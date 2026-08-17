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САЩ и Южна Корея започнаха мащабните военни учения „Ulchi Freedom Shield“

САЩ и Южна Корея започнаха мащабните военни учения „Ulchi Freedom Shield“

17 Август, 2026 07:07, обновена 17 Август, 2026 07:09 454 2

  • южна корея-
  • военни учения-
  • сащ

Маневрите ще продължат до 27 август, като полевите учения са съкратени на фона на опитите на Сеул да намали напрежението със Северна Корея

САЩ и Южна Корея започнаха мащабните военни учения „Ulchi Freedom Shield“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) започнаха, съобщи южнокорейската информационна агенция „Ренхап“, предава News.bg.

Ежегодните маневри ще продължат до 27 август и ще включват съвместни операции по всички направления. Основната им цел е да повишат бойната готовност на съюзниците чрез симулиране на реалистични военни заплахи.

Според „Ренхап“ ученията служат и като тестова площадка за оценка на способността на Южна Корея да поеме ръководството на обединените сили на двете държави в региона.

По-малко полеви учения

Тази година полевата част на маневрите ще бъде ограничена. САЩ и Южна Корея ще проведат 14 учения на батальонно ниво, при 17 през миналата година.

Според агенцията решението е част от усилията на администрацията на южнокорейския президент да намали напрежението с КНДР. Пхенян традиционно осъжда съвместните американско-южнокорейски маневри и ги определя като подготовка за война.

„Ulchi Freedom Shield“ са едни от основните ежегодни учения на съюзниците за подготовка при евентуален конфликт със Северна Корея. Те се провеждат наред с пролетните маневри „Freedom Shield“ (FS).

Пхенян заплашва с отговор

КНДР вече определи ученията като заплаха за регионалната сигурност и предупреди, че ще отговори с „ново ниво на сдържане“.

Сеул от своя страна настоява, че маневрите имат изцяло отбранителен характер и са предназначени за подготовка за защита на Корейския полуостров.

На фона на напрежението около ученията американският президент Доналд Тръмп заяви, че е дал указание за намаляване на мащаба на съвместните маневри.

„Не съм доволен от факта, че САЩ по-рано се съгласиха да участват в съвместни учения с Южна Корея“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Според американския президент ученията са прекалено скъпи, като значителна част от разходите се поемат от САЩ. Той също така ги определи като „напълно ненужен враждебен сигнал“ към Северна Корея.


Южна Корея
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    2 0 Отговор
    Много учения много нещо бе..... Ама Ким си има атом и си свирука, следователно ще си го премести в другия крачол.....

    07:44 17.08.2026

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