ценност и свръх човек, сега ще изпозастрелят камара народ. Всичките ще бъдат заподозрени. Вече съобщиха, че е застрелян първият заподозрян. Застрелване само по подозрение не ми звучи много нормално.

    13:47 27.07.2026

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    Росен Плевналиев благодари на немските власти, че са го освободили

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